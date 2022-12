De opkomst van technologie in verschillende industrieën en sectoren heeft het essentieel gemaakt voor alle soorten bedrijven, organisaties en instanties om betrouwbare en efficiënte mobiele applicaties te hebben. De vraag naar alle soorten mobiele apps neemt snel toe met de tijd.

Zo zijn e-commerce apps populairder geworden dan ooit tevoren na de COVID-19 pandemie en de exponentiële groei van online bedrijven. Een groot aantal tools voor app-ontwikkeling wordt gebruikt om apps te maken voor handel, logistiek, financiën, productie en andere gebieden van de economie.

Alles wat je nodig hebt is een app idee, en je kunt het werkelijkheid maken met de hulp van een app bouwer. Een mobiele app ontwikkeling proces werd beschikbaar als nooit tevoren. Verschillende toepassingen worden gebruikt om ook leads te genereren voor nieuwe consumenten. Dit artikel is bedoeld om de moderne trends van het app-ontwikkelingsproces te bespreken en u te helpen leren hoe u een app kunt maken, zelfs als u voor het eerst een bouwer of een niet-technische gebruiker bent. Tegen het einde van dit artikel zul je bekend zijn met de belangrijke vaardigheden en kennis die nodig zijn om een app te maken, dus blijf lezen!

Belang van mobiele app ontwikkeling

Voordat we in de gedetailleerde stappen duiken van hoe je een mobiele applicatie maakt, laten we eerst het belang onderzoeken van het leren van het mobiele applicatie ontwikkelingsproces voor iOS en Android apps.

Enorme inkomsten van mobiele apps

Volgens een studie van Statista Research Department zullen de inkomsten uit mobiele apps naar verwachting toenemen tot een enorme 613 miljard dollar in 2025. De volgende grafiek toont het resultaat van de studie:

Toegenomen afhankelijkheid van smartphones

Het spreekt voor zich dat bijna ieder van ons zijn smartphone meer gebruikt dan ooit tevoren. Er zijn veel redenen voor onze toegenomen afhankelijkheid van onze smartphones. Veel werkprocedures zijn nu verschoven naar moderne apps.

Een breed scala aan sociale medianetwerken zoals Instagram en Snapchat dragen ook bij aan de 'smartphoneverslaving'. Wat de reden ook mag zijn, uit een studie blijkt dat een groot aantal mensen hun telefoon dagelijks zo'n 5 tot 6 uur gebruikt.

Meer gebruik van smartphones betekent dat er nog veel ruimte is voor nieuwe apps en platforms om op te komen in de mobiele applicatie-industrie en consumenten aan te trekken. Daarom is dit het perfecte moment voor zowel ontwikkelaars als niet-technische gebruikers om te vertrouwen op no-code app-makers voor snelle app-ontwikkeling en indruk te maken op de gebruikers.

Dingen die u moet overwegen voordat u een app maakt

Als je eenmaal geïnteresseerd bent in het leren maken van een app, moet je vertrouwd raken met bepaalde belangrijke dingen voordat je naar het eigenlijke ontwikkelingsproces gaat.

De belangrijkste dingen die je moet overwegen voordat je een app gaat ontwikkelen zijn:

App ideeën verkennen

Veel mensen willen een app maken, maar ze hebben geen duidelijke visie om hun visie te vervullen. Daarom is het belangrijk om verschillende app ideeën te verkennen om een specifiek app idee te vinden dat je interesseert en je het hele app creatie en marketing proces laat doorlopen.

Idealiter zou iedereen de belangrijke fase van planning en app idee verkenning moeten doorlopen om er zeker van te zijn dat ze op het juiste pad zitten. Het helpt je ook het algemene doel, de functies en de lay-out van de app te bepalen. Vraag jezelf af waarom je een app maakt. Alles telt! Feit is dat er al enorm veel apps bestaan in app stores als de iOS App Store en de Google Play Store. Ook komen er dagelijks veel nieuwe apps bij. U wilt niet het risico lopen om in deze concurrerende industrie te worden overschaduwd, dus moet u bij elke stap in het proces van mobiele app-ontwikkeling slimme beslissingen nemen.

We begrijpen dat u misschien geïntimideerd bent door het maken van een app in zo'n verzadigde markt. Maar het kan gemakkelijker worden gemaakt! Een uitstekend concept voor een app-maker moet één of twee dringende problemen beantwoorden als u voor een gevestigd bedrijf ontwikkelt. Bedrijfsspecifieke gebruikers geven misschien de voorkeur aan een website of mobiele app voor uw e-commerce bedrijf, of u zou kunnen kiezen voor een app voor het ontvangen en organiseren van klantafspraken.

Marktonderzoek

Marktonderzoek speelt een integrale rol in het succes van een product, inclusief een smartphone app. Er zijn veel aspecten van uitgebreid marktonderzoek, zoals het vinden van informatie over de concurrenten, het analyseren van verschillende bedrijfsmodellen en het identificeren van de vraagkenmerken van de klanten.

U moet een volledig begrip hebben van uw niche en een duidelijke visie over hoe de app waarde zal bieden aan de gebruikers voordat u begint met het maken van een app. Uitgebreid marktonderzoek zal u helpen de fouten van uw concurrenten te vermijden en een app te ontwikkelen die voldoet aan de eisen van mensen. Je kunt ook de reviews van je concurrenten lezen om een duidelijk beeld te krijgen van de gebruikersfeedback op de bestaande apps.

Als u een app maakt zonder noemenswaardig marktonderzoek, kan het hele project mislukken en ervoor zorgen dat u een aanzienlijke hoeveelheid geld, tijd en energie verspilt. Het uiteindelijke doel van marktonderzoek is ervoor te zorgen dat het product/de dienst die u van plan bent te verkopen een markt heeft.

Het is essentieel, want als u het product in de markt kunt bestuderen en hen als uw benchmark kunt instellen, zult u beter en aanzienlijk kunnen presteren in de beginfase van uw lancering. De beginfase vereist veel onderzoek, en je eigen app store is de beste plaats om te beginnen.

Als u ervoor kiest een app te maken die een soortgelijk probleem als het uwe oplost, betekent dit dat uw product een eigen markt heeft. Zorg er altijd voor dat je actief aantekeningen maakt, vooral als je een app bouwt die gericht is op een nichemarkt. Hun doelpubliek en functies zijn gericht op de specifieke potentiële klant. Wat je moet opmerken van deze niche-apps is wat ze geschikt maakt. Waar schieten ze tekort? En hoe goed kunt u hun vooruitgang inhalen?

Een goed marktonderzoek naar uw concurrenten moet op zijn minst de volgende vragen behandelen:

Wie zijn mijn directe en indirecte concurrenten?

Welke functies missen zij die klanten willen?

Hoe kan ik de huidige oplossing van mijn concurrenten verbeteren?

Welke bedrijfsmodellen gebruiken zij, en hoe effectief zijn die?

Een waarschuwing

Merk op dat uw marktonderzoek niet beperkt moet blijven bij het kiezen van de app store. Om echt de stemming rond uw doelklanten te krijgen, is het essentieel dat u ook rechtstreeks met hen spreekt wanneer u app maakt. Doe dit door middel van advertenties die gericht zijn op hun demografie, door hen te vragen deel te nemen aan een enquête in ruil voor een cadeaubon of een beloning van waarde.

App doelstellingen bepalen

Nu is het tijd om het doel van het maken van een app te bepalen. Het zou helpen als u een reden vindt waarom er precies behoefte is aan het maken van een speciale app voor uw bedrijf. Als u deze procedure volgt, kunt u een plan ontwikkelen voor de functies die u in uw applicatie wilt aanbieden. Het kan ook bepalen welke problemen u denkt op te lossen via de app. App-gebruikers en hun doelen houden rekening met alles, van de situatie tot uw strategie.

Overweeg het volgende om u te helpen het doel van uw installatie-app vast te stellen:

Waarom heb je een app nodig? (Welk probleem kan hij oplossen?)

Hoe heeft u uw doelpubliek bepaald?

Hoe kan de app-maker dit publiek helpen bij het oplossen van hun problemen?

Welke functies zijn nodig voor de gebruikers om deze problemen op te lossen?

Een waarschuwende opmerking

Probeer je te concentreren op hoe het gedeelte met informatie die "nice-to-have" is, vol zit met functies die gericht zijn op de klantervaring. Dit komt omdat het beoogde doel van het bouwen van een app is om uw publiek betrokken te houden bij het bedrijf.

Bovendien wilt u de zakelijke transactie voor beide partijen mogelijk maken. Daarom wilt u ervoor zorgen dat uw klant niet aarzelt om uw website te bezoeken. Zodra u klaar bent met het beantwoorden van alle vragen over het waarom, wie, wat en hoe, kunt u beginnen met het definiëren van uw doelen en doelstellingen.

Verken de mogelijkheden voor geld verdienen

Er zijn meerdere manieren om een app te gelde te maken, zodat u er een gezond inkomen uit kunt genereren. De exacte monetariseringsmethode is afhankelijk van het specifieke type en de functionaliteit van de mobiele apps, dus er is niet één perfecte methode.

Voordat u aan het app-ontwikkelingsproces begint, moet u als app-ontwikkelaar deze opties voor het te gelde maken van apps onderzoeken om ervoor te zorgen dat het project succesvol en winstgevend is.

Freemium

Freemium mobiele apps zijn nuttig om gebruikers aan te trekken en ze te veranderen in trouwe betalende klanten met behulp van efficiënte en betrouwbare functionaliteiten. Dergelijke apps zijn beschikbaar in app stores voor gebruikers om gratis te downloaden.

Dit betekent echter niet dat de gebruikers alle functies gratis kunnen gebruiken. In plaats daarvan moeten ze een bepaald bedrag betalen om bepaalde functies en inhoud van een mobiele app te ontgrendelen. Als je een app freemium gaat maken, zorg er dan voor dat deze voldoende waarde biedt aan de klanten om ze te binden en ze te laten betalen voor extra functionaliteiten.

Advertenties

Advertenties draaien is zeker de meest populaire methode van app monetarisatie. Het is gebruikelijk in alle soorten mobiele apps en games. In-app reclame wordt nog effectiever als je een enorme gebruikersdatabase hebt waarmee je gerichte advertenties aan de gebruikers kunt tonen zonder hun gebruikerservaring negatief te beïnvloeden.

In-app aankopen

In-app aankopen zijn zeer populair onder gebruikers, vooral gamers. Je hebt misschien populaire games gespeeld zoals Clash of Clans of Candy Crush, waarin er verschillende opties zijn om extra functies te kopen.

Apps en games die aantrekkelijke in-app aankopen bieden, zijn in staat een aanzienlijke hoeveelheid inkomsten te genereren. Klanten, extra functies, in-game geld en dagelijkse beloningspunten zijn enkele van de belangrijkste dingen die je de gebruikers in een app kunt aanbieden.

Het is belangrijk om te overwegen deze aankopen op te nemen voordat u begint met het ontwikkelingsproces van de app. Het zou helpen als u zich concentreert op het verbeteren van de gebruikerservaring en de aankopen strategisch plaatst, zodat de gebruiker er belangstelling voor heeft.

Abonnementen

Het abonnementsmodel is een andere populaire vorm van app monetarisatie. Als u voor dit model kiest, moet u een gratis proefperiode van enkele dagen of weken aanbieden. Zodra de proefperiode eindigt, kan de gebruiker worden omgezet in een betaald lidmaatschap. Een betrouwbaar alternatief hiervoor is dat u een gratis app met beperkte functies aanbiedt en de gebruiker vraagt te betalen om toegang te krijgen tot alle andere functies.

Als een app op basis van het abonnementsmodel met succes wordt ingezet, kan hij uiterst winstgevend zijn omdat hij gestage en terugkerende inkomsten biedt. Zorg ervoor dat gebruikers via regelmatige updates meer inhoud en functies van deze apps verwachten. Daarom wordt van jou als app-maker verwacht dat je bugs snel oplost en de app regelmatig bijwerkt.

Samenwerkingsverbanden

Samenwerken met adverteerders en marketeers is een methode om je app te gelde te maken. Het wordt steeds populairder, vooral met de opkomst van influencer marketing strategieën. De sponsors van de app bieden de gebruiker bepaalde voordelen en beloningen als ze de acties in de app uitvoeren.

Gebruikersinterface (UI) en gebruikerservaring (UX)

De gebruikersinterface is de manier waarop een app eruitziet en aanvoelt is zeer belangrijk voor het succes ervan. De mobiele gebruikersinterface, een verzameling visuele componenten op het aanraakscherm, bepaalt hoe consumenten met uw app omgaan.

Enkele daarvan zijn menu's, pictogrammen, snelkoppelingen voor navigatie, feedbackelementen (geluiden, lichten en berichten), kleuren en lettertypen. De gebruikersinterface moet in het hele programma zo eenvoudig en constant mogelijk zijn.

Gebruikerservaring is hoe uw gebruikers de dingen zien. Gebruikerservaring is het totale niveau van uitmuntendheid en diepte van de reis van de gebruiker. Dit omvat de kwaliteit van de gebruikersinterface, maar ook andere factoren zoals laadsnelheid, de complexiteit van de structuur van de app, het volume van de informatie en de tijd die het kost om ergens heen te gaan of iets te ontdekken. Hun perceptie van uw merk zal worden beïnvloed. Houd er ook rekening mee dat de gebruikers van uw app hem op een klein scherm zien (Apple beveelt een touchscreen van ongeveer 44 vierkante pixels aan).

Hoe kies je de beste app-ontwikkelingsmethode?

Nu u alle belangrijke zaken voor het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van een app hebt overwogen, is het belangrijk dat u vertrouwd raakt met verschillende app-ontwikkelingsplatforms en hoe u ze kunt gebruiken om een efficiënte app te bouwen.

Zelfs als u geen programmeertaal kent, kunt u vertrouwen op gebruiksvriendelijke app-bouwers om de no-code ontwikkelingsaanpak te gebruiken.

Enkele van de belangrijkste vragen die u moet overwegen om de beste ontwikkelingsaanpak te kiezen zijn:

Welke app store ontwikkelt u voor het web, iOS apps, of Android app?

Wilt u een native app of een hybride app maker?

Wat is uw financiële situatie?

Welke no-code platforms kunt u gebruiken om uw doel te bereiken?

We raden je aan AppMaster te proberen om je eigen mobiele app te maken, omdat je daarmee een gebruiksvriendelijke voorkant kunt maken met een krachtige achterkant. Zo kun je snel en efficiënt een betrouwbare app maken. Met visuele programmeertools zoals AppMaster kunt u deze integreren met uw apps die zijn ontwikkeld door Bubble of Adalo!

Soorten apps ontwikkelen

Het exacte type ontwikkelingsaanpak dat u kiest, wordt ook beïnvloed door het type app dat u wilt maken. Tegenwoordig zijn hybride applicaties vrij populair, omdat ontwikkelaars met een beperkt budget hiermee een app kunnen bouwen voor zowel iOS- als Android-platforms.

Terwijl het ontwikkelen van native apps betekent dat een applicatie wordt gebouwd voor een bepaald platform. Als de doelgroep van een app bijvoorbeeld Android-gebruikers zijn, dan wordt deze gebouwd voor Android-platforms en gepubliceerd in de Google Play Store.

Laten we deze soorten app-ontwikkeling eens nader bekijken.

Native App Ontwikkeling

Traditioneel waren low-level codeervaardigheden vereist in het native app ontwikkelingsproces. De komst van populaire no-code app builders zoals AppMaster heeft het echter voor iedereen mogelijk gemaakt om een native app te bouwen. Het betekent simpelweg dat u zich geen zorgen hoeft te maken over het inhuren van de dure diensten van een professionele app-ontwikkelaar.

Het goede van app builders is dat je er native apps mee kunt bouwen voor zowel Android als toestellen. U zult ook in staat zijn om native apps te implementeren op zowel de iOS-winkel als de Google Play Store om uw doelgroep te bereiken.

Een belangrijk voordeel van het bouwen van een native app is dat u meer controle heeft over de gebruikerservaring en de flexibiliteit van de app. U krijgt volledige controle over het ontwerp en de structuur van de app, zodat u de gebruikers van de app tevreden kunt stellen.

Hybride app ontwikkeling

Zoals de naam al aangeeft, worden hybride apps gebouwd voor zowel iOS als Android platforms, zodat u ze kunt publiceren in verschillende app stores. JavaScript is de primaire programmeertaal die wordt gebruikt om hybride apps te ontwikkelen en op verschillende platforms te implementeren.

Je krijgt beperkte flexibiliteit en controle over het ontwerp van de app in vergelijking met het native app-ontwikkelingsproces. Aan de andere kant kunt u geld en tijd besparen omdat u dezelfde app kunt implementeren voor zowel Android- als iOS-gebruikers.

Snelle app ontwikkeling

Rapid app development (RAD) is een populaire app-ontwikkelingsmethode onder niet-technische gebruikers. Microsoft zit achter dit project om gebruikers met nul coderingsvaardigheden te ondersteunen bij het bouwen van een app. Het primaire werk van RAD bestaat uit het maken van apps vanuit de bestaande tools via een gebruiksvriendelijke online interface.

Ook al heb je geen significante coderingsvaardigheden nodig om deze ontwikkelingsaanpak te gebruiken, je moet wel enige technische kennis hebben om relevante functies in een app te voorzien. Het is belangrijk op te merken dat RAD beperkte mogelijkheden en functies heeft om een app te maken, waaruit blijkt dat de moderne no-code app builders veel efficiënter zijn dan RAD omdat ze een breed scala aan aanpassingsmogelijkheden bieden.

Drag and Drop Mobiele App Bouwers

Low-code app ontwikkeling met behulp van app builders zoals AppSheet en AppMaster is tegenwoordig de meest haalbare ontwikkelingsaanpak. Met deze bouwers kunt u mobiele applicaties maken zonder enige voorafgaande codeerervaring. Je Android of iPhone app is in een mum van tijd klaar als je gewoon een sjabloon kiest of onderdelen naar hun plaats sleept.

U bent vrij om uw app te maken zoals u wilt op deze platforms. U kunt beslissen of u een landingspagina wilt of niet. Het is niet nodig om maanden te wachten of tienduizenden dollars uit te geven aan de ontwikkeling van applicaties. Het kiezen van een geschikt no-code app ontwikkelingsplatform is echter van het grootste belang als het gaat om het verkrijgen van de beste resultaten. Er zijn veel no-code bouwers actief op de markt.

Maar u moet vertrouwen op een platform waarmee u zowel de frontend als de backend van een app kunt bouwen zonder enige codering. Daarom is app-bouwer AppMaster een populaire naam geworden in de app-ontwikkelingsindustrie, omdat het een krachtige backend en een gebruiksvriendelijke interface voor het web en mobiele apps bouwt.

Hoewel het gemakkelijk is om verward te raken tussen de verschillende soorten app ontwikkelingsbenaderingen en app makers, moet u kiezen voor de state-of-the-art ontwikkelingsbenadering van het gebruik van no-code app builders. Deze platforms voldoen aan uw eisen door u te helpen snel en gemakkelijk een app te maken in uw app-idee.

Top 7 stappen om een app te maken

Na het selecteren van de beste ontwikkelingsaanpak voor uzelf, is de volgende stap het bouwen van een succesvolle app die uw doelgroep zal aantrekken.

Stap 1 - Kies een naam en focus op branding

Volgens de officiële statistieken zijn er meer dan 2,65 miljoen apps in de Google Play Store en 4,75 miljoen apps in de Apple App Store.

Het is duidelijk dat de mobiele app-industrie al enorm is, dus als u bezig bent met het maken van een app, moet u nadenken over alle factoren die ervoor kunnen zorgen dat de app zich onderscheidt van de concurrentie en een succesvolle app wordt.

Het kiezen van een geschikte naam voor je app is een van de belangrijkste strategieën om ervoor te zorgen dat je app niet verloren gaat in een app store en in plaats daarvan een groot aantal mensen aantrekt. Zorg ervoor dat de naam die je kiest uniek, memorabel en aantrekkelijk is.

Je hoeft de verantwoordelijkheid voor het kiezen van een naam niet alleen op je te nemen. In plaats daarvan kunt u klein onderzoek doen met uw vrienden en familie om een naam te kiezen die mensen interesseert. Over het algemeen moet je de naam van de app relateren aan de primaire functies, maar er zijn geen harde regels, dus je moet alle creatieve opties overwegen.

Deze stap wordt gemakkelijker als je al een merk of website hebt. Maar als je net begint, moet je je ook richten op de algemene branding van de app. Branding is rechtstreeks van invloed op de marketingstrategieën van de app en het algehele succes van het project.

Enkele algemene tips waarmee u rekening moet houden bij de naamgeving van de app zijn:

De naam moet gerelateerd zijn aan het algemene merk.

Zorg ervoor dat de app-naam uniek is en gemakkelijk uit te spreken.

Kies een geschikte naam die relevant is voor uw doelgroep.

Probeer een naam te kiezen die een wereldwijde aantrekkingskracht heeft.

Het selecteren van een geschikte mix van kleuren die elkaar aanvullen is belangrijk voor het succes van een app. Een perfect kleurenschema volgens uw merk kan bepaalde stemmingen en gevoelens oproepen bij de gebruikers van de app.

Bovendien hebben verschillende kleuren hun eigen artistieke kenmerken, dus je moet een schema kiezen dat bij je app past. Het is niet altijd nodig om veel kleuren te gebruiken. In plaats daarvan kun je ook eenvoudige kleurverlopen of effen kleuren gebruiken als je een eenvoudige app bouwt.

Stap 2 - Functionaliteiten afronden

Het afronden van de functies en functionaliteiten van een app is een van de belangrijkste stappen in het proces van het maken van een app. In dit stadium heb je al gebrainstormd over de verschillende ideeën en functies die je in de app wilt opnemen. Bovendien zijn in deze stap al grondige app doelstellingen gedefinieerd, dus je moet een definitief ontwerp maken van de app functionaliteiten rond de doelstellingen die je eerder hebt besloten. Uw eerste stap is het definiëren en identificeren van de kernfuncties van uw app die hem anders maken dan de andere platforms. Schrijf alle functionaliteiten en functies op die u in uw app wilt zien.

Zorg ervoor dat u in dit stadium rekening houdt met het resultaat van uitgebreid marktonderzoek en feedback van gebruikers. Geavanceerde functies zoals live tracking, integratie van betalingsgateways, beveiligingsprotocollen voor gezichtsdetectie, registratiemodules en andere dergelijke functionaliteiten komen steeds vaker voor in verschillende soorten apps.

Zodra u alle functies hebt opgeschreven, is de volgende stap het elimineren van de irrelevante functionaliteiten uit de lijst. Houd in gedachten dat het toevoegen van irrelevante functies in de uiteindelijke versie van de app geen nut heeft. In plaats daarvan zal het de prestaties van de app negatief beïnvloeden.

Als je een duidelijk app idee hebt, kun je het app ontwikkelingsproces met maximale efficiëntie doorlopen en het succes ervan verzekeren. Het ontwerpen van app marketing strategieën voor een app die een bepaald probleem oplost met gerichte functionaliteiten is veel gemakkelijker, zodat het gemakkelijk verbinding kan maken met het publiek.

Het goede van no-code app bouwers is dat ze u toestaan om functies te elimineren of toe te voegen in verschillende stadia van app ontwikkeling. U hoeft geen professionele app-ontwikkelaar in te huren om de wijzigingen steeds opnieuw voor u aan te brengen. In plaats daarvan maak je eerst een minimal viable product (MVP) om verschillende functies te integreren en de algemene werking van de app te analyseren. Zo kun je ook feedback van gebruikers krijgen en dienovereenkomstig wijzigingen aanbrengen.

Stap 3 - Wireframe en App Mockup maken

Veel mensen gaan er ten onrechte van uit dat het maken van een wireframe een ingewikkelde taak is. Het is echter in wezen een ruw ontwerp van de mobiele app. Het gebruik van complexe software en tools om het ontwerp te maken is niet nodig. In plaats daarvan kunt u gewoon een wireframe maken op een stuk papier of een gebruiksvriendelijke digitale wireframing tool.

Er zijn veel verschillende manieren om een wireframe te maken. Het uiteindelijke doel van deze stap is om de functies en de lay-out van de mobiele app te illustreren. Als je een iPhone app en een Android app apart bouwt, kun je ook meerdere wireframes maken. Houd in gedachten dat de primaire focus van het wireframe moet liggen op de structuur en flow van de app. Als je het uiteindelijke uiterlijk van de app kunt bereiken, dan is dat geweldig, maar dat is niet het primaire doel van het wireframe.

Een goed ontworpen wireframe is het wireframe dat gaat over de totale user journey en verschillende meldingen en scherm pop-outs die zullen optreden als je op een specifieke knop klikt. Onderzoek alternatieven voor wat er zal gebeuren als een gebruiker op verschillende knoppen klikt. Wireframes zijn ook belangrijk wanneer meerdere personen aan een app werken. Het biedt een kader voor de visie van de app en helpt iedereen op één lijn te zitten over de structuur en werking van de app.

Een belangrijk ding dat u moet beslissen voordat u begint te werken aan uw app interface is de lay-out creatie. Dit is waar je verbeelding een goede vorm krijgt. Alles wat je in je hoofd had moet op de app komen. Dit is een intensief onderdeel van je hele applicatie.

Want je wilt niets verknoeien van wat je hebt gepland, want wat er in dit stadium wordt gemaakt, zal op lange termijn blijven bestaan. Het eerste waar je je op moet richten is het wireframe, dat verwijst naar de witte en zwarte lay-out die bedoeld is als een ruwe creatie. Het idee is om de noodzakelijke functies uitgelijnd en gepland te houden voor een mockup.

Het doel van elke mockup is om hem realistisch maar statisch te maken. U wilt geen extra moeite doen, maar u wilt zien hoe uw toepassing er voor de gebruiker uit zou zien. Je kunt afbeeldingen, iconen, logo's en al het mogelijke gebruiken om het er realistisch uit te laten zien, zonder moeite te doen om de app functioneel te maken.

Een waarschuwing

Een cruciale factor die je moet ontwikkelen is een mockup-ontwerp dat je in perspectief wilt plaatsen. Als je een app maakt, zal deze op de mockup gaan lijken. Selecteer daarom kleuren, lettertypes en icoontypes op de juiste manier.

Je wilt ervoor zorgen dat het er voor de ogen van je klant prettig uitziet. Het is gebruikelijk dat mensen vaak gaan voor een prototype, zodat ze in staat zijn om te interageren met de app. Zo kunnen ze begrijpen welke knoppen en functies goed werken. Zo zijn ze in staat om eventuele tekortkomingen op te lossen.

Stap 4 - App-ontwerp maken

Er zijn meerdere dingen om op te letten in een grondig app ontwerp, omdat het gaat om het algehele ontwerp van uw uiterlijk en de gebruikersinterface. Het is veel meer dan alleen het selecteren van het juiste kleurenschema. In plaats daarvan moet u zich richten op het creëren van een gebruiksvriendelijke mobiele app die opvalt op de app-platforms en potentiële gebruikers aanspreekt.

Met een efficiënte no-code app maker zoals AppMaster kunt u gebruiksvriendelijke apps bouwen voor zowel iOS als Android telefoons zonder enige technische kennis van de app-ontwikkelingsprocessen. Het is belangrijk om te experimenteren met verschillende ontwerpen en structuren om de esthetiek van de app te verbeteren.

Richt je één voor één op de volgende onderdelen van de app:

App-icoon en splashscreen

Het app-icoon is het eerste wat je doelgroep te zien krijgt bij interactie met de app. Het is essentieel om een aantrekkelijk pictogram te hebben, zodat mensen erop zullen klikken in de Google Play of iOS App Store.

Als je al een bedrijfslogo hebt, kun je dat gebruiken als je app-icoon, omdat het je ook zal helpen naamsbekendheid op te bouwen. Anders kun je ook zelf logo's maken met eenvoudig te gebruiken grafische ontwerptools zoals Canva.

Bovendien moet je een geschikte achtergrond kiezen om de zichtbaarheid te vergroten. Over het algemeen is het kiezen van een eenvoudige blokkleur als achtergrond voldoende, omdat je het logo van het bedrijf of de app ervoor zet. Zorg ervoor dat het ontwerp niet overvol is, want dat heeft een slechte invloed op de gebruikerservaring.

Het app splash screen is het scherm dat verschijnt wanneer je op een app klikt. Dit is de introductie van de gebruikers tot je app, dus je moet een effectief splash-scherm maken dat gebruikers aanmoedigt om de app te blijven gebruiken. Maak aantrekkelijke graphics voor het splash screen en verwerk ze in je project.

App lay-out

App lay-out verwijst naar het algemene ontwerp en de structuur van de app. Het gaat om de manier waarop elementen en functies van de app zijn gerangschikt. Naast de esthetiek van de app moet je er ook voor zorgen dat de interface gemakkelijk te gebruiken is voor alle gebruikers.

Een gebruiksvriendelijke interface zal een grote indruk maken op de gebruikers. In feite kan UI / UX design de make-or-break factor zijn in het succes van een mobiele app. U kunt de grote bibliotheek van thema's gebruiken die beschikbaar zijn op no-code platforms en deze lay-outs aanpassen aan uw eigen eisen en verwachtingen.

Lettertypen en kleuren

Als je mobiele apps maakt, moet je er vooral voor zorgen dat de app voor iedereen toegankelijk is. Dat betekent dat je geschikte lettertypen en kleuren moet gebruiken die iedereen kan lezen en begrijpen. Je kunt verschillende lettertypen gebruiken voor de tekst, header en footer. Vermijd echter overdreven creatieve of cursieve lettertypes, want dat vermindert de leesbaarheid en kan ertoe leiden dat de gebruiker de app niet meer gebruikt.

In dit stadium zou je de algemene lay-out van de app moeten hebben, dus moet je beginnen met het strategisch plaatsen van de tekst en verschillende opties. In plaats van te denken als een ontwikkelaar, moet je de rol van je doelklant aannemen om te bepalen of je de app gemakkelijk kunt gebruiken.

Stap 5 - Bouw een MVP

Je moet altijd een MVP - een minimum viable product - maken als je begint met het maken van de software. Het belangrijkste voordeel van een MVP is dat het je ertoe aanzet na te denken over de meest cruciale functies van je app. Dit is een cruciaal onderdeel van het app-project waarmee rekening moet worden gehouden om succes te boeken. Wat is echt nodig om je app te laten werken? Bouw eerst die functies, en richt je dan op de andere.

Van bijna alles kan een app worden gemaakt. Tijdens het bouwproces is het eenvoudig om op een zijspoor te raken en je doelstellingen uit het oog te verliezen. Ideeën kosten je project gewoon meer tijd en geld. Zelfs de basiswerking van je programma kan eronder lijden.

Later dingen toevoegen is altijd mogelijk, zeker in een no-code app builder. Zorg ervoor dat de MVP de essentiële functionaliteit bevat die nodig is om de meest elementaire functies en use cases te vervullen. Maak je niet druk om grondigheid, want die is in dit stadium niet zo belangrijk. Vergeet niet dat MVP weliswaar geen complete app is, maar wel veel meer dan een test-app.

Stap 6 - Bouw de app

Nu ben je klaar met het ontwerpen en plannen van je app. Je kunt hem eindelijk tot leven brengen. De eerste stap is het ontwerpen van de pagina's, die je beeldschermen op de app worden. Zodra je het schermontwerp hebt vastgesteld, moet je het proces ontwerpen dat de navigatie van je app zal toewijzen.

Wij raden u aan deze natuurlijk en eenvoudig te houden en geen flitsende inhoud te gebruiken die de ogen van uw hoofdinhoud afleidt. Dit is een krachtige stap bij het maken van een app. Zodra je de lay-out van je app hebt voltooid, moet je de inhoud ervan bepalen. Alles van merklinks, inhoud, artikelen, advertenties en backstage is essentieel.

De no-code ontwikkeling aanpak is zeker de beste optie voor u om een app te maken, omdat het kostenvriendelijk is en iedereen, ook niet-technische gebruikers, in staat stelt om geavanceerde apps te maken met een betrouwbare gebruikersinterface en krachtige backend.

