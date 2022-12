De lijst van moderne tools en technologieën die beschikbaar zijn voor de ontwikkeling van mobiele apps is eindeloos omdat de ontwikkelingsindustrie zich snel ontwikkelt en er regelmatig meer platforms opduiken. Het vinden van een geschikte tool voor mobiele app-ontwikkeling is een uitdaging voor beginners en behoorlijk overweldigend voor ervaren ontwikkelaars omdat ze verschillende technologieën moeten verkennen en leren. Dit artikel biedt een uitgebreide gids voor de beste mobiele app-ontwikkeltools voor zowel Android als iOS in 2022.

Top 4 factoren om te overwegen bij het kiezen van een Mobile App Development Tool

Laten we, voordat we de verschillende ontwikkeltools op de markt doornemen, de top 4 factoren bespreken waarmee rekening moet worden gehouden bij het kiezen van een app-ontwikkeltool.

Factor 1 - Bruikbaarheid

De interface van de mobiele app ontwikkelingstool moet gebruiksvriendelijk zijn en efficiënt werken volgens de verwachtingen van de ontwikkelaar. De meeste ontwikkelaars vereisen ook samenwerkingsfuncties in dergelijke tools, omdat grote teams vaak werken aan grootschalige mobiele apps. Daarom moeten de algemene functies en bruikbaarheid van de ontwikkeltool voorop staan bij de evaluatie van de tool.

Factor 2 - Budget

Budget kan de doorslaggevende factor zijn bij het kiezen van de beste mobiele app ontwikkelingstool voor uw behoeften. Mobiele app ontwikkeling heeft veel verschillende aspecten, zoals licenties, het bouwen van de infrastructuur of de backend, en het implementeren van een applicatie. Deze variabelen maken het ontwikkelingsproces duur.

De klassieke benadering van mobiele app-ontwikkeling is dat u een ontwikkelaar of een team van ontwikkelaars inhuurt om een app vanaf nul voor u te bouwen. Het is een dure ontwikkelingsaanpak omdat het gaat om het betalen van professionele ontwikkelaars die vaak veel geld vragen.

Een alternatieve betrouwbare ontwikkelingsaanpak is vertrouwen op een efficiënt no-code platform waarmee u snel apps kunt bouwen tegen een betaalbaar tarief. Bovendien zijn no-code ontwikkelingsplatforms nuttig voor zowel programmeurs als niet-programmeurs. Het zal u helpen bij het terugdringen van de ontwikkelingskosten op zowel korte als lange termijn.

Factor 3 - Veiligheid en integratie

Betrouwbare mobiele applicatie ontwikkeling biedt verschillende ingebouwde beveiligingstools en functies om ervoor te zorgen dat de app veilig is tijdens het ontwikkelingsproces en na de implementatie. De meeste moderne Android en iOS ontwikkeltools benadrukken beveiligingsfuncties omdat ontwikkelaars nu maximale beveiliging eisen om het ontwikkelingsproces veilig en efficiënt te maken.

Bovendien is de integratie van de mobiele app-ontwikkeltool met andere systemen en diensten even essentieel om een gebruiksvriendelijke voorkant en een veilige achterkant te creëren. Daarom moet de software voor app-ontwikkeling een snelle en eenvoudige integratie met andere tools en systemen ondersteunen.

Factor 4 - Implementatie

De schaalbaarheid, prestaties en beschikbaarheid van een tool voor mobiele app-ontwikkeling zijn van invloed op de implementatie. U moet weten hoe de ontwikkeltool u in staat stelt de app te onderhouden en upgrades door te voeren die doorgaans aanzienlijke middelen vereisen.

Integratie met tools en diensten van derden is ook van invloed op de inzet en heeft gevolgen voor de prestaties van de app. Daarom moet u bepalen hoeveel controle u wilt hebben over de app en hoeveel u het implementatieproces kunt aanpassen.

Het belang van het kiezen van een geschikt hulpmiddel voor mobiele app-ontwikkeling

Het kiezen van een geschikte mobiele app ontwikkelingstool is cruciaal voor het succes van elke mobiele applicatie. Anders mislukken veel mobiele applicaties door slechte kwaliteit en slechte gebruikerservaring.

Hieronder volgen enkele van de belangrijkste factoren waarom u bekend moet zijn met de nieuwste mobiele app ontwikkelingstools en een geschikt platform moet kiezen volgens uw vereisten:

Bied een uitstekende gebruikerservaring

Het is belangrijk om uw doelgroep een uitstekende gebruikerservaring te bieden via uw app. Volgens een studie zal 80% van de gebruikers een app na ongeveer drie pogingen verlaten als deze niet gebruiksvriendelijk is. Je kunt alleen een bevredigende gebruikerservaring bieden als de ontwikkeltool geschikt genoeg is om een gebruiksvriendelijke interface te creëren. De gemeenschappelijke kenmerken waarmee u een bevredigende gebruikerservaring kunt bieden, zijn eenvoudige en snelle registratie, eenvoudige navigatie, snel laden van pagina's en gemakkelijke toegang tot de kernfuncties van de app.

Doel van de app

Of een app nu wordt ontwikkeld voor professionele redenen of voor entertainmentdoeleinden, hij moet aantrekkelijk genoeg zijn om de doelgroep in trouwe gebruikers te veranderen. Het is belangrijk om een duidelijke visie en agenda voor een app te hebben en te proberen een echt gebruikersprobleem op te lossen. Zodra u volledig vertrouwd bent met de vereisten van een app en een duidelijke agenda voor ogen hebt, bent u in een goede positie om een geschikte tool voor mobiele app-ontwikkeling te selecteren.

Bij de ontwikkeling van een mobiele app spelen veel verschillende factoren een rol. Het goede is dat de moderne tools en technologieën voor mobiele app-ontwikkeling het voor alle soorten gebruikers en bedrijven gemakkelijker maken om snel en efficiënt een mobiele app te ontwikkelen. Hieronder volgt de top 21 mobiele app ontwikkelingstools die je in 2022 moet kennen.

1. AppMaster

Als u geen coderingsvaardigheden hebt en een visueel aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke app wilt maken, kunt u volledig vertrouwen op AppMaster om de klus voor u te klaren. Met een efficiënt no-coding platform kun je web en native mobiele apps bouwen met een drag-and-drop visual builder.

Bovendien kunt u AppMaster ook gebruiken om een echte AI-gegenereerde backend te maken. Het is een zeer unieke functie omdat de meeste andere mobiele app-bouwers zich vaak richten op het creëren van de voorkant, terwijl AppMaster u in staat stelt om zowel de voorkant als de achterkant te bouwen met slechts een paar klikken.

2. Jamf

Jamf is een iOS app ontwikkelingstool. Momenteel biedt het geen ondersteuning voor Android-apps, omdat zijn primaire functie is om gebruikers te faciliteren bij het aansluiten, beheren en ontwikkelen van Apple-applicaties. Het biedt verschillende pakketten die bedoeld zijn voor onderwijs en zakelijke doeleinden. De functionaliteiten van Jamf laten zien dat het veel meer is dan een tool voor app-ontwikkeling. Het biedt geavanceerde functies zoals een verschillende VPN-configuratie, padbeheer van iOS-apparaten en snelle integratie met e-mail en agenda. Een belangrijk nadeel van Jamf is dat het beperkt is tot iOS-applicaties, omdat in dit tijdperk cross-platform mobiele ontwikkeling belangrijk is voor ontwikkelaars om tijd te besparen en een gestroomlijnde app te bouwen voor zowel Android als iOS.

