JavaScript is een webprogrammeertaal die webontwikkelaars helpt om statische webpagina's dynamischer te maken voor een betere gebruikerservaring. De laatste jaren zijn JavaScript-frameworks in opkomst die een stappenplan bieden voor het bouwen van client-toepassingen. Deze frameworks zijn populair geworden in webontwikkeling omdat ze een betere gebruikerservaring bieden met systemen voor codescheiding.

Bij het ontwerpen van een frontend van webapplicaties is het cruciaal om te weten hoe je deze JavaScript-frameworks codeert. Wanneer je als webontwikkelaar werkt, heb je wellicht kennis nodig over bibliotheken als React, Angular of Svelte. Je vraagt je misschien af welk framework de beste optie is voor webapplicaties. In dit artikel bespreken we wat JavaScript is, de functie van JavaScript-frameworks en de beste JavaScript-frameworks in 2022, zodat u een keuze kunt maken. Laten we dieper graven in de details:

JavaScript is een programmeertaal met meerdere patronen voor event-driven, object-georiënteerde en prototype-gebaseerde webapplicaties. Aanvankelijk was JavaScript-code alleen gericht op de client-side, maar de laatste jaren wordt het ook gebruikt als server-side van het web.

Tegenwoordig is JavaScript de populaire programmeertaal op het web. Het is de enige taal op het web waarvoor verschillende frameworks beschikbaar zijn. Met JavaScript-frameworks kunnen gebruikers schaalbare webapplicaties bouwen met behulp van standaard tools. Ze hebben meerdere JavaScript-codebibliotheken met JS-code-sjablonen die helpen om standaardprogrammeertaken uit te voeren. De meeste mensen verwarren webframeworks met bibliotheken vanwege hun functies, maar ze verschillen in hun taken en reikwijdte.

Een JavaScript-bibliotheek bevat verpakte code, klassen, methoden en functies die kunnen worden hergebruikt om een webapplicatie te ontwikkelen. Deze bibliotheken bieden JavaScript-code die ontwikkelaars kunnen hergebruiken. In tegenstelling tot JavaScript-code door JavaScript-bibliotheken, definiëren JavaScript-frameworks het ontwerp van webtoepassingen, roepen ze een JS-bibliotheek aan en gebruiken ze de code daarin om de toepassing te voltooien. Deze frameworks bieden een compleet stappenplan voor het bouwen van webapplicaties in plaats van een enkele oplossing. Ontwikkelaars hebben deze frameworks toegevoegd aan hun gereedschapskist bij het ontwikkelen van weboplossingen voor hun klanten. Het voordeel van het gebruik van deze frameworks is dat u meerdere webpagina's kunt ontwerpen met behulp van hun herbruikbare componenten.

Vóór de penetratie van moderne frameworks was jQuery de populaire bibliotheek die door ontwikkelaars werd gebruikt om JavaScript-code te schrijven die compatibel was met alle webbrowsers. Alle functies werden geabstraheerd in een eenvoudige en makkelijk te leren bibliotheek die ontwikkelaars op hun webpagina's gebruikten.

jQuery heeft een nieuwe weg gebaand voor moderne frameworks als React, Backbone, Angular en Ember die een architectuur bieden om nieuwe webapplicaties met dynamische pagina's te bouwen.

Rol van JavaScript-frameworks in webapplicaties

Een JavaScript-framework biedt een indeling om ontwikkelaars te helpen sneller en goedkoper toepassingen te bouwen. Met behulp van deze frameworks kunt u code uitvoeren zonder fouten.

Met behulp van hun lay-outs kunt u webapplicaties bouwen en de verschillende onderdelen van gebruikersinterfaces zelfstandig hergebruiken door zeer interactieve en strakke webapplicaties te maken.

