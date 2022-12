Typografie is de tekstuele stijl of kunst van het gebruik van geschreven woorden, symbolen en tekens om te communiceren. De kunst van het schrijven is geëvolueerd van eenvoudige grafische symbolen tot een mooi handschrift met een uitgebreide reeks karakters en stijlen. In de moderne tijd is de kunst van de typografie gedigitaliseerd en vertrouwen mensen op deze digitale teksten, lettertypes en tekens om online met anderen te communiceren. Digitale typografie is het meest gebruikte communicatiemiddel online geworden, met miljoenen die deze lettertypes en tekens gebruiken op mobiele en webapps. Gebruikers vertrouwen op mobiele en webapplicaties en hun systeem van lettertypen en tekst om te communiceren. Vanwege de populariteit van mobiele en webapps is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de ontwerpelementen ervan een geweldige gebruikerservaring bieden.

Geen wonder dat de makers van mobiele en webapps, zoals de Note, die beschrijvende naam voor hun applicatie gebruikten. Deze mobiele applicatie voor het maken van notities vereenvoudigt het proces van het maken van tekst en is toegankelijk op Android, iOS en het web. De Note is een van de populairste apps omdat het een naadloze gebruikerservaring biedt en vol zit met nuttige op tekst gebaseerde elementen. Als u besluit een soortgelijke mobiele of webapp te maken, wat zijn dan de beste lettertypen, tekst en ontwerpelementen om de gebruikerservaring te verbeteren? Welke eenvoudige tips en trucs kun je gebruiken om lettertypen in je mobiele en webapps te maken?

Wat is de beste lettergrootte voor mobiele apps?





Als het gaat om tekst en lettertypen, hangt de gebruikerservaring af van hoe gemakkelijk je ze kunt lezen. Ja, leesbaarheid is heel belangrijk als het gaat om lettertypen. Gebruikers moeten de woorden comfortabel kunnen lezen en de tekstgrootte moet leesbaar zijn. Gebruikers moeten tekst op hun toestel kunnen lezen zonder hun ogen uit te knijpen of te spannen. App ontwerpers die aandacht besteden aan dit element zullen mensen een meer comfortabele gebruikerservaring geven.

De lettergrootte mag niet te groot of vet zijn, zodat de tekst er voor de gebruiker te groot uit gaat zien. Het mag echter ook niet zo klein zijn dat het lettertype moeilijk of onmogelijk te lezen is. Dit betekent dat ontwerpers van mobiele en webapps bij het ontwerpen van lettertypen evenwichtig te werk moeten gaan. Er zijn ook algemeen aanvaarde universele normen waar app-ontwerpers zich aan moeten houden bij het bepalen van de beste lettergrootte voor mobiele apps.

De bestaande ontwerpnorm voor lettergrootte op mobiele apps is minimaal 16 pixels, wat een probleem kan opleveren voor mensen met een visuele beperking. Voor ontwerpers van mobiele apps betekent dit dat de tekstgrootte niet kleiner mag zijn dan 16 pixels om een optimale gebruikerservaring te garanderen. Mobiele apps voor Android gebruiken een minimale lettergrootte van 12 pixels, terwijl iOS een minimale lettergrootte van 11 punten gebruikt. Deze app-ontwerpnormen zorgen voor leesbaarheid en zijn de meest aanbevolen lettergrootte voor de hoofdtekst op mobiele apps. Er wordt ook aanbevolen een verhouding van 90/10 aan te houden tussen de lettergrootte van de hoofdtekst en die van de koppen.

Hoe kies ik een lettertype voor mijn app?

Toegankelijkheid

De lettertypen van mobiele apps moeten leesbaar en samenhangend zijn op alle soorten apparaten, ongeacht de grootte. Het lettertype moet gemakkelijk leesbaar en comfortabel zijn, zelfs voor gebruikers die lang voor hun scherm zitten. Lettertypes moeten ook universeel toegankelijk zijn op verschillende platforms, zodat de tekst hetzelfde wordt weergegeven, ongeacht het gebruikte apparaat. Het lettertype Times New Roman is bijvoorbeeld een van de populairste lettertypes die worden gebruikt door ontwerpers van mobiele apps. Het is ook het meest herkenbaar en toegankelijk voor gebruikers van mobiele en webapps op alle platforms.