3. Appery.io

Appery is een modern platform voor mobiele app-ontwikkeling dat is gebaseerd op cloud-technologie. Met andere woorden, het stelt je in staat om mobiele apps te ontwikkelen zonder een externe tool op je systeem te downloaden. Daarom is het app-ontwikkelingsproces met Appery sneller en gemakkelijker. De drag-and-drop functie van Appery maakt het geschikt voor zowel beginnende als professionele ontwikkelaars. Een van de meest gunstige eigenschappen van het gebruik van Appery is dat het een cross-platform ontwikkeltool is. U hoeft dus niet uw tijd, geld en energie te besteden aan het apart bouwen van Android en iOS apps. In plaats daarvan kun je hetzelfde platform gebruiken om een app te bouwen die werkt op alle soorten mobiele telefoons.

4. Buddy

Buddy is een gebruiksvriendelijke mobiele app ontwikkelingstool waarmee u verschillende soorten apps gemakkelijk kunt implementeren door te vertrouwen op zijn vooraf geconfigureerde functies en diensten. Het automatiseren van de app ontwikkeling en implementatie functies is een effectieve manier om het ontwikkelingsproces te versnellen. Buddy biedt ook verschillende opties voor het testen van een app bedoeld voor Android of iOS. Deze ontwikkeltool zelf heeft een schone UI waarmee u meer dan 120 acties kunt uitvoeren om een gebruiksvriendelijke app te bouwen. Het ondersteunt ook verschillende programmeertalen en frameworks zoals React Native, Flutter, Fastlane, Cordova, en vele anderen.

5. Kobiton

Kobiton is een efficiënte mobiele app-ontwikkelingstool die zich richt op het grondig testen van een app voordat deze wordt ingezet. Als gevolg daarvan is het nuttig om bugs te voorkomen voordat de testfase is voltooid. Enkele van de opvallende kenmerken van Kobiton zijn functioneel testen, prestatieverbetering en visuele testautomatisering om bugs en problemen op te lossen voordat de app wordt ingezet.

6. AppMakr

AppMakr is een populaire cross-platform mobiele app ontwikkelingstool die een gebruiksvriendelijke drag-and-drop interface biedt om particulieren en bedrijven te helpen apps te maken die aan uw eisen kunnen voldoen en het doelpubliek kunnen bereiken. De gratis versie van AppMakr is meestal voldoende om aan de eisen van de meeste ontwikkelaars te voldoen. Als u echter op zoek bent naar extra functies en wilt experimenteren met de meer geavanceerde ontwikkelingsfunctionaliteiten, kunt u ook een van de premium pakketten van AppMakr kopen.

7. AppyPie

Appypie wordt snel een populaire mobiele app-ontwikkelingssoftware omdat het belooft schaalbare en gebruiksvriendelijke apps te bouwen zonder codering. U kunt ook sociale media en andere tools van derden zoals SoundCloud en Shoutcast zonder problemen integreren. Een van de meest populaire functies van AppyPie is dat u er een meertalige app mee kunt bouwen, dus als u zich met uw app richt op een wereldwijd publiek, kunt u vertrouwen op AppyPie. Het biedt ook de optie om de GPS-locatie toe te voegen voor tracking in de apps gemaakt door AppyPie.

8. BizinessApps

Zoals de naam al doet vermoeden, is BizinessApps bedoeld voor bedrijven die een betrouwbare app willen maken voor hun klanten. Bedrijven met moderne bedrijfsmodellen beseffen het belang van het vertrouwen op gebruiksvriendelijke apps om de sociale betrokkenheid te vergroten en de winst te verhogen. Als u een bedrijfseigenaar bent die een app wil maken voor uw bedrijf, kunt u BizinessApps gebruiken omdat het grote automatisering biedt in de ontwikkelingsprocessen. Bovendien vergemakkelijkt het ook de inzet van het eindproduct.

9. Swiftic

Swiftic is een iOS app ontwikkelingssoftware met een gebruiksvriendelijke interface waarmee iedereen vanaf nul een app kan bouwen. Het heeft tal van andere functies die nuttig zijn bij mobiele app-ontwikkeling voor zowel beginners als ervaren ontwikkelaars. U kunt Swiftic gebruiken om een unieke en aangepaste app te maken en deze te publiceren in de Apple store. Bovendien biedt het verschillende sjablonen voor pushmeldingen om ervoor te zorgen dat de gebruikers uw app niet negeren na de installatie ervan. Al met al is Swiftic een handige ontwikkeltool die je kunt gebruiken als je een app alleen voor iOS wilt ontwikkelen.

10. Google Apps

Naast de technische aspecten van mobiele app ontwikkeling, moet je je ook richten op team management, het bijhouden van de mijlpalen en app documentatie om een snelle en efficiënte ontwikkeling te garanderen. Google Apps is een van die tools voor mobiele app-ontwikkeling waarmee u apps kunt bouwen en dit hele proces grondig kunt bijhouden via beheerfunctionaliteiten.

11. Appian Quick Apps

Appian Quick Apps is een van de meest betrouwbare ontwikkeltools voor beginners. Het heeft een drag-and-drop interface die geschikt is voor beginnende en onervaren ontwikkelaars. Appian biedt ook een gedetailleerde walkthrough-aanpak die de gebruikers bij elke stap begeleidt, zodat ze een app kunnen maken zonder in de problemen te komen. U hoeft alleen maar de informatie in de relevante velden in te vullen, en de tool verzamelt en analyseert de gegevens om het ontwikkelingsproces te automatiseren. Zodra het ontwikkelingsproces is voltooid, krijgt u de mobiele app met alle gevraagde functies.

12. Xamarin

Xamarin is een populaire mobiele app ontwikkelingssoftware voor native applicaties. Het is iets technischer dan andere ontwikkeltools. Toch is het gebruik van Xamarin zeer voordelig omdat u er iOS-, Android- en Windows-apps mee kunt bouwen. Het volgt een efficiënt raamwerk en werkprocedures voor snelle en eenvoudige communicatie met de API van mobiele apparaten. Xamarin heeft ook een Component Store waarin u een verscheidenheid aan UI-besturingselementen, cross-platform bibliotheken en bibliotheken van derden kunt vinden om toegang te krijgen tot extra ontwikkelingsmogelijkheden. Over het algemeen staat Xamarin bekend om zijn Component Store en snelle ontwikkelingstijd, die ook nuttig is bij het verlagen van de ontwikkelingskosten.

13. Kony Visualizer

Kony Visualizer is een ontwikkeltool die zich richt op wearables-technologie en bedrijven helpt de betrokkenheid van klanten te vergroten door middel van moderne functies die in wearables zijn opgenomen. Deze tool gaat een stap verder dan cross-platform ontwikkeling omdat je apps kunt bouwen, zelfs als je geen significante coderingservaring hebt.

14. Appcelerator

Als je een app wilt maken zonder ellenlange codebestanden te schrijven, moet je Appcelerator gebruiken. Hiermee kun je apps bouwen met zeer weinig regels code. Bovendien zijn de met Appcelerator gebouwde applicaties compatibel met Windows, Android, iOS en browsergebaseerde applicaties. Een prominent aspect van Appcelerator dat het onderscheidt van andere platforms voor de ontwikkeling van mobiele apps is dat het een grotere cloudcapaciteit biedt en snelle app-ontwikkeling ondersteunt. U kunt meertalige apps maken met Appcelerator en ze in verschillende regio's implementeren.

15. Perfecto Mobile

Perfecto Mobile is voornamelijk een mobiele app-testtool die u helpt verschillende soorten bugs, fouten en problemen te verwijderen voordat ze worden gelanceerd voor het publiek. Met zijn cloudgebaseerde geautomatiseerde testomgeving kunt u met Perfecto Mobile grondige tests uitvoeren. Het doel van uitgebreid testen is ervoor te zorgen dat de app bugvrij is en een betrouwbare en gemakkelijk te navigeren gebruikerservaring biedt.

