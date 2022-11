Mobiele app ontwikkeling is waar u uw ideeën kunt voeden en naar innovatie kunt leiden. De industrie woekert en is korter, immens en het middelpunt van eindeloze mogelijkheden geworden. Om op te vallen in deze digitale wereld, moet u vertrouwd raken met verschillende trends op het gebied van mobiele app-ontwikkeling.

We zijn in 2022, en dit is het moment om innovatie te brengen in uw mobiele app ontwikkeling benaderingen om de meest bevredigende klantervaringen te leveren. In dit artikel delen we alle essentiële feiten die je nodig hebt om vooruit te kijken en een effectieve strategie samen te stellen om de industrie te leiden.

Het bouwen van een effectief plan is niet zo eenvoudig als u denkt. Om te slagen met uw marketing strategieën en mobiele app ontwikkeling in 2022, moet u up-to-date blijven en de mobiele app ontwikkeling trends volgen om de overhand te hebben in uw marketing benaderingen en mobiele app ontwikkeling. Dit artikel vat de recente mobiele app ontwikkeling trends in 2022 samen die je zou moeten volgen.

Wat zijn de top mobiele app ontwikkeling trends in 2022?

Hieronder vindt u de top 16 mobiele app ontwikkeling trends die we hebben bepaald na een op de realiteit gebaseerde analyse. Laten we in de details van deze trends duiken.

De ongelooflijke 5G-technologie

5G is het nieuwste internet buzzword. Smartphonefabrikanten zijn begonnen met de lancering van 5G-apparaten, die worden gebruikt als reclame om de verkoop te stimuleren. Aangezien de stijging van de winst impliceert dat mensen geïnteresseerd zijn in 5G-netwerken, moeten ontwikkelaars van mobiele apps 5G integreren in hun toepassingen. 5G is aanlokkelijk vanwege de ongelooflijk snelle downloadsnelheid en andere aspecten.

Het beste deel over 5G is dat Opensignal beweert dat 5G-downloadsnelheden tussen 1,6 en 15,7 keer sneller waren dan 4G tijdens de tests. Omdat 5G verbeterde data-encryptie heeft en veel verbindingen per vierkante kilometer, zal het de best uitziende mobiele app ontwikkelingstrend zijn in 2022.

De reactietijd van 5G is minder dan één milliseconde. Vergeleken met de menselijke reactietijd van maximaal 300 ms. voelt 5G bijna instant aan. Bovendien zullen augmented reality en virtual reality verbonden bestuurderloze voertuigen, het internet der dingen (IoT) en andere gebieden profiteren van de combinatie van 5G met een ongelooflijk lage vertraging, bandbreedte-efficiëntie en massale connectiviteit.

Hoge snelheid en minder vertraging zullen het batterijverbruik zeker verminderen. Het momentum van 5 G zal de rekencapaciteit verschuiven naar de "rand", waardoor de procedures die de batterijen van mobiele telefoons leegzuigen worden geëlimineerd. Gaming en andere sectoren die afhankelijk zijn van hoge internetsnelheden kunnen 5G gebruiken om betere mobiele apps te ontwikkelen.

Dingen die we van 5G kunnen verwachten

5G zorgt voor snelle gegevens, een hoge verbindingsdichtheid en bandbreedte-efficiëntie.

Dit nieuwe model zal 100 keer sneller zijn dan 4G.

Streaming media-apps zullen profiteren van een betere resolutie, lagere latentie en hogere doorvoer.

De gegevensoverdracht tussen apparaten zal veel sneller en dynamischer verlopen.

Met 5G kunnen ontwikkelaars van mobiele apps innovatieve functies ontwikkelen zonder de snelheid van hun mobiele apps te beïnvloeden.

Mobiel bankieren zou veiliger en sneller worden door het efficiënt uitvoeren van biometrische informatie voor herkenning.

Tegen 2024 zal het aantal 5G-abonnees naar verwachting 1.900 miljoen bedragen.

Volgens Statista; Liftoff, zou tegen 2025 20% van de wereldbevolking deel uitmaken van een 5G-netwerk.

Uiteindelijk zal 5G-technologie de snelheid, soepelheid en prestaties van mobiele apps verbeteren. Deze nieuwe trend zal ook mogelijkheden genereren voor nieuwe ideeën. Al uw fantastische ideeën voor uw mobiele app zullen niet langer alleen dat zijn. Je kunt ze met 5G-technologie een natuurlijk gezicht geven.

Progressive web apps en "Instant" apps

Progressive web apps zijn een combinatie tussen websites en mobiele apps. Het belangrijkste voordeel van webapps is dat ze minder tijd vergen om te bouwen dan conventionele apps, omdat het slechts websites zijn met een vraag naar diensten. Ze hebben daarentegen meer functionaliteit dan alleen maar websites omdat je ze op je desktop kunt bewaren.

Tijdens de coronaviruscrisis wordt het belang van deze webapps benadrukt, met name in de online business, vanwege de aanzienlijke stijging van de online koopactiviteit. Na de ontwikkeling en start van hun progressieve webapp-platforms hebben veel B2B- en B2C-bedrijven een toename van de interactie, het conversiepercentage en de inkomsten opgemerkt.

Progressive Web Apps zijn veel soepeler dan native software of apps, omdat ze klanten niet dwingen zulke moeilijke beslissingen te nemen. Ook zien gebruikers niet de standaard instellingsprocedure. Ze tikken op één knop en er verschijnt een snelkoppeling op het bureaublad of het startscherm. Webapps nemen wat ruimte in beslag met essentiële bestanden, maar veel minder dan native software of apps.

Voordelen van PWA's

Voor bedrijven

Er is geen tussenpersoon in het installatieproces van de app

Autonomie in het app update proces

Ononderbroken digitaal pad met incidentele of onbestaande integratie

Laadtijden worden tot een minimum beperkt

Hogere niveaus van gebruikersgroei en conversie

Voor gebruikers

Snelle laadtijd

Uitstekende prestaties bij ongunstige netwerkproblemen

App-achtige functies

Automatische updates

Draagbare apps

Wearables dienen dezelfde doelen als mobiele apparaten, maar zijn kleiner en lichter en dus eenvoudig mee te nemen. Wearable apps communiceren met geschikte mobiele apps om info te leveren aan hun ondernemers. Een knikring is een Wi-Fi gadget waarmee je met een ruk van je hand of unieke toggles op het apparaat programma's op je mobiel of laptop kunt starten.

Aira is een combinatie van een draagbare bril die blinden de juiste richting wijst. Deze gadget waarschuwt blinden voor potentiële gevaren op hun pad. Mobiele wearables kunnen de volgende taken uitvoeren:

Gegevens analyseren en rapporten genereren

Interpretaties van apparatuur, video's, enz.

Openen/sluiten, in- en uitschakelen

Het belang van mobiele app integratie met wearables

Klanten, bedrijven en ontwikkelaars van mobiele apps zijn allemaal beïnvloed door de ontwikkeling van wearables. Ze zijn allemaal op zoek naar nieuwe en opkomende mogelijkheden. Door de toenemende groei van de markt voor wearables nemen de meeste gebruikers, telefoons en inkomsten regelmatig toe. Als gevolg daarvan heeft de industrie meer vaardigheden en expertise nodig om consumenten-apps voor het omgaan met wearable technologie te leveren. Daarom is er meer dan ooit behoefte aan vaardigheden voor de ontwikkeling van mobiele apps.

Edge computing

Hoewel er veel bedrijven zijn die profiteren van de cloud, veroudert deze snel. Het dilemma met de cloud is dat deze gecentraliseerd is, waardoor vertraging ontstaat, een belangrijk probleem voor de technologieën die 5G verzekert. Edge computing daarentegen is een van de beste benaderingen om die garanties waar te maken. Edge computing is een gecentraliseerde structuur van informatiesystemen (IT) waarbij klantgegevens zo dicht mogelijk bij de initiërende bron aan de rand van het netwerk worden beheerd.

Edge computing verandert de manier waarop miljarden IoT- en andere machines gegevens genereren, opslaan, verwerken, onderzoeken en overdragen. Het oorspronkelijke doel van edge computing was het verlagen van de datakosten bij het verplaatsen van basisinformatie van de bron naar een infrastructuur voor cloud computing of de cloud. De opkomst van legitieme apps die lage wachttijden vereisen, zoals autonome auto's, heeft het concept recentelijk verder gestuwd.

