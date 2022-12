In deze geavanceerde wereld met de ontwikkeling van technologische ontwerpen op een dagelijkse basis, zijn er ook nieuwe ontwerp trends van UX in opkomst. De gebruikerservaring (UX) en gebruikersinterface (UI) ontwerpen zijn de belangrijkste factoren die hun rol spelen in het verzamelen van meer publiek op de website door UX. Er zijn nieuwe opkomende ontwerptrends in UX ontwerpen (user experience) over de hele wereld. UX design is het visuele effect dat uw merk voor een publiek presenteert op een manier dat ze straks klanten worden. De eerste uitdrukking van de producten is zeer belangrijk voor het merk, omdat het de gebruikerservaring voorspelt door het ontwerp van UX.

Het maakt niet uit of uw product waardevol en nuttig is, maar als het ontwerp van UX/UI slecht en verouderd is, krijgt u niet het gewenste verkeer. In de opkomende markt van modern design, is het noodzakelijk om bijgewerkt te worden volgens de design trends. Zonder het volgen en aanpassen van nieuwe design trends van UX/UI, zult u niet in staat zijn om efficiënt te concurreren tegen uw concurrenten. Hier in dit artikel bespreken we een paar trends van UX-ontwerpen om naar te kijken in 2022. Dit zal u helpen te begrijpen welke UX-trend beter bij uw merk past om meer verkeer van gebruikers te krijgen en de gebruikerservaring te bepalen.

Levend ontwerp

Ontwerpen van UX/UI waren in het verleden gebruikersgericht, maar groeiende trends van opwarming van de aarde en milieukwesties hebben de UX-trend verschoven naar gebruikerservaring. De trends van UX/UI gaan tegenwoordig en in de toekomst in de richting van levensgerichte UX-ontwerpen. Levensgerichte UX/UI-ontwerpen zijn ontwerpen die zich meer richten op de milieu-effecten van het product. Gebruikers die milieuvriendelijker zijn, voelen zich gemakkelijk aangetrokken tot dit soort ontwerpen.

3D beelden

Unieke en nieuwe ontwerpen van UX/UI trekken altijd gebruikers aan en zorgen ervoor dat ze bij uw merk blijven. De tijd van 2D afbeeldingen is voorbij, en het ontwerp van UX trends bewegen in de richting van betoverende 3D ervaringen om meer toe te voegen aan de gebruikerservaring. 3D-ervaringen zijn boeiender vanwege de diepte en helderheid van het ontwerp dat gebruikers wordt geboden. Schaduwen, animaties en laageffecten kunnen worden gebruikt in de 3D-presentatie van het ontwerp. 3D-ontwerpen beperken zich niet alleen tot foto's en afbeeldingen, maar gaan ook in de richting van storytelling om meer verkeer aan te trekken via een boeiend ontwerp.

Luchtgebaren

Dit is de nieuwe mobiele designtrend in de UX die lichaamsgebaren mogelijk maakt om een handeling uit te voeren. Zo kan een selfie worden genomen door een handpalmgebaar voor de camera te maken. Er is veel veranderd met de komst van aanraakschermen en de hoge beeldverhouding van mobiele interfaces. Technologie kreeg meer kracht met de UX-trend voor luchtgebaren, omdat het de gebruikers in staat stelt een mobiele telefoon te gebruiken zonder een scherm aan te raken door gewoon de handpalm te tonen, met de hand te zwaaien of met de vingers te knijpen.

Animaties

De scroll-getriggerde animaties spelen een verbazingwekkend spannende rol in het grijpen van de gebruikers en het toevoegen van een verbazingwekkend effect aan de gebruikerservaring door middel van UX. UX drukt de inhoud uit als een verhaal en houdt de klanten aan de haak. Ook Apple Company gebruikt deze trend van UX om meer aantrekkingskracht te krijgen en de gebruikers het gevoel te geven dat ze deel uitmaken van het merk en het verhaal.

Mobiele benadering

Mensen schakelen tegenwoordig over op handigere producten en geven de voorkeur aan mobiele telefoons in plaats van computers. Dus met deze groeiende trend in UX, moet je ook overgaan op het maken van user experience UX ontwerpen die niet alleen geschikt zijn voor PC, maar er ook pakkend uitzien op het mobiele scherm. Webdesigners geven de voorkeur aan deze mobile-first benadering vanwege het toenemende gebruik van mobiele telefoons. Mensen boeken liever tickets, kopen goederen en reserveren tafels in restaurants via hun mobiel. Bovendien verschuift de voorkeur ook omdat UX design de gemakkelijkste manier is om meer gebruikers en klanten te grijpen.

Typografie

Typografie is een van de kritieke factoren om de aandacht van de consument te trekken en de gebruikerservaring te verbeteren. Een verstandige keuze van de letterstijl en het juiste gebruik ervan om de inhoud van de website weer te geven, is van vitaal belang voor UX-design. Mensen zoeken meestal naar informatie op websites die gemakkelijk kan worden gescand, en de letterstijl kan hen daarbij helpen. Meerdere sites vertrouwen mogelijk op typografie om meer verkeer van gebruikers te krijgen.

