Google Play en de Apple App Store zijn veruit de twee grootste platforms om apps te distribueren en te promoten. Het maakt niet uit of u de applicatie zelf ontwikkelt, bestelt bij professionele ontwikkelaars of bouwt met behulp van no-code tools, het proces van het publiceren van applicaties naar stores is voor iedereen hetzelfde en het is belangrijk om aan een aantal eisen te voldoen om uw applicatie succesvol door de moderatie te krijgen en gepubliceerd te worden.

Om problemen en mogelijke afwijzingen voor het publiceren van uw applicatie te voorkomen, hebben we een lijst samengesteld met vereisten waaraan moet worden voldaan om een applicatie met succes te publiceren bij elk van de stores.

Google Play Store

Google Play blijft het belangrijkste platform voor de distributie van Android-apps, hoewel er veel andere alternatieve winkels zijn.

Om te publiceren en Android-gebruikers in staat te stellen uw app te downloaden en te gebruiken op hun smartphones en tablets, moet u deze stappen volgen en ervoor zorgen dat uw app aan de vereisten voldoet.

Stap 1: Maak een Google Developer Account aan

Maak een Google Developer Account aan. Er zijn eenmalige kosten van $25 verbonden aan de registratie, waarna u applicaties kunt publiceren in de store.

Stap 2: Neem de beschrijving van uw app op

Voer een titel en een beschrijving voor uw toepassing in. De naam moet uniek zijn en de essentie van uw toepassing weergeven. Aanbevolen tekstlengte:

naam van de applicatie: niet meer dan 30 tekens;

korte beschrijving: niet meer dan 80 tekens

volledige beschrijving: niet meer dan 4000 tekens.

Stap 3: Marketingmateriaal uploaden

Upload het sollicitatiepictogram: 512x512 pixels, 32-bit PNG-formaat, met alfakanaal, toegestaan gewicht: 1024 KB.

Upload 2 tot 8 screenshots van uw toepassing: van 320px tot 3840px met een beeldverhouding van maximaal 2:1. JPG of 24-bit PNG-formaat zonder alfakanaal. Gebruik de schone statusbalk om direct vanaf het scherm mooie screenshots te maken .

Upload een functie-afbeelding: 1024px x 500px, JPEG of 24-bit PNG (geen alfakanaal). Dit is nodig voor plaatsing op Google Play, dit is het eerste wat gebruikers zien als ze de pagina van je applicatie in de store openen.

Belangrijk: Als uw app beschikbaar is voor tablets, upload dan extra screenshots voor hen.

Tip: De bibliotheek van Google Play staat vol met verschillende apps. De concurrentie is groot, want er zijn minstens 100 apps in elke app-categorie. Zorg ervoor dat u uw afbeeldingen en inhoud aantrekkelijk maakt om gebruikers aan te trekken.

Stap 4: Privacybeleid en algemene informatie

Stel een leeftijdsgrens in. Log hiervoor in op de Google Play Developer Console en vul een vragenlijst in voor elk van uw applicaties. Programma's zonder de toegewezen beperking kunnen worden geblokkeerd voor gebruikers of landen.

Voeg een privacybeleid toe om te vertellen hoe u omgaat met gevoelige gebruikers- en apparaatgegevens.

Stap 5: Upload uw applicatiebestand

Upload uw applicatiebestand in APK (.apk) of ABB (.abb) formaat. Dit is nodig om uw applicatie op een Android-apparaat uit te voeren. Vanaf augustus 2021 is Google gaan overschakelen op ABB, omdat dit formaat 15% kleiner is en sneller kan worden gedownload. ABB zal binnenkort het hoofdformaat worden en de APK volledig vervangen.

Stap 6: Moderatie

Nu hoeft u alleen nog maar te wachten. Als uw applicatie door de moderatie komt, wordt deze binnen enkele uren tot enkele dagen beschikbaar in de Google Play Store.

Redenen voor afwijzing door Google Play

Beperkte inhoud. Uw app wordt niet goedgekeurd als deze ongepaste inhoud bevat die verband houdt met geweld, pesten, intimidatie, illegale activiteiten en expliciete haat die kinderen in gevaar kunnen brengen of de algemene gebruikers kunnen bedreigen.

Uw app wordt niet goedgekeurd als deze ongepaste inhoud bevat die verband houdt met geweld, pesten, intimidatie, illegale activiteiten en expliciete haat die kinderen in gevaar kunnen brengen of de algemene gebruikers kunnen bedreigen. Gestolen intellectueel eigendom. Uw app zal worden verwijderd als u verwijst naar of kopieert van een merk dat niet van u is.

Uw app zal worden verwijderd als u verwijst naar of kopieert van een merk dat niet van u is. Beveiligings- en privacyproblemen. Google doet er alles aan om de privacy van gebruikers te beschermen. Als misleidend, kwaadaardig of bedoeld misbruik van privégegevens van gebruikers wordt gedetecteerd, wordt uw app strikt verboden.

Google doet er alles aan om de privacy van gebruikers te beschermen. Als misleidend, kwaadaardig of bedoeld misbruik van privégegevens van gebruikers wordt gedetecteerd, wordt uw app strikt verboden. Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) wordt niet nageleefd.

(COPPA) wordt niet nageleefd. Factureringsrichtlijnen worden niet gevolgd. Wanneer u de monetisatie in uw app opneemt, zorg er dan voor dat u alle kosten in de beschrijving vermeldt.

Wanneer u de monetisatie in uw app opneemt, zorg er dan voor dat u alle kosten in de beschrijving vermeldt. De advertenties zijn niet in overeenstemming met het beleid van Google.

met het beleid van Google. Gebroken functionaliteit. Toepassingen van lage kwaliteit met meerdere crashes en bevriezingen worden verbannen uit de Play Store.

Apple App Store

Als het op publiceren aankomt, is Apple nogal kieskeurig en maakt het veel moeilijker dan Google om uw app uit te brengen. Toch is het mogelijk om je app beschikbaar te maken voor IOS-gebruikers.

Dit is hoe het eruit ziet om een iOS te uploaden naar de App Store in 2021.

Stap 1: Apple Developer Portal

Hetzelfde als in de Google Play Store moet je een Apple Developer Account aanmaken en de 100$ registratiekosten betalen. Daar moet je echter een paar extra zaken aanmaken zoals een Distributie Certificaat en je App ID configureren.

Stap 2: Vul gegevens over uw app in

Maak een unieke titel en beschrijving voor uw app. De titel mag niet langer zijn dan 30 tekens. De beschrijving moet gedetailleerd zijn en de functionaliteit van de applicatie vermelden - het aantal tekens mag niet meer dan 4000 bedragen.

Stap 3: Marketingmateriaal uploaden

Zorg ervoor dat uw app is gebouwd met Xcode 12 en iOS 14 SDK.

Upload applicatiepictogrammen. Het pictogram moet zonder fillets en transparantie zijn. Voor elk apparaat zijn er verschillende parameters:

- iPhone: 180px ×180px of 120px×120px. Formaat PNG of JPEG;

- iPad Pro: 167px x 167px;

- iPad, iPad mini: 152px x 152px;

- App Store: 1024px x 1024px.

- iPhone: 180px ×180px of 120px×120px. Formaat PNG of JPEG; - iPad Pro: 167px x 167px; - iPad, iPad mini: 152px x 152px; - App Store: 1024px x 1024px. Upload maximaal 5 screenshots per schermresolutie. Screenshots mogen niet transparant zijn.

Stap 4: Marketinginformatie toevoegen

Plaats enkele trefwoorden (tags) om je app doorzoekbaar te maken.

Support en Marketing URL's - URL's waar gebruikers marketinginformatie over de app kunnen vinden.

Controleer prijzen en beschrijvingen van in-app aankopen.

Stap 5: Aanvullende informatie

Informatie over updates (bij het indienen van een nieuwe versie).

Vermeld naam van de eigenaar + contactgegevens.

Bepaal de categorie en de leeftijdsgrens. Hiervoor moet u een vragenlijst invullen en bepaalde parameters opgeven, waarna het systeem automatisch een leeftijdsclassificatie toekent.

Stap 6: TestFlight

Dien uw app in voor een TestFlight bètatest om er zeker van te zijn dat uw app voldoet aan alle richtlijnen van de Apple App Store. Het duurt 24 uur tot een week om uw app te beoordelen voordat deze wordt gepubliceerd of afgewezen.

Redenen van afwijzing door App Store

Meerdere fouten. Uw applicatie wordt afgewezen als er bugs of fouten worden ontdekt. Zorg ervoor dat u uw applicatie vooraf test.

Uw applicatie wordt afgewezen als er bugs of fouten worden ontdekt. Zorg ervoor dat u uw applicatie vooraf test. Onafgewerkte inhoud. Een app die geen voltooide inhoud heeft, is niet beschikbaar in de App Store.

Een app die geen voltooide inhoud heeft, is niet beschikbaar in de App Store. Slechte UI. Als je niet voldoet aan de interface-eisen, genoemd in de ontwerprichtlijnen, krijg je een afwijzing van Apple.

Als je niet voldoet aan de interface-eisen, genoemd in de ontwerprichtlijnen, krijg je een afwijzing van Apple. Gebroken links. Als links in de app niet goed functioneren, kan dat de kans op afwijzing vergroten.

Als links in de app niet goed functioneren, kan dat de kans op afwijzing vergroten. Onzorgvuldige beschrijvingen. Onnauwkeurigheid van je beschrijving en screenshots die het voor gebruikers moeilijk maken om te begrijpen wat je app doet of die niet beschikbare functionaliteit beloven, worden afgewezen.

Onnauwkeurigheid van je beschrijving en screenshots die het voor gebruikers moeilijk maken om te begrijpen wat je app doet of die niet beschikbare functionaliteit beloven, worden afgewezen. Ongeldige advertenties. Test of je app advertenties goed weergeeft op alle apparaten.

Test of je app advertenties goed weergeeft op alle apparaten. Dubbele apps. Als je twee vergelijkbare applicaties indient, kan dat reden zijn voor afwijzing.

Als je twee vergelijkbare applicaties indient, kan dat reden zijn voor afwijzing. Lage kwaliteit en weinig functies. Als een app onvoldoende functionaliteit of inhoud biedt of alleen van toepassing is op een kleine nichemarkt, wordt hij mogelijk ook niet goedgekeurd.

Belangrijk!

Vanaf 31 januari 2022 moeten iOS-apps, waar gebruikers een account kunnen aanmaken, gebruikers de mogelijkheid bieden hun account te verwijderen. Meer details over de nieuwe regel vindt u hier in de App Store.

Conclusie

Het is spannend om uw app eindelijk uit te brengen en aan gebruikers te demonstreren. Maar, voordat u hem indient bij de App Store of Google Play, moet u ervoor zorgen dat u alle instructies hebt gevolgd en dat uw app aan alle vereisten voldoet.

In de documentatie vindt u meer informatie over het publiceren en testen van uw app. Als u vragen hebt, kunt u de ontwikkelaars van AppMaster.io in deze chat benaderen.

Google Play:

Apple App Store: