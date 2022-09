Comme vous l'avez certainement déjà remarqué, les plateformes de streaming de contenu vidéo deviennent de plus en plus populaires en ligne. En parlant de plates-formes qui rapportent de l'argent, de plus, les applications de streaming de contenu vidéo semblent être la plus grande opportunité de gagner de l'argent de cette décennie.

De nombreux programmeurs l'ont remarqué, mais pensent qu'une application de streaming de contenu vidéo est trop compliquée à créer, que la concurrence est tout simplement trop élevée et qu'ils ne parviendront jamais à gagner de l'argent réel avec les applications de clonage Netflix qu'ils ont créées.

Il est vrai que la concurrence est très forte, mais vous pouvez toujours trouver un créneau où trouver le public dont votre produit a besoin (et vice versa). En ce qui concerne la complexité du processus de création d'un clone Netflix, il existe en fait une nouvelle frontière de codage et de programmation qui peut faire en sorte que ce type de projet gigantesque atteigne des développeurs comme vous ! C'est sans code. Dans cet article, nous vous guiderons dans la création de votre clone Netflix à l'aide d'outils sans code sans avoir à écrire de code ! Si cela semble impossible, sachez que ce n'est pas le cas et continuez à lire !

Qu'est-ce qu'un clone Netflix ?

Avant de discuter de la création d'un clone Netflix, expliquons clairement ce qu'est un clone Netflix. Si vous connaissez Netflix, l'une des principales plateformes de streaming de contenu cinématographique au monde, c'est plus facile à comprendre. Un clone de Netflix est une application Web qui, tout comme Netflix, fournit aux utilisateurs une base de données de films (ou de séries télévisées) qu'ils peuvent regarder quand ils le souhaitent. Tout comme Netflix, les clones Netflix peuvent nécessiter des frais mensuels : ainsi, avec quelques dollars par mois, les utilisateurs peuvent accéder à une vaste archive de films et vous monétiserez votre application Web de clone Netflix.

Netflix peut-il être cloné ?

On parle de clones Netflix dans cet article (et c'est pareil quand on rencontre ce terme sur le web) pour désigner des plateformes qui fonctionnent comme Netflix. Bien sûr, personne ne peut légalement pirater Netflix, donner accès à la plateforme de clonage Netflix et être payé pour cela : ce n'est pas de cela dont nous parlons ici.

Dans cet article, et chaque fois que nous parlons de clones Netflix, nous parlons de plateformes légales, où vous pouvez légalement mettre du contenu vidéo et des films à la disposition des utilisateurs et que vous pouvez monétiser légalement. Alors, pouvez-vous créer un clone Netflix ? Pouvons-nous créer une application de streaming vidéo et la monétiser ? Oui, nous pouvons créer un clone Netflix 100% légalement. Il est maintenant temps de découvrir comment.

Qu'est-ce que le no-code ?

Il reste encore une information préliminaire que nous devons partager avant de passer à notre guide étape par étape sur la création d'un clone Netflix. Nous avons parlé de créer un clone Netflix sans utiliser de code, mais comment est-ce possible ?

Aucun code n'est la solution. Le no-code est une nouvelle approche du codage qui permet à de plus en plus de personnes de commencer à créer leur propre application Web et mobile, y compris un clone Netflix. No-code signifie exactement ce que vous imaginez : la possibilité de créer une plateforme aussi complexe qu'un clone de Netflix sans écrire de code et en utilisant un langage de programmation mais en utilisant une interface visuelle fournie par un outil no-code.

En plus de fournir une interface visuelle, les outils sans code fournissent des éléments de pré-construction que le développeur peut assembler pour obtenir les résultats souhaités. Comme vous pouvez facilement le deviner, avec les plates-formes sans code, la programmation devient accessible à de plus en plus de personnes et les coûts de développement de nouvelles applications deviennent de plus en plus bas. Comme vous êtes sur le point de le découvrir, ces aspects deviennent extrêmement importants lorsque vous commencez à construire une plateforme aussi complexe qu'un clone de Netflix.

Il existe plus d'un outil sans code disponible, et le choix entre eux est plus important que vous ne le pensez. La qualité du no-code que vous choisissez affecte la qualité du clone Netflix que vous construisez. Ce que vous attendez de votre application sans code, c'est qu'elle puisse vous donner un contrôle total sur ce que vous construisez ; rappelez-vous toujours qu'un outil sans code doit améliorer votre créativité, pas la limiter !

Qu'est-ce qui vous fait comprendre qu'un outil sans code vous permet un contrôle total et une liberté totale sur votre processus créatif ? Accès au code source !

L'une des applications sans code les plus recommandées sur le marché aujourd'hui est AppMaster, et l'une de ses forces est justement cela. Bien qu'il génère automatiquement du code backend, il en garantit également l'accès. Vous devez rechercher cela dans une application sans code lorsque vous construisez votre clone Netflix ou travaillez sur tout autre projet.

