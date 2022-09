Les organisations et entreprises à grande échelle ont de nombreux délais stricts à respecter et des réglementations à suivre. Ils doivent faire face à un large éventail de tâches sur une base régulière. Par conséquent, il est important de rationaliser les opérations commerciales afin de minimiser les dépenses en temps et en argent.

L'un des meilleurs moyens d'optimiser les entreprises consiste à intégrer les procédures de développement d'applications mobiles d'entreprise à l'aide de la technologie moderne. Une majorité importante d'entreprises au niveau de l'entreprise s'appuient sur des applications d'entreprise mobiles pour maximiser l'efficacité des employés et des clients.

Cependant, il serait utile de garder à l'esprit qu'une application d'entreprise est différente des applications traditionnelles que nous utilisons et voyons dans notre vie quotidienne. La majorité des applications développées pour les grandes entreprises sont destinées à résoudre un problème particulier d'une entreprise spécifique. Il existe de nombreuses nuances et pièges dans les procédures de développement d'applications d'entreprise. Par conséquent, cet article vise à discuter en détail des différents aspects du développement d'applications mobiles d'entreprise.

Qu'est-ce que le développement d'applications mobiles d'entreprise ?

Le développement d'applications mobiles d'entreprise est le processus de développement et de déploiement d'applications mobiles évolutives pour aider les entreprises à rationaliser leurs opérations commerciales et à augmenter leur productivité . Outre l'augmentation de la productivité et la réduction des coûts, l'utilisation des applications d'entreprise mobiles vise à fournir un logiciel orienté utilisateur pour interagir avec les clients et les employés de la meilleure façon possible.

Les avantages et fonctionnalités spécifiques d'une application mobile d'entreprise varient considérablement d'une situation à l'autre. Il peut être créé à des fins internes et externes. De même, ces applications peuvent être similaires aux nombreuses applications disponibles sur le marché, ou elles peuvent être des solutions logicielles complètement uniques pour répondre à certaines exigences d'une organisation.

Exemples d'applications d'entreprise mobiles

Si vous voulez que votre application d'entreprise mobile réussisse et grimpe dans les classements des magasins de jeux mobiles tels que Google Play Store et iOS Store, vous devriez consulter certains des exemples populaires d'applications d'entreprise.

Un développement efficace, des tests complets et la mise en œuvre de stratégies marketing fiables sont quelques-uns des facteurs les plus importants qui permettent à une application d'entreprise de se démarquer de la concurrence et de faire de votre entreprise un succès retentissant. Voici quelques-unes des applications mobiles d'entreprise populaires opérant sur le marché.

Zoom

Zoom est l'une des options gratuites les plus populaires qui permet aux gens de communiquer n'importe où dans le monde et à tout moment. Vous pouvez le télécharger et l'installer sur plusieurs appareils comme Android, Windows et Mac. De nombreuses entreprises prospères utilisent Zoom pour des raisons de communication telles que des réunions, des webinaires, etc.

Le graphique suivant montre les revenus de Zoom sur les quatre années. L'augmentation massive du deuxième trimestre 2020 est due à la pandémie de coronavirus lorsque des personnes du monde entier ont commencé à utiliser Zoom pour la visioconférence.

MailChimp

Vous connaissez très probablement MailChimp. C'était l'une des premières et des plus simples méthodes pour les personnes non techniques de composer un e-mail. MailChimp continue de fournir un excellent service en mettant régulièrement à jour son interface utilisateur. MailChimp a réussi à devenir l'une des plateformes d'entreprise les plus performantes à des fins de marketing et de stratégie de marque.

Télégramme

Actuellement, ce logiciel non lié au jeu est le plus téléchargé au monde. Une application de messagerie basée sur le cloud appelée Telegram compte déjà des millions d'utilisateurs. Qu'est-ce qui distingue Telegram des autres applications de chat ? La rapidité et la sécurité montrent qu'il a été conçu après avoir soigneusement examiné les facteurs qui affectent une application d'entreprise.

AppMaster pour les systèmes de CAO

L'automatisation du système de gestion des commandes Autodesk a été créée avec une aide sans code. Il permet de passer des commandes auprès des distributeurs sur les systèmes Autodesk, de recevoir des abonnements à des licences, d'accéder à des prospects, etc.

Quelle est l'importance du développement d'applications mobiles d'entreprise ?

L'importance des applications d'entreprise mobiles peut être jugée par le fait que les recherches d' Allied Market Research montrent que le marché mondial des applications d'entreprise valait 238,36 milliards de dollars en 2020 et devrait atteindre 527,40 milliards de dollars d'ici 2030 .