Denk aan systemen die toezicht houden op een webcamcorder die live video levert vanaf een externe locatie. Terwijl slechts één gadget snel informatie over een netwerk kan overbrengen, komen er problemen wanneer het aantal machines tegelijkertijd live beelden verstuurt. Vermenigvuldig een enkele videocamera die live beelden verstuurt met duizenden apparaten. De videokwaliteit zal niet alleen afnemen door de grote vertraging, maar de bandbreedtekosten kunnen exorbitant hoog zijn.

Dit is waarom Edging computing diensten in het spel komen om dit dilemma op te lossen door het leveren van een regionale bron van productie en opslag voor deze systemen.

Beacon-technologie

Beacon-technologie is een andere mobiele app-ontwikkelingstrend in 2022 die je moet blijven volgen. Beacon-technologie is een Bluetooth-gadget dat een bericht uitzendt dat andere Bluetooth-systemen, zoals mobiele telefoons, kunnen identificeren. De beacon zendt geen spontaan bericht uit.

Het zendt een uniek identificatienummer dat het luisterende apparaat informeert welk baken zich in de buurt bevindt. Wanneer een mobiele app in contact komt met een beacon, zal deze de beacon-informatie interpreteren, bepalen welke activiteit aan de gegevens wordt gegeven, en de activiteit uitvoeren. Van Apple's bescheiden Bluetooth-tool tot een wereldberoemde innovatie met meer dan 400 miljoen implementaties, is deze technologie enorm gegroeid.

Gebruik van beacon-technologie

De meest gebruikte toepassing van beacon-technologie is nabijheidsreclame. Dit kan zo eenvoudig zijn als het presenteren van een app-klantbericht met een kortingscode voor een product waar de gebruiker dichtbij is, of zo ingewikkeld als het tonen van in-app gegevens met een uitleg over een nabijheidsgelegenheid. Het kan ook complex zijn, zoals het bepalen van het gebied van een klant op basis van hun nabijheid bij een beacon.

Wanneer verkopers beacons in hun online winkel plaatsen, hebben ze allemaal een aparte identificatiecode die gekoppeld is aan hun unieke app. De ID kan de mobiele app ertoe aanzetten om elke verkoper uit te schakelen. Een andere mogelijkheid is het verzamelen van metriek om te weten hoe een bepaald gebied kan worden geoptimaliseerd.

Kunstmatige intelligentie & machinaal leren

Voordat u in de details van deze mobiele app ontwikkeling trend duikt, moet u eerst weten over AI & Machine Learning. Kunstmatige intelligentie is het fenomeen van het ontwikkelen van slimme machines. Machine learning is een soort kunstmatige intelligentie die helpt bij het ontwikkelen van Automatiseringstoepassingen.

Machine learning (ML) kan mogelijk de uren die worden besteed aan de ontwikkeling van mobiele apps drastisch verminderen. Hoe dan ook, AI en machine learning kunnen mobiele apps optimaliseren en fouten minimaliseren die menselijke codeurs zouden hebben gemist.

De huidige mobiele apps bevatten AI-elementen zoals chatbots, maar sommige passen fundamentele kenmerken van een klantverzoek aan. McDonald's gebruikt bijvoorbeeld AI om zijn drive-thru menu's aan te passen op basis van variabelen zoals de klant of het klimaat.

AI en machine learning zijn al jaren de populairste trends op het gebied van mobiele app-ontwikkeling. Maar toch verhogen deze technologische ontwikkelingen de standaard voor mobiele app-ontwikkeling in 2022.

Machine learning is een ander opkomend onderwerp waarin we baanbrekende ontwikkelingen verwachten. Wanneer ML samenwerkt, kan het mobiele app-projecten transformeren door kwaliteitsgegevens en nauwkeurige inzichten te geven.

Machine learning en kunstmatige intelligentie zullen ongetwijfeld belangrijke factoren blijven van technologische innovaties in 2022 en daarna. Terwijl medische AI-apparaten het begin zijn voor de gezondheidssector, kunnen we binnenkort automatiseringsapps op draagbare technologie en mobieltjes voorspellen die een IoT-omgeving regelen.

mCommerce

M-commerce is een andere van de belangrijkste mobiele app ontwikkeling trends in 2022 die van toepassing is op elke commerciële handel uitgevoerd via apps of mobiele websites. Mobile commerce kan over het algemeen worden gedefinieerd als een subgroep van e-commerce of de mobiele site van e-commerce.

