Nu webtoepassingen steeds populairder en belangrijker worden in ons leven, wordt programmeren en ontwikkelen ook steeds gemakkelijker.

Deskundigen spreken over een "democratisering van coderen en technologie", wat betekent dat, terwijl coderen en programmeren tot enkele jaren geleden alleen toegankelijk waren voor enkelen die een sterke en lange opleiding over deze materie hadden genoten, vandaag de dag steeds meer mensen - met minder specifieke kennis - in staat zijn software te maken.

Dit is mogelijk omdat, heel eenvoudig, softwareontwikkeling gemakkelijker wordt: er staan vandaag heel wat hulpmiddelen ter beschikking van ontwikkelaars die het zowel voor beginners als voor experts gemakkelijker maken. Backend webframeworks behoren tot de belangrijkste programmeertools waar ontwikkelaars vandaag de dag op kunnen rekenen. In dit artikel nemen we niet alleen door wat een backend web framework is en hoe het het programmeerproces kan vergemakkelijken en versnellen, maar ook wat de 10 beste backend web frameworks in 2022 zijn.

Wat is een backend web framework?

Een backend web framework is een softwaretool die sommige aspecten van het webontwikkelingsproces kan automatiseren, waardoor het gemakkelijker en sneller wordt. Meer precies is een backend web framework een bibliotheek van modellen en tools die de ontwikkelaar kunnen helpen bij het bouwen van de architectuur van hun website, webapplicatie, mobiele app of software.

Ter verduidelijking kunnen we een voorbeeld geven: zie een backend web framework als een sjabloon voor een grafisch ontwerpproject. Zonder het framework heb je een wit canvas waar je elk stuk moet bouwen, elk element handmatig moet ontwerpen, elke kleur en positie moet kiezen, en ervoor moet zorgen dat alles samen kan werken. Met een template (of een framework) is de helft van het werk al gedaan: je hebt een gegeven structuur die je naar believen kunt aanpassen, en je hebt ook vooraf gebouwde elementen die je kunt gebruiken en samen kunt integreren in plaats van ze één voor één te bouwen en dan te integreren.

Met een backend webframework is het werk van de ontwikkelaar op dezelfde manier gemakkelijker: in plaats van elke regel in verschillende programmeertalen te moeten coderen, kan de ontwikkelaar een gegeven structuur en gegeven tools en modules gebruiken om zijn toepassing te bouwen.

Voordelen van het gebruik van een backend web framework

De voordelen van het gebruik van een backend web framework gaan verder dan het gemak en de snelheid van het programmeerproces. Ja, het gebruik van een framework is tijdbesparend, en ja, het maakt dingen gemakkelijker voor zowel deskundige als beginnende ontwikkelaars, maar een backend web framework biedt ook:

Veiligheid : een framework biedt veiligheid vanuit vele oogpunten. Beveiliging tegen externe aanvallen en problemen, crashes, traagheid, en andere negatieve aspecten kunnen de kwaliteit van de applicatie die u bouwt verlagen.

: een framework biedt veiligheid vanuit vele oogpunten. Beveiliging tegen externe aanvallen en problemen, crashes, traagheid, en andere negatieve aspecten kunnen de kwaliteit van de applicatie die u bouwt verlagen. Schaalbaarheid : frameworks zijn zeer flexibel. Zodra u het juiste backend framework voor uw project hebt gekozen - en in dit artikel helpen we u bij uw keuze - kunt u hetzelfde framework gebruiken bij het opbouwen van uw webapplicatie, van een zeer eenvoudig. softwaretool tot het meest complexe webplatform.

: frameworks zijn zeer flexibel. Zodra u het juiste backend framework voor uw project hebt gekozen - en in dit artikel helpen we u bij uw keuze - kunt u hetzelfde framework gebruiken bij het opbouwen van uw webapplicatie, van een zeer eenvoudig. softwaretool tot het meest complexe webplatform. Integraties: frameworks maken ook integraties gemakkelijker omdat ze pre-build tools bieden om ook dit aspect af te handelen.

Soorten backend webraamwerken

Er zijn twee hoofdtypes van backend webframeworks:

Client-side web framework

Dit zijn de frameworks die meer gericht zijn op de gebruikersinterface. Zoals u wellicht weet, omvat de client-side alle aspecten die verband houden met wat de gebruiker ziet, visualiseert, en hoe hij kan interageren met de applicatie.

Server-side webraamwerk

Het server-side framework wordt daarentegen gebruikt voor backend functionaliteiten: database manipulatie, data management, web server management, enzovoort. Er zijn ook andere manieren om webframeworks te classificeren: een manier om de verschillende types te identificeren is bijvoorbeeld te kijken naar de programmeertalen waarop ze gebaseerd zijn: Python, Javascript, PHP en .NET zijn het populairst, maar er is ook een ander alternatief: de no-code benadering. Platforms zoals AppMaster kunnen een no-code framework bieden voor uw mobiele of webapplicatie. Waar gaat het om?