Verder helpen deze frameworks de ontwikkelaars ook om:

Uw gebruikersinterface componenten op gegevens te implementeren

Frontend problemen te beperken

Code te schrijven die herbruikbaar en gemakkelijk te lezen is

De incrementen te hergebruiken om toepassingen te bouwen

Ideeën te abstraheren in een begrijpelijke taal

Standaardiseer elementen voor de gebruikersinterface zoals kleurenschema, knoppen en letterstijl om een betere gebruikerservaring te maken

Bovendien helpen deze kaders de ontwikkelaars om domeinspecifieke talen te gebruiken om de code in een begrijpelijker formaat te houden. Deze talen kunnen JSX en Handlebars omvatten. Al deze functies maken de ontwikkeling gemakkelijk voor de ontwikkelaars met de hulp van de integratie van tools voor het testen en debuggen van de code. Bovendien helpen deze JavaScript-frameworks de ontwikkelaars om de installatie, het bijwerken en de configuratie van de bibliotheek zonder fouten te automatiseren.

Waarom JavaScript-frameworks gebruiken?

Ongetwijfeld zijn JavaScript frameworks populair, maar er zijn nog steeds taken waarbij je ze niet hoeft te gebruiken. Laten we zeggen dat het ontwikkelen van een webapplicatie eenvoudig is en geen complexe functies vereist. In deze gevallen is het gebruik van een framework niet aan te bevelen. Frameworks bieden meerdere functies, maar ze hebben allemaal een prijsbeleid. Deze frameworks bieden ongetwijfeld meer declaratieve code, maar u kunt eindigen met een applicatie met hogere rekenkosten dan gewone JavaScript.

Als u werkt aan een klein project dat interactiviteit van de gebruiker vereist, raden wij u aan geen framework te gebruiken. In dat geval kunt u gewoon JavaScript gebruiken om toepassingen te bouwen. Na het doornemen van onze gids zult u verschillende JavaScript-frameworks ontdekken en kunt u beslissen wat de beste optie is voor uw project.

Voordelen van het gebruik van JavaScript-frameworks

Als webontwikkelaar is het om verschillende redenen de moeite waard om JavaScript-frameworks te gebruiken. We zetten de voordelen van het gebruik van frameworks voor het bouwen van webapplicaties op een rij. Laten we beginnen:

Sterke ondersteuning door de gemeenschap

Aangezien deze frameworks populair zijn geworden onder webontwikkelaars, kunnen sommigen van hen al een probleem tegenkomen waarmee u te maken hebt. Dus, door verbinding te maken met de gemeenschap van ontwikkelaars, kunt u een oplossing vinden voor een bepaald probleem.

Herbruikbaarheid

Aangezien deze frameworks ingebouwde methoden hebben, kunt u een template hergebruiken om toepassingen te ontwikkelen zonder een enkele coderegel te schrijven.

Snelle ontwikkeling

Met behulp van een JavaScript-framework kunnen gebruikers hun toepassingen sneller bouwen en lanceren door tijd te besparen.

Minder kosten

De meeste JavaScript-frameworks zijn gratis te gebruiken en verlagen de ontwikkelingskosten. Het gebruik van deze frameworks is voordelig, vooral voor kleine ondernemers.

Welke JavaScript frameworks kiest u voor uw project?

Bij het ontwikkelen van een webapplicatie moet u moderne frameworks gebruiken. Het is u misschien niet duidelijk wat de beste optie is om te gebruiken voor webapplicaties. Maakt u zich geen zorgen! Er zijn meerdere frameworks beschikbaar voor ontwikkelaars om applicaties te bouwen, maar wij zetten de zeven populairste frameworks in 2022 op een rij:

React

Svelte

Vue

Angular

Ember

Backbone

NextJS

Voordat u een framework kiest, moet u ervoor zorgen dat:

Het framework heeft tutorials en gidsen voor beginners.

Kies het framework dat door de jaren heen door de ontwikkelaars is geadopteerd.

Kies het framework dat een sterke gemeenschap en documentatie heeft.

In dit artikel bespreken we de populairste JavaScript-frameworks in 2022. Laten we dieper graven in de details:

React JS

React is een open-source framework dat eigendom is van Facebook (Meta). React is een gratis en declaratief framework dat veel gebruikt wordt om intuïtieve gebruikersinterfaces voor webapplicaties te ontwerpen. Je kunt dit framework gebruiken om sneller schaalbare applicaties te bouwen. Bovendien heeft React kleine pakketten, dus het is gemakkelijk te leren voor beginners. Je kunt React framework gebruiken om grootschalige webapplicaties te ontwikkelen met verschillende data. React werd aanvankelijk gebruikt op Facebook en zou worden gebruikt voor Instagram-feeds. Bovendien kun je dit framework gebruiken voor grote webprojecten met een klein team.

Volgens het onderzoek van de State of JavaScript is React het meest gebruikte framework. React.js biedt snelle gebruikersinterfaces om direct webapplicaties te bouwen met componenten in plaats van individuele onderdelen bij te werken zoals een bibliotheek doet. Dit framework staat het incrementele gebruik van de componenten toe om sneller updates aan webpagina's toe te voegen. React biedt ook een gebruikersinterface genaamd JSX voor een betere gebruikerservaring. Laten we eens kijken naar de kenmerken van React framework:

Kenmerken

Maakt het incrementele gebruik van componenten mogelijk

Met React kunnen gebruikers een webpagina opdelen in meerdere componenten. Elk onderdeel behoort tot de UI, heeft zijn eigen code en structuur, en helpt ontwikkelaars webapplicaties te bouwen met herbruikbare code.

Werken met het virtuele documentobjectmodel (DOM)

React biedt een virtueel document object model (DOM) voor de weergave van gegevens in een boomstructuur. Bovendien categoriseert React gegevens ook in componenten die een code bevatten voor elk onafhankelijk element van een gebruikersinterface in het document. De beschikbaarheid van DOM in React framework ververst slechts een deel van de webpagina in plaats van de hele website.

Ondersteuning van JavaScript XML (JSX)

JavaScript XML (JSX) is vergelijkbaar met het insluiten van HTML in JavaScript-oproepen. Deze oproepen helpen webontwikkelaars om JavaScript-modules in te sluiten in HTML-elementen.

Dynamische gebruikersinterface (UI) bieden

Met JavaScript kunt u het ontwerp en de stroom van uw toepassing bepalen met behulp van de HTML-syntaxis van JSX. Door een webarchitectuur te kiezen, kunt u bepalen hoe uw webtoepassing eruit moet zien.

Svelte

Svelte is een open-source JavaScript-framework dat webontwikkelaars helpt om de ruwe code van statische webapplicaties om te zetten in intuïtieve en interactieve gebruikersinterfaces. Dit framework, gemaakt door Rich Harris, heeft het JavaScript-ecosysteem verrijkt. Net als React is Svelte meer dan een framework; het werkt als een compiler om Svelte-code om te zetten in vanille JavaScript om snellere weboplossingen te krijgen dan VueJS en React.

Opmerking: Als je geïnteresseerd bent in het bouwen van applicaties met het Svelte framework, moet je de SvelteKit doorlopen. Svelte compileert code als onafhankelijke JavaScript componenten en laadt de applicaties sneller zonder een kleine taak van de browser. Laten we eens kijken naar de functies van Svelte:

Kenmerken

Werken zonder virtuele DOM

In tegenstelling tot React, werkt het Svelte framework direct met code zonder Document Object Module (DOM), en het verschuift het grootste deel van de code voor compilatie waardoor snellere resultaten worden bereikt dan met andere frameworks.

Reactiviteit bieden

Svelte framework zet modules om in DOM functies die reageren op data veranderingen en wijzigingen weergeven als JavaScript code.

Vereist minimale code van de webontwikkelaar

Het svelte framework vereist minimale code dan React en Vue, waardoor webontwikkelaars meer tijd kunnen besteden aan andere taken dan coderen.

Biedt modulaire styling van de webpagina's

Svelte biedt een consistente ontwerpflow over alle webpagina's van toepassingen door unieke stijlen toe te voegen en unieke namen voor klassen te creëren.