De mobile commerce divisie breidt zich snel uit, met het % en de verspreiding van online winkelen dat jaar na jaar op mobiel wordt gedaan. Naarmate de mobiele verkoop handiger wordt en meer individuen over de hele wereld toegang krijgen tot mobiele telefoons en tablets, blijft de mogelijkheid om mobiel te winkelen toenemen.

Mobiele handel is verwant aan e-commerce op een computer in die zin dat de consument applicaties doorzoekt, op mobiele sites klikt, en de neiging heeft aankoopbeslissingen te nemen. Dit gebeurt meestal via speciale mobiele apps. Toch kan het ook worden uitgevoerd als een sociale handelskoop, waarbij sociale mediasites zoals Twitter, Snapchat, WeChat, Tiktok en Instagram in-app prijsopgaven leveren.

Er zijn verschillende methoden om een m-commerce aankoop te doen, en mobiele portemonnees groeien steeds sneller. In plaats van creditcardgegevens in te voeren in elke app, kan de mobiele portemonnee van een gebruiker worden uitgerust, en kan de betaling worden voltooid met een simpele tik.

Mobiele apps op aanvraag

Mobiele apps op aanvraag zijn een uitstekende mobiele app-ontwikkelingstrend 2022 die functioneert als een "derde persoon" via wie consumenten een product of een dienst kunnen gebruiken. Uber service is een uitstekend voorbeeld, waar het aanbieden in gesprek een reis is. Deze apps volbrengen andere eisen in verschillende industrieën zoals voedsel, verzending, kruidenierswaren, onderdak, en meer als en wanneer de consument ze nodig heeft.

In 2022 zullen er zoveel on-demand toepassingen zijn, maar 2023 en verder lijken er veel. Innovaties zullen zeker nieuwe verwachtingen scheppen en individuen zullen nadenken over nieuwe manieren om hun leven gemakkelijker te maken, die door apps op aanvraag kunnen worden ingevuld. Luxes zullen noodzakelijkheden worden naarmate apps op aanvraag elk aspect van het leven doordringen, van thuis tot je carrière tot reizen. On-demand apps zoals Uber en food apps leveren diensten op aanvraag. Door verschillende technologische ontwikkelingen zullen er in 2023 meer on-demand mobiele apps en aanbiedingen zijn.

Blockchain

Blockchain is een andere bekende mobiele app ontwikkeling trend die zeker een belangrijk effect zal hebben in de komende jaren. Deze verspreide roostermethode kan veranderen hoe bedrijven werken door een veiligere, vervalsende manier van gegevensopslag vast te stellen.

Hoewel blockchaintechnologie over het algemeen wordt geassocieerd met cryptocurrencies zoals Bitcoin, heeft het vele mogelijkheden voor bedrijven van elke omvang. Dit zou bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt om voorraadniveaus te controleren, de werking van de productieketen te verbeteren, of misschien zelfs een begin te maken met het opstellen van veilige digitale overeenkomsten.

Nu de wereld steeds digitaler wordt, is het duidelijk dat Blockchain een belangrijke rol zal spelen in de toekomst van het bedrijfsleven. Bijgevolg is dit het moment voor organisaties om na te gaan hoe zij kunnen profiteren van deze digitale onderneming.

Deze technologie is sterk geëvolueerd en zal momenteel waarschijnlijk op verschillende gebieden worden toegepast. Ze breidt zich snel uit en er wordt voorspeld dat ze tegen 2024 20 miljard dollar aan jaarlijkse inkomsten zal genereren. Blockchain-technologie probeert ook een belangrijke rol te spelen bij het maken van mobiele apps.

Portemonnee voor mobiel

Mobiele portemonnee is nog een van de beste trends voor mobiele app-ontwikkeling. Maar helaas zijn veel bedrijven nog steeds niet op de hoogte van de werkelijke waarde die mobiele apps allemaal kunnen hebben voor hun product en de invloed die ze zullen hebben op het dagelijks leven van mensen. Mobiele app-ontwikkeling is geen recent idee; het is echter in betekenis toegenomen door de manier waarop mensen hun mobiele telefoons gebruiken.

