Low-code en No-code is een recente manier om websites en mobiele toepassingen te ontwikkelen zonder technische kennis en achtergrond. Je hoeft geen programmeerkennis of achtergrond te hebben om op deze no-code platforms te werken. Het helpt tijd en geld te besparen en biedt gemak aan de niet-coders. U kunt een no-code ontwikkelaar inhuren voor deze platforms als u professionele dekking wilt. De mogelijkheden zijn enorm, maar weten hoe te kiezen en waarvoor te ondervragen is moeilijk voor het inhuren van een no-code ontwikkelaar met technische vaardigheden.

Een gevestigd bureau en startups richten zich op no-code site- en app-ontwikkeling, in de hoop apps te kunnen leveren zonder coderingservaring en diverse vaardigheden die nodig zijn om tijd en geld te besparen. Maar om de beste no-code ontwikkelaar voor uw bedrijf te krijgen, moet u weten hoe u de kandidaten moet interviewen voordat u ze aanneemt.

Voordat u in het interviewproces met no-code ontwikkelaars duikt, moet u leren wat u in kandidaten moet ondervragen en hoe u dat kunt vinden. Dit artikel legt de duidelijke punten uit: u moet de kandidaten kennen en ondervragen voordat u deze no-code ontwikkelaars in dienst neemt.

Hebben webontwikkelaars coderingsgesprekken?

Ja, webontwikkelaars hebben coderingsinterviews voordat een bureau hen kan inhuren als fulltime of no-code ontwikkelaars. In dit interview ondervraagt de inhurende instantie de bekwaamheid van de ontwikkelaars om zachte vaardigheden, technische kennis en communicatieve vaardigheden te beoordelen. Meestal bevat het testen voor het technische gedeelte een praktische test of het bekijken van eerder werk van de ontwikkelaar. De rest van het interview is meestal mondeling en gaat volgens de toelatingscriteria van het bedrijf.

Hoe benadert u een programmeerinterview?

Een programmering interview is verdeeld in twee delen, een bevat de technische vaardigheden, en de andere bevat de zachte vaardigheden.

Voor de zachte vaardigheden is het interview mondeling waarin de communicatieve vaardigheden, gedrag, creativiteit, enz. worden beoordeeld en geanalyseerd.

De technische ervaring wordt geanalyseerd, evenals een kleine test voor het analyseren van de competentie van de ontwikkelaar.

Wat zijn interviewers op zoek naar in een codering interview?

Na het noteren van uw eisen of relevante punten, het volgende ding is om te interviewen. Dus, kies uit no-code ontwikkelaars verschillende kandidaten. En voordat u de deal sluit, zorg ervoor dat u kandidaten interviewt. Hierdoor kunt u hun kwalificatie begrijpen. Het maakt ook een persoonlijk gesprek mogelijk met degenen die van vitaal belang zijn voor het succes van uw project.

Een goed georganiseerd interview helpt u de bekwaamheid van de ontwikkelaar te begrijpen, vooral in de delicate fase van no-code site- en app-ontwikkeling. Bovendien zult u onderscheid kunnen maken tussen authentieke en middelmatige kandidaten. Dit is mogelijk omdat u tijdens het interview hoort hoe zij hun betrokkenheid bij verschillende projecten beschrijven. De beste kandidaten zullen de vragen professioneel en rustig beantwoorden.

De code-interviewer kijkt uit naar de kandidaten voor het bureau die voldoen aan hun rolvereisten en in staat zullen zijn om hun functieomschrijving te vervullen. De meeste interviewers ondervragen ontwikkelaars voor een aantal specifieke dingen.

Hieronder staan de algemene criteria van de topbureaus wanneer ze iemand vragen voor een coderingsinterview. Toch kan het verschillen van agentschap tot agentschap, maar de meeste in het algemeen op zoek naar:

Technische vaardigheden

Communicatieve vaardigheden

Probleemoplossende vaardigheden

Eerdere ervaring en projecten

Wat zijn de interviewvragen voor ontwikkelaars?

Het inhuren van een ontwikkelaar voor uw bedrijf is cruciaal, vooral als u een digitaal merk aan het opbouwen bent. Bij de aanwerving voor deze functie wordt gezocht naar zowel zachte als technische vaardigheden.

Een ontwikkelaar moet een multidisciplinaire aanpak hebben, diverse probleemoplossende vaardigheden, en geweldige communicatieve vaardigheden, aangezien hij zal samenwerken met bedrijfseigenaren, analisten, grafische ontwerpers, enz.

Hier zijn enkele fundamentele interviewvragen voor ontwikkelaars, vooral no-code ontwikkelaars, terwijl ze in het bedrijf worden aangenomen:

Hoe organiseert u uw project?

Begin de kandidaten te interviewen over hoe zij het project in stukjes organiseren voordat zij beginnen. Bijvoorbeeld, hoe zij problemen oplossen, reageren op reviews, kwaliteitsborging bieden, en in teamverband werken.

Waarom hebt u gekozen voor een no-code ontwikkelaar?

Met de groeiende populariteit van no-code is het nu een erkende aanpak voor webontwikkeling en app-ontwikkelingsprojecten van nul tot lancering. Vraag uw kandidaat daarom waarom hij ervoor gekozen heeft een no-code ontwikkelaar te zijn en welke vaardigheden hij heeft.

Aan welke no-code platforms heb je gewerkt?

Er zijn verschillende no-coding platforms ontstaan. Vraag je kandidaat met hoeveel platforms hij heeft gewerkt en hoeveel kennis hij daarover heeft.

Welk No Code / Low Code Platform is het beste?

Een van de beste No-code en low-code platforms is AppMaster. Laat de kandidaten vertellen over hun favoriete no-code platformen en waarom.

Vertel me in detail over uw vroegere werkervaringen

Ondanks het elimineren van codes moeten de geïnterviewde kandidaten bedreven zijn in het werken met verschillende tools om een functionele app op te zetten. Ik impliceer niet dat no-code ontwikkelaars met duizenden tools moeten omgaan. Ze moeten echter wel laten zien dat ze er meer dan een handvol met goede resultaten hebben gehanteerd. Naast de beheersing van tools moet u een no-code ontwikkelaar inhuren met diverse vaardigheden in traditionele codering. Hoewel het gemakkelijker is om een website of applicatie op te zetten met het no-code platform, is het belangrijk om een no-code ontwikkelaar te hebben die u kan helpen wanneer de aanpassing van low-level functionaliteit nodig is.

Wat is de structuur van het recente project van de kandidaat? Het kennen van de staat en de opbouw van hun recente websites of app geeft u een duidelijker inzicht in hun vaardigheden dan een cover later. Ga met ze in gesprek om te bepalen wat voor soort werknemers ze zijn. Dit helpt u de juiste kandidaat te vinden om samen te werken met de rest van het personeel.

Hoe zou u het project uitleggen aan een klant die geen kennis heeft?

De ingehuurde ontwikkelaar moet effectief kunnen omgaan met de niet-tech afdelingen in het bedrijf, zoals verkoop. Test hun vermogen en vaardigheden om in eenvoudige taal te communiceren met iemand die geen technische kennis heeft.

Wat was uw slechtste feedback tot nu toe?

Ontwikkelaars moeten kunnen omgaan met negatieve beoordelingen en feedback die ontmoedigend kunnen zijn. De ideale kandidaat voor de functie moet weten hoe hij die feedback positief kan opvatten en daarmee kan verbeteren. Vraag hoe zij een oplossing zullen aanpakken en bereiken.

Kunt u onder druk werken en de deadlines halen? Leg de situatie uit

Het vermogen om onder druk te werken, tijd en budget te halen is een must voor een ontwikkelaar. Vraag hen hoe zij de stress tijdens deadlines opvangen, tijd inplannen en welke werkethiek zij volgen. Deze uiteenlopende vaardigheden helpen de kandidaat te voldoen aan geweldige technische en interpersoonlijke vaardigheden om een geweldige digitale ervaring te leveren.

Wat vindt u persoonlijk van een No-Code ontwikkeling?

Vraag de kandidaat naar hun mening over no-code ontwikkeling en hoe zij denken dat het verschilt en wat de voor- en nadelen zijn ten opzichte van op codering gebaseerde website- en app-ontwikkeling.

Wat denkt u dat de toekomst van webontwikkeling en app-ontwikkeling zal zijn?

U moet in een interview vragen naar de kennis en opvattingen van de kandidaat over de toekomst van coderende en no-code ontwikkelingen. Bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie (AI), metaverse, etc. Dit zal je laten weten hoe ze van plan zijn zichzelf te upgraden voor de toekomst en verwachtingen voor de lange termijn stellen.

Heb je enige SQL-ervaring?

Informeer naar de benadering van databasebeheer door de kandidaat en overweeg degenen die zeer betrokken zijn en bereid zijn te doen wat nodig is om het aan te pakken. De kandidaat moet het verschil begrijpen tussen SQL en NoSQL databases.

U wilt iemand inhuren die weet hoe databasebeheer moet worden opgebouwd en functioneel en up-to-date moet worden gehouden, waarbij de fundamentele vragen over hun benadering van databasebeheer in het sollicitatieproces zijn opgenomen.

Hoe verklaart u het teamwerk en waarom het belangrijk is?

U wilt interviewen voor hun interpersoonlijke ervaringen, teamwork, en technische kennis om een aangename en productieve persoon te krijgen.

Veel mensen zien vaak het natrekken van referenties over het hoofd. Dit is echter een voor de hand liggende stap. De reacties van recente klanten geven u een duidelijk inzicht in hoe gemakkelijk het was om met de kandidaat samen te werken. Bovendien geeft het informatie over hun productiviteit, respons, en hoe perfect ze waren met wijzigingsverzoeken, aanpassingen en revisies. Andere eigenschappen die u in aanmerking moet nemen zijn teamwork, ruimdenkendheid, gebrek aan ego en de bereidheid om nieuwe manieren van werken toe te passen.

Zijn communicatievaardigheden belangrijk? En waarom?

Het creëren van een succesvolle site vereist meer coördinatie met belanghebbenden. Zorg ervoor dat u iemand interviewt die de projectstatus of de status van een eventuele wegversperring kan communiceren. Om deze communicatieproblemen te vermijden, onderzoekt u uw kandidaat en zijn lichaamstaal en zorgt u ervoor dat hij gemakkelijk te begrijpen termen kan gebruiken. Kunnen zij hun bouwaanpak verwoorden en het proces duidelijk uitleggen?

Biedt u andere aanvullende diensten aan?

Vraag of uw ontwikkelaar enkele aanvullende diensten aanbiedt die u een compleet pakket bieden dat de betrokkenheid op lange termijn en een hoge ROI bevordert. Seizoenondernemers merkten op dat verschillende follow-ups van belang zijn, waaronder snelle probleemoplossingen, updates van nieuwe functies en consistent marktonderzoek. Daarom moet u vóór het gesprek bepalen of de no-code ontwikkelaars of freelancers al dan niet aanvullende diensten zullen leveren. Als ze dat doen, zou dat een pluspunt zijn.

Sommige aanvullende diensten kunnen bijdragen aan de groei van uw project. Het inhuren van een ontwikkelaar met verschillende tools om extra diensten te leveren.

Zijn ze leergierig?

Informeer naar de projecten die een ontwikkelaar momenteel leert of waarmee hij werkt. De projecten kunnen omvatten:

Springen in een coderingstaal.

Spelen met nieuwe ervaringstools die onlangs zijn ontwikkeld.

Een persoonlijk project aanpakken.

Het is raadzaam om een kandidaat te interviewen die ervaring heeft met nieuw ontwikkelde tools. De no-code industrie evolueert voortdurend. U moet dus op de hoogte blijven. Het is dus belangrijk om iemand in te huren die openstaat voor nieuwe ervaringstools, ideeën en aanpak van de database.

U wilt werken met een ontwikkelaar die bereid is om op het scherpst van de snede te blijven en uw app of website up-to-date kan houden. De uitspraak "Ik ben niet ervaren in deze tool, maar ik zou er graag mee willen spelen" laat zien dat de kandidaten bereid zijn om nieuwe ervaringstools en ideeën te gebruiken om uw site te laten groeien.

Zijn ze effectief in het oplossen van problemen?

