Elk jaar groeit het aantal mobiele toepassingen. De pandemie, wereldcatastrofes en oorlogen worden een stimulans voor de ontwikkeling van technologieën. Vandaag zijn we klaar om ons hele leven in een zak te steken: 2.110.063 apps zijn beschikbaar voor download in de App Store, en 3.298.329 apps zijn beschikbaar voor download op Google Play Market in het eerste kwartaal van 2022, volgens statista.com. Statista Digital Market Outlook schat dat de inkomsten in de meeste segmenten de komende jaren zullen groeien, tot ongeveer 613 miljard dollar in 2025.

Bent u klaar om uw mobiele applicatie te maken? Lees dit artikel om te beginnen.

Soorten mobiele toepassingen

In de beginfase worden bedrijven en individuele klanten die besluiten een mobiele applicatie te maken voor hun bedrijf of hun behoeften, geconfronteerd met de keuze van het type applicatie - native, web of hybride applicatie. Dit artikel zal u helpen met deze kwestie om te gaan en zal zich concentreren op native applicaties en hun verschillen met alle andere.

Native apps

Een native mobiele applicatie is een applicatie die is gemaakt voor een specifiek platform. De native mobiele applicatie is geschreven in de native programmeertaal van het platform: voor Android - Kotlin en Java, voor Apple iOS - Objective-C en Swift. Een native mobiele applicatie heeft toegang tot alle native technologieën en hardwaremogelijkheden van een bepaald platform. Native mobiele applicaties moeten worden gedownload en geïnstalleerd op het apparaat, bijvoorbeeld via de officiële Google Play Market en App Store.

Voordelen:

toegang tot de hardware van het apparaat (geolocatie, camera, microfoon, versnellingsmeter, lichtsensoren, agenda, pushmeldingen) en daardoor brede functionaliteit;

kan aan meer verschillende verzoeken van klanten en gebruikers voldoen;

gebruikersgegevens kunnen gemakkelijk worden verzameld en geanalyseerd;

meestal werken ze stabieler en efficiënter met alle apparaten die op hun OS worden gebruikt;

er is geen beperking op de functionaliteit van de snelheid en de kwaliteit van de internetverbinding - de toepassing kan werken zonder toegang tot het netwerk;

beter geschikt voor toepassingen met aangepaste interfaces en complexe bedrijfslogica.

Nadelen:

dure ontwikkeling;

ontwikkeling kost veel tijd;

elke app store moet native apps verifiëren;

dekken weinig platforms en zijn incompatibel met andere besturingssystemen;

zelfs kleine veranderingen vereisen regelmatige updates.

Web-apps

Deze werken via een webbrowser op het apparaat van de gebruiker. Dit zijn aangepaste websites die op echte applicaties lijken, maar niet op het apparaat van de gebruiker worden gehost. U opent vanaf een telefoon, tablet, laptop of desktop PC (een webapplicatie is niet noodzakelijkerwijs alleen voor mobiele apparaten) een pagina op het internet die onder de applicatie "maait". Het is vergelijkbaar met het opslaan van gegevens in de cloud of op de harde schijf van een computer. Vaak is een webapplicatie een aanvulling op een mobiele native app en omgekeerd. Met kwaliteitsontwikkeling werken webapplicaties bijna als native applicaties. Laten we dit "bijna" begrijpen wat het verschil is.

Voordelen:

webapplicaties kunnen werken op een platform met elk OS;

ontwikkelaars hoeven de app niet goed te keuren bij winkels;

de ontwikkelingscyclus van CSS, HTML en JavaScript gaat vele malen sneller.

Nadelen:

er is geen toegang tot de hardware van gebruikersapparaten, wat de functionaliteit van webapps aanzienlijk beperkt (het is bijvoorbeeld onmogelijk om een webapplicatie te maken die de versnellingsmeter op het apparaat gebruikt of de camera inschakelt);

gebruik is alleen mogelijk via het internet en is afhankelijk van de beschikbaarheid, snelheid en stabiele werking ervan;

toepassingen worden niet op één plaats gecatalogiseerd en zijn moeilijker te vinden.

