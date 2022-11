Software onderhoud is duur. Punt uit. Welk type software u ook gebruikt, de onderhoudskosten nemen toe naarmate uw bedrijf groeit en er nieuwe functies aan de software worden toegevoegd. Het is dan ook geen verrassing dat elk bedrijf naar manieren zoekt om de kosten van software-onderhoud te drukken, of het nu gaat om het upgraden van de softwareversie of het gebruik van een nieuwe. Het goede nieuws is dat er genoeg manieren zijn om de kosten van softwareonderhoud te verlagen zonder code te schrijven. In deze blogpost verkennen we enkele strategieën om de onderhoudskosten te verlagen en tegelijkertijd uw programma's veilig en conform de industrienormen te houden.

Wat is no-code/low-code-software?

No-code/low-code software is een platform waarmee gebruikers of ontwikkelaars hun eigen toepassingen of software kunnen maken met een beetje codering (low-code) of zonder enige codering (no-code). Het platform biedt een drag-and-drop interface en ingebouwde tools voor ontwikkeling, testen en implementatie. Dit type software is perfect voor het maken van mobiele applicaties of webapps.

De populariteit van dit type software is te danken aan de eenvoud en het feit dat het door ontwikkelaars van alle niveaus kan worden gebruikt om elke app voor zakelijke behoeften te maken. Bovendien bieden de platforms een groot aantal functies, waaronder ondersteuning voor gebruikersauthenticatie en gegevensopslag.

Voordelen van low-code en no-code software

Low-code en no-code software worden steeds populairder in de ontwikkelingswereld. Ze bieden een aantal voordelen, waaronder

Lagere ontwikkelingskosten

Low-code en no-code software zijn vaak veel goedkoper te ontwikkelen dan traditionele softwaretoepassingen.

Kortere marktintroductietijd

Low-code en no-code software kunnen snel worden ontwikkeld, waardoor u uw product sneller op de markt kunt brengen en een breder publiek kunt bereiken.

Meer flexibiliteit en maatwerk

Omdat low-code en no-code software zeer flexibel zijn, kunt u ze gemakkelijker aanpassen om de exacte app-oplossing te creëren die u nodig hebt, zonder dat u vanaf nul hoeft te coderen. Dit betekent dat u snel versies van uw app kunt maken voor verschillende doelgroepen of platforms zonder dat u uw oorspronkelijke visie helemaal hoeft op te geven.

Low-code en no-code software zorgen voor een meer gestroomlijnd proces en kunnen kosteneffectiever zijn, niet alleen voor kleinere projecten.

Hoeveel kost software-onderhoud?

Onderhoudskosten worden vaak berekend aan de hand van het aantal fulltime ontwikkelaars dat nodig is voor uw software. De standaard manier om dit te berekenen is door te kijken hoeveel het kost per ontwikkelaarsuur. Sommige bedrijven hebben echter overcapaciteit in hun ontwikkelingsteam, en anderen werken op tijdelijke contracten.

Als voorbeeld, als een team van 5 ontwikkelaars onderhoud en ondersteuning levert voor een project van 3 maanden met een uurtarief van $25, dan kost dat ongeveer $20.000 voor die 3 maanden.

Hoeveel kost low-code?

Low-code softwareplatforms kunnen variëren van $5 per maand tot $1000 per maand met onbeperkte app-ontwikkeling. De kosten van een low-code of no-code platform variëren meestal afhankelijk van de specifieke functies en mogelijkheden die zijn inbegrepen. Over het algemeen is een low-code of no-code platform, zelfs met de hoogste tier, veel goedkoper dan traditionele softwareontwikkelingsmethoden.

Welke factoren beïnvloeden de onderhoudskosten van software?

Het onderhoud van software kan om twee belangrijke redenen duur zijn: het kost veel tijd en moeite om de bestaande versie van uw software up-to-date te houden, en het is vaak moeilijk om na te gaan wat geld kost wanneer alles via een geautomatiseerd proces verloopt. Als u een groeiend aantal gebruikers hebt, voortdurend nieuwe functies toevoegt, of actief bent in een sterk gereguleerde sector zoals het bankwezen waar elke regel code grondig moet worden gecontroleerd voordat deze wordt vrijgegeven, dan zal de prioriteit om uw softwaresystemen te onderhouden meer kosten dan wanneer u in een minder complexe sector met minder regels zou werken.

