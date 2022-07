Le processus de conception UX commence par comprendre les objectifs d'une entreprise et comment servir au mieux un public cible. Il est possible de fournir une expérience agréable et mémorable aux utilisateurs en apprenant la psychologie d'un utilisateur et en appliquant les meilleures pratiques UX. Nous avons compilé cette ressource pour vous aider dans le processus de conception UX, du début à la fin.

L'objectif du processus de conception UX est que les utilisateurs aient une meilleure expérience en ligne.

Le rôle d'un concepteur d'expérience utilisateur est de construire le paysage numérique, de guider les utilisateurs à travers son étendue et de leur fournir quelque chose qui affecte ce qu'ils ressentent. Les éléments qui composent un site Web, y compris le contenu, la conception, la structure et la navigation, contribuent à offrir une expérience mémorable.

L'utilisateur est au cœur de la conception. Lorsqu'une personne peut découvrir rapidement l'information dont elle a besoin, elle a atteint son objectif et n'ira peut-être pas plus loin.

Quel était le but de leur visite ?

Quelles informations recherchent-ils ?

Et quelles solutions recherchent-ils aux problèmes qu'ils peuvent rencontrer ?

UX se concentre sur les pensées d'un utilisateur, créant une expérience qui offre ce qu'il veut le plus et rapidement possible.

Les composants de la conception, tels que les choix de navigation, les boutons, les combinaisons d'appel à l'action/d'interaction et d'autres interactions, guident l'utilisateur tout au long de la conception, avec un contenu qui complète la substance. Pour une UX réussie, vous devez savoir ce que veulent les visiteurs et pourquoi ils sont sur votre site.

Toute discussion concernant l'expérience utilisateur doit inclure une discussion sur la conception de l'interface utilisateur. L'objectif de l'interface utilisateur (interface utilisateur) est d'aborder la conception en détail, de la police de caractères utilisée à l'apparence et à la convivialité des boutons et autres interactions. La conception de l'interface utilisateur se préoccupe davantage de la façon dont quelqu'un se connectera et s'engagera dans la conception du produit, tandis que la conception UX s'éloigne de ces aspects et se concentre sur la façon dont les gens interagiront avec lui. Les concepteurs UX tiennent compte de ce que les clients attendent d'un site Web et créent une expérience qui répond à ces besoins pendant le processus de conception.

Conception UX : ce qui compte

Pour créer un design convaincant et réussi, vous devez comprendre quelles étapes sont les plus importantes.

L'expérience utilisateur et l'image de marque sont liées

La relation entre l'image de marque et l'expérience utilisateur est symbiotique. Un site Web avec une mauvaise expérience utilisateur pourrait nuire à la réputation d'entreprises bien connues. En revanche, une expérience consommateur simple et efficace peut aider une jeune entreprise. Les deux éléments du marketing - l'image de marque et l'expérience utilisateur - concernent tous les perceptions, et les deux doivent être cohérents pour qu'une entreprise prospère.

Design d'interaction

Au début du processus de conception UX et tout au long du processus de développement de produits, les concepteurs UX doivent garder à l'esprit l'image de marque d'une entreprise et la manière dont elle sera véhiculée dans la conception.

L'expérience utilisateur consiste à atteindre les objectifs commerciaux

Le site Web d'une entreprise doit faire partie de sa stratégie globale. Pour créer une marque mémorable, le contenu et la fonctionnalité doivent fonctionner ensemble. Il doit y avoir une justification du processus de conception UX et une compréhension de la raison pour laquelle ce travail est nécessaire. Une équipe de conception et une équipe de développement doivent non seulement être familiarisées avec le design thinking, mais aussi comprendre les objectifs marketing plus larges d'une entreprise.

Regardez ce qui fonctionne et doit être amélioré s'il s'agit d'une refonte. Considérez ce qui manque et comment la conception d'une meilleure expérience utilisateur peut aider à résoudre ces problèmes.

Identifiez ce que vous voulez que les gens fassent sur votre site Web, comme acheter un produit, s'inscrire à un service ou demander plus d'informations. Tout dépend de ce que vous voulez qu'ils en fassent !

L'UX facilite la vie des utilisateurs

Si une interface est intuitive, conviviale et bien organisée de manière logique, n'importe qui peut y naviguer sans obstacles. Au lieu d'être compliquée et peu pratique, une UX crée les voies qui permettent un flux fluide.

La variété des compétences en conception d'un concepteur UX lui permet de créer l'architecture que de vraies personnes suivront. Qui, quoi et quand de l'expérience sont tous des facteurs à prendre en compte lors de l'évaluation de la convivialité. L'utilisateur est qui, le contenu est quoi, et l'ordre et la logique dans l'expérience de la conception visuelle sont quand.

L'empathie doit guider l'expérience d'un utilisateur

Un concepteur d'expérience utilisateur doit se mettre à la place de l'utilisateur final avant de commencer le processus de développement d'un projet. Les concepteurs doivent avoir une connaissance approfondie des problèmes et des douleurs de leurs clients pour les aider efficacement. Les concepteurs doivent être en mesure de visualiser un site Web du point de vue d'un utilisateur et d'anticiper la façon dont ils doivent y naviguer. Ils doivent assembler les milliers de pièces pour donner un sens à ceux qui les utilisent.

Les concepteurs UX ont une bonne compréhension de la façon dont toutes les pages d'un site Web fonctionnent ensemble, mais ils ne négligent jamais les petits détails au niveau micro de la façon dont chaque page aide les gens à atteindre leurs objectifs.

Le site Web de ce service d'abonnement alimentaire, par exemple, reflète le mode de vie des personnes qui s'intéressent à une alimentation saine. Une image de leur nourriture, des lignes simples et beaucoup d'espace négatif suggèrent qu'ils connaissent leur démographie et ce qui les intéresse. Ce volet met l'accent sur la qualité de leur cuisine, ce qui est une préoccupation importante pour les personnes qui songent à s'inscrire au service alimentaire mensuel.

Comprendre un public implique de développer une expérience qu'il trouvera utile et agréable lorsqu'il le parcourra.

La recherche utilisateur est une composante essentielle du processus de conception de l'expérience utilisateur

Il serait utile que vous ayez une image claire du public que vous souhaitez attirer. Ils sont plus que des "utilisateurs". Il est crucial de comprendre leurs défis et comment ils prévoient d'arriver là où ils veulent être. Supposez simplement ce que les autres veulent et ont besoin. Nous pouvons obtenir une connaissance hâtive de leurs désirs et demandes, mais mener des recherches sur les utilisateurs nous fournira une compréhension plus éclairée de leurs intérêts et désirs naturels.

La recherche d'utilisateurs et la catégorisation des utilisateurs permettent un processus de développement plus ciblé. Au lieu de s'appuyer sur des idées préconçues, les données réelles aident à déterminer comment un site Web est construit et quelles fonctionnalités doivent être ajoutées.

Nous pouvons éliminer l'incertitude et en apprendre davantage sur les problèmes et les attentes des gens en menant des recherches sur les utilisateurs. Une véritable empathie est impossible lorsque les entreprises ne comprennent pas ceux qu'elles veulent atteindre.

Il est essentiel de mener régulièrement des recherches sur les utilisateurs

La recherche d'utilisateurs est une première étape critique dans le processus de conception. Il permet de créer un produit autour des attentes des gens et évite la frustration avec une expérience adaptée à leurs besoins spécifiques.

Les tests et les recherches sont sans fin. Changer les objectifs des parties prenantes, les comportements des consommateurs et la concurrence peut faire en sorte qu'un design soit perçu différemment. Un site Web qui était en vigueur il y a deux ans ne l'est peut-être plus. Pour déterminer si une conception est toujours pertinente pour ses utilisateurs, une recherche continue des utilisateurs est nécessaire.

Déterminez ce que vous voulez apprendre de la recherche d'utilisateurs

Savoir quelles questions et informations vous souhaitez obtenir de vos utilisateurs est essentiel pour maximiser la recherche d'utilisateurs. Comme tout autre processus, le succès doit être défini. La recherche d'utilisateurs peut devenir incontrôlable et devenir une forme de glissement de portée s'il n'y a pas de contraintes ou d'indicateurs en place.

Entretien avec de vraies personnes

Quelle meilleure approche pour interagir avec votre public que d'être dans le même espace qu'eux ? Les entretiens avec les utilisateurs assimilent généralement quelques personnes et les font parcourir un site Web pendant que les membres de l'équipe regardent. Mettre l'inaction de l'utilisateur est crucial. Voir comment les gens interagissent et recevoir des commentaires en temps réel peut vous aider à identifier les problèmes liés à votre conception et à informer des modifications nécessaires avant sa mise en ligne.

Les entretiens avec les clients et les clients donnent un aperçu des éléments que vous avez peut-être négligés lors de vos recherches et de votre travail sur le projet pendant des semaines ou des mois. Peut-être que la navigation n'est pas aussi simple que vous l'imaginiez, ou que les gens ne reconnaissent pas les CTA. Lorsque vous avez un point de vue extérieur, vous serez en mesure de voir les difficultés que les utilisateurs typiques peuvent rencontrer lorsqu'ils tentent d'accomplir les activités que vous souhaitez qu'ils fassent.

Créer des personas d'utilisateur

Un persona est une idée approximative de qui peut être un utilisateur typique sur la base de votre recherche d'utilisateurs. Tel que créé par Vimala sur Dribbble pour une entreprise de voyages, un personnage fournit une mine d'informations sur l'utilisateur type. En examinant leur profil, nous pouvons découvrir qui ils sont et quel type d'articles ou de services de voyage les intéresse.

Lorsque vous construisez un personnage, il n'est pas censé représenter la moyenne de toutes les personnes. C'est un sous-ensemble de votre public cible. Personas peut vous aider à concevoir une expérience satisfaisante pour la façon dont vous souhaitez qu'un individu ou une équipe spécifique perçoive votre entreprise.

Faire des sondages

Les enquêtes et les questionnaires sont également une excellente approche pour collecter des informations critiques. Ils vous permettent de poser des questions particulières sur ce que les gens recherchent ou de recevoir des commentaires sur un design spécifique et s'il répond aux besoins du public cible.

Les enquêtes peuvent recueillir certaines informations, telles que des réponses oui/non, des évaluations et d'autres réponses claires qui peuvent être combinées et analysées. Les enquêtes sont également utilisées pour acquérir des informations plus qualitatives et ces mesures. Les utilisateurs peuvent avoir une toile propre pour exprimer leurs idées et leurs convictions. Ces informations détaillées complètent et éclairent les données quantitatives précédemment collectées.

Lors de la création de ces questions, gardez à l'esprit que vous ne voulez pas amener les gens aux réponses que vous désirez. Gardez les demandes de renseignements neutres et dépourvues de vos désirs et de vos idées préconçues. Permettez-leur de répondre avec leur propre biais prédéfini plutôt que le vôtre.

Créer des flux d'utilisateurs

Il serait utile que vous décidiez d'abord ce que vous voulez que les gens fassent et comment ils devraient l'accomplir avant de décider du plan directeur d'un concepteur de site Web. Le flux d'utilisateurs est la série d'étapes qu'une personne parcourt lorsqu'elle visite votre site Web, d'une page de destination à d'autres sections de votre site - comprendre les itinéraires que vous souhaitez qu'un utilisateur emprunte vous aidera à déterminer comment votre conception doit être organisée, qui aideront au développement de wireframes et de prototypes.

Les flux d'utilisateurs illustrent chaque étape de ces parcours, que vous construisiez un flux d'utilisateurs pour montrer comment quelqu'un s'y prendrait pour acheter et vérifier un produit ou comment il découvrirait plus d'informations sur un sujet spécifique. Plusieurs outils de conception UX sont sur le marché, tels que FlowMapp, Stormboard et Whimsical. Alternativement, vous pouvez utiliser un stylo et du papier pour développer des choses.

Comprendre l'architecture de l'information

Notre cerveau a une affinité pour l'ordre et le désordre. Nous devons comprendre ce qui est dit, qu'il s'agisse d'un livre, d'un film que nous regardons ou d'un site Web que nous visitons. Le but de l'architecture de l'information est d'organiser les parties d'un site Web de manière à ce qu'elles aient un sens pour quelqu'un qui le consulte.

Prenons une analogie avec un sac de blocs. Vous vous retrouvez avec un désordre emmêlé lorsque vous l'ouvrez et que vous le versez. Vous pouvez les organiser de manière significative en les combinant, en les catégorisant et en les empilant. L'architecture de l'information implique de classer et de placer votre matériel de manière logiquement appropriée pour vous et votre utilisateur final.

Il s'agit d'un aperçu de certains des éléments qui entrent dans le développement d'un site Web efficace :

Identifier : de quel contenu avez-vous besoin pour véhiculer le récit de votre marque ? Déterminez chaque élément requis pour que vous puissiez communiquer ce que vous souhaitez dire à votre public.

Classifier : C'est l'étape où vous devez catégoriser et diviser votre matériel afin qu'il soit prêt à être incorporé dans la mise en page.

Carte : organisez et structurez le matériel, en démontrant comment chaque concept ou élément de contenu conduira au suivant.

Le processus d'architecture de l'information consiste à organiser le contenu dans une hiérarchie raisonnable. Cette structure décrit comment les gens consommeront les concepts introduits dans une séquence logique.

Le tri des cartes est une approche populaire pour y parvenir, et il peut être effectué de manière conventionnelle avec du papier et un stylo ou en utilisant des logiciels tels que Optimal Sort et UserZoom.

Wireframes pour sites Web

Un wireframe est un plan bidimensionnel (2D) qui décrit la structure de chaque page, avec des indicateurs visuels tels que des lignes, des grilles et des boîtes indiquant où le contenu, les images et d'autres composants seront placés. Ils peuvent être en haute résolution, détaillés ou en basse résolution et minimalistes pour chaque page. Les wireframes sont un outil précieux pour les concepteurs et les développeurs. Ils agissent comme un cadre, leur fournissant la structure dont ils auront besoin pour créer un site Web.

Une utilisation du wireframing est pour la communication. Il s'agit d'une méthode visuelle pour montrer comment les pages Web seront construites pour tout le monde, quel que soit leur travail.

Maquettes et développement de prototypes

Certaines personnes ne sont pas sûres des distinctions entre un wireframe, une maquette et un prototype. Tous ont une fonction.

Une structure filaire décrit et organise chaque page dans une conception au lieu des spécifications détaillées d'Adobe Photoshop ou Illustrator. Bien que leurs capacités varient, ils ne contiennent généralement pas de connexions fonctionnelles ou d'améliorations esthétiques. Ils sont là pour vous montrer à quoi ressemblera chaque page d'un point de vue général.

Un wireframe est une étape en dessous d'une maquette. Si vous utilisez un service tel que Webflow, qui génère du code au fur et à mesure que vous le concevez, vous n'aurez pas à effectuer cette étape. Vous vous retrouverez avec un site Web entièrement fonctionnel. Les maquettes sont des représentations graphiques de conceptions qui reprennent ce qui a été établi avec des wireframes. Il peut y avoir certaines fonctionnalités, telles que la navigation, mais l'accent est mis sur l'affichage du design.

Les prototypes sont des représentations presque complètes d'une conception. Tout, de l'architecture de l'information à la navigation, en passant par les interactions, les visuels importants et les blocs de contenu, sera fait. Il n'est pas nécessaire d'avoir chaque petite chose, mais tout ce qu'un utilisateur voudra interagir avec et apprécier doit être accessible. Les éléments que vous souhaitez qu'un utilisateur remarque lorsqu'il interagit avec votre produit ont été incorporés. Cela implique des fonctionnalités telles que des boutons d'appel à l'action, des animations et d'autres composants dynamiques. Les prototypes vous permettent de recevoir des commentaires et d'apporter des modifications avant la mise en ligne. Vous pouvez avoir des prototypes basse fidélité et haute fidélité avec prototypage. Les prototypes haute fidélité sont destinés à être testés dans le monde réel et à montrer comment un produit fonctionne en pratique. En revanche, les prototypes basse fidélité se concentrent davantage sur la fonctionnalité que sur l'apparence.

Tests d'utilisation

Il est temps de faire des tests d'utilisabilité une fois que vous avez terminé un prototype pratique. Cela implique de laisser quelqu'un qui n'est pas familier avec le design en faire l'expérience pour la première fois.

Les tests d'utilisabilité sont souvent effectués en personne ou à distance. Le fait d'avoir d'autres personnes à l'emplacement exact vous permet d'observer comment les gens se sentent lorsqu'ils utilisent le Web. Cela vous permettra d'obtenir des commentaires impartiaux sur votre conception et de déterminer ce qui ne fonctionne pas.

Les tâches doivent être décrites en détail pour que les personnes puissent les accomplir. Si vous créez un site Web de commerce électronique, vous pouvez leur demander de suivre les étapes d'ajout de marchandises à un panier et de passer à la caisse. Ou peut-être voulez-vous qu'ils découvrent une réponse à une question fréquente sur votre produit ou service. Examinez à quel point il est difficile ou simple pour un utilisateur d'explorer le matériau, et vous disposerez de nombreuses données pour savoir si la conception est pratique et les modifications à apporter.

Les tests d'utilisabilité peuvent être effectués tout au long du processus de conception, mais ils sont plus efficaces dans les premières étapes. Plutôt que plus tard, lorsqu'il est plus entièrement construit, les modifications sont plus simples à apporter dès le début. S'occuper des changements dans la structure, la navigation et l'architecture des informations dans les premières phases prend moins de temps que d'essayer de tout faire à la fin.

Les utilisateurs doivent être au cœur de la conception de votre expérience utilisateur

Il est facile de se laisser emporter par les dernières tendances et modes de conception en ligne. Plutôt que d'essayer d'avoir les conceptions de sites Web les plus avancées et les plus élégantes, il est préférable de créer quelque chose qui ne perd jamais le contact avec les attentes des utilisateurs. L'expérience utilisateur de votre site Web est déterminée par sa facilité d'utilisation, son organisation et sa cohérence. Le point le plus important à retenir est que l'expérience utilisateur est axée sur l'empathie - en veillant à ce que les utilisateurs reçoivent tout ce dont ils ont besoin pour vivre une expérience positive et satisfaisante.