Hybride apps

Hybride apps zijn een compromis tussen native en webapps. Ze worden binnen de native applicatie geplaatst en werken via de WebView. Ze hebben toegang tot informatie op het apparaat van de gebruiker.

Ze zien eruit en werken als native applicaties: ze kunnen worden gedownload uit de winkel en geïnstalleerd op het apparaat. De installatie kan nominaal zijn, aangezien dergelijke toepassingen toegang hebben tot de gegevens van de gebruiker, maar vaak niet zelf hun gegevens rechtstreeks op het apparaat van de gebruiker opslaan.

WebView is een systeemcomponent die webpagina's opent binnen andere toepassingen. Wanneer u een bepaalde link in een sociaal netwerk of e-mailclient opent, begint deze in de interface van het sociale netwerk of de e-mailclient zelf in plaats van naar de browser te gaan. Dat is de taak van WebView.

Voordelen:

uitgebreide functionaliteit en een hoge mate van maatwerk;

u kunt een toepassing maken die op meerdere platforms werkt;

verlagen de kosten en versnellen de ontwikkeling van een MVP of een eenvoudig eindproduct voor klanten;

zijn een middenoplossing tussen de functionaliteit en prestaties van een native applicatie en de lage kosten van een webapplicatie.

Nadelen:

te complexe toepassingen kunnen beter native worden gemaakt, evenals toepassingen met omslachtige visuele oplossingen zoals games;

de ontwikkeling vergt meer tijd en moeite om de hybride toepassing eruit te laten zien en aan te laten voelen als een native;

winkels weigeren apps die niet goed genoeg presteren, en het is essentieel om aan kwaliteitsnormen te voldoen.

Cross-platform apps

Cross-platform app-ontwikkeling betekent dat de app wordt ontwikkeld met een technologie/taal/framework waarmee hij op verschillende besturingssystemen kan worden gebruikt - Android, iOS, Windows, Linux, enz. React-Native apps kunnen bijvoorbeeld werken op Android en iOS.

Hybride app-ontwikkeling betekent dat een app wordt ontwikkeld met behulp van meerdereяяяple talen/technologieën, maar het betekent niet altijd dat hij cross-platform zal zijn. Toepassingen kunnen hybride zijn, maar zullen niet noodzakelijk als platformoverschrijdend worden beschouwd.

Een app kan worden beschouwd als cross-platform, maar hoeft niet hybride te zijn. Het kan een web-app zijn of zelfs native (het React Native framework gebruikt bijvoorbeeld een JavaScript runtime om JavaScript-code te renderen en de app vervolgens te publiceren in zowel de Google Play Market als de App Store).

Evenzo kunnen apps tegelijkertijd hybride en platformoverschrijdend zijn (bijvoorbeeld React-Native + native platformtaal).

Benaderingen bij de ontwikkeling van een mobiele applicatie kunnen worden gecombineerd. Maak bijvoorbeeld prestatiekritische schermen op native technologieën en secundaire op cross-platform.

Voordelen:

cross-platform ontwikkeling is veel sneller dan de ontwikkeling van native mobiele applicaties voor verschillende platforms tegelijk;

geweldig voor startups die sneller op de markt moeten komen met een MVP om een theorie te testen;

geschikt voor het maken van evenemententoepassingen, bijvoorbeeld voor zakelijke conferenties, beurzen, enz;

cross-platform ontwikkeling draagt vaak bij aan een effectievere ontwikkeling van ontwikkelaars, omdat er met verschillende technologieën en omgevingen moet worden gewerkt en ook het probleemoplossend vermogen wordt gestimuleerd;

cross-platform is nuttig bij het schrijven van een eenvoudige applicatie met een klein aantal schermen voor meerdere platforms (een eenvoudig mobiel spel is ideaal voor cross-platform).

Nadelen:

iOS en Android verschillen aanzienlijk, en dit veroorzaakt ontwikkelingsproblemen en veel vertragingen in het werk van de afgewerkte applicatie (vaker betreft dit interface elementen en hun rendering, Animatie FPS, en Animatie RAM indicatoren kunnen 3-5 keer verschillen);

cross-platform toepassingen crashen vaker en worden trager;

het is een grotere uitdaging om cross-platform code te onderhouden - het updaten van systemen leidt tot het frequent updaten van programmeerinterfaces, wat meer tijd vergt;

in de cross-platform wereld is er een kleine gemeenschap, en vaak moet je problemen alleen oplossen. Er is een groot risico dat je op een probleem stuit waar weinig mensen vanaf weten;

de ontwikkeling van cross-platform toepassingen kan het leven van een klant en bedrijfseigenaren die beperkt zijn door financiële middelen, aanzienlijk vereenvoudigen en geld besparen, en kan een ontwikkelaar hoofdbrekens bezorgen;

maar een cross-platform toepassing kan enorme inspanningen van ontwikkelaars en aanzienlijke investeringen van de klant vergen bij de overgang van MVP naar een afgewerkt product en bij het opschalen van het product;

een cross-platform toepassing kan meer batterijduur van het apparaat van de gebruiker gebruiken, en zelfs anderhalf keer, wat onhandig is als de toepassing vaak wordt gebruikt.

Cross-platform is dus meer een eigenschap dan een type mobiele toepassing. Verschillende soorten mobiele toepassingen kunnen zowel cross-platform als niet-cross-platform zijn. Veel bronnen halen deze termen ("cross-platform toepassing" en "hybride toepassing") door elkaar en gebruiken ze als synoniemen, hoewel er een verschil is tussen beide.

Hoe kiest u het type applicatie voor uw project?

Het is essentieel om de soorten en kenmerken van mobiele toepassingen te begrijpen om snel te kunnen bepalen en beslissen welke toepassing het meeste voordeel oplevert voor zowel de klant van de toepassing als zijn eindgebruikers.

Overweeg verschillende factoren tegelijk bij het kiezen van het type applicatie:

ontwikkelingsbudget - met een klein budget kunt u kiezen voor een webapplicatie, met een gemiddeld budget kunt u zich richten op verschillende opties voor hybride applicaties met cross-platform mogelijkheden, en met een hoog budget kunt u een native mobiele applicatie maken met maximale snelheid en prestaties; doelstellingen van het project en projectfase - als u alleen het startup-idee wilt testen en een MVP wilt uitbrengen, moet u niet meteen geld uitgeven aan de hele ontwikkelingscyclus van een native applicatie; heb je cross-platform nodig, en met behulp van welke technologieën zal het makkelijker voor je zijn om het in je project te implementeren; de doelgroep van het product en hun werkelijke behoeften versus hun mogelijke verwachtingen. Zullen de gebruikers deze toepassing vaak gebruiken? Heb je graphics en animatie nodig? Heeft u een hoge snelheid van de applicatie nodig voor de gebruiker? Heeft u multi-user mogelijkheden of toegang tot apparaat hardware functies nodig? Hoeveel schermen krijgt de toepassing? snelheid van de productrelease - de volledige ontwikkelingscyclus van een native mobiele applicatie kan maanden duren; voor een snelle release moet u een hybride applicatie of een webapplicatie implementeren; plannen om het product te schalen - is het mogelijk uw product te schalen op het aanvankelijk gekozen type applicatie (web of hybride), of moet u in de toekomst overschakelen op native ontwikkeling.

Al deze antwoorden zullen helpen het begin van het project adequaat te beginnen en in de juiste richting te bewegen.

Is er een manier om de beste kwaliteiten van alle apps te behouden?

No-code platform AppMaster.io biedt het concept van alles-in-één voor het ontwikkelen van een mobiele applicatie.

Het cruciale kenmerk van native mobiele applicaties is dat ze geoptimaliseerd zijn voor een specifiek besturingssysteem en gebruik kunnen maken van de hardwaremogelijkheden van apparaten. Zoals u al weet, leidt dit tot veel meer ontwikkelingstijd, geld en inspanning van de ontwikkelaar. Sommige ontwikkelaars maken een applicatie voor Android, anderen voor iOS.