16. Ionic

Ionic is een ontwikkelraamwerk dat vooral bedoeld is voor de ontwikkeling van hybride mobiele apps. Je kunt Ionic gebruiken om mobiele apps te ontwikkelen met populaire webtechnologieën zoals SASS, HTML5 en CSS. Ionic is behoorlijk populair onder professionele ontwikkelaars omdat het de ontwikkeling van progressive web en native mobiele applicaties voor zowel Android als iOS vergemakkelijkt. U kunt een gebruiksvriendelijke interactieve app bouwen met behulp van verschillende functionaliteiten en diensten van Ionic.

17. AppInstitute

AppInstitute is een online app builder tool die verschillende opties biedt voor app building en branding. Het is vooral bedoeld voor bedrijfseigenaren, vooral diegenen die een klein bedrijf runnen zonder ervaring met app-ontwikkeling.

18. Alpha Anywhere

Alpha Anywhere is een moderne ontwikkeltool die de snelle ontwikkeling en inzet van mobiele apps ondersteunt. Het kan worden gebruikt om cross-platform web apps en mobiele apps te bouwen. Bovendien biedt het premium gegevensbeveiliging om ervoor te zorgen dat de app beschermd is tegen verschillende soorten cyberbedreigingen.

19. Kinvey

Kinvey is een krachtige en effectieve mobiele ontwikkelingsapp waarmee u de mobiele backend als servicetool kunt gebruiken. Houd er echter rekening mee dat Kinvey een dure ontwikkelingssoftware is omdat het bedoeld is voor grote bedrijven en professionele bedrijven.

20. Mobincube

Mobincube is een effectieve mobiele app ontwikkelingstool waarmee u verschillende soorten mobiele toepassingen vanaf nul kunt bouwen. U kunt het gebruiken om een app te maken voor zakelijke, educatieve, entertainment of een andere persoonlijke reden. Het voordeel van het gebruik van Mobincube is dat het integratie mogelijk maakt met vele oplossingen van derden om u te helpen bij de ontwikkeling van geavanceerde functionaliteiten.

21. Longrange

Longrange is een native mobiele app ontwikkelingsplatform dat verschillende componenten biedt zoals navigatie, formulierweergaven, opdrachten en tabbladen. Als u op zoek bent naar een native app ontwikkelingstool, dan kan Longrange een van de meest effectieve opties voor u zijn. Het is echter een dure ontwikkelingstool, dus het is beter om te vertrouwen op no-coding ontwikkelingsplatforms om aan uw eisen te voldoen binnen een beperkt budget en dezelfde resultaten te bereiken.

Je moet weten over deze top 21 mobile app development tools in 2022 om snel efficiënte, betrouwbare en gebruiksvriendelijke apps te bouwen.

Wat is de beste manier om mobiele apps te ontwikkelen?

Zodra u een geschikte ontwikkelingssoftware hebt geselecteerd, is de volgende stap een goede planning en ontwikkeling van de app. Volg deze zes algemene stappen om een app te ontwikkelen:

Stap 1 - Conceptualiseer de app

Om het ontwikkelingsproces snel en soepel te laten verlopen, moet je je richten op een goede planning. Dit omvat het creëren van een grondig concept van de app om de doelstellingen te bepalen die je wilt bereiken met de mobiele app. Een goed uitgewerkte projectvisie fungeert als leidraad tijdens de software ontwikkelingscyclus.

Stap 2 - Bepaal de inkomstenstroom

Over het algemeen bepalen ontwikkelaars en app-makers pas in een later stadium hoe de inkomstenstroom van de app eruit zal zien. Je moet er echter al aan het begin van het ontwikkelingsproces over nadenken, omdat het van invloed kan zijn op het totale budget van de app en het ontwerp van de gebruikersinterface. Veel voorkomende manieren om geld te genereren via een app zijn in-app aankopen, e-commerce winkels, pay-to-download bestanden, en in-app advertenties.