No-code frameworks: wat zijn ze?

No-code platforms zoals AppMaster bieden een zeer solide en toch flexibel framework: solide omdat het veiligheid biedt en omdat het u in staat stelt vooraf gebouwde elementen te gebruiken en te integreren die zeer complex kunnen zijn; flexibel omdat AppMaster het hoogste niveau van vrijheid en maatwerk biedt.

Maar, laten we een stapje terug doen: hoe kun je je webapplicatie ontwikkelen met AppMaster?

Met AppMaster krijg je architectuur en voorgebouwde elementen die je kunt integreren en gebruiken via een visuele interface. Hierdoor kun je een app maken zonder ook maar één regel code te schrijven. Je hoeft geen programmeertaal te kennen of te leren. Het programmeerproces verloopt sneller en gemakkelijker.

Bovendien genereert AppMaster de backend-code automatisch. Het geeft u ook toegang tot de broncode, zodat u deze kunt exporteren, opslaan, bewerken of er alles mee kunt doen wat u maar wilt. Door in te grijpen in de code zelf heb je volledige controle over de software die je maakt.

Beste backend webframeworks in 2022

Nu je weet wat een backend web framework is, hoe het je werk als ontwikkelaar kan verlichten, en wat de verschillende soorten frameworks zijn, kunnen we overgaan tot het aanbevelen van de 10 beste web backend frameworks.

Django

Als je een website moet bouwen, vooral als die bijzonder complex is, kun je kiezen voor Django. Het is een op Python gebaseerd web framework dat gericht is op het bouwen van database-gestuurde en complexe websites. Als een goed presterende website voor u een prioriteit is, dan moet u voor Django kiezen.

Voordelen van het gebruik van Django

Django staat bekend als zeer schaalbaar. Met name de herbruikbaarheid van de code maakt het voor ontwikkelaars gemakkelijker om zich aan te passen aan toenemend verkeer op de website.

Django is SEO-georiënteerd, wat betekent dat websites die erop gebaseerd zijn gemakkelijker te optimaliseren en SEO-vriendelijk te maken zijn. Een van de belangrijkste redenen daarvoor is dat u op Django gebaseerde toepassingen op servers kunt onderhouden via URL's in plaats van IP-adressen.

Omdat het een zeer populair backend-framework is, kan Django rekenen op een grote gemeenschap die klaar staat om ondersteuning te bieden aan iedereen die de tool gebruikt.

No-code georiënteerd: Django IS GEEN no-code framework, maar het heeft enkele no-code functies; er zijn pakketten die de ontwikkelaar kan gebruiken zonder code te gebruiken.

Veelzijdigheid: zoals gezegd is Django vooral geschikt voor database-gestuurde websites, maar, dat gezegd hebbende, het is zeer veelzijdig. U kunt het gebruiken voor het maken van elk type website.

Waarvoor is Django het meest geschikt?

Als u een database-gedreven website maakt, dan is Django een van de beste web development frameworks voor dit doel.

AppMaster

We hebben AppMaster al genoemd als voorbeeld van een no-code framework voor webontwikkeling. In feite, als het gaat om no-code en low-code, is AppMaster een echt referentiepunt voor veel ontwikkelaars.

AppMaster biedt een raamwerkarchitectuur voor uw projecten waarmee u, als u dat wilt, het gebruik van code en programmeertalen helemaal kunt vermijden. Met een visuele interface kunt u uw webapplicatie of mobiele app creëren, functionaliteiten toevoegen, publiceren en meer.

Voordelen van AppMaster

AppMaster is ideaal voor beginners omdat de ontwikkelaar geen expert hoeft te zijn in het gebruik van programmeertalen.

AppMaster is ook nuttig voor deskundige ontwikkelaars: het helpt hen hun werk te verlichten en te versnellen omdat ze sommige processen kunnen automatiseren (ze kunnen bijvoorbeeld de code automatisch genereren terwijl ze de visuele interface gebruiken, wat altijd sneller is dan het handmatig schrijven van elke regel code met verschillende programmeertalen).

AppMaster genereert automatisch de broncode en laat de ontwikkelaar toe deze te bewerken. U kunt de backend-code bewerken als u de programmeertalen voor ontwikkeling kent.

AppMaster biedt ook functies die helpen tijdens het lanceringsproces wanneer je de mobiele app of webapplicatie uiteindelijk moet publiceren en de volgende updates.

Voor wie is AppMaster geschikt?

AppMaster is een no-code platform dat is ontworpen om webapplicaties en mobiele apps te maken. Als je een van de twee moet maken, is AppMaster je ideale keuze, of je nu een beginner, een amateur of een professionele ontwikkelaar bent.

Express.js

Express.js is een Node.js webapplicatie framework. Net als AppMaster is het gericht op het maken van webapplicaties en mobiele apps, maar dit is geen no-code platform, dus als je niet bekend bent met programmeertaal, dan zou je keuze toch op AppMaster moeten vallen. Onder deskundige ontwikkelaars is Express.js echter een zeer populair backend framework, en het is gebruikt om beroemde webapplicaties als MySpace en Uber te maken.

Voordelen van Express.js

Er zijn veel standaard Node.js functies beschikbaar die het werk van de ontwikkelaar kunnen verlichten.

Express biedt een aantal sjablonen die helpen bij het maken van webpagina's.

Debuggen wordt gemakkelijker in Express.js omdat het gemakkelijker is om de precieze delen van de code te identificeren die bugs bevatten.

Express.js is een zeer schaalbaar framework; zoals we al zeiden, schaalbaarheid stelt je in staat om bij hetzelfde framework te blijven als je project en behoeften groeien.

Omdat Express.js een zeer populair backend-framework is, kunnen ontwikkelaars rekenen op een grote gemeenschap die elkaars werk ondersteunt en hulp biedt wanneer dat nodig is.

Met Express.js gebruik je dezelfde programmeertaal (JavaScript) voor zowel frontend als backend webontwikkeling.

Voor wie is Express-js geschikt?

Als je goed bekend bent met JavaScript maar je onzeker voelt met andere programmeertalen, kan Express.js het perfecte backend framework voor je zijn.

Flask

Van een op JavaScript gebaseerd backend-framework gaan we over naar een op Python gebaseerd backend-framework: het is Flask. Flask is vooral een WSGI-framework: het draait de webserver in plaats van de browser van de gebruiker. Veel moderne webapplicaties draaien op Flask omdat ze hiermee zeer gepersonaliseerde projecten kunnen maken die soepel draaien.

Voordelen van het gebruik van Flask

Met Flask beschikt u over een ingebouwde server voor webontwikkeling: het maakt debuggen gemakkelijker, en het stelt ontwikkelaars in staat Python-code in de browser te implementeren wanneer er fouten optreden bij de aanvraag.

Omdat FLask gebaseerd is op Python, kunt u uw applicatie snel ontwikkelen. Python staat erom bekend dat het minder codering vereist dan andere programmeertalen voor ontwikkeling.

Met Flask kunt u gemakkelijk webservers opzetten.

Snelle leercurve: Flask staat niet bekend als makkelijk te leren; de community rond Flask is zo groot dat je tonnen aan documentatie en tutorials kunt vinden. Veel documentatie komt van Flask-ontwikkelaars zelf. Zelfs beginners kunnen snel leren.

Voor wie is Flask geschikt?

Elke ontwikkelaar die bekend is met de programmeertaal Python kan Flask gemakkelijk gebruiken. Bovendien, als je je moet richten op server-side webontwikkeling, is Flask het ideale backend framework.

Laravel

Van Python kunnen we nu overgaan naar PHP. Als je op zoek bent naar een op PHP gebaseerd framework, dan staat Laravel bekend als de ideale keuze. Het is open-source, en het is specifiek ontworpen om een Symfony-gebaseerde webapplicatie te maken die een MVC-architectuur volgt. Als u zich moet richten op backend-ontwikkeling, dan is dit volgens experts uw ideale backend-framework.

Voordelen van het gebruik van Laravel

Laravel biedt veel beveiligingsfuncties. Het gebruikt ook een algoritme (het Bcrypt Hashing Algoritme) voor het creëren van wachtwoorden die deze zeer veilig maken.

Sjablonen: met Laravel kunt u tonnen ingebouwde sjablonen benutten om lay-outs en inhoud te creëren.

Behalve PHP biedt Laravel ook widgets met CSS- en JS-code.

Ideaal voor het creëren van complexe projecten.

Een van de belangrijkste kenmerken van Laravel is de aanwezigheid van de eenvoudige API die werkt met de SwiftMailer-bibliotheek.

Voor wie is Laravel geschikt?

Laravel is helemaal niet geschikt voor beginners. Het is ook te complex als je een eenvoudig of klein project moet beheren. Laravel is alleen geschikt voor deskundige ontwikkelaars, bekend met vele programmeertalen en hoe die te integreren, die aan complexe projecten moeten werken.

Ruby on Rails

Ruby on Rails is een raamwerk voor webontwikkeling gebaseerd op de programmeertaal Ruby. Het is ook open-source. Ruby is niet de meest populaire programmeertaal, maar toch is Ruby on Rails een zeer populair backend framework omdat het ontwikkelaars helpt tijdens het programmeerproces door eenvoud, geautomatiseerd testen en bibliotheken te bieden.

Voordelen van het gebruik van Ruby on Rails

Ruby on Rails voert geautomatiseerde tests uit op de code die de ontwikkelaars schrijven. Het helpt enorm veel tijd te besparen!

Ruby on Rails is ook zeer veelzijdig en flexibel. Het geeft ontwikkelaars volledige controle over hun projecten: ze kunnen beslissen hoe de database van de applicatie moet werken. Vervolgens maakt het framework de code automatisch en volgens de instructies van de ontwikkelaars. Nogmaals, dit is een manier om dingen gemakkelijker en sneller te maken.

Ruby on Rails biedt veel bibliotheken waar ontwikkelaars elk hulpmiddel kunnen vinden dat ze nodig hebben om hun databases te bouwen.

Voor wie is Ruby on Rails geschikt?

Beginners kunnen Ruby on Rails heel gemakkelijk leren. Daarom wordt dit type raamwerk voor webontwikkeling geschikt geacht voor leerlingen of beginners.

Spring

Spring is een raamwerk voor webontwikkeling dat gebruik maakt van Java. Het is gebruikt voor het maken van vele zeer populaire en goed functionerende websites zoals Wix, een complex website-bouwplatform.

Voordelen van het gebruik van Spring

Omdat Spring gebaseerd is op Java, een zeer populaire programmeertaal, is het zeer populair en kan het rekenen op een brede gemeenschap voor ondersteuning.

Het wordt geleverd met vele zusterprojecten die de prestaties van Spring kunnen verbeteren.

Spring is zeer schaalbaar, vooral dankzij de bijbehorende zijprojecten.

Voor wie is Spring geschikt?

Als u vertrouwd bent met Java, kan het Spring web development framework geschikt zijn voor u.

ASP.NET Core

ASP.NET is een open-source ontwikkelingsraamwerk dat wordt gebruikt voor het maken van .NET-toepassingen. Het gebruikt C#-code, en het is het ideale webframework als uw prioriteit ligt bij het bieden van een positieve gebruikerservaring voor uw gebruikers.

Voordelen van het gebruik van ASP.NET core

Het is zeer gespecialiseerd.

Het gebruikt JavaScript, een van de populairste programmeertalen.

Voor wie is asp.net core geschikt?

Als u mobiele of webapplicaties moet bouwen en uw Windows-gebruikers een soepele ervaring moet bieden, dan is ASP.NET core de ideale architectuur om mee te werken.

Fiber

Fiber is de server-side ontwikkelingsarchitectuur voor Go-ontwikkelaars. Zoals u wellicht weet, is Go een open-source programmeertaal die voor algemene doeleinden kan worden gebruikt en is ontwikkeld door ingenieurs van Google.

Voordelen van het gebruik van Fiber

Het is een slank maar krachtig framework.

Omdat het slank is, wordt het ook beschouwd als zeer schaalbaar.

Het kan gemakkelijk worden geïntegreerd met bibliotheken van derden.

Voor wie is Fiber geschikt?

Als u een algemene webapplicatie moet maken, dan kunt u probleemloos werken met Fiber.

CakePHP

CakePHP kan worden beschouwd als een alternatief voor Ruby on Rails voor PHP-ontwikkelaars.

Voordelen van het gebruik van CakePHP

Het is geschikt voor zowel eenvoudige, beginnersprojecten als zeer complexe projecten.

Het is zeer schaalbaar.

Het brengt de voordelen van Ruby on Rails naar PHP-ontwikkelaars.

Snelle leercurve.

Voor wie is CakePHP geschikt?

Als u vertrouwd bent met de programmeertaal PHP, dan kan CakePHP de ideale architectuur bieden om uw webapplicatie op elk niveau te bouwen.

Conclusie

De meeste van deze frameworks zijn geschreven in populaire programmeertalen en bieden veel functionaliteit en mogelijkheden om uw project te implementeren. Het kiezen van de juiste serveromgeving hangt af van de unieke vereisten van uw project, en het is aan de taak om te overwegen welk serverraamwerk het beste kan worden gebruikt.

Immers, hoe we het doel van een raamwerk voor webontwikkeling begrijpen, is het verminderen van de hoeveelheid code die u moet schrijven. En de meest effectieve manier om de hoeveelheid te schrijven code te verminderen is om aandacht te besteden aan het no-code AppMaster platform. Het aantal regels code wordt gegarandeerd tot nul gereduceerd.