In de huidige markt van no-code app-bouwers doen no-code platforms hier geen moeite voor, omdat het maken van native no-code apps een te ingewikkeld proces is. Bijgevolg bieden no-code platforms hun klanten aan om webapplicaties of hybride applicaties te bouwen die naar het web neigen en overal kunnen werken. Toch is hun functionaliteit beperkt omdat de hardwaremogelijkheden van de apparaten niet kunnen worden gebruikt.

AppMaster.io gebruikt een meer geavanceerde aanpak:

scheiding van backend- en frontend-toepassingen, waardoor het mogelijk is om voor de backend afzonderlijke servertoepassingen te maken en voor de frontend gebruikerstoepassingen, die op hun beurt zijn onderverdeeld in webtoepassingen en mobiele toepassingen; de mobiele applicatie die op het platform is gemaakt, werkt betreffende het apparaat en kan gebruik maken van de hardwaremogelijkheden ervan; u kunt een universele applicatie maken die in eerste instantie vrijwel identiek zal zijn op iOS en Android - u kunt er uw functies aan toevoegen, bijvoorbeeld wijzigingen aanbrengen in de interface voor een van de besturingssystemen.

Toegang tot de hardware van het apparaat biedt ongelooflijke functionaliteit in mobiele toepassingen, bijvoorbeeld:

Interactie met lichtsensoren - de applicatie kan informatie over het verlichtingsniveau in de kamer ontvangen van het apparaat en op basis van deze gegevens het thema veranderen van nacht naar dag;

Toegang tot de camera van het apparaat - gebruik deze voor de QR-codescanner, die als gratis module beschikbaar is op AppMaster.io;

Het doel van een triggeractie op een apparaat die optreedt als het apparaat wordt geschud;

De mogelijkheid om eventuele triggers uit te voeren wanneer de applicatie is geminimaliseerd of zelfs het apparaat is uitgeschakeld;

Het verkrijgen van informatie over de geolocatie van het apparaat en deze gebruiken in de gemaakte applicatie;

Het batterijniveau controleren en de toepassing daarop afstemmen.

De codebase is al aangemaakt, en de code wordt automatisch gegenereerd aan de hand van de vereisten voor de toepassing. U hoeft geen ontwikkelaars te zoeken of een nieuwe taal te leren. De mobiele app builder maakt het gemakkelijk om te ontwikkelen voor verschillende platforms, en het duurt tien keer minder dan de klassieke ontwikkeling van een mobiele app. De kosten zijn niet afhankelijk van de keuze van het OS - het tarief voor iOS en Android is hetzelfde, en de abonnementsprijs is veel lager in vergelijking met de kosten van de klassieke ontwikkeling van een native mobiele applicatie.

Server-driven UI neemt de afhankelijkheid van updates weg om de gebruikersinterface te veranderen. Het is voldoende om een app eenmaal te publiceren op de AppStore of PlayMarket, en alle interface- en logica-updates worden onmiddellijk aan de gebruikers geleverd. U moet wijzigingen aanbrengen op het AppMaster.io-platform en de frontend en backend in één klik opnieuw publiceren.

Het is een geheel nieuw niveau voor het no-code platform, dat no-code brengt naar de creatie van native mobiele applicaties, maar zonder de belangrijkste nadelen van de klassieke ontwikkeling van native mobiele applicaties. U kunt alleen de voordelen ervan gebruiken - alles in één keer.

Conclusie

Er zijn verschillende soorten mobiele toepassingen. De keuze van een mobiele applicatie hangt af van de behoeften van de klant en de toekomstige gebruikers. Ook wordt bij deze keuze rekening gehouden met de nadelen en voordelen van elk type mobiele applicatie voor een toekomstig project.

Stel dat een volledig native en volledig webapplicatie duidelijk kunnen worden gedefinieerd. In dat geval kan de mate van hybriditeit van de applicatie worden voorgesteld als een spectrum - het kan neigen naar native of vertrouwen op webfunctionaliteit.

Op het no-code platform van AppMaster.io kunt u nu al proberen uw eerste applicatie van verschillende types te maken zonder ook maar één regel code te schrijven, alleen met behulp van een handige visuele editor.