Volgens Statista zijn er nu meer dan 6 miljard actieve gebruikers van mobiele telefoons, en deze hoeveelheid zal alleen maar toenemen. Dit opent een enorme mogelijkheid voor bedrijven om mobiele apps te maken die waarde toevoegen aan het leven van hun klanten. U kunt deze mobiele apps gebruiken om hun creditcardgegevens en enkele andere accountgegevens veilig op te slaan.

Zo kunnen ze in-app of losse aankopen doen zonder dat ze telkens hun creditcardgegevens hoeven in te voeren. Dit is een volwaardige functie voor klanten en vermindert het risico op oplichting.

Er wordt voorspeld dat digitale portemonnees de komende jaren in populariteit zullen stijgen, en bedrijven zouden op deze trend moeten inspelen door hun mobiele portemonneesoftware te maken. Dit zal hen ten goede komen en hen in staat stellen een betere gebruikerservaring te leveren.

Chatbots

Chatbots zijn softwareprogramma's die menselijke gesprekken simuleren. Ze worden gewoonlijk alleen gebruikt voor klantenservice of het genereren van leads. Ze kunnen echter ook worden ingezet voor reclame of zelfs winst. Elektrische chatbots maken gebruik van kunstmatig intelligente en natuurlijke taalverwerking (NLP). Hierdoor kunnen ze menselijke discussie herkennen en reageren op een manier die menselijk debat simuleert.

Er zijn talloze voordelen aan het inzetten van chatbots in het bedrijf. Newbots zijn altijd beschikbaar, zeven dagen per week. Dit suggereert dat ze u kunnen helpen of leadgeneratie, zelfs wanneer uw menselijke werknemers niet direct toegankelijk zijn.

Bovendien kunnen chatbots zware verkeersbelastingen beheren. Dit is perfect voor bedrijven met aanzienlijk webverkeer, maar mist het personeel om de onderzoeken zelf te beheren. Dergelijke mobiele app ontwikkeling trends kunnen u vergemakkelijken in lead geschiktheid. Chatbots kunnen u helpen bij het bepalen of een opbrengst de moeite waard is om te onderzoeken door vragen te stellen en gegevens te verzamelen.

P2P-apps

P2P apps zijn een andere een van de belangrijkste mobiele app ontwikkeling trends 2022. De nieuwe vormen van eenvoudige digitale betalingen zijn netwerk- of individuele apps. Het aantal mobiele telefoons en hun mogelijkheden nemen toe. Tegenwoordig is de mobiele telefoon een multifunctionele gadget waarmee we toegang hebben tot verschillende functies die ons leven handiger maken.

Een van de nieuwste technologieën en oplossingen is de NFC-module. Met deze ontwikkeling kan een mobiele telefoon worden gebruikt als betaalmiddel. Wat de technische kant van de zaak betreft, kan bovendien een app-factor worden onderkend. Met peer-to-peer mobiele apps kan geld worden uitgewisseld tussen klanten zonder dat een NFC-module nodig is.

Peer-to-peer apps zijn apps van derden waarmee je je bankgegevens kunt invoeren en transacties kunt uitvoeren. Op deze manier kunnen consumenten geldautomaten en geldopnames vermijden door alle digitale transacties uit te voeren. Bovendien zijn deze apps gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te gebruiken.

Het internet der dingen (IoT)

Een loT, of het internet der dingen, is een systeem van fysieke apparaten, auto's en huishoudelijke apparaten die gegevens kunnen verzamelen en versturen via het internet. loT is ook een van de belangrijke mobiele app-ontwikkeltrends voor ondernemers in 2022, oftewel het potentieel van gadgets om met elkaar te verbinden en te interageren. De verwachting is dat er eind 2022 wereldwijd bijna 29 miljard IoT-apparaten zullen zijn. Dat is een aanzienlijk aantal nieuwe consumenten voor bedrijven die willen investeren in het maken van een IoT-geschikte mobiele app.

Virtuele en augmented reality

Naar verwachting zullen bedrijven in 2022 nog steeds investeren in de ontwikkeling van mobiele apps, zelfs na de crisis rond het coronavirus. De reden is eenvoudig mobiele apps geven bedrijven een belangrijke manier om hun beoogde klanten te bereiken en de interactie met klanten te verbeteren. Augmented and virtual fact is een bekende mobiele app ontwikkeling trend in 2022. Deze mobiele app ontwikkeling trend omvat het gebruik van technologie om klanten een interactieve ervaring te leveren.

Bedrijven gebruiken deze technologie om gebruikers te laten ervaren hoe hun artikel er hetzelfde uit zou zien als in hun huis voordat ze het kopen. Omgekeerd bieden bedrijven klanten met behulp van deze technologie een nauwkeurige glimp van een nieuwe dienst. Industrieën die deze innovaties toepassen, kunnen een interactieve en onderscheidende ervaring bieden waarmee ze zich kunnen onderscheiden van hun concurrenten.

Slimme hubs

De smart home hub is een van de meest verspreide mobiele app ontwikkelingstrends in 2022. Dit is een stukje software dat communicatie op een thuisnetwerk mogelijk maakt. Deze technologie kan regionaal of met de cloud verbinden en is nuttig voor IoT-telefoons die Bluetooth-systemen gebruiken in plaats van Wi-Fi. Deze mobiele app ontwikkeling trend verzamelt en interpreteert bekende methoden van communicatie van intelligente apparaten.

Deze technologie heeft ook geholpen bij de preventieve maatregelen om de verspreiding van COVID-19 te verminderen, met name voor personen die in hun huis moeten blijven. Een intelligente hub is perfect voor het beheer van digitale telefoons in een woning zonder ze te hoeven aanraken, door in plaats daarvan de spraakgestuurde functie toe te staan.

Biometrische identificatie

De ontwikkeling van apps op het gebied van veiligheid wordt steeds strenger en omvangrijker. Als gevolg daarvan is biometrische technologie een vereiste privacybescherming geworden voor Payment Gateways. Dit verhoogt de veiligheid meerdere malen en maakt een snelle verificatie en procedure mogelijk. Gezichtsherkenningssoftware en vingerafdruklezer zijn allemaal voorbeelden van deze nieuwe technologie. Dergelijke trends in de ontwikkeling van mobiele apps kunnen de veiligheid van de gegevens van klanten aanzienlijk verbeteren.

Conclusie

Er zijn talloze apps op Google, en het is een uitdaging voor u om uw app te onderscheiden van de industrie menigte zonder het volgen van de nieuwste mobiele app ontwikkeling trends. Dit zijn slechts enkele van de vele trends voor mobiele app-ontwikkeling in 2022. De behoefte aan mobiele apps zal toenemen naarmate het aantal mobiele gebruikers groeit. Bedrijven moeten de ontwikkelingen bijhouden om winstgevend te blijven. Ze kunnen ervoor zorgen dat ze de beste mobiele apps voor hun klanten bouwen door de huidige mobiele app-ontwikkeltrends te kennen.

Dit is geen uitgebreide lijst van mobiele app ontwikkeling trends. Alles wat trendy is kan op elk moment onverwacht opduiken. Maar de hierboven genoemde trends zijn het bekijken waard.

Veelgestelde vragen

Naar welk type apps is veel vraag in 2022?

Mobiele apps zijn tegenwoordig zeer prominent aanwezig. We kunnen elke taak uitvoeren met behulp van mobiele apps. Mobiele on-demand apps worden tegenwoordig steeds populairder. De volgende zijn de meest populaire mobiele apps:

Voedselbezorgingsapps

Apps voor sociale media

Transport apps

Apps voor de gezondheidszorg

Levering van medicijnen

Op mode gebaseerde apps

Boodschappen apps

Welke apps zijn nodig in 2022?

De bovengenoemde 16 mobiele app ontwikkelingstrends zijn het overwegen waard. Hieronder staan enkele andere ideeën die nodig zijn in 2022:

Wat is de populairste app in 2022?

TikTok is de populairste app in 2022 omdat het de meest gedownloade app is.

Wat zijn de top 5 klasse mobiele apps ontwikkeling?

De volgende zijn de top 5 klasse mobiele apps ontwikkeling: