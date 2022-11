Een betere journey map helpt u te begrijpen hoe consumenten omgaan met uw producten en andere kanalen. U begrijpt de noodzakelijke veranderingen met het in kaart brengen, zodat de gebruiker gemakkelijk de informatie kan bereiken die hij zoekt. Het hebben van een betere customer journey fungeert als een hulpmiddel voor UX ontwerpers.

Om een betere mapping journey te creëren, moet u duidelijk zijn over uw bedrijfsdoelstellingen en diensten. Daarnaast moet u meerdere UX-protocollen volgen om een customer journey te creëren die u waardevolle gegevens oplevert. Deze UX mapping protocollen worden hieronder opgesomd:

Het selecteren van de juiste user journey app

Meerdere soorten kaarten worden gebruikt om te focussen op een bepaald inzicht. Meestal zal het resultaat van elke kaart er ongeveer hetzelfde uitzien, dus zorg ervoor dat je begrijpt op welke focus customer journey map wordt gemaakt. Hieronder volgen de meest gebruikte UX mapping:

Huidige staat

Zoals de naam al zegt, geeft het u de huidige informatie van uw site. Deze mapping wordt gebruikt om de hiaten op de site te zien die verbeterd kunnen worden. De andere reden is om te begrijpen hoe de consument het platform gebruikt.

Persona gebaseerd

Deze UX mapping wordt gebruikt om de reis te analyseren die gerelateerd is aan een specifieke persona. Meestal wordt persona-based mapping gebruikt om aan de specifieke behoeften van klanten te voldoen.

Toekomstige staat

Deze mapping helpt u te begrijpen hoe consumenten uw site zullen bekijken. Het stelt vragen over uw klanten en geeft statistieken over de perspectieven van uw klanten over uw site. Daarnaast helpt deze mapping bij het herontwerpen en plannen van de website of het bouwen van een mobiele app.

De omvang van de website kiezen

Er zijn twee soorten scope voor een website. De ene is een brede kijk waarbij je alle aspecten van de site bekijkt. De andere is een focus op een bepaald resultaat. U kunt bijvoorbeeld het bereik kiezen voor het aanmelden, het aanmaken van een account, enz. Dit type bereik helpt bij het oplossen van problemen met het platform. U begrijpt hoe de consument zich voelt bij het gebruik van een bepaalde websitefunctie.

Het grote bereik geeft u een idee over de totale gebruikerservaring van het mobiele app-traject. Het is een ingewikkeld en langdurig proces, maar het is de moeite waard als je je richt op gebruikerservaring.

Gebruikerspersona

Een consumer persona is een van de belangrijke dingen bij customer journey mapping. Terwijl je een mobiele app strategie bouwt, moet je je doelpubliek bestuderen voor betere UX. Onderzoek de sympathieën en antipathieën van je publiek. Dit zal het u en uw klanten gemakkelijk maken. Enkele fundamentele UX-onderzoeken zijn:

Voer een consumentenonderzoek uit en analyseer het

Feedback van contextueel onderzoek

Stel vragen aan uw potentiële klanten over uw mobiele app.

Gebruikersverwachtingen en scenario

De customer journey gebruikt het scenario om de situatie van uw site of mobiele app aan te pakken. Dat scenario dat je geeft kan echt zijn of waarschijnlijk gebeuren.

Laten we zeggen dat je eten bestelt bij een voedselbezorg-app. Het platform analyseert het scenario en geeft je een voorspelling over de voedsellevering. Bijvoorbeeld dat je eten over 15 minuten wordt bezorgd.

Inspanning op touchpoints

Touchpoints zijn een cruciaal onderdeel van elk mobiel apparaat. Touchpoints zijn de activiteiten van de consument voor interactie met een bepaald product of kanaal. Zorg ervoor dat je begrijpt welke touchpoints van je mobiele app of site en welke kanalen bij die touchpoints horen.

Emotionele impact

Zorg ervoor dat je de emotionele touch toevoegt aan je mobiele app tijdens het maken van een journey app. Zo maak je een speciale band met je klanten.

Hoe customer journey de mobiele app helpt

De mobiele app industrie wordt met de dag groter en groter. Hierdoor is de concurrentie in de mobiele app strategie industrie erg hoog. Elk bedrijf probeert een uniek en aantrekkelijk platform te maken. Naast alle technische feiten in een mobiele app strategie, moet je ook rekening houden met de menselijke factor. Het menselijke element zal u feedback geven over hoe klanten uw product of de kanalen die bij de producten horen zullen betrekken.

U kunt uw platform bekijken vanuit het perspectief van de klant wanneer u customer journey mapping gebruikt. Dit geeft u feedback over hoe bepaalde producten of informatie op uw site worden bereikt. Daarom is een klantgerichte aanpak noodzakelijk bij het creëren van de customer journey.

Een klantgerichte strategie ontwikkelen

Zorg ervoor dat je de hele customer journey van je platform vanuit het oogpunt van de klant krijgt. Van het zoeken naar het platform in de app store, het aantrekkelijk vinden van het platform, het downloaden en het aanschaffen van de in-app functies. Dit alles zal ongelooflijk nuttig zijn bij het creëren van een mobiele app strategie.

Een betere mobiele app maken

Stel dat uw app overtuigende functies en krachtige tools heeft met een klantgerichte aanpak. In dat geval maak je een zeer efficiënte mobiele app strategie die opwinding zal creëren en de behoeften van klanten zal vervullen.

Nieuwe klanten krijgen

Het krijgen van nieuwe klanten is de focus van de hele mobiele app strategie markt. Als u een betere mobiele app strategie heeft, zal uw klant uw app herhaaldelijk blijven gebruiken. Zo krijgt u niet alleen trouwe klanten, maar ook nieuwe klanten omdat uw trouwe klanten uw app zullen aanbevelen aan hun vrienden en familie.

Marketingcampagnes opzetten

Marketingcampagnes worden verbazingwekkend effectief als je ze beter in kaart brengt. De app helpt u slimmere beslissingen te nemen die uw doelgroepstrategie verbeteren.

Stappen in customer journey mapping

We nemen een gedetailleerde kijk op de stappen om een betere customer journey mapping te creëren.

Gedrag van de klant

Het eerste in de customer journey is hoe de consumenten uw mobiele app of site vinden. Dus de stappen die klanten weten over je app, hoe ze die gaan gebruiken en wat voor gebruikservaring ze krijgen, hebben veel waarde voor jou en de consument.

Het gedrag van klanten is niet hetzelfde, maar volgt over het algemeen dezelfde stappen bij het kopen van de producten van uw platform. Maar consumenten die u kennen, zijn misschien geïnteresseerd in uw app en beginnen de customer journeys.

Wanneer ze interesse tonen, evalueren ze meestal uw product. Dit leidt hen naar blogs, berichten en recensies. Als je betere recensies, informatieve blogs en berichten hebt, zul je ze kunnen aantrekken. Deze stap is cruciaal, want ofwel krijgt u consumenten of verliest u uw klant. Ze zullen snel kopen als ze besluiten klant te worden. Zorg ervoor dat u hen een welkomstbericht of korting op hun eerste aankoop stuurt.

Behoeften van de klant

Om op een aantrekkelijke manier een mobiele app strategie te bouwen, moet u ervoor zorgen dat uw app voldoet aan de basisbehoeften van de klant. Hieronder bespreken we deze basis klantbehoeften.

Functioneel

De functionaliteit van de app speelt een belangrijke rol. U analyseert of uw platform het probleem van de klant oplost of verergert. Misschien vind je een platform of playstore die het probleem oplost, maar moet je veel extra werk doen om de oplossing te krijgen. Dit is geen ideale manier om consumenten te krijgen, en hoogstwaarschijnlijk zul je de consumenten verliezen.

Prijs

Net als alles wat u op de markt koopt, moet u ervoor zorgen dat de prijs van uw app in overeenstemming is met de functionaliteit die hij biedt. Als uw platform geld waard is, zullen mensen het graag kopen; anders zult u geen grote doorbraak op de markt kunnen maken.

