Comment choisir la bonne base de données pour votre application mobile ?

Comme vous le savez peut-être déjà, le choix de votre service de base de données dorsale est une étape cruciale du processus de développement de votre application mobile. Parfois, le choix peut sembler écrasant car les options sont nombreuses.

Qu'est-ce qu'une application sans code ?



Tout d'abord, précisons ce qu'est une application sans code. Il s'agit d'un processus de développement qui ne nécessite pas que le développeur écrive chaque ligne de code. En fait, les développeurs peuvent créer des applications mobiles complètes et fonctionnelles sans écrire le moindre code ! Cela ne signifie pas que le code n'existe pas, mais qu'il est automatiquement créé et, si l'outil de création d'applications sans code que vous utilisez le permet, vous pouvez même l'exporter !

Cela est possible grâce aux plateformes de création d'applications sans code : des outils logiciels spécifiquement conçus pour l'objectif que nous venons de décrire, permettant aux développeurs de créer des applications mobiles ou des applications Web sans avoir à écrire le code. L'un des exemples les plus connus et les plus recommandés de ce type d'outil est AppMaster : il s'agit d'une plateforme de création d'applications sans code avec laquelle vous pouvez créer des applications mobiles ou web.

AppMaster a rendu le processus de développement d'applications beaucoup plus facile : potentiellement, même un débutant sans expérience de codage peut commencer à travailler avec lui et créer sa propre application ; cependant, AppMaster est également extrêmement utile pour les développeurs experts : il rend le processus de développement beaucoup plus rapide, plus facile et moins long. Lorsque vous avez besoin d'accéder au code backend, vous pouvez simplement y accéder, l'exporter, le modifier, l'utiliser sur une autre plateforme, etc.

Pourquoi avez-vous besoin d'un service de base de données dorsale pour votre application no-code ?



Quelle que soit la raison pour laquelle vous créez une application mobile (pour un usage personnel, pour vos clients, pour la gestion de votre entreprise), lorsque vous développez une application, vous devez avoir accès aux données. Vous pouvez stocker vos données à différents endroits, mais ce qui compte, c'est que vous ayez besoin d'un service de base de données dorsale et d'y accéder.

Qu'est-ce qu'une base de données dorsale ?



Comme vous le savez peut-être, les systèmes logiciels sont constitués de deux parties : le front-end et le back-end. Le frontend est ce que les utilisateurs voient ; le backend est l'endroit où toutes les données sont stockées, accessibles et récupérées. Le backend est, en d'autres termes plus simples, tout ce qui se passe dans les coulisses. La base de données dorsale est l'endroit où toutes vos données sont stockées. Les données de la base de données peuvent ensuite être récupérées (autrement que pour être mises à jour ou supprimées) pour permettre au site Web, à l'application ou à la plate-forme de fonctionner. Outre les bases de données, le backend est également constitué de serveurs et d'API (Advanced Programming Interface).

L'importance des données



La raison pour laquelle vous avez besoin d'une base de données dorsale est que toute plateforme logicielle (qu'il s'agisse d'un site Web ou d'une application sans code) est alimentée par des données. La qualité et les performances d'une application dépendent de sa capacité à collecter et à accéder aux données rapidement et efficacement.

Importance de sélectionner un service de base de données dorsale exemplaire



Maintenant que vous savez ce qu'est une base de données dorsale et à quel point elle est importante pour assurer le bon fonctionnement de tout logiciel, vous pouvez mieux comprendre à quel point il est important de sélectionner le bon service de base de données dorsale. Tout d'abord, comprenons ce que nous entendons par service de base de données dorsale.

Les services de base de données backend sont des offres qui vous permettent de stocker et de gérer des données par le biais d'applications externes. La plupart des développeurs utilisent ces types de services de base de données car cette solution est beaucoup plus pratique que l'alternative : construire et installer. Vous configurez et entretenez un serveur privé.

Prenons le temps d'examiner les avantages d'un service de base de données backend externe :

avec les systèmes de service de base de données backend, les données deviennent accessibles de n'importe où

vous avez accès aux données en ligne et hors ligne

le service de base de données mobile est plus facile à maintenir, ne nécessitant généralement qu'un effort minimal de la part du développeur (le fournisseur de service de base de données backend fait le gros du travail)

comme le système de base de données est synchronisé, il permet à plusieurs utilisateurs d'accéder aux données en même temps

avec les services de base de données dorsale, il est également plus facile de synchroniser les données sur plusieurs appareils (ordinateurs portables, smartphones, tablettes, etc.).

Comme toujours, lorsque vous vous appuyez sur un service externe, vous voulez vous assurer qu'il offre exactement ce dont vous avez besoin et qu'il est fiable. Cette section vous aidera à comprendre comment rechercher des services de base de données dorsale et trouver le plus approprié pour vous.

Types de bases de données pour applications mobiles



Jetons un coup d'œil aux alternatives à votre disposition en matière de services de bases de données backend.

Entrepôts de données



Les systèmes d'entrepôt de données sont conçus pour soutenir les activités d'analyse : ce sont d'énormes lieux virtuels où sont stockées des tonnes de données historiques. Les données proviennent de différentes ressources : applications mobiles, fichiers journaux, formulaires, etc.

L'objectif principal des bases de données d'entrepôt est de collecter des tonnes de données, puis d'effectuer des requêtes et d'analyser ces données. Les entreprises les utilisent généralement pour tirer des enseignements des données qu'elles collectent et, sur la base de ces enseignements, prendre des décisions, concevoir des stratégies, réaliser des investissements, etc.

Quand faut-il choisir un entrepôt de données ?



Cela a du sens lorsque l'objectif principal de votre application mobile no-code est de collecter des données que vous pourrez analyser ultérieurement.

Entrepôt distribué



Comme leur nom l'indique, les entrepôts de données distribués sont situés géographiquement dans des endroits éloignés, sans ressources physiques partagées. C'est la solution idéale si vos utilisateurs sont répartis dans différents pays.

Comme vous le savez peut-être, la distance physique entre l'utilisateur et le serveur où se trouvent les données est importante en matière de performances. Quelques dizaines de kilomètres ne feront pas de différence. Pourtant, lorsque vos utilisateurs se trouvent en Europe de l'Est et vos serveurs en Amérique du Nord, cela peut devenir un problème (même si votre concurrent, dont les serveurs sont situés en Europe, est capable de fournir un service plus efficace et une application mobile plus rapide et plus performante).

Quand devez-vous opter pour un entrepôt de données distribué ?



Vous devriez opter pour un entrepôt de données distribué si les utilisateurs de votre application mobile sont répartis dans différents pays. De cette façon, vous pouvez vous assurer que chaque utilisateur bénéficie de la même expérience d'utilisation de l'application mobile de qualité supérieure, quelle que soit sa situation géographique.

Base de données opérationnelle



Une base de données opérationnelle permet aux utilisateurs de votre application mobile de modifier ou de supprimer des données en temps réel. Lorsqu'une application mobile est hautement interactive, elle doit disposer d'une base de données dorsale qui peut constamment récupérer des données et les modifier ou les supprimer en fonction des besoins de l'utilisateur. Les autres options de base de données que nous avons vues jusqu'à présent ne conviendraient pas à une application mobile hautement interactive, car la récupération des données serait trop lente et, par conséquent, les utilisateurs de l'application mobile seraient lents et inefficaces.

Quand devriez-vous opter pour un service opérationnel de base de données dorsale ?



Si vous développez une application mobile qui peut être considérée comme une plateforme où les utilisateurs peuvent gérer des options, des données, des informations et bien plus encore, vous devez opter pour une base de données opérationnelle. Une application mobile qui permet une certaine interaction et personnalisation doit disposer d'un système de service de base de données backend opérationnel.

Base de données relationnelle



Il existe une autre option qui convient aux projets d'applications mobiles complexes, à savoir une base de données relationnelle. Elles organisent les données dans des tableaux qui sont liés les uns aux autres par des points de données partagés. Cette caractéristique permet aux utilisateurs de récupérer plus d'une table de données avec une seule requête.

Quand devriez-vous opter pour une base de données relationnelle ?



L'un des principaux avantages des bases de données relationnelles est qu'elles éliminent les redondances. Si votre projet d'application mobile est particulièrement complexe et doit gérer de grandes quantités de données, vous pouvez opter pour une base de données relationnelle.

Qu'est-ce qu'un tableur, et en avez-vous besoin ?



Pour les débutants en particulier, les bases de données et les feuilles de calcul peuvent sembler identiques ou interchangeables. Elles servent toutes deux les mêmes objectifs : les bases de données et les feuilles de calcul vous permettent de stocker, créer, lire, mettre à jour ou supprimer des données, mais si nous regardons un peu plus en profondeur, elles peuvent présenter des différences importantes. Vous devez être conscient de ces différences pour choisir si vous avez besoin d'un service de base de données ou d'un tableur pour votre projet de développement d'applications mobiles no-code.

Qu'est-ce qu'un tableur ?



Les feuilles de calcul sont plus faciles à comprendre et à mettre en œuvre que les bases de données, même si elles peuvent présenter certaines limites. Comme leur nom l'indique, les feuilles de calcul sont des outils de base qui utilisent un format de lignes et de colonnes. Les exemples les plus simples sont Google Sheets ou Excel : les feuilles de calcul créées avec ces plateformes permettent de saisir et de manipuler des données de manière très simple, mais limitent-elles les performances de votre application mobile ? Examinons les avantages et les inconvénients de l'utilisation d'une feuille de calcul.

Avantages de l'utilisation des feuilles de calcul

Le principal avantage de l'utilisation de feuilles de calcul au lieu d'une base de données est qu'elles sont très simples et s'intègrent à votre application mobile. Après tout, utiliser une feuille de calcul est aussi facile que de remplir un formulaire.

Les feuilles de calcul sont également des systèmes de gestion des données sans code, et elles constituent l'une des meilleures options pour les étudiants et les débutants.

Inconvénients de l'utilisation des feuilles de calcul



Bien sûr, les feuilles de calcul ont de nombreuses limites. Dès que vous commencez à gérer un grand nombre de données, les tableurs ne sont plus adaptés. Les feuilles de calcul ne peuvent contenir qu'une quantité limitée de données, sinon le processus de récupération et d'édition des données devient trop long et inefficace. Les experts, cependant, peuvent toujours utiliser les feuilles de calcul pour capturer leurs idées de base ou construire des prototypes simples avant de passer au véritable processus de développement d'applications mobiles.

La principale limite des feuilles de calcul est qu'elles ne peuvent pas traiter des fonctions complexes. Si l'application mobile que vous développez est extrêmement simple, vous pouvez toujours utiliser des feuilles de calcul, mais si votre application mobile est destinée à d'autres personnes que vous, vous aurez besoin d'un système de base de données.

Comment choisir le plus adapté à vos besoins



Structure des données



La structure des données dépend des exigences de l'application mobile. Différentes applications mobiles nécessitent différents types de structure de données et, bien sûr, la structure de données que vous avez conçue dicte votre choix du système de base de données et du service de base de données dorsal.

Taille des données



La taille des données dépend des besoins de stockage. Si l'application mobile sans code que vous développez est très simple, si vous n'en avez besoin que pour un usage personnel, vous pouvez même vous passer de base de données et opter pour un tableur plus simple. Mais lorsque vous avez de grandes quantités de données, vous devez choisir un service de base de données dorsale qui a la capacité de les stocker et les performances nécessaires pour les récupérer et les modifier rapidement et efficacement.

Sécurité des données



La sécurité des données est un thème important. L'un des principaux avantages de s'appuyer sur un service de base de données backend externe est que vous n'avez pas à vous occuper de la sécurité en premier lieu. Le fournisseur de services est généralement responsable de la sécurité des données, et la sécurité fait partie de son offre.

Il est également important de souligner l'importance de la sécurité des données pour vos utilisateurs : lorsqu'ils utilisent votre application mobile, ils vous confient leurs données ; parfois, il s'agit de données personnelles et sensibles comme des numéros de carte de crédit ou des informations de santé. Il serait utile que vous garantissiez à vos utilisateurs que les données qu'ils fournissent sont en sécurité et ne sont pas accessibles à un attaquant. Vous ne pouvez y parvenir qu'en faisant appel à un service de base de données dorsale fiable. Si vous devez dépenser un peu plus pour obtenir un serveur plus sûr, le prix plus élevé en vaut toujours la peine lorsqu'il s'agit de sécurité.

Flexibilité du modèle de données



Lorsque vous choisissez votre service de base de données dorsale, assurez-vous qu'il offre une certaine flexibilité. Aucun modèle standard ne correspondra exactement à ce dont vous avez besoin pour votre projet d'application mobile no-code, et vous devez donc vous assurer que vous avez la possibilité de faire quelques ajustements.

Support nécessaire



Dans un service de base de données backend, le prix peut ou non être inclus dans le service d'assistance client. L'assistance est toujours importante lorsque vous achetez ce type de services (services de base de données, hébergement Web ou autres). Mais la quantité de support dont vous avez besoin dépend de votre expertise. Si vous êtes un débutant, vous pouvez avoir besoin de quelqu'un qui vous guide à chaque étape de la configuration de votre base de données : dans ce cas, assurez-vous de trouver un fournisseur de bases de données qui offre ce service. Si vous n'avez besoin d'assistance que dans des cas extrêmes parce que vous êtes capable de gérer les tâches standard par vous-même, alors vous pouvez économiser un peu d'argent sur l'assistance.

Évolutivité des applications mobiles



Supposons que vous commenciez petit mais que vous prévoyiez déjà de faire évoluer votre application mobile no-code. Dans ce cas, vous devez choisir un service de base de données dorsale qui permet une telle évolutivité. Ainsi, le moment venu, vous n'aurez pas besoin de changer de fournisseur, mais pourrez faire évoluer celui que vous utilisez déjà.

Nombre d'appareils



Supposons que vous développiez une application mobile sans code que les utilisateurs peuvent utiliser sur différents appareils. Dans ce cas, vous devez vous assurer que la base de données que vous choisissez est dotée d'une fonction permettant de résoudre les conflits qui peuvent se créer entre les appareils.

De nos jours, la plupart des applications mobiles peuvent être synchronisées sur plusieurs appareils (de nombreux utilisateurs utilisent les mêmes applications sur leur smartphone et leurs tablettes). Pour cette raison, cela devient une fonctionnalité importante à prendre en compte.

Exemples de bases de données sans code mobile



Realm DB

Realm DB est une base de données relationnelle open-source qui, comme nous l'avons mentionné, convient même aux projets complexes d'applications mobiles sans code.

MongoDB

Il s'agit d'une autre base de données open-source conçue pour les projets d'applications mobiles. Il s'agit d'un programme de base de données NoSQL hautement évolutif et basé sur le modèle relationnel. Nous avons vu que les bases de données relationnelles sont très évolutives et adaptées aux projets complexes. Même si vous commencez petit mais que vous avez l'intention de faire évoluer votre application, nous vous recommandons de commencer par une base de données relationnelle, même si sa configuration peut prendre un peu plus de temps que celle d'une simple feuille de calcul. Cela vous permettra de vous faciliter la tâche à l'avenir.

Conclusion



Dans cet article, vous avez appris ce qu'est une base de données et pourquoi elle est importante pour votre projet d'application mobile no-code. La sélection de la base de données la plus adaptée est la première décision importante que vous devez prendre lorsque vous commencez à développer une application mobile. Avec cet article, nous espérons avoir simplifié votre processus de décision.