Stap 3 - Evalueer de vereisten

Je moet je nooit vergissen door te veel functies en functionaliteiten toe te voegen aan een enkele mobiele app, zeker niet in de eerste versie. Een efficiënte oplossing voor app-ontwikkeling is dat u alleen noodzakelijke functies opneemt in de eerste versie en andere functies toevoegt op basis van de feedback van gebruikers. Het evaluatieproces van eisen kan efficiënter worden als u grondige documenten maakt, zoals het software requirements specification (SRS) document. Dergelijke documenten zijn ook nuttig bij upgradeprocessen, want als een andere ontwikkelaar aan dezelfde app werkt, zal hij deze kunnen begrijpen aan de hand van de standaarddocumenten.

Stap 4 - Ontwerp de UI/UX

Het ontwerpen van de gebruikersinterface van een mobiele app is een van de belangrijkste stappen, omdat de algehele gebruikerservaring van invloed is op de slagingskans van een applicatie. Deze stap omvat het toevoegen van relevante kleuren, afbeeldingen, stijl en het algehele ontwerp om een bevredigende gebruikerservaring te bieden. Een professionele app ontwerper maakt high-fidelity mockups in deze stap om u te helpen de algemene look en feel van de app te evalueren. Mockups zijn ook belangrijk voor de toegankelijkheid en ontwerpconsistentie van de app. Enkele van de meest populaire mockup design tools die momenteel beschikbaar zijn, zijn Adobe XD, Placeit en Custom Scene.

Als de gebruikers niet tevreden zijn met de interface van een mobiele applicatie, is de kans groot dat ze overstappen naar een andere soortgelijke app. Daarom, zelfs als het ontwerpen van een aantrekkelijke en boeiende UI/UX tijd kost, moet u geduld hebben, want een goede planning en ontwerp van de app zal de ontwikkeling en implementatie veel gemakkelijker en sneller maken.

Stap 5 - Ontwikkeling en testen

Zodra de app is ontworpen, is de volgende stap de ontwikkeling ervan. Kies een testomgeving voor de ontwikkeling om ervoor te zorgen dat de app tijdens de hele ontwikkelingsfase wordt getest. Het is belangrijk om speciale aandacht te besteden aan het testen om de vele soorten bugs, fouten en problemen te verwijderen die waarschijnlijk in de eerste versie van een app naar voren komen. Bovendien moet u een wachtwoord management tool gebruiken om de coderingsbestanden veilig te houden. Het helpt u ook bij het creëren van een veilige werkomgeving, vooral wanneer u samenwerkt met ontwikkelaars.

Stap 6 - Marketing en implementatie

De laatste stap is het op de markt brengen van de app aan uw doelgroep met behulp van geschikte foto's, video's en marketingkanalen zoals sociale media. Het goede is dat top mobile app development tools, zoals die besproken in dit artikel, ontwikkelaars in staat stellen hun apps snel op de markt te brengen en uit te rollen.

Conclusie - Welke mobiele app bouwer is het beste?

Snelle, gemakkelijke en gebruiksvriendelijke app bouwers worden de leiders van de mobiele app ontwikkeling industrie. De meeste moderne app builders richten zich op het aanbieden van een drag-and-drop functie, zodat iedereen een app kan bouwen en de gewenste functies kan toevoegen. Het belang van app builders neemt toe omdat gebruikers, inclusief professionele ontwikkelaars, snelle ontwikkelingsoplossingen nodig hebben. Particulieren en bedrijven, vooral kleine, kunnen niet de traditionele route van het inhuren van een ontwikkelingsbedrijf nemen omdat het een duur en lang proces is. U moet de ontwikkelingsbedrijven evalueren op een langdurig criterium om te bepalen of ze aan uw eisen kunnen voldoen.

Het goede is dat moderne app-ontwikkelingsplatforms zoals AppMaster de noodzaak om buitensporig veel geld uit te geven aan de traditionele mobiele app-ontwikkelingsaanpak hebben geëlimineerd. In plaats daarvan kunt u vertrouwen op de no-coding functies om snel en efficiënt een gebruiksvriendelijke mobiele app voor zowel Android als iOS tegelijk te maken.