Guide étape par étape sur la façon de créer votre clone Netflix sans codage

Obtenez votre outil sans code

Comme nous venons de le dire, si vous souhaitez créer une application de clonage Netflix sans codage, vous avez besoin d'un outil sans code. Mettons-nous au travail. Dans cette section, nous allons analyser chaque étape qui vous amènera à la création de votre clone Netflix.

Façonner l'interface utilisateur

Comment l'utilisateur parcourra-t-il le contenu disponible sur votre plateforme de clone Netflix ? Eh bien, il y aura une page d'accueil avec le contenu le plus célèbre et un aperçu de page dynamique qui apparaîtra une fois que l'utilisateur aura cliqué sur un contenu spécifique. Vous aurez également besoin d'un portail d'administration que vous et votre équipe utiliserez pour télécharger du contenu sur les plates-formes de clonage Netflix.

Ainsi, la page d'accueil, la page d'aperçu et le portail sont les trois éléments qui constituent le tout premier brouillon rax de votre clone Netflix, et vous construirez à partir de là.

Base de données

Si vous pensez à Netflix, vous pouvez le considérer comme une base de données de films. Chacun d'eux est classé par nom, description, genre, etc. Donc, bien sûr, si vous construisez un clone Netflix, vous avez besoin d'une base de données de contenu.

La création d'une base de données sur des outils sans code comme AppMaster est simple : vous pouvez utiliser des modèles de base de données prédéfinis, puis commencer à la créer en répertoriant les types de données et en ajoutant les champs nécessaires. Par exemple, vous pouvez configurer le contenu et votre type de données, puis ajouter les champs suivants :

Film ou émission de télévision

Titre du film ou de l'émission

Description du film ou de l'émission

Vignette

Genre

Catégorie

Fichier de contenu

Cela aiderait si vous aviez également une autre base de données. Si nous revenons à Netflix, d'un côté, nous avons une base de données de contenus disponibles ; de l'autre, nous avons une base de données d'utilisateurs. Ainsi, la deuxième base de données dont vous avez besoin est celle des utilisateurs.

Configurez un utilisateur comme type de données, puis ajoutez - au moins - les champs suivants

Nom d'utilisateur

E-mail

Type d'abonnement

Page de téléchargement de contenu

Il est maintenant temps de commencer à construire le cœur de votre clone Netflix : le contenu lui-même. Une fois que vous avez configuré les bases de données dont vous avez besoin, vous devez commencer à télécharger du contenu. Cependant, il y a un passage préliminaire qui est très important.

Avant de commencer à télécharger du contenu, vous souhaitez créer le portail principal (quelque chose que les utilisateurs ne verront jamais) pour télécharger et gérer le contenu qui sera diffusé sur la plate-forme de clonage Netflix. Avec ce portail de gestion de contenu, vous créez le flux de travail qui alimentera votre clone Netflix.

Les administrateurs du clone Netflix ne devraient pas seulement pouvoir télécharger du contenu via le portail principal. Néanmoins, ils doivent également être en mesure de le gérer, ce qui signifie qu'il doit s'agir d'un outil principal qui leur permet de structurer le contenu par champs pertinents dans la bibliothèque de films et de contenu. Ce que vous voulez construire avec votre outil sans code est une page "Télécharger du contenu" où vous pouvez remplir tous les champs que vous avez configurés dans votre base de données et ajouter du contenu à la bibliothèque.

Affichage du contenu

Vous avez maintenant créé tous les "outils" de gestion dont vous avez besoin, mais vos utilisateurs doivent pouvoir parcourir le contenu. Vous devez construire une page dynamique d'affichage de contenu. Tout d'abord, que signifie dynamique ? Dans votre plateforme de clone Netflix, vous aurez une page de prévisualisation (ou page de description) pour chacun des contenus disponibles.

Cela ne signifie pas que vous devez créer manuellement une page de description pour chaque contenu que vous avez téléchargé. Au contraire, vous devez créer une page de description de contenu qui se personnalise automatiquement en fonction du contenu auquel elle fait référence. En ce sens, la page d'affichage du contenu est dynamique car vous créez une sorte de modèle qui est modifié en fonction de certains paramètres (dans ce cas, en fonction du film ou du contenu auquel il se réfère).

Cela peut sembler compliqué à construire, mais avec un outil sans code, la tâche est plus facile : vous pouvez utiliser la fonctionnalité spécifique conçue pour créer des pages dynamiques, paramétrer quels sont les éléments dynamiques, lier ces éléments à votre champ de base de données, et c'est Fini.

La logique derrière ce passage est la suivante : vous dites à votre clone Netflix que, par exemple, dans le champ Image Preview, il doit afficher le contenu du champ de la base de données appelé "Image Preview". Le logiciel vérifiera la base de données pour chaque contenu et affichera l'aperçu IMage associé à chaque film.

Si, au lieu d'avoir des pages dynamiques, vous travailliez avec des pages statiques, vous devrez créer une page de description de contenu pour chaque film et spécifier quelles données doivent être affichées dans chaque champ de la page statique.

Recherche de contenu

Du côté frontal, vous avez également besoin d'une page de recherche de contenu. C'est celui que les utilisateurs utiliseront pour rechercher un contenu spécifique. Cependant, dans ce cas, plus qu'une page de recherche spécifique, vous souhaitez créer une barre de recherche qui permet à vos utilisateurs de rechercher du contenu par titre.

Avec votre outil de codage visuel , vous pouvez commencer à créer votre outil de recherche en ajoutant une barre de recherche et en la configurant. Il n'est pas nécessaire de fournir de nombreux champs ; le titre est généralement celui qui compte. L'outil sans code fournira quelques options pour personnaliser votre barre de recherche ; le plus important est celui appelé "champ à rechercher". Ici, vous voulez mettre en place un "titre". Le code comparera le contenu saisi par l'utilisateur avec le champ de titre de votre base de données et fournira les résultats.

Caractéristiques supplémentaires

À ce stade, votre clone Netflix fonctionne déjà :

Vous disposez d'une base de données de contenus disponibles.

Vous avez votre outil backend pour continuer à télécharger et à gérer le contenu.

Vous disposez également des outils frontaux qui permettent aux utilisateurs d'utiliser le clone Netflix, ce qui signifie naviguer dans le contenu, visualiser la description du contenu et diffuser le contenu.

Cependant, vous pouvez ajouter d'autres fonctionnalités si vous souhaitez amener le contenu Netflix que vous venez de créer à un autre niveau.

Une liste enregistrée

Netflix est l'exemple parfait d'une plateforme de streaming de contenu vidéo, et c'est pourquoi nous continuons à le prendre comme exemple. L'une des fonctionnalités que nous utilisons tous sur Netflix est la liste de contenu enregistré : lorsque vous tombez sur du contenu que vous aimeriez regarder, mais plus tard, nous l'enregistrons sur notre liste afin que nous puissions le trouver facilement lorsque nous y allons. pour le regarder.

Vous pouvez également ajouter la même fonctionnalité à votre clone Netflix pour le rendre plus utilisable. La meilleure façon d'implémenter cette fonctionnalité consiste à ajouter un workflow déclenché lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton Ajouter à ma liste. Les workflows sont une série d'actions résultant d'un déclencheur. Dans ce cas, le déclencheur est le clic sur le bouton Ajouter à ma liste, et le workflow est le suivant : le contenu actuel est ajouté à la liste de surveillance des utilisateurs.

Lecture de contenu

Nous avons passé en revue tous les aspects essentiels que vous devez mettre en œuvre lorsque vous commencez à créer votre application de clonage Netflix, mais nous avons enfin laissé le plus important de tous : la fonction de lecture de contenu. Votre clone Netflix aura bien sûr besoin d'un lecteur de contenu vidéo.

Certains outils sans code vous permettent d'utiliser des plugins dans votre processus de création d'applications. Les plugins sont des logiciels tiers que vous pouvez utiliser sur votre projet. Si vous parcourez les plugins disponibles, vous trouverez certainement le lecteur vidéo qui peut fonctionner pour vous. Malgré ces plugins venant de l'extérieur (ils peuvent être programmés et fournis par un développeur externe). Quand devriez-vous choisir d'utiliser un plugin tiers ? Chaque fois que vous recherchez une fonctionnalité spécifique (ou des fonctionnalités) que le lecteur vidéo natif peut ne pas avoir.

Combien cela coûte-t-il de commencer à construire un clone Netflix ?

Dans notre guide, nous avons décomposé la tâche complexe consistant à commencer à créer votre clone Netflix en éléments gérables. Cela ne signifie pas que commencer soudainement à créer un clone Netflix est devenu facile. C'est toujours un projet complexe, facilité par le fait que vous utilisez un outil sans code, mais toujours complexe. La complexité est toujours l'un des aspects majeurs qui affectent le prix d'un service. Alors, combien cela coûte-t-il de commencer à construire un clone Netflix ?

La vérité est que si vous n'utilisez pas une plate-forme sans code et que vous engagez un développeur qui ne l'utilise pas, le processus sera si long et coûteux que le service sera extrêmement coûteux (à une douzaine de milliers de dollars). Mais l'un des nombreux avantages de l'utilisation d'outils sans code est justement celui-ci : réduire les coûts de programmation. Que vous commenciez à construire notre clone Netflix ou que vous engagiez quelqu'un pour le faire qui utilise une plateforme sans code comme AppMaster, dans les deux cas, les coûts seront extrêmement réduits, et c'est une raison de plus pour commencer à construire votre clone Netflix sans code !