Plusieurs facteurs différents provoquent une augmentation massive de la popularité des applications mobiles d'entreprise mobiles. Il devient incontournable pour toutes les entreprises modernes et les dirigeants qui souhaitent profiter des avantages de la révolution numérique.

La mise en œuvre d'outils, de technologies et de stratégies numériques modernes permet aux entreprises de numériser et d'accélérer leurs processus, augmentant ainsi la productivité et la croissance de la clientèle. Plusieurs autres avantages du développement d'applications mobiles d'entreprise seront abordés tout au long de cet article.

Il existe de nombreux facteurs différents pour lesquels les entreprises doivent investir dans des procédures de développement d'applications d'entreprise efficaces et fiables. Une application mobile d'entreprise bien développée peut accélérer la croissance de votre entreprise en améliorant votre entreprise de nombreuses façons.

Le développement d'applications mobiles d'entreprise augmente non seulement la productivité des employés, mais réduit également considérablement les dépenses de l'entreprise. Il vous permet de stocker et d'organiser des données massives et de les analyser pour prendre de meilleures décisions commerciales. Continuez à lire pour découvrir les différents avantages du développement d'applications d'entreprise qui vous aident à développer votre entreprise.

Augmenter la productivité des employés

À l'aide d'applications professionnelles mobiles, les travailleurs et les entreprises peuvent télécharger toutes les données cruciales à tout moment, ce qui leur permet d'accéder aux informations stockées depuis n'importe quel endroit. De plus, étant donné que les données peuvent être facilement accessibles dans un environnement en temps réel, ce qui permet de gagner du temps sur le traitement et l'organisation des données, la productivité des employés est augmentée. Cela évite également aux employés de maintenir régulièrement les données, augmentant leur niveau de productivité manuellement.

Dossiers mis à jour

Peu importe où elles se trouvent, les entreprises qui dépendent fortement des chauffeurs, des techniciens ou des livreurs doivent toujours être liées. La réponse à la croissance d'une entreprise de services passe par les applications d'entreprise mobiles. Ces applications relient les employés et l'entreprise tout en informant les consommateurs.

Augmenter la rentabilité

Afin de fournir une expérience utilisateur transparente et une navigation simple, l'entreprise investit plus d'argent dans la conception ainsi que dans le développement de l'application. Cela devient encore plus critique pour les grandes entreprises car elles doivent fournir une expérience utilisateur satisfaisante pour établir une grande entreprise prospère. Des dépenses de maintenance réduites, des mises à niveau fréquentes et un engagement élevé des utilisateurs avec les applications d'entreprise sont des éléments incroyables pour améliorer le retour sur investissement de votre entreprise.

Gestion des tâches simple et rapide

La possibilité d'organiser et d'attribuer facilement des tâches est rendue possible lorsque toutes les informations sont à portée de main.

De plus, en ayant des choix pour surveiller le personnel, les réunions et les opérations de l'entreprise, pour n'en citer que quelques-uns, l'administration peut prendre des décisions éclairées plutôt que de laisser les opinions des gens les affecter. En fin de compte, la rationalisation des tâches de gestion banales est un avantage majeur des applications d'entreprise mobiles.

Automatisation du flux de travail

L'intégration d'applications d'entreprise (EAI), qui intègre les fonctionnalités essentielles des applications dans une interface conviviale, aide à optimiser les opérations de l'entreprise. En outre, il améliore l'ouverture des processus et la collaboration entre les départements. Sans créer d'interfaces spécifiques à l'application et sans les connecter point à point, l'automatisation des processus avec EAI améliore la coopération au sein des groupes et des équipes.

Améliorer la productivité

Une application d'entreprise peut alerter les membres du personnel des réunions, des annulations, des annonces et d'autres événements importants. Un logiciel similaire est utilisé pour envoyer des vœux d'anniversaire ou des informations liées à un événement. Toutes ces activités augmentent non seulement la productivité de l'entreprise plus rapidement, mais favorisent également une culture d'entreprise positive.

Analyser les informations sur les données

Les entreprises peuvent obtenir de nouvelles informations pour une meilleure prise de décision en intégrant les technologies les plus récentes. Les applications d'entreprise détiennent la clé de la croissance d'une organisation basée sur les services. Les données que les organisations de services obtiennent sont ce qu'elles utilisent pour fonctionner, et avec l'aide d'applications, ces données peuvent être utilisées pour déterminer le montant de la croissance, les tactiques de gestion des risques, et bien plus encore.

Améliorer la satisfaction client

La combinaison de tous les avantages que vous venez de lire et d'éléments cruciaux tels que la sécurité impénétrable, le cryptage des données, l'interopérabilité et l'accès aux données en temps réel permet aux entreprises d'offrir une véritable expérience client. Une application mobile d'entreprise conviviale et sécurisée signifie que vous pouvez atteindre plus de clients potentiels et les transformer en clients fidèles.

Avant de passer au processus rapide de développement d'applications mobiles d'entreprise, il est essentiel de prendre en compte certains facteurs critiques.

Facteurs à prendre en compte avant le développement d'applications mobiles d'entreprise

Voici les principaux facteurs que vous devez prendre en compte avant de commencer le processus de développement d'applications mobiles d'entreprise pour les entreprises :

Expérience utilisateur (UX) et interface utilisateur (UI)

Votre UI et votre UX sont imbriquées, et votre UX représente votre marque auprès de vos clients et prospects. Le pavé tactile a fondamentalement modifié la façon dont les gens utilisent les appareils numériques. Grâce à la popularité croissante des smartphones, les développeurs d'applications mobiles ont pu offrir un engagement et une expérience utilisateur incroyables en quelques clics seulement. Par conséquent, UI/UX est désormais une aubaine pour les entreprises et les développeurs.

Supposons qu'une application, en particulier une application mobile d'entreprise, ne dispose pas d'une interface conviviale et d'une expérience utilisateur satisfaisante. Dans ce cas, cela peut nuire à la réputation de l'organisation et peut amener l'utilisateur à cesser d'utiliser votre application.

Analyser le public cible

L'un des facteurs les plus cruciaux que les propriétaires d'entreprise doivent prendre en compte avant de créer et de développer leur application d'entreprise est la compréhension de la clientèle.

Les utilisateurs qui utiliseront l'application, leur tranche d'âge et la nation que vous souhaitez cibler sont des considérations importantes lors de la création et du déploiement d'applications d'entreprise.

Objectifs d'affaires

Il est essentiel d'identifier d'abord vos objectifs de développement, y compris les problèmes qu'ils permettront de résoudre et les avantages pour votre entreprise. Par exemple, si vous avez l'intention de créer une application d'entreprise mobile pour vos clients, vous devez dresser une liste de tous les problèmes à résoudre. Tenez compte des attentes et des besoins de vos employés en matière d'application d'entreprise mobile tout en développant une solution pour eux.

Sélectionnez la plateforme

Les autres caractéristiques des applications d'entreprise sont influencées par la plate-forme que vous choisissez. Supposons que vous décidiez de créer une application. Dans ce cas, essayez d'avoir le public le plus large possible. Les deux plates-formes les plus utilisées actuellement sont iOS d'Apple et Android de Google.

L'intégration

Étant donné que l'objectif principal de la création d'applications d'entreprise mobiles est d'assurer une meilleure gestion de l'entreprise, il est essentiel que vous réfléchissiez au type d'intégrations dont vous aurez besoin à l'avenir. Par exemple, l'intégration de l'application avec des passerelles de paiement populaires comme PayPal est généralement essentielle pour la plupart des entreprises qui fournissent des produits et services en ligne.

Vous utilisez probablement déjà un système d'entreprise pour les opérations régulières de l'entreprise. Votre nouvelle application mobile d'entreprise doit s'adapter à l'infrastructure de l'organisation pour éviter des perturbations importantes. Pour cette raison, il est essentiel de disposer d' API adaptables qui facilitent l'intégration des tiers à vos procédures d'exploitation actuelles.

Sécurité

Après avoir décidé de créer une application d'entreprise mobile, vous devez tenir compte de questions importantes, notamment l'utilisation, la transmission et le stockage des données de l'entreprise. Les données personnelles et professionnelles des collaborateurs sont enregistrées sur le même smartphone pour installer les applications mobiles de l'entreprise. À cette fin, vous devez prévoir chaque scénario et créer un système impénétrable. Les mots de passe simples ne sont pas autorisés car ils pourraient compromettre la stabilité financière et la sécurité de l'entreprise.

Analyse des données

L'outil d'analyse vous aide à identifier les fonctionnalités et les capacités de votre application. Cela affecte des facteurs cruciaux tels que l'engagement des utilisateurs avec certains événements et contribue à la rétention des utilisateurs. Les marques peuvent utiliser des analyses pour améliorer les performances de l'application à grande échelle dans son ensemble. Il est possible d'identifier les exigences et les préférences de fonctionnalités spécifiques des utilisateurs via une recherche rigoureuse. Vous pouvez utiliser l'analyse mobile pour enregistrer des données et les utiliser intelligemment afin d'augmenter les performances et l'efficacité de votre application.

Développement agile

Ce processus est synonyme de développement logiciel incrémental et méthodique. Étant donné que la méthodologie Agile spécifie les systèmes de techniques de conception, de développement et de test tout au long du cycle de vie du logiciel, elle est idéale pour le développement d'applications mobiles d'entreprise.

Cette technique de développement permet de revenir en arrière et d'apporter des modifications tout en continuant à construire le projet. Il serait donc préférable d'utiliser la technique Agile lors du développement d'une application mobile d'entreprise. De plus, en utilisant cette technique, vous pourrez tester la version MVP initiale de l'application.

Créer rapidement une application mobile d'entreprise

La procédure traditionnelle de développement d'applications est devenue inefficace dans une large mesure car elle nécessite beaucoup de temps, d'énergie et d'argent. De nos jours, une large gamme de plates-formes sans code comme AppMaster vous permet de créer des applications mobiles d' entreprise évolutives, sécurisées, sophistiquées et conviviales.

Les cinq principales étapes d'un développement approfondi mais rapide d'applications mobiles d'entreprise sont les suivantes :

Étape 1 – Analyser les exigences et les spécifications

Une idée est la base de tout type d'application mobile. Vous devez analyser en profondeur vos besoins et créer un document de spécifications d'application détaillé pour mener à bien le processus de développement d'applications mobiles d'entreprise. Assurez-vous de bien spécifier les objectifs et les prérequis. Recherchez les attentes de votre public cible pour vous assurer que vous développez une application d'entreprise mobile qui le rendra heureux et satisfait.

Étape 2 – Sélection de la plateforme

Parce que vous devez choisir la plate-forme pour votre travail, c'est une étape standard dans chaque processus de développement mobile.

La création d'applications d'entreprise ne fait pas exception. Cependant, dans ce cas, vous devez choisir iOS et Android en même temps. Pourquoi? Il est peu probable que tous les smartphones de vos employés soient basés sur iOS ou Android. Avant de développer une application mobile pour eux, vous devez réfléchir à cette question.

Étape 3 – Créer un wireframe / prototype

Le prototype de l'application mobile est un modèle qui illustre les fonctionnalités et les utilisations potentielles de l'application. Cette étape est essentielle car elle vous permet de prévisualiser à quoi pourraient ressembler les applications mobiles d'entreprise à l'avenir. Une modification peut toujours être apportée tout au long de la phase de développement. Vous pouvez gagner du temps et de l'argent sur le développement après avoir testé un modèle fonctionnel. Le prototypage est important pour presque toutes les autres applications, mais il est essentiel dans le développement d'applications mobiles d'entreprise pour obtenir les meilleurs résultats. Une entreprise à grande échelle est susceptible de créer un prototype et de le tester également avec certaines personnes du public cible pour obtenir des commentaires avant de procéder au développement et au déploiement complets d'une application d'entreprise mobile.

Qu'est-ce que les consommateurs espèrent que la nouvelle application apportera ? Ils souhaitent d'abord avoir un design simple d'utilisation et clair. Même un fonctionnement de haut niveau ne sera pas possible sans ces deux parties. Votre équipe de conception ne doit pas inclure d'informations excessives dans l'application d'entreprise. Mieux vaut mettre du simple. Ce logiciel est réservé à un usage professionnel ; ce n'est pas pour le plaisir. Gardez-le à l'esprit. La bonne chose est que la conception d'une application mobile d'entreprise efficace est désormais plus facile avec les créateurs d'applications par glisser-déposer comme AppMaster. Il vous fournit un large éventail d' outils et de fonctionnalités de codage visuel grâce auxquels vous pouvez développer une application sophistiquée.

Qu'est-ce que les consommateurs espèrent que la nouvelle application apportera ? Ils souhaitent d'abord avoir un design simple d'utilisation et clair. Même un fonctionnement de haut niveau ne sera pas possible sans ces deux parties. Votre équipe de conception ne doit pas inclure d'informations excessives dans l'application d'entreprise. Mieux vaut mettre du simple. Ce logiciel est réservé à un usage professionnel ; ce n'est pas pour le plaisir. Gardez-le à l'esprit. La bonne chose est que la conception d'une application mobile d'entreprise efficace est désormais plus facile avec les créateurs d'applications par glisser-déposer comme AppMaster. Il vous fournit un large éventail d' outils et de fonctionnalités de codage visuel grâce auxquels vous pouvez développer une application sophistiquée. Étape 5 - Test

Au cours de cette phase, vous pouvez demander à votre personnel de tester l'application. Les meilleurs bêta-testeurs sont votre personnel puisqu'ils sont des utilisateurs finaux. Un département QA est souvent présent dans les entreprises qui créent des applications. Les ingénieurs d'assurance qualité testent l'application mobile pour détecter et corriger tous les problèmes. Les collaborateurs peuvent cependant s'immerger pleinement dans leur nouvel outil de travail lors des bêta-tests. Vous avez juste besoin de quelque chose pour commencer. Le coût et la durée de la procédure peuvent varier en fonction de vos besoins.

Quel est l'avenir des applications d'entreprise ?

La popularité et les fonctionnalités des applications d'entreprise mobiles devraient continuer à augmenter à mesure que de plus en plus d'organisations et d'entreprises réalisent la puissance de la technologie moderne.

Voici quelques-unes des technologies les plus importantes qui devraient devenir populaires dans les applications d'entreprise :

Intelligence artificielle (IA)

L'utilisation de l' IA par une entreprise va au-delà de l'amélioration de l'expérience client. La technologie a le potentiel d'avoir un impact sur pratiquement tous les aspects d'une entreprise, y compris les RH, le marketing, les opérations et les finances. L'évolution des outils et de la technologie de l'IA incite de nombreuses entreprises à améliorer le développement d'applications d'entreprise basées sur l'IA.

Réalité augmentée et virtuelle

Depuis quelques années, les processus de travail complexes sont devenus interactifs grâce à la technologie AR/VR, permettant aux travailleurs d'explorer visuellement les nuances de leur travail. La combinaison technologique démontre via son modèle de travail qu'elle change la donne dans le domaine de la formation et du développement.

Les futures applications métier fonctionneront comme le cerveau et le cœur de toute entreprise lorsque les développeurs utiliseront les meilleures technologies de développement d'applications d'entreprise disponibles. À mesure que la technologie progresse, il ne sera pas surprenant que les applications gèrent finalement tous les aspects des opérations d'une entreprise. La mobilité d'entreprise se développe rapidement.

Cloud computing

Le cloud computing va continuer à se développer rapidement pour répondre aux demandes et aux attentes changeantes de ses utilisateurs. Les fonctionnalités de plusieurs secteurs seront ainsi améliorées. Le passage au cloud devient crucial et constitue la méthode d'analyse de données la plus pratique pour les entreprises lors de l'adoption de la transformation numérique. Cependant, en raison de l'évolution des attentes suscitées par ces transferts, une technologie cloud avancée, ainsi que des mesures de sécurité plus robustes, sont nécessaires.

Analyse de données volumineuses

L'exploration de données complexes à grande échelle est souvent effectuée à l'aide d'outils et de bases de données que nous avons déjà, et c'est un processus raisonnablement peu coûteux mais très bénéfique qui peut être effectué en observant le comportement des clients. Le secteur des entreprises continuera de voir une augmentation de l'évaluation de quantités massives de données non structurées sous une variété de formes et d'extensions. En termes simples, cela vous rapporte en vous permettant de réagir plus rapidement, de stimuler les ventes en ligne et de mieux répondre aux demandes des clients.

Plateformes sans code

La tendance à utiliser des plates-formes sans code pour créer des applications d'entreprise mobiles rapidement et efficacement devrait continuer à devenir de plus en plus populaire. Il permet à tous les types d'entreprises de créer des applications efficaces et conviviales en un rien de temps.

Conclusion

Le développement et le déploiement d'applications d'entreprise conviviales présentent une myriade d'avantages. Cela peut être l'énorme coup de pouce que vous recherchiez pour votre entreprise. Par conséquent, vous devez absolument penser à développer une application d'entreprise mobile pour que votre entreprise bénéficie de la technologie moderne et de l'ère numérique.

Si vous souhaitez également créer une application d'entreprise sophistiquée, vous pouvez compter sur AppMaster pour répondre à vos besoins. Il vous permet de créer des applications Web et mobiles avec un puissant backend généré par l'IA. Tout ce que vous avez à faire est d'utiliser les fonctionnalités de glisser-déposer d'AppMaster pour créer une application selon vos besoins sans écrire de code.