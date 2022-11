Swift is de beste programmeertaal die je moet leren en waarmee je gemakkelijk je droomapp kunt maken. Swift programmeren is een krachtige maar makkelijk te leren coderingstaal gemaakt door Apple. Het wordt vaak gebruikt voor het ontwikkelen van iOS- en macOS-applicaties, evenals tvOS- en watchOS-apps. Hoewel u andere talen kunt gebruiken om Apple-apps te maken, is Swift de voorkeurstaal, die wordt aanbevolen omdat de code veilig is voor ontwerp en bliksemsnelle software maakt. Swift is ontworpen om ontwikkelaars op een leuke en interactieve manier te helpen schrijven, met gemakkelijker leesbare syntaxis, veiligheid die codeerfouten voorkomt, en moderne functies die de fouttolerantie verhogen.

Wat is Swift Programmeren?

Swift duurde jaren om de bestaande functies van de C-taal te ontwikkelen en te verbeteren; het verbetert de compiler, debugger en framework infrastructuur. Het biedt toegang tot het huidige Cocoa-framework, plus de combinatie van Objective C-code. Swift biedt veel nieuwe functies en voegt de objectgeoriënteerde en procedurele delen van de taal samen. Het belangrijkste doel van swift-codering is om de beste taal te zijn voor het gebruik van mobiele apps, desktops, systeemprogrammering en clouddiensten. Swift programmering is ontwikkeld om de schrijfcorrectie eenvoudig te houden voor de ontwikkelaar.

Swift-eigenschappen

Enkele geweldige functies in Swift maken het beter dan de vorige versies van programmeertalen. Het verbetert het van tijd tot tijd, waardoor het een efficiëntere en nieuw bijgewerkte programmeertaal is.

Veilig

Wat de veiligheid betreft, is het belangrijk om de fouten van de iOS-ontwikkelaar aan het licht te brengen voordat de software verder in productie gaat. Swift staat niet toe dat onnauwkeurige gegevens of een variabele door het programma worden doorgegeven totdat het in de juiste vorm is. Een gebruiker kan het moeilijk vinden om de swift veiligheidsmetingen door te voeren, maar het bespaart veel tijd in de toekomst. Het bespaart ook geheugen door het niet accepteren van onveilige code; er komt geen cache als zodanig die het geheugen doodt.

Snel

Swift is gemaakt als vervanging voor C-gebaseerde talen; de prestaties zijn parallel aan C-taal in de meeste taken. Maar het bedient alle iOS functies en systemen op een snelle manier. Het heeft LLVM compiler technologie die het schrijven van code snel en efficiënt maakt. De prestaties van de code maken de functionaliteit van de gadget snel, bijvoorbeeld TV apps, Watches, of mobiele apps.

Expressief

Swift biedt een eenvoudige en intuïtieve syntaxis die precies de iOS-ontwikkelaars willen. Ontwikkelaars kunnen gemakkelijk expressievere codes schrijven door de Swift-syntaxis te gebruiken. Swift is ontwikkeld met Objective-C functies zoals generieke en null mogelijkheid, waardoor de Swift code schoner en veiliger programmeren zeer eenvoudig wordt.

Open bron

Swift is gemaakt op swift.org, een open-source structuur met broncode, bug tracker, mailinglijst en regelmatige ontwikkelingslijst. Het wordt verzorgd door een groep ontwikkelaars die samen met de gemeenschap werken aan de verbetering en constante actualisering van de taal. Swift ondersteunt alle Apple-platforms; het maakt programmeren eenvoudig, sneller en veiliger. Door de grote vraag naar Swift werken de ontwikkelaars er hard aan om het ook op andere platforms te lanceren.

Waarom zou ik beginnen met het leren van Swift?

Voordat je begint met Swift programmeren, is het belangrijk om te weten waarom je het zou moeten leren. Swift programmeertaal is ontworpen om gemakkelijk te leren en te gebruiken. Apple heeft deze taal ontwikkeld met nieuwe coderingen. Of je nu student bent, op zoek naar een nieuw carrièrepad, of wilt leren coderen, Swift is de eerste programmeertaal die eenvoudig en intuïtief te leren is. Als je nieuw bent in coderen, maakt de Swift iPad app (Playgrounds) het makkelijk om Swift te leren programmeren. Ik heb een aantal Swift onderwerpen opgesomd die je kunt leren en waarmee je kunt verdienen:

Mobiele app ontwikkeling

Database programmering

3D systemen ontwikkeling

Software engineering

Bibliotheek engineering

Machine leren

Audio-engineering

Software testers

Voor- en nadelen van de Swift-taal

Laten we wat licht werpen op de voor- en nadelen van de Swift-taal om te beoordelen of je die zou moeten leren.

Voordelen Nadelen Gemakkelijk te leren Code Swift is gemakkelijk te leren en te gebruiken en heeft toegang tot cursussen om Xcode-apps te leren bouwen. Zwakke cross-platform ondersteuning Code Swift ondersteunt wel alle Apple platforms; het werkt het beste voor native iOS-ontwikkeling. Modern Code Swift is gemakkelijk te lezen en te onderhouden, duidelijk en foutloos. Frequente updates Swift is de nieuwste taal die vaak wordt bijgewerkt. Het vinden van de juiste tools voor bepaalde taken kan moeilijk zijn. Grote gemeenschap Swift heeft open source gemeenschappen, plus veel bronnen om u te begeleiden bij het leren van de taal.