Vue

Vue is in 2014 ontwikkeld door Evan You en gebruikt een MIT-licentie. Evan is een voormalig medewerker van Google en helpt het team nog steeds om dit framework te onderhouden. Het is een open-source framework dat helpt bij het bouwen van intuïtieve gebruikersinterfaces. Dit framework combineert de populaire eigenschappen van Angular en React. Het gebruikt Angular's templates en data binding, en props van React.

Vue framework heeft een prominent kenmerk van andere frameworks omdat het incrementeel aan te nemen is om applicaties te bouwen. De incrementen omvatten een routing oplossing, toolchain, Command-Line Input (CLI), en state management.

Dit framework biedt incrementeel aanpasbare modules, zodat u kunt coderen om nieuwe incrementen aan uw webproject toe te voegen. De architectuur van dit framework is gemakkelijk te gebruiken, en u hoeft niet alle functies te begrijpen. Opmerkelijk is dat Vue een lichtgewicht framework is van 23kb. Vue vereist uitgebreide kennis van JavaScript, HTML en CSS om grootschalige webapplicaties te bouwen en deze te combineren in nieuwe of reeds bestaande applicaties met JSX. Laten we eens kijken naar de functies:

Kenmerken

Interactiviteit bieden

Met Vue kunt u overgangseffecten toevoegen om meer leven in de webpagina's te brengen. Bovendien kunt u animatiebibliotheken van derden toevoegen voor meer interactiviteit van webapplicaties.

Bind de DOM met objectgegevens met behulp van HTML-sjablonen

Vue framework biedt HTML templates om de DOM te binden met de object data. Bovendien start dit framework de compilatie van sjablonen als HTML, compatibel met alle browsers.

Laat gebruikers sneller navigeren

Vue routers schakelen tussen de pagina's zonder vaak de webpagina's te verversen en maken navigatie sneller voor de gebruikers.

Biedt Directives voor Code Integratie

Directives zijn een set instructies om de code van Vue instanties te integreren. Deze geven interactiviteit aan uw applicatie voor een betere gebruikerservaring.

Angular

Angular, gemaakt door Google in 2010, is een open-source framework geschreven in Typescript taal. Het is een op increment gebaseerd framework dat meerdere geïntegreerde bibliotheken en tools biedt om code voor webapplicaties te bouwen, te testen en te onderhouden. Dit framework is een robuuste optie voor webontwikkelaars om interactieve toepassingen te ontwikkelen met JavaScript-code.

Het angular framework integreert interactieve templates en end-to-end integratie tools om uitdagingen in webprojecten te verzachten. U kunt dit framework gebruiken voor het bouwen van webapplicaties voor eenmalig gebruik. Door de enorme populariteit van dit framework zijn er vele versies van Angular beschikbaar. Dit framework is de beste optie voor het ontwikkelen van toepassingen op bedrijfsniveau door complexe functies te integreren. Vaak verwarren mensen Angular met AngularJS, maar er is een verschil tussen deze twee frameworks. Angular is compatibel met alle mobiele browsers, terwijl de JS-versie alleen desktopbrowsers ondersteunt.

Laten we nu dieper ingaan op de functies van het Angular framework:

Kenmerken

Ondersteuning van gegevensbinding in twee dimensies

Het Angular framework ondersteunt tweezijdige gegevensbinding om de modellaag te vertegenwoordigen. Het mooie van dit framework is dat het een preview heeft om de veranderingen in het model te volgen. Dus gebruikers kunnen wijzigingen in het model automatisch bekijken, waardoor de tijd voor applicatieontwikkeling wordt verkort.

Zorg voor onderlinge afhankelijkheid

Dit framework staat klassen, methoden, functies en modules toe om met onderling afhankelijke modules te werken en code consistentie te behouden door klasse veranderingen te verminderen.

Model View Controller (MVC) architectuur bieden

De structuur van dit framework scheidt de applicatiecode van de gebruikersinterface die webontwikkelaars helpt om hun codetijd te besparen.

Ember

Ember framework, gemaakt in 2011 door Yehuda Katz, dat webontwikkelaars veel gebruiken om applicaties te bouwen die compatibel zijn met desktop- en mobiele browsers en single-page webapplicaties. Dit populaire framework gebruikt de HTMLBars template die automatisch de veranderingen in gegevens bijwerkt. Laten we een diepere duik nemen in de functies van het Ember-framework:

Kenmerken

Biedt een template-taal

Handlebar syntax behoort tot een template-taal. Het gebruikt een sjabloon en invoergegevens om HTML of andere gegevensformaten te maken. Deze sjablonen zijn vergelijkbaar met de gewone tekst die de stuursyntaxis met accolades gebruikt.

Inspectie-instrument bieden

Dit kader biedt een inspectietool om hun Ember-code te controleren, de prestaties van toepassingen die Ember gebruiken te monitoren en de fouten in toepassingen sneller te debuggen.

Zorg voor authenticatie

Dit framework biedt beveiligingspatronen om applicaties te authenticeren en autoriseren. Bovendien biedt het abstracte patronen en integreert het met andere beveiligingsopties voor strengere protocollen.

Application Initializers

Dit framework biedt de mogelijkheid van applicatie-initializers om de dependency injection van uw applicatie te starten en te configureren.

Backbone

Backbone is een minimalistisch JavaScript-framework dat in 2010 door Jeremy Ashkenas is ontwikkeld voor event-driven, waarmee u client-side toepassingen kunt ontwerpen die compatibel zijn met alle webbrowsers. Dit framework biedt MVC-modules voor gegevensabstractie en combineert deze componenten om strakke gebruikersinterfaces (UI) te bouwen door een paar regels code te schrijven.

Dit framework gebruikt imperatief programmeren om uw gewenste webapplicaties te bouwen, terwijl andere frameworks declaratieve stijl ontwikkeling bieden. Laten we dieper ingaan op de kenmerken van Backbone:

Kenmerken

Gebruik JavaScript methoden en functies

Backbone framework gebruikt JavaScript functies en modules als de bouwstenen van JavaScript code en biedt modules binding en custom occurrences.

Gratis en Open Source Framework

Backbone is een gratis, open-source framework voor webprojecten en biedt 100 plus bibliotheken om toepassingen te bouwen.

Ondersteuning cross-platform applicatie-ontwikkeling

Backbone frameworks helpen webontwikkelaars om applicaties te bouwen die compatibel zijn met alle apparaten en browsers.

NextJS

NextJS is een gratis en open-source framework voor het bouwen van statische webapplicaties met React. Dit framework zorgt voor een betere gebruikerservaring, betere prestaties en snellere ontwikkeling van webapplicaties. Vandaag de dag is dit framework op zijn hoogtepunt door sterke ondersteuning van de gemeenschap. Dit JavaScript framework helpt om applicaties te ontwikkelen vanuit de bestaande templates in plaats van code vanaf nul te schrijven. NextJS is het beste framework voor bedrijven vanwege de volledige controle over de producten zoals websites of applicaties. Met behulp van dit framework hoeft u niet te vertrouwen op plugins zoals bij andere frameworks. De meeste ontwikkelaars geven de voorkeur aan hergebruik van React-componenten omdat dit de tijd en kosten van ontwikkeling vermindert.

Laatste gedachten

In de afgelopen jaren heeft applicatieontwikkeling een nieuwe richting gekregen, zoals no-code. No-code is een veelbelovende richting waarmee ontwikkelaars routinetaken kunnen elimineren en meer complexe en spannende dingen kunnen doen, zoals het ontwerpen van architectuur. Maar sommige ontwikkelaars zijn nog steeds sceptisch over ontwikkeling zonder code, in de overtuiging dat dit alleen het MVP-niveau is, maar de platforms hebben een lange weg afgelegd en kunnen u verrassen.

Ook JavaScript-frameworks zijn een uitbreiding van no-code-ontwikkeling die snellere en goedkopere weboplossingen bieden. JavaScript is een populaire scripttaal die wordt gebruikt voor webontwikkeling. Deze taal maakt ontwikkeling mogelijk door gebruik te maken van bibliotheken en frameworks. Wij raden u aan een framework naar keuze te gebruiken om de tijd en kosten van de ontwikkeling van webapplicaties te verminderen.