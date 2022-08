Le monde change, et c'est quelque chose que nous pouvons tous vivre. Jusqu'à il y a quelques années, nous n'utilisions nos téléphones que pour passer des appels, envoyer des SMS à nos amis et naviguer sur Internet. Aujourd'hui, nous les utilisons pour faire nos courses, payer aux caisses des magasins, nous enregistrer à l'aéroport, etc.

Dans leur tentative de suivre le rythme, toutes les entreprises sont orientées vers l'innovation, et le thème principal - en matière d'innovation - est l'automatisation numérique. Cela signifie-t-il que le codage devient si important qu'il s'agit désormais d'une compétence nécessaire dans ce nouveau monde automatisé ?

Dans cet article, nous répondons à cette question en analysant ce que signifie l'innovation numérique, à quel point elle devient importante dans le nouveau monde automatisé et comment le codage devient une compétence requise. Comme nous le verrons, plus que le codage, c'est la programmation - la capacité à créer des logiciels - qui devient essentielle dans le monde des affaires d'aujourd'hui ; et comment les applications low-code no-code peuvent stimuler l'innovation. Comme nous allons le voir, apprendre à coder n'est pas la seule voie viable.

Qu'est-ce que l'innovation numérique ?

L'innovation numérique utilise la technologie - des solutions logicielles et matérielles - pour améliorer le flux de travail et la productivité des entreprises. L'automatisation est un élément important de l'innovation numérique : l'un des principaux moyens d'améliorer le flux de travail d'une équipe commerciale consiste à automatiser autant de processus que possible au sein de la chaîne de production. Cependant, l'automatisation participe également à l'amélioration de l'expérience client, à la fourniture de nouveaux services et produits, ainsi qu'à la création de nouveaux modèles commerciaux entièrement numériques.

Pourquoi l'importance de l'automatisation augmente-t-elle ?

L'automatisation numérique devient très importante dans notre expérience quotidienne : en un mot, c'est la principale raison pour laquelle l'automatisation devient importante et pourquoi, en tant qu'entrepreneur ou professionnel, vous ne pouvez pas négliger ce facteur. Cependant, nous aimons toujours creuser plus profondément et fournir une analyse plus détaillée : lorsque nous regardons les choses attentivement, nous remarquons que l'automatisation n'est pas seulement importante, elle est essentielle.

Pendant la pandémie, le Web était pour beaucoup le seul contact qu'ils pouvaient avoir avec le monde extérieur. Et ce n'était pas seulement une question de communication avec les amis et la famille : Internet était l'endroit où aller si vous aviez besoin de suivre un cours, de vous connecter avec votre équipe de travail, de parcourir les chaussures de course si vous avez besoin d'une nouvelle paire, de commander un dîner ou épicerie, etc. Nous devons nous demander maintenant : les choses ont-elles changé après la pandémie ?

Il semble que non : l'expérience des utilisateurs avec les entreprises - dans presque tous les secteurs - commence toujours en ligne. Non seulement cela commence en ligne, mais ils s'attendent à gérer en ligne autant d'aspects et d'interactions que possible. Lorsqu'ils chercheront où acheter un dîner à emporter en ligne et qu'ils aboutiront sur votre navigateur, ils chercheront certainement un moyen de commander directement depuis l'application ou le site Web : ils n'appelleront le restaurant que s'ils ne trouvent pas un mode de commande automatisé.

Ce n'est qu'un exemple, mais c'est ce qui se passe avec toutes les interactions client-entreprise. Les entreprises doivent reconnaître cette dynamique et s'orienter vers l'automatisation.

L'automatisation présente-t-elle un avantage pour les entreprises ?

En raison de tous les aspects que nous venons de voir, l'automatisation n'est pas seulement importante, elle est essentielle à la survie des entreprises de tous les secteurs. Mais est-ce un prix que les entreprises doivent payer, ou l'automatisation et les logiciels apportent-ils des avantages aux entreprises ?

La réponse courte est que si, oui, les entreprises suivent l'actualité grâce à la programmation et aux logiciels, elles deviennent également capables d'exploiter de nombreux avantages :

l'automatisation augmente la productivité car de nombreuses tâches sont traitées plus rapidement et mieux ;

l'automatisation augmente le nombre de clients avec lesquels vous pouvez traiter chaque jour

les logiciels attirent les clients parce que le public - au début des années 20 - est de plus en plus habitué à les utiliser - qu'il s'agisse d'un site Web, d'une application mobile ou d'une application Web.