Platformoverschrijdend Swift ondersteunt alle Apple-platforms, Windows, Linux en Ubuntu.

Toekomst van Swift Swift wint met de tijd aan populariteit en trekt meer aandacht van fans dan andere programmeertalen.



Zoals we kunnen zien, zijn er veel meer voor- dan nadelen, en al deze nadelen lijken in de nabije toekomst te verdwijnen. Nadat je Swift-codering hebt geleerd, ben je een winnende sollicitant voor potentiële werkgevers. Code Swift programmeurs zijn in hoge vraag en krijgen een knap salaris voor een iOS-ontwikkelaar in de VS. Er zijn veel opties waaruit je kunt kiezen na het leren van Swift coderen; je kunt een van je interesses kiezen en kan uitblinken in je carrière. Sommige bekende bedrijven gebruiken code Swift voor hun ontwikkeling, zoals Apple, Linkedin, Uber, Whatsapp, Slack, Facebook, Accenture, Microsoft en Firefox.

Hoe begin ik met het leren van Swift programmeren?

Als u wilt leren en beginnen met swift onderwerpen, kunt u dat online doen door de officiële website te volgen. Op die website staan goede bestanden en begeleiding over deze taal. Bovendien, aangezien het in populariteit toeneemt, zijn er veel gegevens beschikbaar op verschillende blogs en op Youtube. Begin met swift onderwerpen die beschikbaar zijn op hun website, en volg dan je weg volgens je expertise.

Swift is de toekomst van programmeertalen; het overwint de C Objective, python, en vele andere programmeertalen die codering vereisen. Zijn er veel manieren om Swift te leren programmeren? En het antwoord is ja, zeker! Hier zijn enkele voorbeelden:

Officiële website van Apple

Gratis online cursussen

Betaalde online cursussen

Youtube-video's

Handleidingen

Blog berichten

Podcast

Boeken

Documentatie

Tip: Als beginner moet je leervideo's bekijken omdat je het beter begrijpt door te kijken en het daarna zelf te doen.

Is Swift gemakkelijk te leren voor beginners?

Ja, het leren van de basis om met de Swift programmeertaal te beginnen is eenvoudig, maar het is niet eenvoudig om de geavanceerde iOS ontwikkelingsfuncties te begrijpen naarmate je verder komt. Maar verlies de hoop niet; je kunt je eerste eenvoudige applicatie maken zonder geavanceerde functies. Zodra u uw eerste project hebt voltooid, zult u de nieuwe functies snel begrijpen, en zult u in staat zijn iOS-applicaties op geavanceerd niveau te ontwikkelen. Beginners kunnen snel swift onderwerpen leren als ze de juiste hoeveelheid interesse en tijd in het leren steken.

iOS-ontwikkelaars geloven dat swift de gemakkelijke manier is voor beginners om met een programmeertaal te beginnen. Apple heeft tutorials over Swift codering om te leren die rijk zijn aan kennis beschikbaar op haar website. Men kan Swift-codering vanaf nul leren zonder een programmeer- of codeerachtergrond. Swift-tutorials zijn de beste manier om te beginnen met leren coderen. Je zult geen moeite hebben om Swift-code te begrijpen als je eenmaal de basis onder de knie hebt. Swift is erg veilig en kost minder tijd omdat je niet veel tijd hoeft te besteden aan het debuggen van runtime fouten.

Kun je Swift alleen leren?

Ja, de makers hebben het zo gemakkelijk gemaakt dat het lijkt alsof je een nieuwe taal leert. Er is geen raketwetenschap in het leren van iOS ontwikkeling; je moet veel tijd investeren in het leren. Hoe meer tijd je investeert, hoe meer winst je in de toekomst krijgt, in de vorm van verdienen met programmeren. Ten eerste is deze taal zeer eenvoudig. Ten tweede zijn online cursussen zo eenvoudig dat ze de taal gemakkelijker hebben gemaakt. Je hebt niemand nodig om je stap voor stap te begeleiden; je kunt het leren zelfstandig doen, je kennis vergroten, en je toekomst maken in deze programmeertaal.

Om te beginnen probeer je het zelf door de video's te bekijken. Je zult het pas kunnen leren als je geen hands-on ervaring opdoet. Swift is een open source waarmee je nieuwe functies kunt bijdragen; je kunt bugs oplossen en je bestaande projecten verbeteren. Omdat het minder codering vereist, kun je swift gemakkelijk zelf leren en eventuele problemen professioneel oplossen.

Hoe snel kun je Swift leren programmeren?

Als je een programmeertaal achtergrond hebt, kun je snel swift en zijn geavanceerde functies leren in 3-4 dagen. Maar als je nieuw bent in de programmeerwereld, heb je 3-4 weken nodig om de basis van Swift en enkele van de geavanceerde functies te leren. Omdat Swift een nieuwe taal is, vereist het constante updates, nieuwe functies en alle dingen die oude versies missen. Je moet het na verloop van tijd leren naarmate het verbetert en updates krijgt. Dus bereid je geest voor om honderden uren te investeren in het leren van iOS ontwikkeling swift code. Laten we het in eenvoudige woorden begrijpen, steek 5% in het bekijken van de Swift learning tutorials en het lezen van blogs, en steek 95% in de praktijk van het coderen en het schrijven van codes op jezelf. Als je begonnen bent met swift programmeren door tutorials te bekijken, kun je de cursus in slechts 3 uur afronden. Het belangrijkste is om te oefenen met coderen voor iOS ontwikkeling. Hoe meer je de voorbeelden doet, en je zult zo snel leren.

Laat me enkele nuttige tips delen om de iOS Swift taal snel en effectief te leren.

Begin met de basis en wees er comfortabel mee. Ga pas verder als je er geen expert in wordt.

Begin één voor één met het leren van nieuwe functies en voeg hun codes toe aan de bestaande. Met deze methode leer je nieuwe functies effectief en begrijp je de functies van nieuwe functies beter.

Heb geduld en ontwikkel uw app of leer geleidelijk code Swift. Probeer je iOS app niet in één keer te bouwen. Zo kun je de fouten snel opvangen en er zonder hoofdpijn vanaf komen.

Houd je praktijk coderen veilig. Probeer codes te schrijven uit de tutorials en maak geleidelijk je codes. Verwijder niets van wat je oefent. Zo leer je van je fouten.

Blijf in beweging; wees niet gedemotiveerd als je meer tijd nodig hebt om te leren dan anderen. Vergeet niet, iedereen is uniek, en iedereen heeft te maken met verschillende scenario's. Consistentie kan het doel winnen, en je zult een iOS ontwikkelaar zijn met vastberadenheid.

Is Swift gemakkelijk te coderen?

Wanneer je aan programmeertaal doet, moet je complexe codering schrijven en omgaan met de ingewikkelde functies. Het wordt moeilijk om de commentaarregels te onderhouden. Swift maakt het efficiënt en eenvoudig, omdat het nieuwe functies introduceert die 15% minder praktijk codering vereisen dan andere talen. Je zult verrast zijn door de technologie ervan; je kunt er afbeeldingen, tekeningen en gegevens mee kopiëren en plakken van iOS naar macOS.

Er zijn veel kant-en-klare sjablonen beschikbaar waarmee u de code kunt bewerken volgens uw vereiste. U hoeft niet vanaf nul codes te schrijven; u kunt een sjabloon gebruiken en uw app in korte tijd maken. Het maken van een app vanaf nul kan kostbaar en tijdrovend zijn, terwijl u met de Xcode app template reeds geschreven codes kunt ontwerpen en uw nieuwe app kunt maken tegen een betaalbare prijs. Deze sjablonen hebben alle functies zoals menu's, visuals en lay-outs. U kunt de functies eenvoudig bewerken per uw eisen door het lezen van de instructies. Deze sjablonen zijn responsief en vriendelijk. Er zijn veel sjablonen online beschikbaar; sommige zijn gratis en sommige zijn betaald. U kunt beide gebruiken; betaald heeft meer mogelijkheden en functies. Tegelijkertijd kunt u beginnen met een gratis sjabloon en een goed functionerende app ontwerpen.

De conclusie

Naarmate de populariteit van app-ontwikkeling groeit, worden de kernonderdelen van een iOS-app met succes gecodeerd in Swift. Als iOS-ontwikkelaar kun je je onderscheiden als je weet hoe je in Swift codeert en ervaring hebt met Swift. Er zijn enkele gebreken, maar Apple werkt ze dagelijks bij om ze te verhelpen. Er zijn echter meer plussen dan kleine minnen, die niet eens in de toekomst zullen zijn, ervan uitgaande dat Swift de komende jaren uit de hitlijsten zal stijgen.

Naast traditionele programmeertalen zoals Swift, zijn er alternatieve ontwikkelingstrajecten zoals low-code of no-code programmeren. Deze benaderingen houden vast aan het concept van lage instap. Dit betekent dat je veel minder tijd en moeite hoeft te besteden aan het leren van deze ontwikkelingsbenaderingen. Een dergelijke snelle ontwikkeling helpt programmeurs hun carrière te starten en te groeien als professionals. Ondanks de lage instap moet u niet denken dat alleen eenvoudige MVP's en projecten voor huisdieren kunnen worden gemaakt op platforms zonder code. Helemaal niet. Stel dat we het hebben over een platform als AppMaster. Het is momenteel de krachtigste no-code tool op de markt, een drie-in-één tool. Je kunt er webapps, mobiele apps en een backend mee maken. Naast de broncode schrijft het platform ook technische documentatie voor je. Is het niet geweldig om niet langer tijd te besteden aan routinetaken en documentatie, maar je volledig te wijden aan interessante studies en het doordenken van de applicatiearchitectuur?