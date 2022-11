Bent u op zoek naar een manier om uw no-code mobiele app spel te testen? Zo JA, dan is dit een complete gids voor u. Mobiele gaming heeft zijn populariteit en verslavendheid in de afgelopen jaren verhoogd. Niet alleen vanwege het entertainmentelement, maar ook vanwege de financiële inkomsten die deze industrie wereldwijd genereert. Als u uw eigen mobiele app-game wilt lanceren met een no-code platform zoals AppMaster, is testen vóór de lancering nog steeds belangrijk om ervoor te zorgen dat alles in orde is.

De levenscyclus van mobiele en spelontwikkeling bloeit met de tijd om te bewegen en aan populariteit te winnen in de zakenwereld. Mobile game testing software zuivert de functionaliteit, bruikbaarheid en stabiliteit van een game op mobiele apparaten. Mobiele app-games zonder code worden steeds populairder. Maar hoe test je ze om er zeker van te zijn dat ze goed werken?

Voordat u uw mobiele app-games vrijgeeft aan het publiek, is het belangrijk dat ze grondig worden getest. Maar hoe kun je een spel testen dat je hebt gebouwd zonder code?

Waarom is testen belangrijk bij mobiele toepassingen?

Nu de IT-wereld een hoge vlucht neemt, groeit het gebruik van mobiele apps, of u nu een particulier of een bedrijf bent. Uw aanwezigheid op websites en mobiele apps geeft aan dat uw bedrijf betrouwbaar, efficiënt en klantgericht is. Bovendien zijn sommige opkomende bedrijven alleen gebaseerd op mobiele apps, zoals Chatting Apps, Games, Wallet apps, dating apps en Cam filters apps.

Het testen van mobiele apps is belangrijk omdat u hiermee bugs kunt vinden en oplossen voordat uw gebruikers dat doen. Het kan bugs en crashes opsporen en de algemene prestaties van de app helpen verbeteren. Het zorgt er ook voor dat uw app werkt op verschillende apparaten en besturingssystemen. Testen kunnen de kwaliteit van uw app verbeteren en hem gebruiksvriendelijker maken. Als de veelbelovende, coole app van uw mobiele app problemen heeft zoals crashes, het leeglopen van de batterij en slechte prestaties; gebruikers verwijderen hem dan zo weer.

Mobiele applicaties moeten veilig zijn, want bijna alle mobiele gebruikers downloaden bank-apps, mobiele betalingen, slaan wachtwoorden op, en cloud-opslag. Als uw app niet veilig genoeg is, kunnen hackers gemakkelijk mobiele telefoons van gebruikers aanvallen, wat leidt tot enig gevaar voor gebruikers. Bovendien zal uw app mislukken en financieel verlies lijden.

Wat is het testen van mobiele games?

Games testen op mobiele apparaten is ervoor zorgen dat ze goed functioneren. U kunt dit handmatig doen of met behulp van gespecialiseerde software testen. Het testen van mobiele games is belangrijk om ervoor te zorgen dat games compatibel zijn met alle apparaten en besturingssystemen en een soepele en plezierige spelervaring bieden voor alle gebruikers.

Mobiel spel testen is het proces van het beoordelen van de kwaliteit van de ontwikkeling van een mobiel spel voordat het wordt uitgebracht. Software voor het testen van games helpt ervoor te zorgen dat de ontwikkelingscyclus van een game vrij is van bugs en goed presteert op verschillende apparaten.

Om een mobiel spel te testen, gebruiken ontwikkelaars meestal emulators of simulators. Emulators zijn softwareprogramma's die de hardware en software van een specifiek apparaat nabootsen. Simulators daarentegen simuleren alleen de software van een apparaat.

Het gebruik van testsoftware voor mobiele games kan tijdrovend en duur zijn, maar is essentieel voor het uitbrengen van games van hoge kwaliteit. Door in een vroeg stadium bugs op te sporen en de prestaties te beoordelen, kunnen ontwikkelaars zich later veel kopzorgen besparen.

Testen van mobiele game-apps: Belangrijke dingen om te weten

Als ontwikkelaar van mobiele games weet u waarschijnlijk al hoe belangrijk het testen van games is voordat u ze vrijgeeft aan de gebruikers. Maar hoe zit het met het testen van een no-code mobiele game app?