UI/UX schrijven

De schrijfstijl op de website is van groot belang omdat gebruikers de toon van de stem opmerken tijdens het scannen van de inhoud. Het lettertype en de toon zijn even belangrijk om de gebruikers aan te spreken. UI en UX schrijven moet korte zinnen bevatten. Dit maakt het gemakkelijker voor gebruikers om de informatie en de plaats van het beleid en de producten van het merk op te nemen, samen met de hulp die het merk zou kunnen bieden. Eenvoudig kunt u uw punt effectief uitdrukken in minder woorden.

Kleurrijke achtergrond

De ontwerptrends in UX/UI van het gebruik van wazige en kleurrijke achtergronden neemt toe. De ontwerpers richten zich op het gebruik van maximaal 10 kleuren in de achtergrond in plaats van 2-3 kleuren in een lineair verloop dat een aantrekkelijke uitstraling geeft aan het UX ontwerp.

Veiligheid en authenticatie

Mobiele telefoons en pc's moeten beveiligd en geauthenticeerd zijn om ongelukken te voorkomen. Wachtwoorden worden gemakkelijk vergeten, en iemand kan in de problemen komen. Tegenwoordig geven mensen de voorkeur aan authenticatie met een vingerafdruk of gezichtsslot. Mobiele telefoons voorzien de gebruikersinterface van een gezichts- of vingerafdrukslot om de veiligheid van de gegevens te garanderen.

Personalisatie

De user experience UX design trends die de behoeften van bezoekers vervullen en het gepersonaliseerde UX design uitdrukken trekken meer aandacht. Echter, als er geen gepersonaliseerde ervaring is in UX design, zullen de klanten gemakkelijk weggaan van uw merk. Om de klantenstroom naar uw merk te grijpen en te behouden, moet u ervoor zorgen dat de gebruikers een gepersonaliseerd UX ontwerp krijgen.

Ontwerpen voor grote schermen

De UX ontwerpen richten zich niet alleen op het geschikt maken van de ontwerpen voor mobiele telefoons, maar ook op het bedenken van apps die geschikt zijn op grotere schermen en het verbeteren van de gebruikerservaring. Er zijn mobiele apps die niet geschikt zijn voor PCS of tablets. Met de opkomende UX trends volgt ook de trend om een ontwerp te maken dat niet alleen efficiënt werkt op mobiel maar ook op tablets en klaptelefoons.

VR- en AR-ervaringen

Virtual reality en augmented reality groeien wereldwijd en zijn niet alleen beperkt tot gaming. Het wordt tegenwoordig voor verschillende doeleinden gebruikt, zoals voor de detailhandel, reizen, de auto-industrie en het onderwijs. De implementatie van VR en AR in UX-ontwerpen kan de efficiëntie van het werk verbeteren en fouten verminderen.

Bewegingsontwerp

Gebruikers raken verveeld door het kijken naar statische en stilstaande beelden op de website. De bewegende objecten en afbeeldingen op het scherm voegen echter meer charme toe door UX en UI. Gebruikers voelen zich meer aangetrokken tot animaties. Motion UX design geeft niet alleen een geweldige uitstraling aan de interface, maar helpt ook bij het verkrijgen van informatie zonder zich te vervelen.

Abstracte ontwerpen en illustraties

3D-animaties trekken de aandacht van gebruikers, maar de groeiende vraag naar abstracte illustraties en ontwerpen van UX/UI krijgt meer aandacht. Het toevoegen van abstracte en heldere kleuren samen met verschillende hoeken geeft een boeiende uitstraling aan uw UX ontwerp. Door abstracte illustraties en SVG's in UX te gebruiken, kun je opvallen tussen concurrenten en kun je meer publiek krijgen.

Realistische textuur

Merken gebruiken realistische texturen in UX ontwerpen om de ervaring voor gebruikers realistisch te maken. De texturen zijn ongelijkmatig zodat gebruikers de objecten kunnen ervaren. De objecten op het scherm geven een echt gevoel voor het menselijk oog en zien er authentieker uit.

FAQs

Welke design UX trends zullen populair zijn in 2022?

De populaire design UX trends zullen augmented reality en virtual reality zijn, die meer aandacht krijgen van de gebruikers. Bovendien zijn de andere UX-trends op dit gebied luchtbesturingsgebaren en 3D-animaties die meer verkeer krijgen en de klantenstroom hebben vergroot. Animaties en illustraties zijn een andere UX-trend die verhalende functies aan de website toevoegt om dingen interessant te maken, de aandacht van bezoekers te trekken en hen tot vaste klanten te maken.

Wat is de volgende grote trend in UX design?

De technologische vooruitgang op het gebied van kunstmatige intelligentie en augmented reality hebben de UX design trends meer gespecialiseerd gemaakt. Een van de grote UX-trends in het ontwerp zal augmented en virtual reality zijn.

Wat is de toekomst van UI UX design?

De toekomst van UX/UI design is helderder en meer gespecialiseerd. De capaciteiten en expertise van UX ontwerpers nemen met de dag toe met de groeiende design trends. Er zijn ook meerdere vacatures in het bedrijfsleven voor UX ontwerpers.

Wat zijn de meest recente trends in UI UX ontwerpen?

Een van de meest recente ontwerpen in UX design is een touch less interactie. In deze pandemie heeft sociale distantie een vitale rol gespeeld bij het geven van aandacht aan deze UX-trend. De ontwerptrends van UX design, waaronder voice control interface en air gesture control, zijn populairder onder gebruikers en in de industrie van UX/UI.