In het verleden werd de versie van de software vaak geassocieerd met hogere onderhoudskosten. Deze veronderstelling is echter niet meer altijd waar: als een organisatie kiest voor een no-code of low-code aanpak, vermindert dat het handmatige werk dat nodig is voor software-upgrades en de onderhoudskosten. Samengevat zijn de volgende factoren van invloed op de kosten van softwareonderhoud:

De omvang van uw bedrijf

Het type software of de versie die u gebruikt

Het aantal en de soorten functies (toepassingsfunctionaliteit) die het heeft

Hoe vaak gebruikers het programma gebruiken (verkeer)

Hoeveel tijd het kost om die functie te ontwikkelen en uit te rollen.

Hoe beheerst u de onderhoudskosten van software?

De eerste stap bij het verlagen van de onderhoudskosten van software is het identificeren van de specifieke taken die nodig zijn om software dagelijks te onderhouden. Dit valt meestal uiteen in drie categorieën:

Uw gegevens schoonhouden en ervoor zorgen dat uw systemen up-to-date zijn

Ervoor zorgen dat de software goed functioneert als deze wordt geüpgraded naar een nieuwe versie

Problemen opsporen die zich voordoen of een wijziging vereisen

No-code of low-code software is een ontwikkelingsoplossing waarmee ontwikkelaars projecten kunnen bouwen en implementeren zonder code te schrijven. Het proces kan worden versneld door sjablonen te gebruiken, waardoor de tijd die nodig is om deze projecten te ontwikkelen kan worden teruggebracht.

Zonder tijd te besteden aan het schrijven van code, kunt u uw team elke maand uren besparen terwijl uw team zich concentreert op de functionaliteit van de applicatie. No-code of low-code software verlaagt ook de kosten van softwareonderhoud omdat u niet iemand anders hoeft te betalen om de code voor u te schrijven. Het helpt ook om uw systemen up-to-date te houden met de laatste wijzigingen in de regelgeving. Wanneer u no-code, low-code software gebruikt, kunt u de naleving van de industrienormen handhaven en tegelijkertijd de totale kosten voor het onderhoud van uw software verlagen.

Waarom hebt u een op regels gebaseerd beheersysteem nodig?

Regels zijn noodzakelijk om de onderhoudskosten van software voor elk bedrijf te regelen, omdat er zonder regels een hoge mate van inconsistentie zou zijn in de manier waarop verschillende organisaties hun software of apps onderhouden. Dit zou leiden tot hogere kosten, omdat verschillende organisaties meerdere personen in dienst zouden moeten nemen om hun software op dezelfde manier te onderhouden.

Bovendien kunnen sommige organisaties ervoor kiezen om hun applicatiefunctionaliteit helemaal niet te onderhouden vanwege de kosten die daarmee gepaard gaan. Op regels gebaseerd beheer helpt uw bedrijf in de lange tijd dat het een reeks specifieke instructies (regels) gebruikt die bepalen hoe de software moet worden gebruikt en onderhouden. Deze instructies worden meestal opgeslagen in een handmatige of elektronische vorm en gebruikt door systeembeheerders of andere deskundigen wanneer zij wijzigingen of reparaties moeten uitvoeren. Door deze regels te volgen, kunnen beheerders ervoor zorgen dat updates en reparaties correct worden uitgevoerd en op de lange termijn tijd en geld besparen.

Aan de slag met low-code/no-code software

Als u aan de slag wilt met low-code of no-code, bepaal dan welk type applicatie u draait en hoeveel gebruikers deze heeft. Overweeg ook alle functies die uw applicatie nodig heeft voordat u met uw project begint. Er zijn veel manieren waarop u de kosten van softwareonderhoud kunt verlagen door low-code of no-code platforms te gebruiken. Als u bijvoorbeeld een no-code softwareplatform zoals AppMaster gebruikt, hebt u heel weinig tijd en moeite nodig om uw applicatie te onderhouden.

Dit no-code platform heeft de krachtigste backend van alle platforms. Dus, of u nu webapps of mobiele applicaties wilt ontwikkelen, u kunt beter beginnen met AppMaster, wat betekent dat u op de lange termijn enorm kunt besparen op ontwikkeling, uw applicatie goed kunt onderhouden of ervoor kunt zorgen dat de functionaliteit van uw applicatie top is zonder glitches en uiteindelijk de onderhoudskosten kunt verlagen.