Er zijn een paar dingen waar je aan moet denken bij het testen van een no-code mobiele game app. Ten eerste moet je ervoor zorgen dat de games soepel draaien op alle apparaten. Ten tweede wil je testen op bugs of glitches die de ontwikkelingscyclus van de game kunnen beïnvloeden. Tot slot wil je ervoor zorgen dat het spel evenwichtig en leuk is om te spelen.

Hier zijn een paar tips om je te helpen bij het testen van game-apps:

Apparaten testen

Niet alle apparaten zijn gelijk; sommige zijn beter geschikt om te testen dan andere. Bij het selecteren van apparaten voor het testen van games moet u rekening houden met factoren als schermgrootte, resolutie, processorsnelheid, enz. Ook merken en besturingssystemen spelen een belangrijke rol. Voor een betere game-ervaring is het dus raadzaam om games te testen op verschillende modellen mobiele telefoons en processors.

Niet alle gebruikers gebruiken hetzelfde apparaat, dus het is beter als u alleen games app test om aandacht te besteden aan hoe de levenscyclus van de game-ontwikkeling verloopt op elk apparaat en te zoeken naar mogelijke problemen met dat specifieke model mobiele telefoon of apparaat. Als je bugs of glitches vindt, maak er dan een notitie van zodat je ze kunt oplossen voordat je ze vrijgeeft aan gebruikers van games.

Compatibiliteit

Controleer of de game-app goed werkt op verschillende besturingssystemen, platforms en browsers. Compatibiliteit omvat het testen van games op externe apparaten om ervoor te zorgen dat alle gamegebruikers tevreden zijn met de app. Het zou dus helpen als je ook kijkt naar de compatibiliteit van externe apparaten zoals de VR box, game console, populaire game controllers, enz. Kijk uit naar de compatibiliteit van de game app van low-end tot low-end apparaten of mobiele telefoons tot enorme gaming systemen.

App functionaliteit

Alle knoppen en links moeten werken zoals bedoeld. Zoals de naam al aangeeft, omvat het de volledige controle van de gameplay en de levenscyclus van de game-ontwikkeling om de interface voor de eindgebruiker te waarborgen. De gametester controleert de gameprestaties onder verschillende belangrijke parameters, aangezien gamestabiliteit wordt beschouwd als een belangrijk aspect van het functioneel testen van games.

Kijk uit naar eventueel batterijverbruik tijdens het ontwikkelingsproces van het spel. Zorg ervoor dat het spel de mobiele batterij niet snel leeg trekt. Het batterijverbruik moet ideaal zijn voor lange uren tijdens het spelen van de spellen en mag geen laadtijd vergen op verschillende spelapparaten.

Netwerk connectiviteit is voor het testen van games om ervoor te zorgen dat de mobiele game app soepel draait zonder glitches op alle netwerk types, zoals WiFi, 2G, 3G, 4G, en 5G cellulaire data pakketten, en dubbele netwerken.

Dit houdt in dat daadwerkelijke gebruikers van games de app uitproberen en feedback geven. Dus, de dingen die je misschien mist tijdens het testen kan de echte gebruiker uitzoeken, want als hij een gamefunctie niet leuk of moeilijk vindt, kun je die voor de lancering veranderen of aanpassen.

Waarom is testen belangrijk in games?

Wanneer een spelontwikkelaar een nieuwe spelapplicatie ontwikkelt, is de verwachting dat hij de gebruikers helpt en het spel succesvol maakt. Het kost echter veel tijd en moeite om de top te bereiken en gaming te laten opvallen. Het is waar game testing software komt in het spel om eventuele gebreken te controleren voordat de werkelijke gaming gebruiker te laten spelen.

Als het om games gaat, is testen om verschillende redenen essentieel. Eerst en vooral kan het testen ervoor zorgen dat uw spel leuk en boeiend is voor spelers. Daarnaast kan het testen helpen om eventuele bugs of glitches in uw spel te identificeren voordat het wordt vrijgegeven aan het publiek. Tenslotte kan game testing software je helpen om spelaspecten, zoals moeilijkheidsgraden en in-game beloningen, in balans te brengen.

Er zijn oneindig veel spellen beschikbaar in PlayStores of AppStores, en dagelijks worden er miljoenen gedownload. Als uw spel geen indruk maakt op de gamende gebruiker, zal deze geen seconde nodig hebben om het te verwijderen. Om uw spel bij de mobiele gebruiker te houden, moet u de volgende soorten gametests overwegen.

Technieken voor het testen van mobiele game-apps

Functionaliteit testen

Zoals de naam al aangeeft, test het de functie van de games. Alle functionele instellingen moeten worden geautomatiseerd, zoals spelstabiliteit, audio-video, ontwerp, interface en mechanische fouten. Het belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat het spel werkt volgens de gespecificeerde functies. Ook kunnen met het testen van spellen de bugs en fouten zoals het vastlopen van het spel en blokkades tijdig worden uitgezocht en opgelost.

Eventuele problemen met de graphics, animatie bugs, kleur glitches, ontbrekende nummers, gaming locatie problemen, en de gebruiker interferentie kan worden geplukt en opgelost tijdens het proces. Functies zoals de laadtijd, corruptie, taal, hulpmiddelen, het probleem met de besturing en het crashen kunnen ook worden uitgezocht en getest. Het concept van het spel, de levels, de verschillende stadia, de opzet van het multiplayerspel en andere belangrijke details kunnen worden bekeken en opgelost in geval van een probleem.

Compatibiliteitstesten

Elk apparaat is uniek en heeft verschillende software, schermformaten, grafische details en besturingssystemen. Speltesters moeten controleren of het spel compatibel is met verschillende apparaten. Gebruikers gebruiken ook meerdere andere gadgets die aan de mobiel zijn gekoppeld voor games, zoals gamecontrollers, VR-gadgets, enz. Game testers moeten overwegen om compatibiliteitstesten uit te voeren op de meeste gaming gadgets voor mobiel.

Met deze testsoftware voor games kun je de compatibiliteit van de interface van het spel valideren op alle apparaten en schermformaten. Zorg er ook voor dat de spellen voldoen aan de noodzakelijke hardware- en softwarevereisten. De beste games doen het goed op conventionele apparaten en geven de beste gebruikerservaring op alle schermformaten.

Ad-havoc testen

Het testen van spellen, ook wel algemeen testen of fouten raden genoemd, heeft tot doel willekeurig elk deel van de spelapplicatie te testen zonder enige documentatie. Ad havoc helpt om bugs en fouten op te sporen en snel te herstellen. Het wordt gedaan op het moment dat technieken geen kleine fouten vinden.

Het proces is willekeurig, dus het heeft geen specifieke eisen of documentatie of een goed plan om het uit te voeren. Het hoeft ook niet gestructureerd te worden, maar wordt uitgevoerd zodra de huidige testuitvoering klaar is.

Lokalisatie testen

Dit testen van spellen heeft betrekking op de geografische locatie aspecten. Het testen van de lokalisatie is van cruciaal belang omdat het vereist dat de culturele componenten en de unieke taal van de gekozen locatie worden overgenomen. De inhoud moet de lokale taal aannemen als de spellen worden gedownload in een niet-Engelssprekend land. Het valideert ook de tijdzone, tijdformaten, lokale valuta en alle lokale spelregels, de belangrijkste aspecten van het testen van de lokalisatie.

Belasting testen

Het testen van de belasting is voor de niet-functionele functies van de spellen. Het controleert hoe hun e-game zich gedraagt bij gebruik door meerdere gebruikers. Er zijn veel glitches met meerdere spelers, bijvoorbeeld tien, honderd, duizend of meer. Speltesters testen of de multiplayer is inbegrepen en hoeveel spelers tegelijk op een server kunnen spelen. En controleren of de verbinding stabiel is en hoe effectief deze communiceert bij belastingdruk.

Regressietesten

Het is essentieel voor het testen van spellen dat iedereen dat doet. Het controleert of de spellen soepel lopen na het veranderen van in-game functies, het updaten van de spellen, of het veranderen van het thema. Regressietesten worden uitgevoerd wanneer het spel wordt bijgewerkt. Het gebruikt nieuwe functies of software testen om te controleren of ze foutloos zijn. Het belicht ook de nieuwe bugs en fouten van de applicatie. Het wordt gedaan om dubbel te controleren of de spellen goed functioneren en goed werken voor een optimale gebruikerservaring.

Veiligheid testen

Een zeer belangrijke speltest voordat de uiteindelijke levenscyclus van de spelontwikkeling van start gaat, is de veiligheidstest. Bijna alle games bevatten in-game aankopen en gebruiken persoonlijke informatie of social media accounts voor registratie. Hiervoor zijn beveiligingstesten een must. Het detecteert mazen of verboden poorten die de games aan de gebruikerskant bedreigen. Spelgebruikers hebben de neiging om spellen te hacken of om gratis valuta in de spellen, gratis beloningen of titels te krijgen. Dit testspel vindt alle fouten en werkt tegen alle andere externe softwarebedreigingen. Bovendien zorgt het ervoor dat de informatie van de gebruiker veilig is.

Wat is handmatig testen in het testen van spellen?

Het handmatig testen van games is het proces van het handmatig testen van games zonder gebruik te maken van geautomatiseerde tools of scripts door de game testers. Dit kan worden gedaan door de games op het apparaat uit te voeren en alle functies te proberen om te zien of ze werken zoals bedoeld. Het handmatig testen van games kan erg tijdrovend zijn, maar het is essentieel om ervoor te zorgen dat uw games van hoge kwaliteit zijn.

Het vergelijkt het gedrag van de onderdelen van de game-app en laat gametesters controleren hoe een gebruiker game-apps in de echte wereld ervaart. Bovendien kunnen testers zo alle functies, knoppen, stabiliteit en graphics controleren op verschillende apparaten met verschillende besturingssystemen.

Bij het handmatig testen van spellen zijn geen hulpmiddelen nodig, en het is de oudste manier om spellen te testen. De testers vinden handmatig bugs in de spellen. Het is echter tijdrovend en vereist extra inspanning, maar de resultaten zijn foutloos in het verhogen van de first-time user environment (FTUE).

Wat zijn de voordelen van het handmatige testproces?

Het handmatig testen van spellen vereist een echte menselijke tussenkomst die bekwaam is. Men kan bijna alle soorten toepassingen testen door middel van handmatig testen, maar aan de andere kant is het tijdrovend, saai en duur. Het wordt aanbevolen om alle toepassingen handmatig te controleren voordat ze naar automatiseringstesten gaan. Er zijn echter veel voordelen van het handmatig testen van de mobiele games app over geautomatiseerde. Sommige van hen zijn hieronder opgenomen:

Kritische creativiteit

Handmatig testen kan kritieke bugs vinden en bijna alles wat zou kunnen ontbreken in geautomatiseerd testen of games testing software.

Handmatig testen van games moet worden bediend en uitgevoerd door mensen om beter te begrijpen de gebruikerservaring en hoe gebruikers omgaan met uw app.

Handmatig testen kan efficiënter en kosteneffectiever zijn omdat het geen software testen of tools hoeft te kopen. Als u net begint, zou een handmatige methode uw aanpak moeten zijn.

Handmatig testen kan flexibeler zijn omdat het je toestaat de eisen per project te verwerken en kan variëren van app tot app. Omdat er geen specifieke documentatie of criteria nodig zijn, kun je gewoon de stappen toevoegen of verwijderen die je wilt.

Handmatig testen is gemakkelijk toegankelijk en kan u helpen potentiële prestatieproblemen te identificeren zonder enige codering en uitvoering. U of uw ontwikkelaar kan dat gemakkelijk zelf uitvoeren als spelontwikkelaar.

Met handmatig testen kun je UI (user interface) en UX (user experience) problemen handmatig en adequater opsporen.

Handmatig testen vereist geen kennis van testtools. Omdat het een handmatige methode is, kunt u als spelontwikkelaar uw applicatie gemakkelijk handmatig testen.

Verschillende soorten handmatig testen

Er zijn veel verschillende benaderingen van het testen van software voor het handmatig testen van game ontwikkeling. Enkele veel voorkomende benaderingen worden hieronder besproken:

White-Box Testen

White box of glass box is een techniek die wordt gebruikt voor codering en infrastructuur van de hele levenscyclus van de spelontwikkeling. Ontwikkelaars onderzoeken elke regel code alvorens deze naar de software testfase te brengen voor het gewenste resultaat. Omdat deze methode afhankelijk is van codering, moet een tester kunnen programmeren. White box testing richt zich op het binnenstebuiten onderzoeken van de software om deze te testen en de veiligheid ervan te verbeteren. Na het doorstaan van deze testen kan de spelapplicatie worden opgestart met de nodige eisen.

Black-Box Testen

Dit type testen is ook bekend als gedragstesten. Het doel is om het gedrag van de applicatie te analyseren vanuit het perspectief van de gebruiker. Deze methode omvat geen codering van functies en houdt zich niet bezig met interne systeemdetails. Testers controleren verschillende functionaliteiten van toepassingen, websites of softwareproducten op basis van de behoeften van de klant.

Unit testen

Deze test kan worden uitgevoerd tijdens de ontwikkeling van de applicatie om de softwarecomponenten te testen. Het bepaalt of de samenstelling van de app goed werkt en vindt de vroege bugs fase van de ontwikkeling, zodat ontwikkelaars de bugs snel kunnen oplossen. Het zorgt voor besparing van geld en tijd. Deze aanpak is gebaseerd op code en biedt gedetailleerde documentatie. Het voordeel is dat het testen wordt uitgevoerd op een individuele unit of een deel van het project.

Integratie testen

Bij integratietesten worden twee of meer samengevoegde softwarecomponenten getest. Deze test draait op een groep gecombineerde componenten van de software om de onderlinge integriteit te controleren. Deze test heeft tot doel te bepalen of elk onderdeel onderling verbonden is. Ontwikkelaars voeren deze test uit na de eenheidstest en vóór de systeemtest. Dit is de tweede on line na de unit testing en bestaat uit vier componenten:

Big bang

Hybride

Top-down

Bottom-up

Systeem Testen

Het komt op de derde plaats na de unit en integratie methode en beoordeelt de hele game app samen. Na de eenheidstests worden alle componenten in de websiteapplicatie geïntegreerd. Na het volledige proces van het testen van spelontwikkeling, testen ontwikkelaars het hele systeem om ervoor te zorgen dat de mobiele applicatie of website componenten op elkaar inwerken. Het bestaat uit het testen van het volgende:

Hardware

Volledige functies

Laadtijd

Migratie

Software

Herstel

Bruikbaarheid

Gebruikersacceptatietests (UAT)

De klant voert handmatige tests uit om ervoor te zorgen dat het softwaresysteem aan alle eisen voldoet. Deze spelontwikkelingstest wordt uitgevoerd voordat de app wordt gelanceerd voor het publiek. UAT is verdeeld in twee externe en Interne acceptatie. De interne wordt uitgevoerd door de interne medewerkers van het bedrijf. De externe wordt uitgevoerd door mensen buiten het bedrijf.

Conclusie

Kortom, het testen van software en toepassingen vóór de lancering is van het grootste belang. Handmatig testen is altijd beter dan geautomatiseerde hulpmiddelen, of het nu gaat om een no-code of een coderende speltoepassing. Het is echter altijd beter om dit soort apps te ontwikkelen via een no-code platform zoals AppMaster en deze vervolgens te testen voor de uiteindelijke lancering. Bekijk de recente applicaties gemaakt met behulp van no-code platforms.

Als je op zoek bent naar een ontwikkelplatform voor mobiele games waarvoor geen codering nodig is, dan is AppMaster de beste die er is. Je kunt bijna elke mobiele app, webapp en game-app op AppMaster gemakkelijk en zonder kennis van codering maken. Het biedt een breed scala aan functies die je helpen ervoor te zorgen dat je spel soepel draait op alle apparaten. Plus, als u ooit een probleem krijgt, is onze klantenondersteuning uitstekend en staat altijd klaar, zodat u altijd hulp kunt krijgen als u tegen problemen aanloopt. Overweeg vandaag nog de ontwikkeling van uw mobiele app-game met AppMaster.