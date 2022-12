In plaats van een technische toegangsbarrière te zijn, moet technologie creativiteit mogelijk maken en aanmoedigen. No code en low code doen dit werk. Het is geen technische toegangsbarrière, maar versnelt de digitale transformatie. Citizen engineers krijgen toegang tot gebruiksvriendelijke functies zoals drag-and-drop interfaces en editors door low-code en no-code development platform tools. Deze tools maken het voor niet-ontwikkelaars mogelijk om snel bedrijfssoftwaretoepassingen te creëren, te implementeren en te onderhouden. Voorbeelden van deze niet-ontwikkelaars zijn personeelsafdelingen, marketingafdelingen en operationele teams.

Digitale transformatie versnellen met behulp van low-code en no-code ontwikkeling

Met digitale transformatie kunnen veel verschillende doelen worden bereikt, waaronder het identificeren van nieuwe zakelijke kansen, het aanpassen van klantervaringen, het vereenvoudigen van workflows en procedures, het invoeren van datagestuurd gedrag en het onderzoeken van nieuwe technologische grenzen. In de meeste gevallen moet een organisatie een digitale transitie met succes ondergaan:

Maak nieuwe softwareprogramma's, integreer systemen en analytische vaardigheden;



Uw apps up-to-date brengen zodat ze in de cloud kunnen draaien



Ontwerp mobiele toepassingen die interactie met klanten mogelijk maken



Workflows moeten worden geautomatiseerd.

De meeste bedrijven die applicaties leveren, hebben moeite met het werven van geschikt tech-talent; deze organisaties moeten innovatieve methoden onderzoeken om te voldoen aan de eisen met betrekking tot digitale transformatie. Het bouwen van digitale oplossingen kost veel tijd en middelen, maar het gebruik van low-code kan de tijd en middelen die nodig zijn voor dit proces verminderen. Omdat app-bouwen voor iedereen toegankelijk is, ongeacht hun niveau van technische vaardigheid, kunnen meer mensen deelnemen aan het versnellen van de digitale transitie. U kunt de digitale transformatie versnellen met behulp van low-code en no-code ontwikkelingsplatforms met de hulp van AppMaster. AppMaster.io is een no-code platform dat organisaties wil helpen bij het creëren van applicaties op productieniveau met codegeneratie. Deze toepassingen omvatten backend-, web- en native mobiele toepassingen.

U hebt volledige controle over de locatie waar uw app met AppMaster.io wordt ingezet, en u kunt uw onafhankelijkheid van het platform behouden door de broncode te exporteren waarmee u kunt schalen van een minimum viable product (MVP) naar een bedrijfsoplossing die miljoenen verzoeken per minuut kan verwerken.





Bedrijven ondersteunen hun ondernemingsteams en laten no-code softwareontwikkelingsprogramma's sneller eenvoudiger programma's bouwen, zodat ze de snelle ontwikkeling van toepassingen kunnen bijbenen. Niet-technische mensen kunnen voor hun onderneming apps ontwikkelen zonder gebruik te maken van enige code. Een financiële dienstverlener leverde nieuwe digitale mogelijkheden voor zijn klantenportaal tweemaal zo snel op als verwacht, omdat zakenmensen de meeste ervan zonder IT-hulp maakten.

Wat is low-code ontwikkeling?

De term "low-code" verwijst naar het ontwikkelen van software waarvoor geen code nodig is om toepassingen en procedures te creëren. In plaats van ingewikkelde programmeertalen te gebruiken, maakt een low-code ontwikkelingsplatform gebruik van grafische gebruikersinterfaces. Met deze gebruiksvriendelijke tools kunnen mensen zonder formele kennis van code of softwareontwikkeling toepassingen bouwen voor verschillende doeleinden, zoals mobiele apps en zakelijke apps, zonder dat zij enige voorafgaande ervaring met een van deze gebieden hoeven te hebben. Volgens het onderzoek kan No-Code grote softwareprojecten weer op de rails krijgen en tegelijkertijd de kosten laag houden en de verborgen technische expertise van de organisatie benutten.

Wat is No-Code Ontwikkeling?

Bij het ontwikkelen en gebruiken van apps door ontwikkelaars of met behulp van een methode die bekend staat als "no-code" hoeven gebruikers geen voorafgaande ervaring te hebben met code of begrip van programmeertalen. Dit soort software is een voorbeeld van de self-service trend, die zakelijke gebruikers de mogelijkheid geeft om gegevensgestuurde toepassingen te genereren, te wijzigen en te gebruiken om de kwaliteit van hun werk te verbeteren.

