Bent u een hardcore ontwikkelaar? Je bent misschien gewend om apps vanaf nul te maken, waarvoor vaardigheden van het coderingsplatform nodig zijn. Maar wat als je een newbie bent zonder ervaring met het coderen van apps? We begrijpen dat u wilt opvallen tussen de andere 3 miljoen apps op Android, en het testen van uw ideeën met weinig middelen kan moeilijk zijn. Als u niet over de vaardigheden beschikt om een online applicatie te ontwikkelen, maar wel een fantastisch idee hebt, is dit artikel voor u.

De beste platforms die kunnen worden gebruikt om Android-apps te maken zijn hier verzameld, waarvoor geen coderingservaring of vaardigheden vereist zijn. Het is veel goedkoper en gemakkelijker voor u om een Android-app te maken via een app als AppMaster. Als u deze app gebruikt, maakt u uw zakelijke app in dagen zonder enige deskundige codering!

Essentiële stappen in Android app ontwikkeling

AppMaster is een noodzaak als je een app moet maken zonder codering. Deze tool bevat voorgeprogrammeerde sjablonen en eenvoudig te gebruiken functies die u kunt gebruiken om uw app aan te passen en te bewerken. Een Android app ontwikkelen flash-formulier is een set van voorgeprogrammeerde tools in sjablonen. Ze zijn in staat om u te voorzien van functies, zodat u uw app kunt bewerken en aanpassen volgens uw eis. Elke startup zakenman kan een android app maken met behulp van vier stappen.

Kies uw app sjabloon:

U zult merken dat elke template een functie dient die gemaakt is om het type bedrijf dat u produceert ten goede te komen. Als u een sjabloon uitstekend vindt op platforms, maar het faalt om u te voorzien van de functie, kunt u het aanpassen aan uw smaak. Het primaire ding dat deze sjablonen leuk maakt is hun vermogen om aan te passen om een android app te maken. Dit betekent dat u geen functie kunt vinden die past bij de ontwikkeling van uw applicatie. U kunt ze toevoegen door een eenvoudige methode te volgen.

De app-bouw. Spectrum heeft het gemakkelijker gemaakt voor mensen om android apps vanaf nul te maken. Coding platforms zijn erin geslaagd om een alarmfunctie pagina te plaatsen. Dit betekent dat u altijd een sjabloon zult vinden dat bij uw bedrijf past. Zo niet, dan kunt u het aanpassen volgens uw behoefte.

Kies uw zakelijke branding:

Vervolgens hoeft u alleen nog maar uw website aan te sluiten op een builder. De kleuren die u al hebt gebruikt, worden in een palet voor u getoond op het app-platform. Dit helpt je een bijpassend pallet op te bouwen met je huidige branding.

We hebben in ieder geval nog geen website. Je zou kleuren willen kiezen. Maar als u nog niet beslist welke kleur u wilt, kunt u deze stap voorlopig overslaan. In dit stadium raden wij u aan het telefoonnummer in te voeren, zodat wij u voorbeelden kunnen sturen wanneer dat nodig is. Kleuren zijn niet het enige middel om uw android app te brandmerken. Het aanpassen van een app met behulp van afbeeldingen wordt ook gemakkelijker gemaakt met het app-platform.

Inhoud toevoegen:

U vindt altijd vooraf geladen inhoud voor de app-coderingsplatforms. Dit is om u gemak te bieden bij het bewerken. U krijgt bijvoorbeeld de mogelijkheid om de tekst op de over pagina te veranderen, of u kunt ook afbeeldingen met beschrijvingen toevoegen. De informatie kan variëren van elke plaats, of het nu de contact en sociale informatie of de blogs zijn. U bent altijd op uw gemak om uw ontwerp aan te passen zoals het past bij uw keuze.

Het is altijd gemakkelijker om een back-end in te stellen voor de functie. Niet alleen dit, maar u bent ook in staat om beperkte toegang te handhaven. Dit maakt toegang tot bepaalde pagina's alleen mogelijk voor gebruikers die officieel zijn ingelogd.

Publiceer uw app:

Nu u uw tijd heeft geëvolueerd in het ontwerpen op platforms. Het is nu tijd voor u om de inhoud en ze verlangen gebieden van uw toepassing toe te voegen. Het eerste wat je nodig hebt is om te bevestigen dat u geen van de waarschuwingen die zijn aangegeven om u. Het laatste wat je moet doen is aanmelden voor een Google en android app-ontwikkelaars account. Het is een vereiste voor mensen die de markt betreden als ontwikkelaars.

Top 20 no-code platforms om te overwegen:

Platforms die geen Android-programmeurs kunnen inhuren, kunnen gemakkelijk gebruikmaken van de diensten van AppMaster. Wij bieden alles van het lanceren van websites tot workflowautomatisering. Hieronder volgen de 20 no-code-oplossingen die nieuwkomers op de markt helpen de omgeving beter te begrijpen.

AppMaster:

AppMaster is een platform dat geen codering vereist om android apps te maken. Het is een van de krachtigste no-code apps. Zelfs grote bedrijven vertrouwen op AppMaster voor hun projecten. U zult zien dat het een applicatie op productieniveau biedt. De gebieden die worden behandeld omvatten backend, web en native apps. U zult zien dat u miljoenen aanvragen krijgt door MVP te worden met behulp van het Appmaster-platform. Alle functies kunnen worden toegevoegd met drag and drop gemak.

Smart Apps:

Als u ook een eigen app wilt bouwen zonder codering, dan is Smart Apps Creator een optie. Het platform biedt ondersteuning voor multimediabestanden.

Android Studio:

Veel app-ontwikkelaars denken dat het opnemen van Android Studio in de lijst een verkeerde keuze zou kunnen zijn. Het is echter nog steeds in staat om uw gewenste output te produceren. Het kleine ongemak is dat je weinig codering op de app moet doen om hem soepel te laten werken.

Scapic:

Scapic is erin geslaagd om de behoefte van elke website op een e-commerce platform te kanaliseren. Het is erin geslaagd om alle essentiële visuals voor elke website op het platform op te nemen. De software begrijpt hoe de impact van visuals op een online bedrijf en zijn website is. Daarom helpen ze gebruikers managers om hun vaardigheden te gebruiken en efficiënt een android app te maken.

Mailchimp:

Mailchimp heeft de gebruikers in staat gesteld om hun publiek te verkennen. Ze kunnen de bezoekers en hun interacties met de website volgen. Als u een nieuwe startup bent, is deze app-codering de perfecte optie voor u. U zult in staat zijn om een klantenbestand te produceren en effectief met hen te communiceren.

Parabool:

Een van de meest vermoeiende taken voor een android ontwikkelaar is het integreren en koppelen van apps na het programmeren. Parabola heeft dit probleem effectief opgelost voor zijn publiek met het platform. Het heeft geen zin als uw webinhoud verbonden is met de externe database. De stroomlijnen bij Parabola kunnen ze met het grootste gemak verbinden.

Voiceflow:

We weten allemaal hoezeer spraakgestuurde technologie de markt heeft betreden. Bovendien waren Siri en Alexa voor Android een tijdje geleden ook gewone namen voor ons. Nu vertrouwen we allemaal op hen als onze go-to assistenten. Dus waarom zouden we het gebruik van spraakgestuurde technologie beperken tot alleen diegenen die weten hoe ze moeten programmeren?

Bubbel:

Het ontwerpen van software is ook toegankelijker geworden met no-code technologie. Je hoeft geen enkele taal te begrijpen om met Bubble te werken. De app-ontwikkelaars beschikken over een breed scala aan visueel aantrekkelijke componenten. U kunt uw app helemaal zelf in elkaar zetten en lanceren.

Makerpad:

Als u nog steeds behoefte heeft aan lichte informatie over de app, maak u dan geen zorgen. Makerpad heeft u gedekt voor uw app coderingsproblemen! U vindt veel tutorials waar u over de app kunt leren en uw ontwerpen kunt maken door eenvoudige procedures te volgen. U kunt ook een uitgebreide reeks case studies ontdekken voor uw hulp.

Airtable:

Stel je voor dat je een samengestelde set hebt van alle belangrijke android applicaties zoals Excel en Google sheets. U zult in staat zijn om programma's te creëren waar u gegevens op één plaats kunt verbinden, organiseren en beheren.

Coda:

Coda heeft een speciale werkruimte ontwikkeld voor alle gebruikers. De noodzaak om verschillende platforms te gebruiken voor de database vervalt. Coda doc creëert een verbindingsmedium voor al uw software. Zo bereikt u een hoge productiviteit zonder afbreuk te doen aan uw efficiëntie.

Gumroad:

Er is vaak een mythe over startups die geobsedeerd zijn door tech. We vergeten echter dat ze van hun inkomsten moeten leven. Gumroad biedt een oplossing voor de mensen die het een uitdaging vinden om creatieve projecten op e-commerce te realiseren. Dit betekent dat ze hun ontwerpen zelf kunnen maken. Een android kunstenaar kan eindelijk zijn eigen bedrijf hebben.

Chatbots:

De chatbots zijn effectieve platforms voor bedrijven om klanten te bedienen als ze effectief zijn ontworpen met of zonder codering. Chatbots kunnen de klant groeten en informatie geven over de organisatie. Ze kunnen de gebruikers ook vindingrijke informatie geven en hun vragen oplossen. U kunt echter niet volledig op hen vertrouwen. Het is belangrijk om bots op maat te hebben.

Zapier

Zapier is vrij beroemd om mensen te voorzien van een gezamenlijk platform voor apps. Het bouwt een band voor de meerdere apps die worden uitgevoerd onder de paraplu van uw organisatie. U zult in staat zijn om uw zakelijke aanpak te beheren en te vereenvoudigen zonder codering.

Bedenkbaar:

Als u wilt gaan voor een vervangende optie voor de Android app, dan is denkbaar de op één na beste optie. U kunt een verscheidenheid aan open source projecten vinden waardoor alle react-native projecten nu soepel gemaakt worden door de teams binnen een organisatie.