No-code ontwikkelaars of freelancers functioneren vaak als probleemoplossers. Het zou helpen als u iemand had die complexe problemen kan doorbreken en omzetten in bruikbare stukken. Controleer dus hun capaciteiten. Laat ze indien mogelijk een case study doorlopen om hun vermogen om problemen te identificeren en op te lossen vast te stellen en hun aanpak te illustreren. Je kunt ze ook vragen relevante activiteiten uit te voeren, zoals het verkrijgen van inzicht uit een complexe spreadsheet.

Welke kennis hebben ze over UX en UI?

Een perfect softwareproduct moet functioneel zijn en functionaliteit leveren op een toegankelijke, intuïtieve en vriendelijke manier. Hoewel we van no-code ontwikkelaars of freelancers niet verwachten dat ze deskundige ontwerpers zijn, moeten ze wel begrijpen wat een goed ontwerp inhoudt en hoe dat in het uiteindelijke softwareproduct moet worden verwerkt.

Om het gevoel voor design van de kandidaten te testen, geeft u hen hypothetische producten en laat u hen de interface van die producten schetsen. U moet ook weten wat ze wel en niet mooi vinden. Deze praktijk geeft u een duidelijk inzicht in het begrip van de ontwikkelaars van het basisontwerpkenmerk.

Naast technische zaken moeten no-code ontwikkelaars of freelancers bereikbaar zijn. Projecten kunnen soms onder druk staan, en het zou niet lang mogen duren om een antwoord van uw ontwikkelaar te krijgen.

Aangezien een project lang kan duren, moet u op uw gemak zijn tijdens het werken met een no-code ontwikkelaar. En dit betekent werken met proactieve en gevoelige ontwikkelaars.

Communicatie is een wederzijdse concessie. Werken aan de eisen alleen is niet genoeg. Uw no-code ontwikkelaars of freelancers moeten enige moeite doen om waar nodig suggesties te doen. Ze zouden bijvoorbeeld mogelijkheden moeten bieden om de projecten efficiënter te maken en verschillende obstakels te omzeilen.

Hebben ze digitaal

Elke potentiële no-code ontwikkelaar toont zijn werk op zijn website. De meeste ontwikkelaars zouden informatie delen over de apps of sites die ze onlangs hebben gebouwd.

Uw potentiële no-code ontwikkelaars kunnen veel attributen verzamelen uit hun recente werk. Het voltooien van een ingewikkelde ontwikkeling toont het vermogen en de kennis van de industrie van de kandidaten. Het geeft ook een duidelijk inzicht in hoe uw toekomstige app of website eruit zal zien als u een bepaalde no-code ontwikkelaar inhuurt.

Een van de belangrijkste kenmerken van no-code ontwikkeling is een verzameling templates en plugins. Een ontwikkeld team dat modules gebruikt, geeft prioriteit aan efficiëntie en flexibiliteit. Het is een goed idee om na te gaan of de ontwikkelaar in staat zal zijn om dergelijke apps of sites in uw branche te bouwen. De ervaring met het opzetten van soortgelijke apps of sites kan uw branche bevoordelen. Uw potentiële ontwikkelaar kan besluiten soortgelijke sjablonen en andere ervaringstools te gebruiken om het proces te katalyseren.

De conclusie

No-code zal binnenkort de toekomst zijn, en coderen zal tot op zekere hoogte terughoudend zijn. Hoewel dit de realiteit lijkt, kan coderen nog steeds nodig zijn en zal het worden aangevuld met low-code oplossingen. Toch kan de populariteit van no-code platforms zoals AppMaster niet worden genegeerd. Als u op zoek bent naar een eenvoudig no-code webontwikkelingsplatform AppMaster zal uw nummer één oplossing zijn. Of u nu een no-code-ontwikkelaar inhuurt of het zelf doet, AppMaster is het gemakkelijkste platform voor app-ontwikkeling dat er is. Hebt u vragen? Neem contact met ons op, en ons deskundige team zal u erdoorheen loodsen.

Zo, dat is alles over dingen die u moet weten voordat u het sollicitatieproces voor no-code-ontwikkelaars begint. De bovenstaande punten zijn goed onderzocht en zullen u helpen de juiste no-code ontwikkelaar in te huren. Het kiezen van de juiste no-code-ontwikkelaar is de eerste stap naar het maken van een perfecte no-code-app door AppMaster. Met superieure platforms zoals AppMaster kunt u bouwen: