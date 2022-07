En raison de l'expansion du rôle des interfaces drag-and-drop, leur popularité a également fortement augmenté. De plus en plus de personnes sont intéressées par l'apprentissage du développement et la création de logiciels personnalisés sans avoir à apprendre à coder, de sorte qu'un certain nombre d'interfaces glisser-déposer fiables ont vu le jour ces dernières années.

Pourtant, il existe de nombreuses préoccupations communes associées aux interfaces glisser-déposer et à leur fiabilité dans la création de logiciels personnalisés efficaces. Dans cet article, vous allez tout savoir sur les plateformes de glisser-déposer et sur la manière dont elles peuvent vous aider à créer un large éventail de logiciels personnalisés, notamment des sites Web, des applications Web, des applications mobiles et des bases de données.

Commençons par explorer les principes fondamentaux du glisser-déposer avant de passer aux questions les plus courantes.

Qu'est-ce que le glisser-déposer ?

Une interface utilisateur graphique (GUI) est une forme d'interface qui utilise le glisser-déposer. Des repères audiovisuels sont souvent utilisés dans les IUG pour faciliter l'interaction entre l'utilisateur et l'ordinateur. Les icônes des logiciels sur votre bureau, la possibilité de réorganiser les widgets sur votre téléphone et la possibilité de connecter deux fichiers ensemble sont des exemples d'IUG. Ces repères visuels vous permettent de vous engager avec l'ordinateur pour atteindre vos objectifs sans avoir à saisir un seul mot de texte.

Nous pouvons considérer le glisser-déposer comme une extension des interfaces graphiques dans laquelle les utilisateurs sont en mesure de former des relations entre les objets caractérisés par des objets visuels. L'objectif des outils modernes de glisser-déposer est de permettre à tous les types d'utilisateurs, y compris les non-codeurs, de créer des logiciels personnalisés grâce à une interface conviviale.

L'importance des outils de glisser-déposer peut être jugée par la croissance massive du marché des logiciels. En 2019, le rapport sur le marché du logiciel Drag & Drop App Builder a déclaré que le marché du logiciel pour les outils de glisser-déposer était de 790,39 millions de dollars et devrait atteindre 1 128 82 millions de dollars d'ici 2027.

Le glisser-déposer va-t-il remplacer le codage ?

Les utilisateurs et les entreprises qui ne possèdent pas de compétences en matière de codage ont une autre possibilité d'utiliser des constructeurs d'applications par glisser-déposer pour créer des logiciels personnalisés. En outre, les outils de glisser-déposer permettent également de créer rapidement des applications et des sites web au lieu de construire manuellement un site web à partir de zéro.

Les créateurs modernes de sites Web par glisser-déposer ne nécessitent pas non plus de codage ni de conception manuelle d'un site Web. Des plates-formes telles que Webflow et Wix disposent d'une grande variété de plugins pour prendre en charge le développement rapide d'un site Web même complexe par glisser-déposer. Par conséquent, même les non-codeurs sont en mesure de créer des sites Web pour des raisons professionnelles et personnelles, ce qui explique la popularité des créateurs d'applications par glisser-déposer.

Cependant, les outils de glisser-déposer ne vont pas nécessairement remplacer le codage. Les créateurs de sites Web par glisser-déposer offrent une accessibilité inégalée, mais au détriment de la flexibilité, de l'indépendance et d'un certain niveau de complexité dans la conception de leurs sites. Les entreprises qui utilisent ces outils ne sont pas en mesure de créer des designs aussi compliqués que ceux proposés par les développeurs web, car elles ne codent pas et créent leurs sites web à partir de zéro.

Afin d'étendre leur présence en ligne et de fournir leurs services dans les limites de ces constructeurs de sites Web, les amateurs et les propriétaires de petites entreprises peuvent utiliser ces sites Web génériques. Ces sites ne pourront pas rivaliser avec des sites entièrement opérationnels créés par des développeurs web qualifiés en termes de ventes, de trafic et de fonctionnalités.

Étant donné qu'il n'y a que quelques modèles disponibles à choisir et à modifier, il n'y a pas beaucoup d'options pour qu'un site Web créé à l'aide des constructeurs de glisser-déposer se distingue des autres de son genre. En revanche, lorsqu'un site Web est construit par un concepteur ou un développeur Web, tout ce qu'une société a imaginé, quelle que soit son ambition, peut être converti au format d'un site Web.

Par conséquent, d'ici quelques années, les créateurs de sites Web glisser-déposer n'élimineront pas complètement la nécessité des développeurs et des concepteurs de sites Web. Bien que les créateurs de sites Web par glisser-déposer soient les précurseurs de l'accessibilité au développement de sites Web, ils ne peuvent pas remplacer le travail d'un développeur Web qualifié.

La profession de développeur web existe depuis longtemps. Néanmoins, au fur et à mesure que ces constructeurs de sites Web progressent, ils seront en mesure de fournir des fonctions et une complexité qui pourront un jour rivaliser avec la construction humaine de sites Web.

Tout ce qui précède est vrai pour la plupart des plateformes, sauf pour AppMaster. AppMaster est l'une des plus puissantes plateformes de glisser-déposer qui imite une équipe de développeurs. Lorsque vous créez votre projet sur AppMaster, vous pouvez compter sur la même qualité et la même étendue de fonctionnalités que celles que les développeurs vous présentent. Vous pouvez créer un panneau d'administration pour votre site qui répondra à toutes vos exigences.

Quels sont les meilleurs créateurs d'applications par glisser-déposer ?

Il existe une longue liste de créateurs d'applications par glisser-déposer disponibles sur le marché. Ces plateformes ont leurs propres avantages et inconvénients. Voyons les 7 meilleurs créateurs d'applications par glisser-déposer que vous pouvez utiliser pour créer des logiciels personnalisés efficaces et sécurisés.

AppyPie

Avec l'aide du célèbre créateur d'applications Appy Pie, les débutants peuvent créer des applications pour atteindre leurs objectifs professionnels ou personnels. Les utilisateurs peuvent s'engager sur le site pour rien. Après avoir pris connaissance du processus de développement, les utilisateurs peuvent choisir le plan d'adhésion qui leur convient.

En outre, ce créateur d'applications propose des leçons pour aider les utilisateurs à créer des fonctionnalités in-app. En outre, vous avez accès à la fonction de chat en direct pour résoudre tous les problèmes que vous pouvez rencontrer lors de la création de votre application.

AppyPie propose trois options d'abonnement mensuel différentes, à savoir un plan de base (36 $ par application), un plan d'or (72 $ par application) et un plan de platine (120 $ par application).

Mobincube

Les utilisateurs peuvent créer des applications en utilisant Mobincube, une plateforme gratuite qui ne nécessite aucune expérience préalable en matière de codage. Mobincube est le meilleur créateur d'applications qui offre de la valeur ; la majorité des créateurs d'applications gratuits ne fournissent pas d'applications de haute qualité. Ce constructeur d'applications offre une interface utilisateur intuitive qui permet aux utilisateurs de créer une variété d'applications, des jeux aux affaires, en passant par l'enseignement à domicile, et bien plus encore. Vous pouvez créer une application à l'aide d'app builder, et vous pouvez la lancer pour rien.

BuildFire

BuildFire est l'un des outils de glisser-déposer les plus fiables pour créer des logiciels et des applications personnalisés. Vous pouvez publier votre application pour la mettre à la disposition de vos utilisateurs en utilisant notre plateforme réputée de création d'applications. La popularité de BuildFire s'est considérablement accrue ces dernières années en raison de son interface conviviale, de la rapidité de la création d'applications et des nombreuses possibilités de personnalisation.

Swiftic

Swiftic est un outil en ligne qui permet aux petites et grandes entreprises de faire évoluer leurs activités vers la sphère numérique. Le nombre d'applications créées sur cette plateforme peut être utilisé pour évaluer la légitimité d'un créateur d'applications. Swiftic a pris une décision judicieuse en se concentrant à la fois sur les grandes et les petites entreprises. Swiftic propose une assistance à l'écran pour aider les nouveaux venus à apprendre comment créer une application à l'aide de sa plateforme et permet aux clients de faire une visite guidée de son éditeur. Même un débutant peut créer une application à des fins commerciales en utilisant l'interface utilisateur conviviale de la plateforme de création d'applications.

AppMaster

AppMaster est un créateur d'applications sans code qui soutient l'expansion des entreprises, du plus petit au plus grand, grâce à des applications efficaces et des backends puissants. Ce créateur d'applications produit un code source, ce qui en fait plus qu'une simple plateforme sans code. Les utilisateurs obtiennent donc une application native entièrement fonctionnelle avec la possibilité d'exporter le code source, comme dans le cas d'un développement conventionnel, mais de manière beaucoup plus rapide, peu coûteuse et simple à maintenir.

AppMaster combine donc les avantages du développement sans code et du développement conventionnel. La plateforme fournit une documentation technique complète, ce qui accélère considérablement la courbe d'apprentissage. La flexibilité dans la création de logiciels personnalisés, l'essai gratuit, l'extensibilité illimitée et les outils d'édition conviviaux de type glisser-déposer sont quelques-uns des nombreux avantages de l'utilisation d'AppMaster.

AppInstitute

Grâce aux fonctions de glisser-déposer, le créateur d'applications gratuit AppInstitute permet aux propriétaires de petites entreprises de faire la publicité de leurs services en ligne. Avec son interface utilisateur simple, ce créateur d'applications sans code aide les entreprises à créer des applications sans avoir à embaucher du personnel de programmation. En outre, cette plateforme de développement d'applications fournit des modèles d'applications gratuits pour 20 catégories d'entreprises différentes.

Appery

Appery est un créateur d'applications flexible et sans code qui offre des capacités de création d'applications par glisser-déposer. Ce constructeur d'applications basé sur le cloud facilite la création d'applications pour Windows Phone, iOS et même Android. Les utilisateurs de cette plateforme n'ont pas besoin de télécharger ou d'installer quoi que ce soit puisqu'elle est basée sur le cloud. Vous pouvez donc commencer rapidement à créer des applications. Une fois l'application créée, vous pouvez la distribuer instantanément à vos clients et aux propriétaires de votre entreprise. Les débutants peuvent même utiliser cette plateforme sans code puisque l'interface utilisateur a été conçue en utilisant des choix de glisser-déposer. De plus, cette plateforme offre aux débutants une formation et des instructions sur la façon de créer une application simple.

Qui a inventé le cliquer-glisser ?

Jef Raskin, plus connu pour avoir conceptualisé et lancé le premier projet Macintosh pour Apple dans les années 1970, est l'inventeur du glisser-déposer. Le paradigme du glisser-déposer a depuis remplacé ce qu'il avait d'abord appelé le paradigme du "cliquer-glisser". Il a établi le paradigme, mais Bill Atkinson, un protégé, est le principal responsable de l'intégration de la technologie dans le logiciel Macintosh. On dit que Jef a eu l'idée de développer un "glisser-déposer" après avoir vu comment le Star Information System de Xerox PARC utilisait la technique du "cliquer-glisser-cliquer".

Est-il difficile de créer une application ?

La création d'une application par le biais d'une méthode traditionnelle d'utilisation de langages de programmation et de création de bases de données est certainement difficile, car elle nécessite une quantité importante de temps, de patience, d'énergie et de compétences analytiques pour comprendre les différentes technologies.

Cependant, les créateurs d'applications par glisser-déposer facilitent grandement la tâche des utilisateurs qui n'ont aucune compétence en codage et réduisent considérablement la courbe d'apprentissage d'un nouvel outil et d'une nouvelle technologie. N'importe qui peut utiliser les outils de glisser-déposer pour créer et mettre en œuvre des logiciels personnalisés avec un maximum de précision et conformément à la conception requise. Par conséquent, la création d'une application est devenue très facile grâce aux interfaces de type "glisser-déposer".

Comment puis-je créer ma propre application ?

Vous pouvez créer votre propre application avec l'aide d'un constructeur d'applications de type glisser-déposer dont nous avons parlé plus haut, comme AppMaster. Voici les étapes générales de la création d'une application à l'aide de ces outils de glisser-déposer :

Trouvez votre idée

Il est essentiel de bien comprendre votre application avant d'engager un développeur d'applications ou d'utiliser un outil de création d'applications par glisser-déposer. Qu'espérez-vous obtenir de cette application ? À quel groupe voulez-vous vous adresser ? Il sera plus facile de créer une application complète avec toutes les fonctionnalités requises si vous prenez le temps de développer un concept d'application clair.

Choisissez un modèle approprié

Après avoir élaboré un concept d'application, vous êtes maintenant prêt à choisir le modèle d'application qui correspond le mieux aux besoins de votre entreprise. Par exemple, si vous possédez un restaurant, vous devez choisir un modèle d'application pour restaurant afin de créer une application visuellement attrayante pour vos clients.

Vous pouvez également créer votre propre modèle à l'aide des blocs et des éléments du concepteur.

Personnalisez

Après avoir choisi un modèle d'application, vous pouvez personnaliser davantage le résultat final en ajoutant la mise en page, le schéma de couleurs, votre logo personnel et le contenu. Gardez à l'esprit que l'apparence générale de l'application joue également un rôle essentiel dans son image de marque et son marketing. Vous devez donc accorder une attention particulière au style, à la cohérence et à la conception de l'application.

Test et publication

C'est une excellente idée de tester votre application et de recueillir les commentaires des utilisateurs avant de la rendre publique. Vous serez en mesure d'apporter les ajustements nécessaires après les tests pour améliorer l'expérience utilisateur. Après des tests approfondis, il est temps de publier le logiciel sur Google Play ou l'App Store une fois que vous avez effectué les ajustements nécessaires.

Conclusion

Les développeurs sont de plus en plus demandés, car les logiciels continuent d'imprégner tous les secteurs de l'économie. Les besoins en logiciels augmentent plus vite que la production de développeurs, et l'on constate une inadéquation croissante entre l'offre et la demande de compétences numériques.

Grâce à des plates-formes drag-and-drop simples et rapides à apprendre (souvent appelées "plates-formes no-code"), comme AppMaster, les hommes d'affaires non spécialisés peuvent désormais créer des logiciels et des processus personnalisés pour eux-mêmes, pour des raisons personnelles et professionnelles. Ils sont en mesure d'apprendre à créer des applications avec précision grâce aux fonctionnalités accessibles de l'outil de glisser-déposer. En outre, même lorsque des ajustements sont effectués, ils peuvent simplement en assurer la maintenance. Par conséquent, si vous souhaitez créer un logiciel personnalisé, vous ne devez pas hésiter à utiliser une plateforme no-code.