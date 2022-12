Ontwikkeling zonder codering

No-code ontwikkeling is een nieuwe methode voor softwareontwikkeling die een vereenvoudigde manier biedt om toepassingen te bouwen zonder enige codeervaardigheid. No-code tools worden steeds populairder en we kunnen zien waarom - ze hebben meestal een gebruiksvriendelijke interface, waardoor u zich snel een beeld kunt vormen van het implementatieproces, zodat u de algemene bedrijfslogica tot in detail kunt beschrijven.

No-Code maakt gebruik van drag and drop editors; dit is een onderdeel dat met een muisklik het gewenste uiterlijk of de gewenste modules selecteert en ze samen onderbreekt op een canvassed ruimte, terwijl de resultaten worden weergegeven in proportioneel ingestelde vensters op het scherm. No-Code abstraheert de onderdelen en principes waaruit ingewikkelder programma's worden gemaakt door middel van ontwikkelomgevingen die het voor iedereen eenvoudiger maken om te leren coderen, zelfs als ze het nog nooit eerder hebben gedaan.