Zonder code kan uw bedrijf inderdaad agile ontwikkeling toepassen. No-code laat mensen innovatieve oplossingen ontwerpen om bedrijfsactiviteiten te veranderen en aan de eisen van klanten te voldoen. Als er geen code in het programma zit, gaat de ontwikkeling verder dan het platform of de technologie. Er wordt ook gezegd dat no-code platforms waarin geen code nodig is een goede optie zijn voor het bouwen van een eenvoudige applicatie. Als er een gebrek aan controle is, zullen er beveiligingsfouten ontstaan. Omdat u de code heeft ontwikkeld, weet u dat u er tijdens de ontwikkeling uitgebreid op kunt vertrouwen. Geen codeontwikkelaars zorgen voor een grotere ontwikkelaarsbasis. Een grotere ontwikkelaarsbasis is nodig voor versnelling van het bedrijf.

Bekijk hieronder enkele van de manieren waarop low-code-oplossingen helpen om de digitale transformatie te versnellen:

Verbeterde visuele groei en ontwikkeling

Low-code-platforms kunnen de hoeveelheid werk die nodig is om nieuwe apps te bouwen met 90% verminderen, waardoor de totale tijd daalt van meer dan 6 maanden tot minder dan 4 weken. De functie van drag-and-drop kan worden gebruikt bij de bouw van frontend apps on the fly door zowel ontwikkelaars als niet-ontwikkelaars. Low-code-platforms stellen gebruikers in staat om snel potentiële oplossingen te bouwen en te testen, wat een van de nuttigste mogelijkheden van deze platforms is. Door low-code platforms te verspreiden onder zakelijke gebruikers - de mensen die operationele problemen het beste kennen en begrijpen - dragen low-code platforms bij aan het vrijgeven van innovatie. Gebruikers in de ondernemingswereld kunnen prototypes ontwikkelen en hun weg itereren naar volledig operationele apps.

De meeste low-code app-ontwikkelingsplannen kunnen in korte tijd worden opgeleverd met zeer weinig tot geen code nodig omdat een aanzienlijk deel is verwijderd. Het gebruik van low-code tools biedt verschillende voordelen, waaronder de mogelijkheid om componenten te hergebruiken. Andere voordelen zijn een bibliotheek van vooraf gebouwde componenten en vooraf geconfigureerde modules.

Democratisering van applicatieontwikkeling

De capaciteit van de bestaande informatietechnologie kan de behoefte aan apps voor het runnen van een onderneming niet bijhouden. Dit geeft aan dat het gebrek aan beschikbare vaardigheden de belangrijkste barrière is voor digitale transformatie. Bedrijven die applicaties leveren, kunnen teams in staat stellen hoogwaardige oplossingen voor dagelijkse activiteiten te creëren door een groot aantal van hun technische werknemers om te vormen tot burgerontwikkelaars. Burgerontwikkelaars hebben een belangrijke rol in de ontwikkeling van applicaties.

Hierdoor kunnen bedrijven voldoen aan IT-beveiligingsvoorschriften en cyberbeveiligingsproblemen aanpakken, terwijl ze teams toch in staat stellen hoogwaardige oplossingen te creëren. Wat het ontwerp van apps betreft, zorgen websites, processen en low-code voor een ongecompliceerde gebruikerservaring. Gebruikers kunnen hun oplossing koppelen aan vele gegevensbronnen en unieke websiteportalen genereren met behulp van enkele van de meest geavanceerde low-code platforms die ook back-end integraties bieden.

Daarom hebben burgerontwikkelaars het potentieel om de ontwikkelingsmiddelen te vergroten en bij te dragen aan de versnelling van de commerciële waarde. Terwijl zij zich richten op ontwikkelaars voor bedrijven, kunnen de mensen in de IT omgaan met de complexere uitdagingen die zich voordoen. Professionele ontwikkelaars zijn meestal niet nodig bij low-code en no-code ontwikkeling, tenzij de toepassing een mate van complexiteit en compliance-eisen bereikt die hun integratie in een onderneming noodzakelijk maakt.

Kostenbesparingen en de mogelijkheid om te ontwikkelen

Gebruikers kunnen eenvoudig verbinding maken met informatie uit verschillende ondernemingsactiviteiten en de toepassing laten groeien door gebruik te maken van vooraf opgezette verbindingen met vele gegevensbronnen. Het werk dat moet worden gedaan om toepassingen uit te breiden en te beheren voor een hele organisatie of voor miljoenen consumenten wordt gemakkelijker gemaakt door een low-code strategie te gebruiken. De ontwikkelaars hoeven maar één keer iets te construeren om het ergens anders in gebruik te nemen; dit duurt slechts enkele minuten. Het bereik van de applicatie kan gemakkelijk worden uitgebreid van het ene gebied naar het andere, dankzij de eenvoud van cloud deployment.

Eenvoudige gegevensintegratie

Maatwerk is de methode die de meeste resultaten oplevert wanneer men probeert de meeste waarde te halen uit reeds bestaande systemen. Tools die met behulp van low-code technologie zijn ontwikkeld, bieden een hoge mate van personalisering en schaalbaarheid. Low-code-platforms maken het mogelijk om snel toepassingen te ontwikkelen die zijn toegesneden op een specifiek doel. Samen met oude software kunnen deze apps worden gekoppeld via API-connectors of door ontwikkelaars. Het uiteindelijke resultaat is een compleet product. Dit stelt teams in staat te koppelen met alle reeds bestaande bedrijfssoftware, zoals ERP, CRM, applicaties op maat en databases, door eenvoudig te gebruiken API- en database-integraties.

Het beheer van levenscycli van applicaties vergemakkelijken

Het primaire doel is om apps te ontwikkelen die aanpasbaar zijn aan upgrades, snel, flexibel en kosteneffectief, en die vereenvoudigd zijn wat betreft hun onderhoudseisen. Gebruikers kunnen met enkele klikken verschillende apps implementeren met behulp van low-code-ontwikkeling, wat de levering van toepassingen versnelt. Hierdoor hoeven gebruikers geen beroep te doen op engineering- of operationele teams.

De onderhoudsfase van softwareontwikkeling is essentieel omdat het mogelijk maakt om snel wijzigingen aan te brengen in wat al is gebouwd, wat nodig is om ervoor te zorgen dat de applicatie blijft voldoen aan de behoeften van de onderneming. Het concept van low-code kan in zijn naam worden samengevat: het houdt in dat er minder code wordt geschreven, waardoor de hoeveelheid code die moet worden onderhouden, afneemt.

Voordelen van het gebruik van no-code ontwikkeling

Hoe precies versnellen citizen development, low-code en no-code ontwikkeling de inspanningen van een organisatie om applicaties, processen, integraties en analyses te bouwen in de context van digitale transformatie? Hier zijn enkele belangrijke voordelen van no-code ontwikkeling in digitale transformatie:

Versnel het proces van het verwerven van behoeften. Low-code platforms stellen ontwikkelaars in staat om snel prototypes van gebruikerservaringen te maken, waarbij minder tijd wordt besteed aan wireframes en meer ingewikkelde ontwerpen. Eindklanten die een snel prototype te zien krijgen, hebben meer kans om input te geven over wat ze echt willen, wat uiteindelijk resulteert in specifiekere behoeften.

Flexibel itereren. Agile benaderingen zijn een essentieel onderdeel van digitale transformaties omdat ze teams in staat stellen apps te verbeteren op basis van feedback die tijdens elke sprint wordt verzameld. Omdat low-code snelle applicatieontwikkeling aanmoedigt en veel technische details abstraheert, kunnen agile teams tijdens sprint reviews wijzigingen aan belanghebbenden laten zien en sneller een levensvatbaar product produceren.

Mobiele ervaringen verbeteren. Low-code beschikt meestal over de tools die nodig zijn om ervaringen te verbeteren in verschillende andere programma's, waaronder het web, mobiele apparaten en tablets. Velen van hen verpakken de beste gebruikerservaring en ontwerptechnieken.

Bouw met beschermende barrières. Het maken van een applicatie is meer dan alleen het schrijven van code; het omvat veeleer het uitvoeren van procedures om de betrouwbaarheid, prestaties en veiligheid van de ervaring te garanderen.

Een deel van deze complexiteit kan worden weggenomen door low-code ontwikkeling en de bijbehorende tools, maar alleen tot het punt waarop ontwikkelaars hun aangepaste code in de applicatie opnemen.

Ondersteuning en verbeteringen bieden zonder de complexiteit van programmeren. Onderhoud en modernisering van toepassingen worden aanzienlijk moeilijker wanneer u moet werken met ingewikkelde code die niet gedocumenteerd is. Vergeleken met het alternatief van het doorlezen van honderden regels code maakt het gebruik van een visuele tool het veel eenvoudiger om de bedrijfslogica, processen en gegevensconversies te begrijpen.

Conclusie

Low-code en no-code technologie hebben organisaties geholpen zich aan te passen aan een post-pandemisch ondernemingsklimaat met behoud van concurrentievermogen. Welnu, low-code oplossingen zullen binnenkort 65% van de applicatiebouw voor hun rekening nemen om verschillende redenen, waarvan de belangrijkste problemen met de productiviteit, tekorten aan vaardigheden en achterstand van bedrijfsprojecten zijn. Als we naar de toekomst kijken, zien we dat low-code platforms een essentiële rol zullen spelen in het vergemakkelijken van de versnelling van de digitale transformatie.

Low-code-plannen maken gebruik van grafische gebruikersinterfaces met basislogica en drag-and-drop-mogelijkheden in plaats van ingewikkelde programmeertalen. Dit maakt het voor gebruikers mogelijk zich te bekwamen in één enkel systeem, waardoor ze eenvoudig genoeg zijn om te worden gebruikt door vrijwel iedereen die binnen de instelling werkzaam is. Het gebruik van low-code elimineert niet de behoefte aan ontwikkelaars, want die zijn even belangrijk. Het bevrijdt mensen van de klusjes waar ze het meest bang voor zijn, waardoor ze zich kunnen concentreren op de aspecten van hun werk die hen echt belangrijk maken en de aspecten van hun werk die hen zowel uitdagen als intrigeren.