Ces dernières années, les applications mobiles ont gagné une immense popularité en raison de leur contribution à la croissance des entreprises. Trouvez-vous des défis de développement d'applications ? Si oui, vous êtes au bon endroit! Nous pensons que la construction d'une application n'est pas critique lorsque vous ne connaissez rien au codage. Vous vous interrogez peut-être sur le développement d'applications sans codage. Est-ce possible ? La réponse est oui ! Cet article traitera du constructeur d'applications gratuit, des dix meilleurs constructeurs d'applications avec leurs caractéristiques, du coût du développement d'applications sans codage et de la méthode la plus simple pour créer une application. Entrons dans les détails :

Comment fonctionnent les constructeurs d'applications ?

Les constructeurs d'applications sans code ne fonctionnent pas tous de la même manière, mais la plupart d'entre eux suivent des étapes similaires pour construire une application :

Etape 1 : Trouvez votre idée.

Avant de faire appel aux services d'un constructeur d'applications, il est important d'avoir une idée claire de votre application. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de cette application ? Quel est votre public cible ? Passer du temps à obtenir une idée claire de l'application vous aidera à construire une application complète avec toutes les fonctionnalités nécessaires.

Étape 2 : Sélectionner un modèle

Après avoir obtenu une idée d'application, vous êtes prêt à choisir un modèle d'application qui correspond aux besoins de votre entreprise. Par exemple, si vous gérez un restaurant, vous devez sélectionner un modèle de nourriture pour créer une application qui attire l'œil de vos clients.

Étape 3 : Personnalisation

Une fois que vous avez sélectionné le modèle d'application, vous pouvez ajouter la mise en page, le schéma de couleurs, votre logo rand et du texte pour un produit plus personnalisé.

Étape 4 : Test de l'application

Avant de lancer votre application sur le marché, c'est une excellente direction de la tester et d'obtenir des commentaires des utilisateurs. Les tests vous permettront d'apporter les modifications nécessaires pour rendre l'expérience utilisateur plus mémorable.

Étape 5 : Publier l'application

Une fois que vous avez apporté les modifications nécessaires à l'application, il est grand temps de la publier sur Google Play Store ou Apple App Store.

Free App Builder

La création d'une application mobile n'est plus un processus coûteux et complexe. Grâce à la technologie no-code qui fournit des solutions commerciales si vous ne savez pas comment coder. Vous vous demandez peut-être s'il existe un constructeur d'applications gratuit pour construire une application avec des options de glisser-déposer. La bonne nouvelle pour vous est que oui ! Commençons par les caractéristiques détaillées de ce constructeur d'applications gratuit :

AppsGeyser-Un constructeur d'applications gratuit

Ces dernières années, les constructeurs d'applications ont révolutionné le développement d'applications en le rendant accessible aux entreprises, aux étudiants et aux particuliers. AppsGeyser est un créateur d'applications gratuit qui vous permet de créer une application en quelques minutes sans avoir besoin de compétences en codage. Ce créateur d'applications gratuit par glisser-déposer aide les propriétaires d'entreprises et les étudiants à se familiariser avec la création d'applications Android en quelques clics. Il offre des modèles d'applications gratuits pour créer une application Android native à partir de zéro après avoir rempli le formulaire avec le contenu pertinent. Il fournit 30 modèles d'applications gratuits pour les entreprises ou les particuliers.





Caractéristiques d'AppsGeyser

1. Construction rapide d'applications

Il permet la construction d'applications Android en quelques clics simples. AppsGeyser est une plateforme rapide qui permet de construire une application mobile en 10 minutes. Il suffit de remplir des formulaires d'application avec du contenu pertinent pour le développement.

2. Utilisation gratuite

Lorsque vous utilisez AppsGeyser, vous n'avez pas besoin de payer pour la construction, le téléchargement et la publication d'applications mobiles. L'utilisation de ses fonctions de création d'applications ne coûte rien. De plus, il vous permet de télécharger les fichiers APK sans payer d'abonnement.

3. Variété de modèles

Ce constructeur d'applications mobiles gratuit offre 30 modèles d'applications que vous pouvez choisir pour répondre à vos besoins personnels, éducatifs ou professionnels. Les modèles d'applications gratuites comprennent des sites de médias sociaux comme YouTube, TikTok, un messager, un navigateur, un chat vidéo et bien plus encore.

4. Monétisation de l'application

Ce constructeur d'applications gratuites fournit un guide étape par étape pour monétiser une application mobile. Ainsi, vous pouvez monétiser votre application Android avec des bannières publicitaires ou des achats in-app.

5. Intégration des médias sociaux

En utilisant AppsGeyser, vous pouvez lier votre application mobile avec des sites sociaux comme Facebook, YouTube, Twitter et le blog pour obtenir plus d'abonnés.

Comment construire une application Android gratuitement ?

Suivez ces trois étapes pour construire une application Android gratuitement :

Étape 1 : Choisir un modèle

D'abord, vous devez choisir des modèles d'application gratuits qui répondent parfaitement à vos besoins. Ces modèles gratuits comprennent le site Web, le navigateur, YouTube, TikTok, le messager, le chat vidéo, le jeu ou toute autre application. En utilisant AppsGeyser ; vous pouvez accéder à tous les modèles d'applications gratuites sur la page 'Créer maintenant'.

Etape 2 : Ajouter du contenu

Télécharger du contenu comme le logo de l'application, le nom, le texte et les liens pour personnaliser votre application mobile. Ce n'est pas si difficile. Le téléchargement du contenu prendra à peine 10 minutes.

Étape 3 : Publier l'application

Félicitations ! À ce stade, vous avez construit une application Android gratuite. Il est grand temps de télécharger le fichier APK et de publier votre application sur Google Play Store.

Les meilleurs constructeurs d'applications

A part AppsGeyser, il existe un énorme marché pour d'autres constructeurs d'applications mobiles. Nous vous dévoilons les principales plateformes de création d'applications qui ont fait leurs preuves dans le développement d'applications mobiles conviviales. Creusons un peu plus :

1. BuildFire

BuildFire est la plateforme leader sur le marché des constructeurs d'apps les plus fiables. En utilisant cette plateforme fiable de construction d'app, vous pouvez publier votre app pour donner accès à vos clients. Ces dernières années, BuildFire a gagné une popularité massive pour son interface intuitive, son développement rapide d'applications et ses multiples options de personnalisation.





Pros

Développement rapide d'applications



Intuitive Interface ;



Personnalisation

Cons

En raison de la complexité des fonctions, les gens ont du mal à se familiariser avec son utilisation.

2. Appy Pie

Appy Pie est un constructeur d'applications populaire qui permet aux débutants de créer des applications pour atteindre leurs objectifs professionnels ou personnels. Il permet aux utilisateurs d'interagir avec la plateforme gratuitement. Une fois que les utilisateurs comprennent son processus de développement, ils peuvent choisir n'importe quel plan d'abonnement qui répond à leurs besoins. Elle propose trois plans d'abonnement mensuel :

Plan de base, 36 $/app



Plan d'or, 72 $/app



Platinum, 120 $/app Plan







De plus, ce constructeur d'applications aide les utilisateurs dans leur processus de création d'applications grâce à des tutoriels. De plus, vous pouvez accéder à l'option de chat en direct pour résoudre tout problème que vous pourriez rencontrer pendant la création de l'application. Pour construire une application mobile pour votre entreprise avec Appy Pie, suivez ces trois étapes simples :

Etape 1 : Choisissez votre catégorie d'application comme les affaires, l'éducation, etc.

Etape 2 : Personnalisez votre application en ajoutant des designs personnalisés et des pages d'application

Etape 3 : Publiez votre application

Pros

Facile à utiliser



Live Chat



Guide didactique



Essai gratuit pour explorer le processus de développement d'applications

Cons

Appy Pie propose des modèles d'applications avec la même mise en page.

3. GoodBarber

GoodBarber est le constructeur d'applications le plus fiable pour Android et iOS. Cette plateforme no-code a aidé les entreprises à libérer leur potentiel avec des applications mobiles fiables. Ce créateur d'applications dispose d'une interface intuitive et élégante pour la création d'applications. La création d'applications par le biais de ce constructeur d'applications est une expérience transparente, même si vous n'avez pas de compétences en codage. Vous pouvez commencer à créer votre application immédiatement après vous être inscrit sur cette plateforme. Cette plateforme offre des fonctionnalités distinctes qui la distinguent des autres constructeurs d'applications.





Pros

Modular Templates



Social Media Integration ;



Chat



Geofencing



In-App Purchase

La mise en page de ce constructeur d'applications est si bien structurée que vous pouvez facilement naviguer dans toutes les options. Ce créateur d'applications sans code propose un abonnement mensuel pour les applications Android et iOS. Vous pouvez choisir le plan d'abonnement qui répond parfaitement à vos besoins.

Cons:

Ce constructeur d'applications ne fournit pas d'option de commerce électronique pour intégrer des magasins tiers comme Shopify, Amazon et d'autres sites de médias sociaux.

4. Mobincube

Mobincube est une plateforme de construction d'applications gratuite qui permet aux utilisateurs de construire des applications avec zéro connaissance en codage. La plupart des constructeurs d'applications gratuites ne proposent pas d'applications de qualité, mais Mobincube est le principal constructeur d'applications qui apporte une valeur ajoutée. Ce créateur d'applications possède une interface conviviale qui permet aux utilisateurs de créer des applications diversifiées, allant du commerce à l'éducation, de la maison aux jeux, et bien plus encore. En utilisant ce constructeur d'apps, vous pouvez non seulement construire une app mais aussi la lancer gratuitement.

En dehors de la construction d'apps gratuitement, il propose les plans d'abonnement mensuels suivants :

Petit plan : 2,99 $/mois



Plan moyen : 9 $.99/mois



Plan Large:19,99$/mois



Plan XL : 49,99$/mois



Plan XXL:99,99$/mois



Vous pouvez choisir n'importe quel plan d'abonnement qui répond à vos objectifs professionnels ou personnels.





Pros :

Créateur d'applications gratuit



Interface intuitive



Intégration des médias sociaux





Modèles d'applications gratuits



Support des annonces



Push notifications



Support de huit langues

Cons :

Mobincube ne propose pas un produit sophistiqué. De plus, les fichiers APK créés via cette plateforme ne sont pas optimisés selon Google Play.

5. Shoutem

Shoutem est un constructeur d'applications en ligne qui aide les propriétaires d'entreprises à transformer leurs idées en réalité. L'accent de ce constructeur d'applications est mis sur le design, donc tous les modèles gratuits de cette plateforme ont des designs d'applications élégants. Ainsi, si vous recherchez une application visuellement attrayante, le créateur d'applications Shoutem est la meilleure option. Ces modèles d'applications sont gratuits et peuvent être facilement personnalisés. Vous pouvez modifier les thèmes, les mises en page, les couleurs et le texte à l'aide de modèles d'applications gratuits. Ainsi, votre application sera plus pertinente et dotée de fonctionnalités utiles.





Pros :

Modèles d'applications gratuits



Monétisation des applications



Notifications push



Ads



Achat d'applications



Créer une communauté

Cons :

Si vous dirigez une petite ou moyenne entreprise, vous trouverez sa formule d'abonnement coûteuse pour les apps.

6. Swiftic

Swiftic est le constructeur d'applications en ligne qui aide les grandes et petites entreprises à déplacer leurs opérations dans un monde numérique. Vous pouvez vérifier la crédibilité d'un constructeur d'applications par le nombre d'applications construites à l'aide de cette plateforme. Swiftic a fait un choix intelligent en ciblant les petites et grandes entreprises. Swiftic permet à ses utilisateurs de faire une visite guidée de son éditeur et fournit une aide à l'écran pour que les débutants apprennent à créer une application à l'aide de sa plateforme. Cette plateforme de création d'applications possède une interface intuitive que même un novice peut utiliser pour créer une application répondant aux besoins de son entreprise.





Pros :

Intuitive Interface



Intégration des médias sociaux



Garantie de remboursement





Tutoriels



Modèles d'applications gratuits

Cons :

Swiftic possède de nombreuses fonctionnalités utiles mais manque d'options avancées comme la gestion d'équipe et le support publicitaire.

7. AppInstitute

AppInstitute est un constructeur d'applications gratuit qui permet aux propriétaires de petites entreprises de dévoiler leurs services en ligne grâce à des fonctions de glisser-déposer. Ce constructeur d'apps no-code dispose d'une interface utilisateur intuitive qui aide les entreprises dans la construction d'apps sans embaucher une équipe de développement. En outre, cette plateforme de création d'applications propose des modèles d'applications gratuits pour 20 types d'entreprises. Vous devez suivre trois étapes simples pour construire une app avec AppInstitute :

Choisir un modèle gratuit qui répond aux besoins de votre entreprise.



Ajouter l'icône, le texte, la mise en page et le schéma de couleurs de votre entreprise.



Publier l'app.

Cette plateforme no-code propose également trois formules d'abonnement mensuel que vous pouvez choisir en fonction de vos besoins en matière d'applications :

AppBuilder : 42 $/mois

AppBuilder Pro : 66 $/mois

AppBuilder Pro Plus : 84 $/mois

Revendeur : 340 $/mois





Pros :

Constructeur d'applications par glisser-déposer



Notifications push



Intégration des médias sociaux



Programmes de fidélité

Essai gratuit de 30 jours

Cons :

Ce constructeur d'applications gratuit ne met pas à jour les applications en fonction de la compatibilité des derniers appareils.

En outre, leur support client est terrible.



8. AppMaster

AppMaster est un constructeur d'applications sans code qui aide les entreprises à passer d'une petite entreprise à un niveau d'entreprise. Ce constructeur d'applications est plus qu'une plateforme no-code car il génère le code source. Les utilisateurs obtiennent donc une application native à part entière avec la possibilité d'exporter le code source, comme dans le cas d'un développement traditionnel, mais avec un ordre de grandeur plus rapide, moins cher et plus facile à maintenir. Ainsi, AppMaster combine les avantages du développement traditionnel et du no-code. La plateforme dispose d'une documentation technique détaillée, ce qui accélère considérablement le processus de prise en main.





AppMaster propose quatre plans d'abonnement flexibles avec des paiements mensuels :

Explorer : 5 $/mois

Démarrer : 165 $/mois

Entreprise : 855 $/mois

Entreprise : Obtenez un devis

Pros

Le backend généré par l'IA



Code source disponible



Outils d'édition visuelle



Publication plus rapide de l'application ;



Offrir un essai gratuit



Évolutivité illimitée



La même vitesse que les apps écrites en code

Création simultanée des solutions web, ios et android.



Enorme flexibilité dans la création de solutions personnalisées



Cons

AppMaster manque de modèles d'applications avancés.

9. Appery

Appery est un constructeur d'apps no-code polyvalent qui offre le développement d'apps grâce à des fonctions de glisser-déposer. Ce constructeur d'applications basé sur le cloud prend en charge le développement d'applications pour iOS, Android et même Windows Phone. Comme cette plateforme est basée sur le cloud, les utilisateurs n'ont pas besoin de la télécharger ou de l'installer. Vous pouvez donc commencer à créer des applications rapidement. Une fois l'application développée, vous pouvez la partager avec les clients et les propriétaires d'entreprises en temps réel. Cette plateforme sans code utilise des options de glisser-déposer pour concevoir l'interface utilisateur, de sorte que les débutants peuvent même l'utiliser. De plus, cette plateforme offre des tutoriels et des directives aux novices qui les aident à construire une application de base. En utilisant ce constructeur d'applications, vous pouvez créer une application en suivant les cinq étapes faciles suivantes :

Choisir un modèle



Concevoir l'interface utilisateur grâce aux fonctionnalités de glisser-déposer



Connecter la base de données



Prévoir l'application



Déployer l'application







En dehors d'un essai gratuit, ce constructeur d'applications propose les quatre formules d'abonnement mensuel suivantes :

Débutant : 25 $/mois





Pro:70 $/mois





Team:135 $/mois







Ultimate :500 $/mois

Pros

Construction d'applications par glisser-déposer



Basé sur le cloud



Mobile back end

Cons

Appery nécessite des compétences de base en codage si vous souhaitez apporter des modifications élaborées à votre application.

10. MobAppCreator

MobAppCreator est un constructeur d'applications en ligne qui aide les entreprises à créer des applications mobiles natives en utilisant des fonctionnalités intégrées de glisser-déposer. MobAppCreator construit des applications en utilisant des modules. Cette approche permet aux propriétaires d'entreprises d'intégrer diverses fonctionnalités pour rendre leurs apps plus robustes.

En dehors d'un essai gratuit, ce constructeur d'apps propose quatre plans d'abonnement :

Starter:24,17 $/mois



Basic:40 $.83 $/mois



Pro:49,17 $/mois



Advanced:82,50 $/mois

Le point notable est que MobAppCreator facture ces prix sur une base annuelle.





Pros :

Développement d'applications par glisser-déposer



Interface intuitive



Construction plus rapide d'applications





Outil de marketing pour le succès de la marque



Essai gratuit



Cons :

Les plans d'abonnement de MobAppCreator sont coûteux pour les propriétaires de petites entreprises.

11. Bubble

Après avoir parcouru les dix meilleurs constructeurs d'applications, vous vous demandez peut-être quel est le constructeur d'applications le plus facile à mettre en œuvre pour faciliter le développement d'applications. Bubble : la solution la plus simple, par glisser-déposer, pour créer des applications sans code. Parmi les inconvénients, vous êtes lié à la plate-forme parce qu'elle héberge des applications mobiles, il n'y a donc aucun moyen d'accéder à un serveur Web pour un hébergement propre.

En dehors de l'essai gratuit, Bubble propose trois plans d'abonnement qui permettent à quiconque de construire une application en quelques minutes.

Plan personnel : 25 $/mois



Plan professionnel : 115 $/mois

Plan de production : 475 $/mois



La chose notable est que les utilisateurs paient ces plans d'abonnement annuellement.





Pros :

Intuitive et interface mobile-friendly



Aucune limite sur le trafic des utilisateurs



Requérir un mot de passe pour la connexion



Intégrer le courrier électronique, le référencement et les analyses pour améliorer les performances



Interface en forme de bonbon pour rendre l'expérience utilisateur plus interactive

Cons :

La bulle ne vous permet que de créer des applications web. Pour créer des produits mobiles natifs, vous devrez utiliser un service tiers.

Coût du développement d'une application

Après avoir parcouru les caractéristiques, les prix, les avantages et les inconvénients des différents constructeurs d'applications, vous vous demandez peut-être combien coûte la création d'une application mobile. Alors, la réponse est qu'il n'y a pas de prix fixe pour construire une application mobile. C'est comme pour l'achat d'une voiture ou d'un téléphone portable, dont le coût dépend de certaines fonctionnalités. Il en va de même pour le développement mobile. Le coût d'une application mobile dépend de différents éléments en fonction de vos objectifs commerciaux ou personnels. Les facteurs suivants peuvent vous aider à estimer le coût de développement de votre application professionnelle :

1. Type d'application

Le type d'application aide à estimer le coût de développement d'une application mobile. Si vous voulez des fonctionnalités de base dans votre application mobile, vous pouvez les obtenir après avoir payé un coût de quelques dollars. Ces apps aux fonctionnalités de base peuvent inclure une calculatrice ou un chronomètre. La construction de ces apps est vraiment facile car elles nécessitent des programmes de base pour leur travail.

En revanche, si vous voulez construire une app avec plusieurs fonctionnalités, le coût de développement augmentera. Ainsi, la complexité de l'app a un impact direct sur le coût global du projet. Ainsi, si vous souhaitez ajouter des paiements, utiliser un GPS en temps réel ou ajouter des notifications push, la construction de l'app sera coûteuse. Vous devez identifier la catégorie de votre application mobile, que vous souhaitiez créer une application musicale, une application d'information ou une application de santé et de fitness. Le point notable est que votre application de 10 000 $ pourrait augmenter les coûts à 50 000 $ si vous ajoutez des fonctionnalités avancées comme les notifications push, le GPS ou les méthodes de paiement.

2. Processus de développement

Comprendre le processus de développement est nécessaire pour développer une application mobile raisonnable. La compréhension du processus de développement vient avant que vous planifiez le coût de l'application, le marché cible, les mises à jour de l'application, et plus encore. Si vous n'avez pas de compétences en codage, le coût de développement augmentera. La raison en est que vous allez embaucher un développeur ou une équipe de développeurs ou obtenir de l'aide de constructeurs d'applications en ligne pour construire une application mobile. Si vous choisissez le développement d'applications traditionnel et que vous faites appel à plus de développeurs, votre application sera plus coûteuse. Vous vous demandez peut-être quels sont les frais d'un développeur. Là encore, il n'y a pas de prix fixe. Cependant, la localisation est un facteur qui peut préciser les charges de votre développeur d'applications mobiles.

3. Qui développe votre application?

Il existe une variété d'options que vous pouvez considérer lorsque vous décidez d'embaucher un développeur d'applications mobiles. Vous pouvez envisager :

Des constructeurs d'applications de type glisser-déposer



Des indépendants



Une société de développement d'applications

Le prix varie dans tous les cas. Vous pouvez choisir la solution de développement qui convient à vos exigences budgétaires.

Constructeurs d'applications par glisser-déposer

Au lieu d'embaucher un développeur, vous pouvez envisager un constructeur d'applications par glisser-déposer comme AppMaster pour répondre aux besoins de votre entreprise de manière abordable. Les constructeurs d'applications fournissent des applications mobiles nettement moins chères. La raison en est qu'ils offrent des modèles d'applications pour construire une application. Une fois que vous avez sélectionné le meilleur constructeur d'applications, vous pouvez choisir un modèle et commencer le développement sans connaissances techniques.

Les plates-formes de construction d'applications offrent des solutions commerciales aux entrepreneurs ou aux propriétaires de petites entreprises qui disposent de budgets serrés. Mais, les grandes entreprises ou les grandes sociétés ont besoin d'un développement personnalisé de haut niveau. Heureusement, la plateforme AppMaster est adaptée aux développeurs. Ainsi, plusieurs options sont disponibles pour construire une application mobile. Vous pouvez engager un développeur ou réduire le coût de développement en utilisant une plateforme de création d'applications.

Conseils pour réduire le coût de développement

La première chose dont vous avez besoin pour réduire le coût de l'application est de simplifier votre idée. N'ajoutez que les fonctionnalités nécessaires et évitez les fonctionnalités coûteuses.



En outre, n'exécutez qu'un seul composant d'un concept plus complexe.



Après avoir suivi ces conseils, vous pouvez construire une application mobile intuitive pour moins de 10 000 $.

Pensées finales

La construction d'applications sans code n'était pas possible il y a quelques années. Aujourd'hui, les constructeurs d'applications par glisser-déposer sont sur leur lancée pour aider les petites entreprises ou les étudiants à créer une application mobile répondant à leurs besoins professionnels ou personnels. Nous espérons que vous êtes au clair avec les dix meilleures plateformes de création d'applications, leurs caractéristiques, leurs prix et le constructeur d'applications le plus facile adapté aux débutants.Ces solutions de développement permettent aux novices de créer une application mobile intuitive même s'ils n'ont aucune compétence en codage.

Ces constructeurs d'apps par glisser-déposer offrent des solutions de développement plus rapides et moins chères que le développement traditionnel. Surtout, certains constructeurs d'apps fournissent des modèles d'apps gratuits pour la construction d'apps. Parmi toutes les plateformes de création d'applications, nous vous suggérons d'essayer AppMaster, qui aide les entrepreneurs à passer de la petite entreprise au niveau de l'entreprise. L'avantage de cette plateforme de création d'applications sans code est qu'elle offre aux utilisateurs le code source, la documentation technique et une solution de développement d'applications moins chère. Le coût du développement d'une application mobile dépend des développeurs, du processus de développement et des objectifs de votre application. Vous pouvez essayer n'importe quelle solution de développement qui répond aux besoins de votre entreprise plus rapidement et à moindre coût.