Avec ces deux premiers paragraphes, nous voulions discuter de l'importance des logiciels automatisés dans le monde d'aujourd'hui afin que nous puissions maintenant apporter une réponse plus consciente à notre question initiale : le codage est-il une compétence requise de nos jours ?

Le codage est-il une compétence requise de nos jours ?

Si le monde s'oriente vers l'innovation numérique et l'automatisation, nous devons nous attendre à ce que le codage devienne une compétence de plus en plus précieuse sur le lieu de travail. C'est quelque chose que nous pouvons déduire de nos réflexions précédentes, mais des données le confirment : un rapport de 2019 fourni par le Bureau Labor of Statistics des États-Unis affirme que plus de la moitié des futurs emplois seront dans l'informatique et les technologies de l'information et pas seulement dans les secteurs de l'informatique, mais aussi des sciences, de l'ingénierie, des mathématiques et plus encore.

Cependant, les techniciens en informatique ne sont pas les seuls programmeurs. Mais sur ces nouveaux emplois, selon le Bureau des statistiques du travail, 21 % d'entre eux seront des développeurs de logiciels. Prenons un autre rapport, cette fois de 2020. Un article publié dans Forbes cette année-là dit que l'automatisation devient si importante que, si vous voulez avoir un emploi à l'avenir, vous feriez mieux d'apprendre à coder ou à concevoir un produit.

D'après notre discussion et les deux rapports que nous avons mentionnés, nous pouvons dire que, oui, le codage devient une compétence requise en milieu de travail. Les développeurs ont des opportunités d'emploi beaucoup plus sûres et apprendre à coder devient de plus en plus populaire parmi les étudiants du monde entier.

La demande de programmeurs est en fait si élevée que nous aurions pu nous attendre à ce que de plus en plus de personnes quittent leurs anciens emplois ou carrières et commencent à apprendre à coder pour trouver de meilleurs emplois et améliorer leurs opportunités. Cependant, cela ne se produit pas. Apprendre à coder et devenir un programmeur traditionnel n'est pas encore une chose. Pourquoi, si les opportunités d'emploi sont si attractives ? Pourquoi si le codage est une compétence si nécessaire ?

Pourquoi y a-t-il un manque de programmeurs ?

Le fait qu'il y ait moins de programmeurs que ceux recherchés par les entreprises n'est pas seulement dû à la forte demande. Si nous regardons plus en profondeur, il existe d'autres raisons pour lesquelles tout le monde à la recherche d'un emploi ne devient pas programmeur.

Les cours de programmation coûtent cher

Apprendre à coder peut coûter très cher. Les cours de programmeurs qui vous préparent à devenir un développeur professionnel (et non un amateur) peuvent coûter entre 10 000 $ et 20 000 $. De nombreuses familles ne peuvent pas se permettre de payer des cours de codage pour leurs enfants, et de nombreux étudiants et travailleurs à la recherche d'une nouvelle carrière ne peuvent pas se permettre de dépenser autant pour des cours de programmation.

Les cours de programmation ne sont pas ouverts à tous

Les cours de programmation - ceux qui vous permettent d'apprendre le codage de zéro au niveau développeur - n'acceptent souvent qu'un certain nombre d'étudiants chaque année. Pour cette raison, si vous ne connaissez rien à la programmation et au codage, il est peu probable que vous soyez accepté dans ces écoles : il est donc plus difficile pour les personnes à la recherche d'une nouvelle carrière de faire ce changement.

L'apprentissage du code prend du temps

Les cours de programmation sont souvent à temps plein. Ce n'est souvent pas un problème pour les étudiants, mais si vous avez un emploi ou si vous dirigez une entreprise, il peut devenir très difficile de trouver le temps de suivre vos cours de programmation et de pratiquer le codage. Beaucoup de gens doivent quitter leur ancien emploi pour apprendre à coder, et beaucoup de gens ne peuvent tout simplement pas se le permettre.

Apprendre à coder est difficile

Apprendre le code et apprendre ce type de code qui vous permet de créer une automatisation et des logiciels automatisés n'est pas facile. De nombreux geeks de l'informatique peuvent trouver cela facile, mais le codage, la programmation et la création de logiciels ne sont pas pour tout le monde.