Ervaring

De gebruikerservaring moet goed genoeg zijn dat mensen het aan anderen kunnen aanbevelen. U moet ten minste voldoen aan de fundamentele deskundigheid die de klant verwacht. Dus als u uw klant kunt verbazen met een uitzonderlijke gebruikerservaring, is dat een pluspunt.

Betrouwbaarheid

Zijn de prestaties van de app consistent telkens als de consument hem gebruikt, of veranderen de resultaten telkens als hij hem gebruikt. Zorg ervoor dat uw platform de consistentie heeft om loyale en nieuwe consumenten te krijgen.

Controle

Heeft de klant controle over de app, of voelt hij zich gevangen? De klant moet zijn abonnementspakket kunnen wijzigen. Ook moeten ze de artikelen snel kunnen retourneren. Hierdoor zullen ze je eerder vertrouwen en je trouwe consument worden.

Conclusie

De customer journeys app is de visualisatie van de gebruikerservaring. We moeten de basisstappen volgen en begrijpen om een beter customer mapping platform te creëren. Deze stappen omvatten het selecteren van een bereik, het creëren van een persona, het begrijpen van de verwachting van consumenten, het definiëren van uw bereik, het vinden van de touchpoints en het verbeteren ervan. Het toevoegen van een emotioneel tintje aan uw consumenten is een pluspunt. Schets het hele klanttraject en krijg de resultaten.

FAQ's

Hoe plan ik een user journey?

Je kunt het klanttraject plannen door eerst een duidelijke mindset te hebben over je doelen en business. Kies vervolgens het bereik van je mobiele app strategie. Creëer vervolgens de consumer persona door je publiek te begrijpen. Zorg ervoor dat uw producten en functies uw doelgroep tevreden stellen. Na het voltooien van de consumentenpersona, definieer het scenario en de verwachtingen van de consument. Maak een lijst van uw contactpunten. Voeg tot slot een emotionele factor toe en zorg ervoor dat u het hele klanttraject schetst.

Wat zijn de zeven stappen om het klanttraject in kaart te brengen?

Het heeft de volgende zeven stappen:

1. Kies het toepassingsgebied

2. Creëer een consumentenpersona

3. Bepaal het scenario en de verwachtingen van de consument

4. Verbeter uw contactpunten

5. Zorg voor een emotionele factor

6. Schets de mapping

7. Analyseer de trechter van de consument

Welke zaken worden gebruikt voor het bouwen van een customer journey map?

Bondgenoten en inspiratie

Integraal onderzoek

Aannamevorming

Extern onderzoek

Verhalende visualisatie

Hoe moet je je user journey map organiseren?

Je kunt het organiseren door de basisstappen te volgen:

Selecteer eerst de reikwijdte van je mobiele app of website.

Selecteer vervolgens de persona. Bepaal het scenario van je app en de verwachtingen van de consument.

Maak vervolgens een lijst van uw touchpoints en probeer deze zoveel mogelijk te verbeteren.

Schets ten slotte de mapping om alles te analyseren.

Hoe ziet een user journey eruit?

Customer journeys zijn de visuele weergave van de gebruikerservaring. Meestal komt het in allerlei vormen en maten, maar meestal heeft het een tijdlijn van alle touchpoints tussen de consument en het product. De tijdlijn bevat alle nodige informatie over de kanalen voor interactie met producten.

Wat is een user journey map?

Een customer journey map is een instrument uit de UX-toolbox dat elke UX-ontwerper kan gebruiken om te begrijpen hoe de consument zijn product bereikt. Bovendien is het een manier om te weten hoe uw consument uw platform tegenkomt en hoe hij met het product van uw platform omgaat. Het geeft de visuele statistieken van de ervaring die uw klant zal voelen.

Als u een betrouwbare customer journeys-app wilt met een no-code-platform, kunt u terecht bij AppMaster. Zij hebben ook een no-code platform waar consumenten ook gemakkelijk de broncode kunnen downloaden. Dit zal u niet beperken tot het platform; u kunt de wijzigingen aanbrengen om de beste gebruikerservaring te bieden aan de consument van uw platform.