Typeform

Als het maken van formulieren en enquêtes een routine is voor uw bedrijf. U hoeft niet voor elke persoon een formulier te maken. Typeform is het beste no-code alternatief voor u. U vindt er volledig aanpasbare formulieren en enquêtes met verschillende sjablonen.

Quixey:

Het is een cloudgebaseerde bedrijfsapplicatie die is ontworpen om organisaties in staat te stellen hun workflows te automatiseren. Het bouwt enterprise-grade applicaties. Dit alles is mogelijk door simpelweg het volgende drag and drop ontwerp.

Jotform's

Als u het gemak wilt hebben om applicaties te maken met behulp van een eenvoudige drag and drop functie, dan is Jotform's gratis app builder uw keuze. Hij kan worden gedownload op een smartphone, tablet of computer. U hebt geen coderingsvaardigheden nodig om deze app te laten werken.

SurveySparrow

Een end-to-end omnichannel is ontwikkeld om de managementervaring van organisaties te verbeteren. Veel tools voor klantervaringen zijn ontworpen met tools zoals NPS, Offline en 360° Surveys. De conversationele UI transformeert uw enquêtes in een chat-achtige ervaring die de voltooiingspercentages van enquêtes met 40% verhoogt.

Veelgestelde vragen:

Kan ik een aantrekkelijke Android app ontwikkelen zonder codering?

Inderdaad, daarvoor kunt u altijd op AppMaster vertrouwen! U vindt er de functies die een dynamische mobiele app kunnen creëren zonder code. U kunt uw bedrijfsnaam invoeren, enkele essentiële opties selecteren, en u bent helemaal klaar om uw app te gaan testen.

Kan ik een app bouwen zonder codering?

Je hoeft geen code te leren om een app te ontwikkelen. Als je eenmaal een goede keuze hebt gemaakt, hoef je alleen maar te begrijpen hoe je het moet gebruiken.

Hoe maakt iemand een app zonder coderingsvaardigheden?

U kunt uw applicatie maken zonder veel geld uit te geven met behulp van no-code en low-code oplossingen. Wanneer u kiest welke no-code tool of tools u wilt gebruiken, is het essentieel om eerst het ontwerp van uw applicatie uit te werken om alle verdere stappen soepel te laten verlopen.

Is het maken van een app toegankelijk?

Er zijn genoeg opties voor gratis app-makers, zoals AppMaster. Als je echter de community-editie in handen krijgt, kun je meer opties meemaken. Wat uiteindelijk duidt op een succesvol planplatform voor uw bedrijf.

Hoe maken beginners apps?

Je bent een beginner, en je bent in de war over het ontwikkelen van een app. U kunt uw geld behouden door het niet te investeren in een professionele webdesigner of een applicatieontwikkelaar. Als u uw eigen alles wilt ontwikkelen, dan is dat een punt waarop u de beste optie moet overwegen, namelijk kiezen voor AppMaster.

Hoe genereren gratis apps geld?

Reclame, in-app aankopen, sponsoring en affiliate marketing worden gebruikt om gratis apps te gelde te maken. Het freemium-model is populair bij ondernemers en gaming-applicaties en is altijd een optie. Advertenties, pop-ups, sponsoring, videocommercials, banneradvertenties en andere manieren om via deze strategie geld te genereren bij uw doelgroep kunnen worden opgenomen in de toegankelijke versie van uw app.

Kan ik zelf een app maken?

Als u van plan bent om zelf een app ontwikkelingsplan te realiseren. Dan kun je het beste een van de opties kiezen: een derde partij inhuren, een intern team samenstellen of de hele app zelf maken. Als je eenmaal een online of een offline ontwikkel optie hebt. U kunt uw cast laten opslaan. Het enige wat je moet doen is de volgende zaken op elkaar afstemmen:

Heb een goed doordacht plan.

Krijg een beter begrip van de doelgroep voor uw mobiele app

Kies een naam voor uw app die de nieuwsgierigheid van mensen zal wekken en hen zal bijblijven

Stel een budget en tijdschema op voor de ontwikkeling van de app

Kies tussen native, web, hybride en cross-platform apps.

Laatste gedachten:

App builder heeft het tegenwoordig gemakkelijker gemaakt voor mensen om mobiele apps te maken. Het heeft het onnodig gemaakt voor mensen om programmeerkennis op te doen om applicaties te maken. Echter, uw vermogen om uw applicatie vanaf nul te bouwen is slechts het begin van uw mobiele app ontwikkelingsproces. Dit betekent dat uw reis met AppMaster nog maar net begonnen is. Het doel en de bedoeling is om zakenmensen te helpen hun bedrijf op het web te starten met deze nieuwe tool. In eerste instantie bieden we u een 30-daags succesplan. Het helpt u een idee te krijgen van hoe de organisatie werkt. Bovendien slagen we er ook in u te voorzien van ideeën voor de evolutie van uw bedrijf op lange termijn.