Réticence à démarrer

Parce que le codage est difficile, parce que nous savons que ce n'est pas pour tout le monde, beaucoup de gens hésitent même à commencer ce parcours d'apprentissage du code. De plus, ceux qui envisagent de changer de carrière peuvent avoir des réticences à recommencer : ils ont peut-être leurs diplômes, leurs diplômes et leur reconnaissance, et maintenant ils doivent repartir à zéro, entourés d'adolescents.

D'après ce dont nous avons discuté jusqu'à présent, il peut sembler que, bien que l'automatisation et le codage soient le présent et l'avenir du marché du travail, pour de nombreuses personnes, il est encore impossible d'y accéder, et pour d'autres, il est tout simplement trop tard.

Cependant - et c'est l'information la plus importante que nous partageons dans cet article - le codage et la programmation évoluent dans une direction qui permettra - et permet déjà - à de plus en plus de personnes dans tous les secteurs d'accéder au codage sans apprendre à coder !

Le monde du codage est très dynamique : il a évolué avec de nouveaux langages de programmation et d'intégration. La dernière mise à jour dans le monde du codage concerne cependant les applications sans code. Dans la deuxième partie de cet article, nous explorerons ce qu'est le no-code, comment fonctionnent les applications sans code, comment il rend l'automatisation et les nouveaux emplois accessibles à tous, et comment vous pouvez commencer à apprendre à utiliser le low-code no -applications de code tout à l'heure !

Qu'est-ce que le sans code

Le no-code (low-code) est une approche assez nouvelle du codage, de la programmation et du développement de logiciels. Comme sa définition le suggère, le no-code (low-code) est une manière de coder qui ne code pas réellement ou, du moins, qui n'utilise pas de langages de programmation. Mais comment pourriez-vous coder sans coder avec des langages de programmation ?

Le no-code (et le low-code) n'est possible qu'avec des applications low-code no-code. Ces applications sans code développent des environnements logiciels qui fournissent une interface visuelle et des éléments logiciels prédéfinis que les utilisateurs peuvent utiliser pour créer leur application ou leur logiciel.

Différence entre no-code et low-code

Nous avons évoqué jusqu'à présent le no-code d'un côté et le low-code de l'autre : comme vous pouvez facilement le deviner, le no-code et le low-code ne sont pas la même chose, même s'ils sont similaires et souvent possibles au sein de la même plateforme.

Le low-code est une approche qui ne nécessite que peu de codage. L'utilisateur, qui est le développeur, peut utiliser les éléments logiciels pré-construits, mais ensuite - pour atteindre le niveau d'intégration parfait et garantir une bonne expérience utilisateur, il doit utiliser un codage traditionnel. Cela signifie que les développeurs qui utilisent l'approche de programmation low-code doivent connaître un langage de programmation.

Les applications low-code no-code sont une véritable révolution car elles ne nécessitent pas que l'utilisateur (l'utilisateur de l'application low-code no-code, c'est-à-dire le développeur) connaisse des langages de programmation. Les applications low-code no-code sont si flexibles et complètes qu'elles permettent aux utilisateurs de créer des logiciels complets et fonctionnels, avec une expérience utilisateur premium, sans utiliser une seule ligne de codage.

Plates-formes low-code sans code

Les meilleures applications ou plates-formes logicielles sans code low-code sont celles qui permettent à l'utilisateur de créer des applications sans utiliser de codage ou de langage de programmation, mais qui donnent accès au code backend. En d'autres termes, les meilleures plates-formes logicielles low-code sans code sont celles qui peuvent devenir low-code si un développeur souhaite accéder et modifier le code backend. Ce n'est qu'avec cette possibilité que les programmeurs peuvent être complètement libres et n'avoir aucune limite à leur expérience de programmation.

AppMaster est connue comme l'une des meilleures applications low-code no-code en circulation : elle fournit une interface visuelle qui facilite l'expérience de codage et la rend plus fluide, et elle donne également accès au code backend pour l'enregistrer, l'exporter ou le modifier. .

Pourquoi AppMaster est l'application sans code la plus recommandée

En analysant ce qui fait d'AppMaster l'application sans code la plus recommandée, nous espérons pouvoir vous aider à comprendre comment reconnaître une application sans code premium, une que vous pouvez utiliser pour créer vos propres processus automatisés et une qui vous permet de devenir un logiciel. programmeur.

Accès au code backend

Comme nous l'avons mentionné, la possibilité d'éditer le code est importante pour garantir un contrôle total sur le logiciel que le programmeur est en train de créer.

Comme nous l'avons mentionné, la possibilité d'éditer le code est importante pour garantir un contrôle total sur le logiciel que le programmeur est en train de créer. Intégrations

Lorsque l'application sans code est bien intégrée à d'autres applications et plates-formes, l'ajout de fonctionnalités et l'expérience de codage deviennent encore plus faciles.

Lorsque l'application sans code est bien intégrée à d'autres applications et plates-formes, l'ajout de fonctionnalités et l'expérience de codage deviennent encore plus faciles. Lancement facile

Les meilleures applications sans code fournissent également des outils qui vous aident à lancer l'application que vous venez de créer sur tous les grands magasins disponibles afin que vous puissiez facilement la distribuer à vos collaborateurs ou clients.

Les meilleures applications sans code fournissent également des outils qui vous aident à lancer l'application que vous venez de créer sur tous les grands magasins disponibles afin que vous puissiez facilement la distribuer à vos collaborateurs ou clients. Souplesse

Une application sans code ne devrait pas offrir une liberté totale aux programmeurs de logiciels uniquement en donnant accès au code principal. Même les programmeurs de logiciels qui ne veulent pas utiliser de langages de programmation ne devraient avoir aucune limitation dans leur expérience de programmation.

Importance de l'absence de code sur le marché du travail à venir

Avec l'approche no-code low-code, non seulement nous contribuons à la démocratisation de la technologie, mais également à la démocratisation du codage, de la programmation et de l'automatisation. Et cela peut être une grande opportunité dans un monde où le codage devient une compétence fondamentale sur le marché du travail.

L'approche no-code, low-code ne révolutionne donc pas seulement le monde des logiciels de programmation, mais aussi le marché du travail. Avec le low-code sans code, l'expérience de codage devient plus facile et les compétences requises deviennent plus accessibles à beaucoup.

Cela ne signifie pas, cependant, qu'il n'y a pas de compétence à apprendre. Le low-code sans code est toujours une compétence, une compétence requise si vous souhaitez devenir programmeur ou si vous souhaitez automatiser des processus au sein de votre entreprise, mais il est beaucoup plus facile d'en arriver au point où :

vous pouvez automatiser les processus de votre entreprise, créer des logiciels qui améliorent l'expérience utilisateur et créer des applications mobiles pour vos clients sans embaucher de développeur de logiciels (car la demande de programmeurs est si élevée que leurs services sont assez chers) ;

devenez vous-même programmeur et commencez à vendre des services de programmation et de codage.

Au lieu d'apprendre à coder, vous apprendrez le no-code, qui est un processus plus rapide et plus facile.

Les applications sans code ouvrent les portes du futur

Les applications sans code rendent les compétences en programmation logicielle plus accessibles à tous. Parce que, comme nous l'avons vu jusqu'à présent, les compétences en programmation logicielle sont parmi les plus requises sur le lieu de travail actuel et futur, les applications low-code no-code peuvent ouvrir la clé de l'avenir.

Cela signifie-t-il que les développeurs de logiciels traditionnels seront pénalisés ? Pas du tout! Les applications low-code et no-code sont une ressource pour les développeurs expérimentés, tout comme pour les débutants. Avec les applications sans code à faible code, les développeurs peuvent coder plus rapidement. De plus, les applications sans code à faible code offrent un meilleur contrôle sur les projets complexes.

Pour les programmeurs de logiciels expérimentés, choisir les bonnes applications low-code no-code deviendra encore plus important : il est fondamental pour eux que l'application low-code no-code de leur choix garantisse l'accès au code backend afin qu'ils puissent utiliser les langages de programmation. ils savent personnaliser leur projet de développement logiciel de programmation.

Conclusion

Dans le nouveau monde automatisé, le codage est une compétence requise. Les applications low-code et no-code offrent la meilleure solution à un problème majeur : le fait que l'apprentissage du code n'est pas accessible à tout le monde. Les applications sans code permettront de répondre à la demande croissante de développeurs de logiciels sur le marché du travail actuel et futur.