Ontwikkeling van Native Apps met AppMaster

AppMaster is een krachtige app builder waarmee u native apps voor web en mobiele apparaten kunt maken zonder zelf een stuk code te schrijven. In plaats daarvan creëert het de code met behulp van AI-algoritmen die de functionaliteiten bieden volgens de eisen van de gebruikers.

Het bouwen van native apps is een zeer nuttige strategie omdat native technologieën altijd de leidende trend zijn geweest in de mobiele ontwikkelingsindustrie. Ze bieden hoge betrouwbaarheid en prestaties met behulp van verschillende API's en functies.

Laten we de verschillende onderdelen van app-bouwsoftware in detail bespreken.

Ontwerp

In het ontwerpproces moeten veel verschillende factoren worden bepaald. Het omvat het toevoegen van het algemene kleurenschema van de app, het ontwerp van de header, de navigatievorm, het app-logo op startschermen en in winkels, het splash-scherm en andere pictogrammen.

Het is meestal een goed idee om het uiterlijk redelijk consistent te houden met het huidige ontwerp van uw merk dat zich al onderscheidt. Componenten zoals logo's, kleuren, lettertypen en pictogrammen moeten consistent blijven in alle soorten bedrijven, inclusief mobiele apps. Daarom moet u bij het kiezen van een sjabloon rekening houden met deze factoren.

De homepage van de app krijgt het meeste verkeer, dus zorg ervoor dat deze aantrekkelijk en aantrekkelijk is voor de gebruikers. Navigatie van de homepage naar andere schermen moet eenvoudig en snel zijn. Als je een gedegen wireframe hebt ontworpen, kun je het app-ontwerp snel afronden.

Inhoud toevoegen

Als het ontwerp van de app klaar is, is de volgende stap het toevoegen van inhoud. In sommige gevallen wordt de inhoud van de app naast het ontwerp toegevoegd. Het is echter aan te raden om je eerst te richten op het design en dan pas content toe te voegen om er zeker van te zijn dat alles op de juiste plek staat.

Inhoud toevoegen is veel meer dan alleen tekst of foto's toevoegen. Het gaat ook om het toevoegen van moderne functies zoals het koppelen van social media accounts, het integreren van live feed, en vele andere dergelijke functies die per app verschillen. Over het algemeen moet je een eenvoudige structuur aanhouden, eenvoudige navigatie inbouwen en de tekst goed leesbaar maken, zodat iedereen je app kan gebruiken.

Add-Ons

De meeste apps bieden tegenwoordig een selectie van add-ons om de functionaliteit van je app te verbeteren op basis van je eisen en werkterrein. Deze add-ons verbeteren ook de kwaliteit van de interface en de gebruikerservaring.

Als u bijvoorbeeld een app voor uw winkel ontwikkelt, kunnen de add-ons voor coupons en klantenkaarten u helpen uw klanten geïnteresseerd te houden en hun toewijding te erkennen. U kunt informatie delen over nieuwe artikelen, komende evenementen, enz. met behulp van pushmeldingen.

De chat en community add-ons kunnen u helpen een gevoel van gemeenschap te bevorderen en eenvoudig contact tussen uw gebruikers te vergemakkelijken, of uw software nu nodig is om een lokale organisatie te helpen of intern wordt gebruikt door de werknemers van uw bedrijf.

API

Het gebruik van verschillende soorten API'swordt steeds populairder voor verschillende apps en websites, vooral voor eCommerce-toepassingen. Eenvoudiger gezegd, API is een softwarebrug die fungeert als een informatiekanaal van het ene stuk software naar het andere. Het gebruik van API's in eCommerce toepassingen geeft u toegang tot bepaalde geavanceerde functies waarmee u instellingen kunt ophalen en uw app verder kunt aanpassen.

Stap 7 - Test de app

Als je klaar bent met je app ontwerp, moet je zien dat deze foutloos in de markt staat. En je moet begrijpen dat alle mazen in de wet gedekt zijn. U moet de gebruikersinterface controleren op basis van de voorkeur die u had bepaald voordat u de app ontwierp.

Niemand wil bugs, fouten, en verschillende soorten gebreken in hun app wanneer ze het vrijgeven aan het publiek. Daarom hebben mensen de neiging om hun product vele malen te testen voordat ze het als eindproduct beschouwen. Niet alleen dit, maar zelfs na de creatie, programmeurs liever regelmatig testen.

Testen

Nadat je alle onderdelen van het app-productieproces (idee, ontwerp en technologie) bij elkaar hebt gebracht, kom je tot een versie die bijna klaar is voor release. Maar voer eerst een aantal tests uit om er zeker van te zijn dat alles werkt zoals je had gehoopt voordat je je nieuwe app vrijgeeft voor het publiek.

U moet de app testen op alle platforms om te zien of hij beschikbaar zal zijn met verschillende besturingssystemen en webbrowsers. Zorg er ook voor dat je een paar bèta-testers inschakelt; een ander gezichtspunt zal je aandacht vestigen op onderdelen of problemen die je misschien over het hoofd hebt gezien of waarover je een bevooroordeelde mening hebt.

Snelheid en laadtijd van de app.

Niets crasht wanneer u een actie onderneemt.

Prestaties wanneer de verbinding laag of niet beschikbaar is.

Het ontwerp is esthetisch mooi en passend geschaald voor alle beeldschermen, en elke functie en interactie reageert op het doel waarvoor ze is bedoeld.

De gebruikersinterface en de navigatie zijn eenvoudig en doeltreffend.

Stap 8 - Implementeer de app

We weten allemaal dat je blij bent dat het ontwerp van je app afloopt. Het is echter nog niet afgelopen. De primaire stap ligt voor je! Wij raden u aan de richtlijnen te bekijken voordat u tot publicatie overgaat, zodat u er zeker van bent dat u aan de voorschriften voldoet. Vul ook de informatie van je app in. Dit is waar je zaken als de naam van het programma, beschrijving, titel, ondertitels, tekst, app screenshots, video intro's, logo/icon, enzovoort. In dit gedeelte zet je ook trefwoorden die zullen worden gebruikt om je gebruiker te rangschikken.

Ten slotte moet u de definitieve kopie van de aanvraag in het juiste bestandsformaat verzenden. Je moet begrijpen dat het ontvangen van een afwijzing wordt verwacht wanneer je een app maakt; je moet niet in paniek raken. Kijk in detail wanneer u een afwijzing ontvangt en probeer uw mazen te verbeteren, en voorkom dat u dezelfde fouten opnieuw maakt.

Zodra je het app-maken hebt voltooid en grondig hebt getest, is de volgende stap om de app uit te rollen. Dit betekent het publiceren van de mobiele app in verschillende winkels zoals Apple App Store en Google Play Store. Begin met het uitrollen van de app door je app in te dienen bij de betreffende app store. Zorg ervoor dat u zich goed houdt aan de regels van beide winkels, zoals Google Play Store en Apple App Store. U moet goed op deze regels letten om ervoor te zorgen dat u de app met maximaal succes op de markt kunt brengen.

Volgens een rapport van CNBC wijst de iOS App Store elk jaar meer dan 40% van de app-aanvragen af. Tegelijkertijd werd minstens 55% van de app-aanvragen afgewezen door Play Store. Er zijn verschillende oorzaken voor deze afwijzing, waaronder problemen met softwarecompatibiliteit, crashes, bugs, privacyregels en weinig bruikbaarheid.

Wanneer u vertrouwt op een professionele app-bouwer zoals AppMaster, zult u over het algemeen niet te maken krijgen met dergelijke problemen, omdat er speciale aandacht wordt besteed aan het bouwen van native apps die de wereldwijde app-ontwikkelingsstandaarden volgen. App-bouwers hebben grondig onderzoek gedaan naar precieze toestemmingen en specificaties waaraan de app van een klant moet voldoen en bieden hen de juiste begeleiding.

Stap 9 - Promoot uw app

Het is een wijdverbreide misvatting dat succesvolle goederen geen marketing nodig hebben, maar dat is niet waar. Marketing is de stem die aan klanten communiceert wie je bent, waar je in gelooft, en hoe je je onderscheidt van de concurrentie.

Tegenwoordig besteden bedrijven vaak veel geld aan marketing en reclame.

Maar als je net begint, kun je jezelf gewoon drie vragen stellen:

Welk probleem pakt uw app aan?

Wie probeer je te bereiken?

Hoe kom je met hen in contact?

Je kunt beginnen met de marketing van de app, of hij nu wel of niet is geüpload naar de app store. Gebruik een banner op je website, schrijf een blogbericht specifiek over de app. Je kunt een aantrekkelijke app landingspagina maken om ervoor te zorgen dat je meer gebruikers krijgt.

Bovendien zijn het versturen van e-mails naar uw huidige klanten, het maken van interactieve video's voor Facebook, het plaatsen van afbeeldingen of video's op YouTube en het twitteren op Twitter enkele typische methoden om reclame te maken voor uw app. Bovendien, als je meer gebruikers wilt aantrekken, moedig influencers aan om foto's of video's van je mobiele app te delen op hun sociale netwerken.

App Store Optimalisatie (ASO)

De praktijk van het verbeteren van de zichtbaarheid van een app op app-platforms, het verhogen van de app-conversie en het stimuleren van het downloadvolume staat bekend als app store optimization (ASO). De Apple App Store voor iOS-apps en de Google Play Store voor Android-apps zijn de twee belangrijkste app stores, dus u moet zich richten op het implementeren van ASO-praktijken voor beide stores om een maximaal aantal klanten voor uw mobiele app te winnen.

Enkele van de vele voordelen van ASO die je krijgt zijn:

Betere zichtbaarheid

Als mensen je app niet kunnen vinden, zullen ze hem niet kunnen downloaden en gebruiken. Hoe geweldig uw mobiele app en uw app-idee ook zijn, u zult het aantal installaties niet kunnen verhogen als hij moeilijk te vinden is.

Meer downloads

Je organische installaties zullen toenemen met een goede ASO-campagne, en succes op lange termijn is gegarandeerd. Uw app verschijnt in de zoekresultaten wanneer consumenten termen intikken die met uw applicatie te maken hebben. Het regelmatig verbeteren van uw ASO garandeert dat u goede rangen behoudt.

Kosten van betaalde advertenties verlagen

U kunt uw werkelijke kosten voor gebruikerswerving verlagen door u te concentreren op organische groei met behulp van ASO in plaats van geld te investeren in advertenties. Dit zorgt voor een consistente ontwikkeling terwijl u geld bespaart.

Meer inkomsten en conversie

U kunt uw toepassingen op verschillende manieren te gelde maken, waaronder in-app advertenties, in-app aankopen en abonnementsdiensten. Bijgevolg kunnen velen van u ervoor kiezen om advertenties te gebruiken om meer mensen en dus meer geld aan te trekken.

Uw marketinguitgaven zijn echter nutteloos als uw app store listing pagina niet converteert en consumenten overhaalt om uw software te downloaden. Houd in gedachten dat het verbeteren van conversiepercentages en het aanmoedigen van gebruikers om door te klikken en de app te downloaden beide onderdelen zijn van mobiele app optimalisatie.

Een breder publiek bereiken

U kunt consumenten van over de hele wereld aantrekken om uw app te vinden door hem toegankelijk te maken in andere talen via het app-lokalisatieproces, een techniek voor het optimaliseren van mobiele apps. U kunt het bereik van uw app vergroten met behulp van ASO.

Belangrijke functies die u aan uw app kunt toevoegen

Nu je bekend bent met de fundamentele stappen die betrokken zijn bij het maken van een app, laten we de belangrijkste en meest geliefde aspecten van een betrouwbare mobiele app verkennen. In dit stadium ben je in staat om een app te bouwen. De concurrentie wordt echter steeds groter in de mobiele app-ontwikkelingsindustrie, dus je moet overwegen een aantal unieke functies toe te voegen die mensen zullen aantrekken en hen tot trouwe gebruikers van je app zullen maken.

Hoe maak je een app die je klanten graag willen gebruiken is de juiste vraag om op dit moment te stellen. Het is cruciaal om de juiste kenmerken in je app op te nemen, kenmerken die de app aanvullen en die ook nodig zijn om de grootst mogelijke klantenservice te bieden. Natuurlijk hangt het af van het doel van de app die je ontwikkelt, maar er zijn bepaalde algemene kenmerken waar gebruikers in alle soorten apps dol op zijn. Enkele van de populaire app-functies zijn:

Blog

Een blog is een fantastisch middel om je ideeën te verspreiden, en er zijn veel verschillende soorten blogs die je kunt beginnen. Ongeacht uw vakgebied - technologie, business, financiën, culinair, fotografie, of iets anders onder de zon - is een blog het beste platform voor u om uw kennis te delen met de duizenden mensen die daarnaar op zoek zijn.

Er is één nadeel: als u een blog op een website hebt, moeten uw lezers telkens uw URL intikken als ze willen lezen wat u hebt geschreven, of u bent afhankelijk van hen om de nieuwsbrieven of e-mails te openen die u verstuurt. Dit verklaart waarom de blogoptie zo waardevol is.

Wanneer u van uw blog een app maakt, geeft u uw bezoekers de kans om alle nuttige informatie die u aanbiedt gemakkelijk te openen. Het grootste voordeel is dat u in wezen ruimte vrijmaakt op hun kostbare apparaten, wat de kans vergroot dat ze uw app blijven gebruiken.

Laatste gebeurtenissen

Alles vereist voorbereiding, van een uitzinnig studentenfeest tot een omvangrijke zakelijke bijeenkomst. Zelfs de kleinste nuances kunnen ervoor zorgen dat alles in duigen valt. Het is alleen maar logisch dat een evenementenplanner vertrouwt op iets betrouwbaars, zoals een app met de fantastische functie Events.

U kunt deze functie gebruiken om uw reizen nauwkeurig te plannen, zonder kans op fouten. Door deze functionaliteit te combineren met Calendar en Push Notifications, kun je garanderen dat alle gebruikers van je app op de hoogte zijn van updates of nieuwe informatie.

U kunt deze optie ook gebruiken om meldingen te sturen op internationale dagen of feestdagen. Mobiele gebruikers hebben vaak de neiging om een app na installatie te vergeten. Als u hen echter met een passende frequentie notificaties stuurt, blijven ze uw app misschien lang gebruiken.

Leer-app

Leer- en onderwijsapps zijn razend populair in de mobiele-appindustrie. Hun populariteit is nog toegenomen na de pandemie, omdat het concept van leren op afstand en onderwijs op afstand overal ter wereld gemeengoed wordt.

Je hoeft je niet te beperken tot de kinderen die je kunt bereiken, alleen omdat je beperkt bent tot een bepaalde geografische locatie. Voeg de onderwijsfunctie toe aan je app om je kennis te delen met gebruikers van over de hele wereld.

Met de onderwijscomponent kun je een woordenboek opnemen, videocursussen aanbieden, e-books produceren en deze via je app verkopen. Onderwijs wordt hierdoor inclusiever, opener en handiger.

Navigatie

Als je een traditionele winkel hebt, moet je de exacte locatie van je bedrijf in de app opnemen. Alleen het adres opschrijven is niet genoeg in dit digitale tijdperk waarin iedereen navigatietools als Google Maps gebruikt.

U kunt uw app-gebruikers specifieke, stapsgewijze instructies geven naar uw locatie met behulp van de kaartfunctie in uw mobiele app. Denk aan dit voorbeeld. Je hebt je dokterspraktijk perfect ingericht, en je hebt een fantastische app waarmee mensen meteen een afspraak met je kunnen maken.

Mensen blijken je kliniek echter gewoon niet te kunnen vinden als ze erheen proberen te gaan. Het is niet effectief en commercieel gezien een complete ramp. Zodra u de kaartfunctie hebt ingesteld, kunnen gebruikers van uw app deze gebruiken om nauwkeurige instructies te krijgen zonder ooit de app te verlaten en op tijd op uw locatie aan te komen!

De wereld is onverzadigbaar nieuwsgierig, of het nu gaat om de beurs, de meest recente politieke ontwikkeling, zakelijk nieuws, de cryptomarkt of nieuws over beroemdheden wereldwijd. Er zijn momenten waarop je als verslaggever gewoon niet kunt wachten om de wereld te informeren over wat er wereldwijd gebeurt.

Nieuwsorganisaties kunnen niet alleen materiaal censureren, maar ook je stuk afdrukken zonder je krediet te geven. Je hoeft van niemand meer afhankelijk te zijn! Maak je app, en gebruik dan de Nieuws sectie om je eigen artikelen te publiceren onder je eigen naam. Zonder tussenkomst van een supervisor, redacteur of bestuur helpt deze software je om de problemen die voor jou belangrijk zijn onder de aandacht te brengen.

Chat

Een chatoptie toevoegen en een gemeenschap opbouwen op de app is een van de snelste manieren om mensen aan te trekken en het aantal gebruikers te verhogen. Er zijn echter al veel instant messaging apps op de markt, dus als u ervoor kiest om de 'Chat'-optie toe te voegen, probeer deze dan anders te maken dan de anderen, zodat meer mensen uw app gaan verkiezen boven de anderen.

Een waarschuwing

Als je eenmaal begint te ontwikkelen, raak je gemakkelijk verstrikt in de behoefte aan meer. Je begint andere functies op te merken die de gebruikerservaring van de app kunnen verbeteren. Je wilt daar echter niet naar handelen. Wanneer je een app maakt, probeer het dan eenvoudig en simpel te houden.

Het bespreken van deze verschillende potentiële functies is alleen om je verschillende app-ideeën te geven. Het betekent niet dat u ze allemaal moet gebruiken. Je kunt er ook voor kiezen om je op een bepaalde niche te richten, zoals het maken van een nieuws-app,

Vergeet niet dat het doel is om de gebruiker van je app zo snel mogelijk te betrekken. Blijf bij de strategie. Alle andere functies die je voor ogen hebt, kun je aan je verlanglijstje toevoegen en later bouwen. Maak je ontwikkeling niet ingewikkelder door extra functies toe te voegen. Uiteindelijk hebben mobiele apps die het probleem van een gebruiker oplossen of hem waarde bieden een grotere kans om gebruikers aan te trekken en succesvol te worden.

Wat te doen na het publiceren van je app?

Het proces om een app succesvol en winstgevend te maken eindigt niet met het ontwikkelen van de app of het op de markt brengen ervan. In plaats daarvan is het een voortdurende cyclus, vooral in de eerste paar maanden of jaren van de app, totdat je in staat bent een succesvol merk te vestigen. Na de publicatie en marketing van de app moet je strategieën toepassen om ervoor te zorgen dat mensen geïnteresseerd blijven.

Strategie 1 - Krijg feedback van gebruikers

De directe input van gebruikers is erg belangrijk als het gaat om het verbeteren van de functionaliteit van je app. Zelfs nadat de app is gepubliceerd, kunnen er nog updates worden doorgevoerd. Zodra gebruikers je software beginnen te gebruiken, weet je namelijk wat ze ervan vinden.

Je kunt feedback over je app krijgen van je gebruikers. Stuur iedereen een korte e-mail waarin je bijvoorbeeld vraagt wat ze leuk vinden aan de app en wat er beter kan. Daarnaast kun je nagaan hoe de consumenten verschillende producten hebben beoordeeld en beoordeeld.

Bovendien kun je in gesprek gaan met gebruikers op Facebook of Instagram en hen een platform bieden om zich te uiten. Klanten kunnen altijd evolueren en verbeteren dankzij de input van gebruikers. Het gebruik van App-analytics is een bijkomende strategie.

U kunt de gebruikersinformatie onderzoeken, zoals het leeftijdsbereik, de locatie of het gebied waar de meerderheid van de doelgebruikers zich bevindt, om te ontdekken hoe populair uw app is geworden. De verwachtingen van het publiek zijn voor u duidelijk.

Strategie 2 - Onderhoud

Feedback van gebruikers krijgen is belangrijk omdat het u helpt uw software te beheren. U kunt uw app op voornamelijk drie manieren bijwerken.

Feature requests: U kunt ingaan op zorgen van gebruikers of aanvullende app-behoeften als die door uw publiek kenbaar zijn gemaakt. Als uw klanten om extra functies vragen, kunt u deze toevoegen aan de app. Bug fixes: Zodra uw programma beschikbaar is gemaakt, zullen veel mensen het gebruiken. Je zou kunnen ontdekken dat het programma bepaalde problemen heeft. Het duurt bijvoorbeeld wat langer voordat bepaalde schermen laden. U kunt de app onderhouden en deze gebreken en eventuele andere in komende versies oplossen. Grote software-updates: U moet uw app bijwerken wanneer Apple of Google een nieuwe software-update uitbrengt. Daarom moet u uw app hier bijhouden.

Strategie 3 - Key Performance Indicators (KPI's) bijhouden

Is je app populair? Om op deze vraag een antwoord te kunnen geven, moeten key performance indicators (KPI's) worden vastgesteld en gemonitord. Naast app-prestatiemetingen zoals snelheid en uptime, moeten uw app analytics en KPI's uitgebreid zijn (hoewel beide natuurlijk goed zijn om te hebben in termen van prestaties en betrouwbaarheid). Houd uw KPI's in de gaten en meet hoe goed mensen uw app gebruiken. Downloaden gebruikers de app? Het aantal? Behouden gebruikers het programma of verwijderen ze het. Hoe vaak hergebruiken gebruikers de app?

Om analytics te bekijken voor nieuwe gebruikers, terugkerende gebruikers, de hoeveelheid tijd die in de app wordt doorgebracht en waar de meeste tijd wordt doorgebracht, moet u over een systeem beschikken. Zonder dergelijke gegevens is het moeilijk om de prestaties van uw app te evalueren. Je kunt geen succesvol bedrijf runnen op speculatie; je hebt harde gegevens nodig om je aannames te ondersteunen. Je kunt leren welke onderdelen van je app de beste resultaten opleveren en welke nog werk nodig hebben door de KPI's in je App Store Connect-account te volgen.

Stel, ter illustratie, dat een functie van je software die je oorspronkelijk niet als een belangrijk onderdeel zag, door de overgrote meerderheid van de gebruikers wordt gebruikt. Met die informatie kunt u de functie gemakkelijker beschikbaar maken op alle schermen. Plaats hem hoger in uw zijmenu of voeg hem toe aan uw homepage.

Geen enkele toepassing is foutloos. Zelfs de bekendste applicaties op de markt worden vaak bijgewerkt. De updates van je app moeten afhankelijk zijn van de input van gebruikers, die we in de vorige stap hebben behandeld. Dezelfde procedures die u gebruikte tijdens de ontwikkeling moeten worden gevolgd wanneer u terugkeert en updates van het programma uitvoert. Doe altijd kwaliteitscontroles op de app voordat je hem openbaar maakt. Regressietesten is een andere overweging die u moet maken tijdens het upgraden van een applicatie.

Bij volgende implementaties van nieuwe functies of upgrades kunnen nieuwe problemen ontstaan die voorheen niet bestonden. Met andere woorden, wijzigingen die tijdens de upgrade zijn aangebracht hebben er niet toe geleid dat iets dat functioneel was met uw vorige versie niet meer werkt.

Daarom moet u het QA proces herhalen wanneer er wijzigingen aan uw app worden aangebracht, hoe klein die ook zijn. Dit is de enige manier om te garanderen dat er geen regressie heeft plaatsgevonden en een nieuw storingspunt in de app is ontstaan.

Onderschat nooit het belang van het publiceren van nieuwe iteraties van uw software. Gebruikers geven je feedback, en ze verwachten aanpassingen. Als u geen verbeteringen aanbrengt aan uw programma, kunnen gebruikers er helemaal mee ophouden.

Conclusie

We begrijpen hoe groot de verantwoordelijkheid is om zelf een app te maken. Het wordt ingewikkeld, zelfs als het wordt gemaakt met een no-code platform. Houd altijd een checklist bij, zodat je een specifieke procedure kunt volgen.

Door de hierboven besproken stappen te volgen, bent u in een zeer goede positie om een efficiënte mobiele app te maken met behulp van AppMaster. U kunt uw ontwikkelingsbehoeften snel vervullen en in een mum van tijd de gewenste resultaten bereiken. Ook kunt u de app van tijd tot tijd opnieuw ontwikkelen, zodat u geen problemen ondervindt bij het updaten en onderhouden.

Het beste deel van het AppMaster install app apparaat is dat het bevordert geen code beweging voor efficiënte app ontwikkeling procedures. U hebt dus geen uitgebreide programmeervaardigheden nodig om uw eerste applicatie te ontwikkelen. Deze stappen moeten worden gevolgd omdat ze de perfecte gebruikersinterface voor uw klant voor ogen hebben en een succesvolle mobiele app op de markt brengen.

Veelgestelde vragen over het ontwikkelen van een app

Er zijn bepaalde veelgestelde vragen in verband met de mobiele app ontwikkelingsprocessen. Blijf lezen om antwoorden te krijgen op zulke belangrijke vragen.

Hoeveel kost het om een app te maken?

De exacte kosten van het maken van een app zijn sterk afhankelijk van uw specifieke eisen, de complexiteit van de applicatie en de ontwikkelingsstrategie die u gebruikt om aan uw eisen te voldoen.

In het algemeen kan de ontwikkeling van een app tussen de 10.000 en 150.000 dollar kosten. Terwijl ingewikkelde toepassingen tot 300.000 dollar kunnen kosten, kosten eenvoudige apps over het algemeen ongeveer 50.000 dollar. De functies en het concept van de app bepalen uw budget.

Een app voor real-time GPS-tracking en gebruikerscommunicatie kost bijvoorbeeld meer dan een eenvoudige content-app. Een app die zich bezighoudt met persoonlijke gegevens en profielen, zoals het lezen van e-books of flashcards, zal waarschijnlijk veel minder kosten dan sommige andere geavanceerde apps.

Als u echter persoonlijke informatie van de gebruikers verzamelt, zult u tijd en geld moeten besteden aan het opbouwen van een sterke database om maximale veiligheid te garanderen. Anders is de app kwetsbaar voor allerlei cyberaanvallen.

Bovendien zijn factoren als het bouwen van een Android app, iOS app of beide ook van invloed op het totale budget van het project. Dit is de reden waarom u zich moet richten op de kernfuncties van de app die u wilt en alle extra mogelijkheden moet elimineren die mogelijk geen significante waarde bieden aan de klanten.

De ontwikkelingsaanpak die u kiest is een belangrijke factor bij het bepalen van het budget van een smartphone app ontwikkelingsproject. Als u een professioneel app ontwikkelingsbedrijf inhuurt voor app ontwerp en app creatie, zult u een grote hoeveelheid geld moeten uittrekken voor het betalen van de ontwerpers en ontwikkelaars.

Een betrouwbaar en kostenvriendelijk alternatief voor de traditionele ontwikkelingsaanpak en het inhuren van een app-ontwikkelingsbedrijf is echter een app-bouwplatform waar u uw eigen app bouwt met de hulp van app-bouwers en deze implementeert in verschillende winkels, zoals de iOS App Store voor iOS-apps en Google Play voor Android-apps.

No-code platforms zoals AppMaster zijn nuttig voor zowel ervaren ontwikkelaars als volledige niet-technische gebruikers om een app naar keuze te maken. Daarom moet u dergelijke platforms gebruiken voor betrouwbare, efficiënte en betaalbare app-ontwikkeling.

Kan ik mijn eigen app maken?

Absoluut! U kunt uw eigen app maken zonder te vertrouwen op een app-ontwikkelingsbureau. Het enige wat u hoeft te doen is verschillende app ideeën onderzoeken om een geschikt thema voor de app te kiezen en volledig marktonderzoek te doen om ervoor te zorgen dat u in staat bent om een succesvolle mobiele app te bouwen.

Traditioneel was een heel team van app-ontwikkelaars nodig voor mobiele ontwikkeling. Maar in de huidige tijd is de behoefte aan app-ontwikkelaars verdwenen. Iedereen kan zijn eigen applicaties maken zonder kennis van code of het gebruik van een programmeertaal.

No-code ontwikkelingsplatforms maken het eenvoudig voor niet-technische gebruikers om een app vanaf nul op te bouwen zonder technische vaardigheden en kennis. App-bouwers bieden u aantrekkelijke sjablonen die u kunt aanpassen aan uw wensen. U kunt plugins toevoegen en de functies aanpassen aan uw behoeften.

Professionele app ontwikkelaars wenden zich ook tot no-code platforms om een app te maken, omdat ze ongeëvenaarde efficiëntie en betrouwbaarheid bieden. Het inhuren van een iOS-ontwikkelaar, een Android-ontwikkelaar of een webontwikkelaar voor verschillende soorten apps is niet nodig. In plaats daarvan zijn app-bouwers tegenwoordig in staat om te voldoen aan een breed scala van app-ontwikkelingsvereisten.

Daarom is het eenvoudiger om zelf een app te maken door software te gebruiken die al over een infrastructuur beschikt. Je hebt al toegang tot al je databases, analytics servers, back-up servers en authenticatie servers.

In werkelijkheid hoeft u zich over geen van deze technische details zorgen te maken. U kunt zich alleen concentreren op de functionaliteit, het ontwerp en de marketingstrategieën van de app. Al het andere wordt door het platform op de achtergrond voor u geregeld.

Het gedetailleerde proces van het zelf maken van een app wordt in dit artikel besproken. De samenvatting van de belangrijkste stappen bij het bouwen van uw app is:

Maak een app-concept.

Voer een concurrerende marktanalyse uit.

Schets de kenmerken van uw app.

Maak een app design mockups.

Maak een grafisch ontwerp voor uw app.

Maak een marketingstrategie voor de app.

De app maken.

Uw app invoeren in de App Store.

Kan ik gratis een app maken?

Er zijn veel gratis app-ontwikkelaars op de markt, evenals platforms die een proefperiode aanbieden, zoals AppMaster. Om apps voor beide mobiele platforms te ontwikkelen, krijgt u alle kracht van een bekend app-ontwikkelingsplatform zoals AppMaster.

Kan ik zelf een app maken?

Het no-code app-ontwikkelingsplatform, AppMaster, heeft veel mensen in staat gesteld erop te vertrouwen. AppMaster heeft het mogelijk gemaakt voor mensen om zelf een app te gebruiken en te bouwen. Je hebt geen programmeerkennis nodig, behalve oog voor de kunst!

Hoe kan een gratis app inkomsten genereren?

Marketing, in-app verkoop, sponsoring en affiliate marketing worden allemaal gebruikt om gratis apps te gelde te maken en inkomsten te genereren.

Hoe verdienen app-ontwikkelaars geld?

Advertenties zijn de gemakkelijkste en krachtigste manier voor ontwikkelaars van mobiele apps om geld te verdienen met gratis apps. Ze hoeven alleen maar advertenties in hun product op te nemen en inkomsten te genereren van een advertentienetwerk van derden.

Is het gemakkelijk om een app te bouwen?

Het ontwikkelen van apps is eenvoudig als u een no-code app builder zoals AppMaster gebruikt. Zo niet, dan is het afhankelijk van uw technische expertise en huidige kennis van de programmeertaal. Het gemak van ontwikkeling hangt af van uw team, financiering en ontwikkelingstechniek als u geen technische expertise en codeervaardigheden hebt. Stel dat u uw toepassingen vanaf de grond wilt opbouwen. In dat geval zou het niet zo eenvoudig zijn. Om de code te ontwikkelen moet u zich bekwamen in nieuwe programmeertalen en veel vallen en opstaan.

Als u daarentegen AppMaster gebruikt, is het maken van een app vrij eenvoudig. Deze tools zijn gemaakt voor niet-technische gebruikers. Je kunt met deze techniek een app maken als je het internet met vertrouwen gebruikt.

Er is nog steeds een kleine maar beheersbare leercurve. Het platform zelf is alles wat je moet leren gebruiken. Bovendien bevatten de meeste no-code app-bouwers een schat aan tools en tutorials waarmee je alles kunt leren. Je leven wordt er een stuk eenvoudiger door. Het uiterlijk van de app kan vervolgens worden aangepast aan uw eigen huisstijl. Alle placeholder tekst, afbeeldingen of informatie wordt vervangen door uw eigen originele tekst.

Daarna kunt u beginnen uw app te voorzien van functies op maat. Meestal wordt dit gedaan door plugins van een feature marketplace te installeren. Door bijvoorbeeld een YouTube of Vimeo plugin te installeren kun je eenvoudig filmpjes aan je programma toevoegen.