Gewicht van het lettertype

Het lettergewicht of de breedte van een bepaalde tekst of lettertype is belangrijk voor het creëren van een goede gebruikerservaring. De voorkeuren voor het lettergewicht van mobiele en webapplicaties verschillen van gebruiker tot gebruiker. De een leest of typt misschien liever in een vet, dik lettertype, terwijl een ander de voorkeur geeft aan de slankere versie van hetzelfde lettertype. App-ontwerpers moeten app-gebruikers gemakkelijke opties bieden om de tekst aan te passen aan het lettergewicht van hun voorkeur. Dit ontwerpkenmerk is rechtstreeks van invloed op het comfortniveau van de gebruikers van uw mobiele en web app.

Leesbaarheid

Leesbaarheid van tekst verwijst naar de mate van duidelijkheid, gemak en comfort waarmee een lettertype kan worden gelezen. App-ontwerpers moeten veel aandacht besteden aan ontwerpelementen om ervoor te zorgen dat lettertypen leesbaar zijn voor gebruikers. Een moeilijk leesbaar lettertype irriteert app-gebruikers en zorgt ervoor dat ze minder geneigd zijn om te interageren met inhoud die dat lettertype gebruikt. Leesbare lettertypes zijn netjes, hebben een goede spatiëring, zijn groot genoeg om te lezen en duidelijk genoeg om zonder hulp te zien. Decoratieve tekstontwerpelementen en spatiëring moeten met mate worden toegepast. Die kunnen uw lettertype er heel mooi doen uitzien, maar maken uw tekst onleesbaar voor gebruikers.

Andere overwegingen

De beste lettertypes voor mobiele toepassingen hebben duidelijke kenmerken die universeel zijn voor alle gebruikers. Fonts moeten gemakkelijk toegankelijk en aanpasbaar zijn, en de ervaring verbeteren voor een grote verscheidenheid aan app-gebruikers. Het ontwerp van de lettertypes moet inclusief zijn en gewone gebruikers en gebruikers met verminderde fysieke of cognitieve capaciteiten helpen.

Aanpassing voor de gebruiker

Aangezien de mogelijkheden van gebruikers variëren, moeten de lettergrootte en het tekstontwerp in mobiele en webapplicaties aanpasbaar zijn. Gebruikers met een visuele beperking hebben baat bij de mogelijkheid om de tekstgrootte, de kleur, het gewicht en het lettertype aan te passen. Zij moeten ook de achtergrond en de markering van de tekst kunnen aanpassen om hun ogen minder te vermoeien. Aanpassing van het lettertype is een grote hulp voor app-gebruikers die lijden aan leerproblemen, cognitieve beperkingen of problemen met hun gezichtsvermogen.

Welk lettertype is beter voor het web?

Helvetica

Het strakke, heldere, klassieke ontwerp van dit lettertype maakt het al sinds 1957 een populaire keuze. Het is veelzijdig, leesbaar en zichtbaar, zelfs bij weinig licht. Dit lettertype geniet de voorkeur vanwege zijn helderheid, minimalistische esthetiek en veelzijdigheid.

Serif

Het schreeflettertype heeft een elegant, formeel ontwerp dat aan elk document een vleugje verfijning toevoegt. Het is een van de meest onderscheidende webfonts, met precies de juiste balans tussen decoratieve en formele elementen.

Calibri

Dit is een uitstekende keuze voor webtoepassingen omdat de zachte afgeronde randen een comfortabele leeservaring creëren. Vanwege deze eigenschappen is het een geweldig lettertype voor het lezen van lange webcontent, waarvoor langere schermtijd nodig is. Het is echter mogelijk dat het niet zichtbaar is voor Mac-gebruikers op webplatforms en een vergelijkbaar lettertype kan vervangen.





Arvo

Het lettertype Arvo is een geometrisch lettertype dat veel wordt gebruikt in webtoepassingen en gedrukte media. Dit veelzijdige lettertype is beschikbaar in variaties van 4 lettertypes die variëren van Roman, Roman Bold, Italics en Bold Italics.

Hoeveel verschillende lettertypes moet je gebruiken op een website?

De algemene regel bij het ontwerpen van webapps is dat er niet meer dan drie verschillende lettertypes of teksttypes op websites moeten worden gebruikt. Een maximum van 3 lettertypes is veelzijdig, prettig leesbaar, esthetisch aantrekkelijk en vermindert verwarring.

Welk lettertype is het meest aangenaam voor het oog?

Helvetica

Helvetica staat opnieuw bovenaan als het populairste lettertype voor app UI-ontwerp! Het is veelzijdig en goed leesbaar op websites, schermen en gedrukte media. Het wordt beschouwd als een schoon, neutraal lettertype dat niet storend is en gemakkelijk opgaat in zijn ontwerpomgeving. Helvetica is een 'veilig' lettertype voor app-ontwerpers dat kan worden gebruikt, of u nu app UI-ontwerpen test of een volledig ontwikkelde softwareapplicatie lanceert.

Raleway

Zijn simplistische, uitgelezen lettertype met een schoon serif-achtig lichtgewicht tekstontwerp. Modern ontwerp. Het is gemakkelijk te lezen, veelzijdig en zeer netjes. De spatiëring en het tekstontwerp maken het een favoriet lettertype voor app-ontwerpers overal.

Pacifico

Dit leuke brushstroke-lettertype wordt gebruikt voor mobiele en webcontent die leuk en speels is. Zijn afgeronde randen, mooie flair en lettertypegewicht maken het zeer aangenaam voor de ogen!

Lato

Het afgeronde ontwerp van het Lato-lettertype is geweldig voor marketing en drukwerk, omdat het erg prettig is om naar te kijken, gemakkelijk leesbaar is en semi-formeel maar toch leuk. Deze tekst is een uitstekende keuze voor mobiele en webapps vanwege zijn schoonheid en klassieke structuur.

Welk Google-lettertype is het beste?

Google Fonts biedt een schat aan inspiratie voor nieuwe lettertypes die ontwikkelaars kunnen opnemen in hun UI-ontwerpen voor apps! Het heeft een uitgebreide bibliotheek met honderden gratis lettertypen om uw inhoud en tekst een onderscheidend uiterlijk te geven. Google Fonts biedt veel mogelijkheden voor app-ontwerpers, ongeacht de omvang van het project. Of je nu een grafisch ontwerp, bodytekst of andere inhoud moet maken, deze lettertypen zijn geweldig om je werk aan te vullen.

Playfair Weergave



Dit lettertype is geweldig voor app-ontwerpers die een klassiek tintje aan hun tekstontwerpen willen toevoegen. Playfair Display heeft veelzijdige lettergewichten en uitstekende spatiëring en is geweldig voor koppen.

Ubuntu Ubuntu

Ubuntu is een van de meest leesbare lettertypes online en is ontworpen om optimaal te worden gebruikt voor webapplicaties en -sites. Het is veelzijdig voor gebruik als bodytekst en kan ook worden gebruikt voor koppen.

Behandel

Treat is een enigszins creatief lettertype in de Google Fonts suite, omdat het, net als Pacifico, gebruik maakt van mooie penseelletters. Het heeft ook een matige spatiëring waardoor het gemakkelijk te lezen is. Dit opvallende lettertype geeft een creatief tintje aan uw mobiele en webcontent.

Montserrat

Dit eenvoudige sans-serif Google Font-lettertype is een klassiek bodytekstontwerp dat wordt gebruikt voor een breed scala aan inhoud. Tot op heden zijn er 16 variaties van het lettertype Monsterrat.

Hindu

Hindu is het ideale lettertype voor body design van webpagina's vanwege het gedurfde ontwerp. Hoewel het niet beschikbaar is in een cursieve variant, is het nog steeds een populaire keuze voor inhoud die vet moet zijn. Dit lettertype wordt vaak gebruikt voor kopteksten vanwege zijn buitengewone eigenschappen.

Raleway

Het lettertype Raleway is zeer veelzijdig en is een van de bekendste in Google Fonts. Dit lettertype is ideaal voor ontwerpen en inhoud die grote tekst nodig hebben om op te vallen.

Arvo

Dit lettertype is perfect gemaakt voor maximale leesbaarheid op het web. Arvo is ook een uitstekende keuze voor gedrukte media. Met een serif design zijn de decorelementen prachtig en opvallend voor bodyteksten die moeten opvallen.

April Vetgedrukt

Dit ontwerp van Google Fonts is eenvoudig te lezen en beschikbaar in verschillende gewichten. Het lettertype April Fatface wordt voornamelijk gebruikt voor reclame-inhoud om een vleugje drama te geven aan de hoofdtekst van uw ontwerpen.

Karla

Door zijn helderheid en leesbaarheid is Karla een ideaal Google Fonts lettertype voor ontwerpers die hun projecten een minimalistische esthetiek moeten geven.

Welk lettertype wordt gebruikt in Android?

Succesvolle ontwerpelementen in Android-apps zijn onder meer achtergronden, symbolen en kleuren. Er is echter niets zo impactvol voor de algehele inhoud als opvallende lettertypen! Deze trekken de hele ontwerp-esthetiek van de mobiele of webapplicatie samen door uw inhoud een unieke aparte uitstraling te geven. Met veel tekst aanpassingsopties, kunnen gebruikers hun favoriete lettertypen selecteren om hun communicatie en leeservaringen te verbeteren.

Roboto

Roboto is het favoriete lettertype voor Google app UI-ontwerp voor Android vanwege de goede leesbaarheid en het strakke ontwerp. Zijn uitlijning, afgeronde rondingen en lichte uiterlijk maken dit lettertype tot een van de meest veelzijdige apps om te gebruiken voor tekstinhoud op Android-toepassingen. Interessant genoeg is dit lettertype ontwikkeld door de techgigant Google zelf!

Open Sans

Het Open Sans-lettertype is een andere populaire keuze voor Android-toepassingen vanwege zijn leesbaarheid. Zijn vloeibaarheid strekt zich uit tot mobiele, web- en gedrukte inhoud, en het is een voorkeurslettertype omdat het de samenhang van op tekst gebaseerde inhoud verbetert. Het heeft een uitgebalanceerd lettergewicht, grootte en spatiëring die het gemakkelijk maakt voor Android-gebruikers.

Beste Font Maker Apps voor Android

HiFont

Schud uw Android lettertype-ervaring op met HiFont! Deze unieke app is een van de meest mind-blowing Android font apps en wordt geleverd met een scala aan kleurrijke aanpassingsopties voor Android gebruikers. Deze lettertype-app voor Android heeft een breed scala aan leuke, moderne apps die zelfs kunnen worden aangepast om op dieren te lijken! Dit is een interessanter alternatief voor de standaard statische tekstlettertypen die we hebben gebruikt.

Fonty

Als je de uniekheid van het creëren van je lettertype wilt, is Fonty de perfecte tool! Het laat de gebruikers toe om hun eigen lettertypes te creëren die gebaseerd zijn op hun eigen handschrift met zijn tekstcreatie-interface. Met deze app kunnen gebruikers hun eigen lettertypen en tekens tekenen en creëren met een handschets. De fontschets wordt vervolgens geconverteerd binnen de app om gebruikers unieke fonts te geven op basis van hun handschrift tekst. Gebruikers hebben ook de mogelijkheid om hun ontwerpelementen voor android-toepassingen toe te voegen, zoals stickers en tekens.

Het heeft ook een breed scala aan vooraf geladen lettertypen die u kunt kiezen en toepassen op uw android applicaties. Zijn unieke aantrekkingskracht ligt echter in de mogelijkheid om gemakkelijk uw handschrift aan te passen om uw unieke stijl van lettertypen voor uw toepassingen te creëren.

Wat is het gemakkelijkst te lezen lettertype?

Historisch gezien verwijst het woord "lettertype" naar het lettertype waarmee tekst of gedrukte tekens worden gemaakt. De leesbaarheid van het lettertype hangt af van de vloeiendheid van de tekens, de verscheidenheid aan instellingen, het ontwerp van de tekst, de uitlijning van de afstanden en andere elementen. In wezen zijn twee categorieën lettertypes het gemakkelijkst te lezen: serif en andere schreefloze.

Serif

Serif is een typografische term die wordt gebruikt om de versiering van tekst en tekens weer te geven. Het is te zien aan de boven- en onderkant van de afzonderlijke tekens en vormt een tegenovergestelde voet. De meest leesbare Serif-lettertypes zijn Bookman Old Style, Courier, Garamond en Times New Roman. Serif-lettertypes zijn gebaseerd op beproefde traditionele en klassieke ontwerpen die semi-cursief en verfraaid zijn.

Zonder schreef

Sans serif-lettertypes betekenen 'zonder opsmuk'. Bijgevolg hebben deze lettertypes geen decoratieve elementen of extra versieringen. Ze verschijnen als rechte lijnen zonder versiering. Sommige hebben klassieke, verzorgde en minimalistische ontwerpen om de leeservaring van de gebruikers te verbeteren. De meest leesbare schreefloze lettertypes zijn Arial, Calibri, Franklin Gothic en Helvetica. Schreefloze lettertypes zijn gemakkelijker te lezen en hebben strakke, moderne lijnen die ze aantrekkelijker maken voor jongere gebruikers of makers van inhoud.

De grootte en spatiëring van de lettertypes bepalen ook de leesbaarheid van de hoofdtekst van je mobiele applicatie. De lettergrootte bepaalt hoe groot of klein de letters of tekens zijn in geschreven tekst. Duidelijke, grote tekst op papier is het gemakkelijkst voor de ogen omdat het prettiger leest. Hoe groter de serif lettergrootte en schreefloze lettertypes, hoe beter het is om de inhoud te lezen en te begrijpen.

Conclusie

Door deze eenvoudige tips en trucs te volgen, is het te verwachten dat uw app-ontwerp succesvol zal zijn bij het creëren van uw mobiele en webapplicaties. AppMaster biedt u de beste oplossing en begeleiding met zijn team van experts.