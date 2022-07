De nos jours, à mesure qu'elle augmente, chaque entreprise se tourne tôt ou tard vers l'automatisation des flux de travail. L'automatisation des workflows résout plusieurs problèmes métier à la fois :

vitesse de travail lente;

petites ventes et chiffre d'affaires;

erreurs fréquentes dues au facteur humain;

l'épuisement des employés en raison de la surcharge et de l'exécution de tâches routinières fastidieuses ;

une collecte de statistiques de mauvaise qualité et, par conséquent, une planification erronée des objectifs commerciaux.

Sur la voie de l'automatisation du workflow, vous pouvez utiliser deux méthodes : un cycle complet de développement d'applications à partir de zéro ou un raccourcissement du cycle de développement d'applications sans code.

Avec le développement sans code, vous n'avez pas besoin d'écrire le code de votre application à partir de zéro. Vous pouvez créer rapidement une application métier à l'aide de modèles prêts à l'emploi avec cette approche. De plus, il existe des plates-formes avec génération de code source en temps réel à l'aide de réseaux de neurones.

Aujourd'hui, le concept de no-code inclut la possibilité non seulement de créer des applications Web et mobiles, mais également de créer des robots et des bots, le déploiement automatique dans divers stockages cloud, la création d'une base de données et d'une logique métier, ainsi que des intégrations avec un grand nombre de les services et systèmes de paiement les plus populaires. Il permet de décupler le temps de développement et le budget de développement.

Étapes pour réussir votre automatisation de workflow

Cet article a tenté de révéler les étapes sur la voie d'une automatisation réussie du flux de travail de votre entreprise à l'aide de technologies sans code. Utilisez cette liste de contrôle pour commencer dès aujourd'hui.

1. Fixez-vous un objectif pour l'automatisation du workflow

Avant d'automatiser le workflow de votre entreprise, il est essentiel d'établir son objectif. Posez-vous des questions :

Quelle est la tâche principale que l'automatisation du workflow doit résoudre ?

Par quels indicateurs pourrais-je comprendre que j'ai atteint mon objectif ?

Dois-je maintenant automatiser l'intégralité du flux de travail de mon entreprise ou simplement un ensemble distinct de processus métier ? Lesquels?

S'agit-il d'une automatisation stable à long terme avec un avenir ou une solution temporaire ?

Quel budget puis-je allouer à l'automatisation ?

Puis-je me permettre d'embaucher une équipe de développement ou dois-je encore réduire les coûts ?

Répondre à ces questions vous aidera à éviter de futurs problèmes pendant et après la mise en œuvre de l'automatisation. Si vous effectuez l'analyse correctement, vous ne serez pas confronté à une situation où il y aurait une valise sans poignée, ce qui est dommage à jeter et peu pratique à transporter plus loin.

2. Créez une liste de processus métier

La tâche principale de l'automatisation des processus commerciaux est l'organisation du travail dans chaque segment spécifique de l'entreprise. Par conséquent, la liste des processus métier qui nécessitent une automatisation en premier lieu. Peut-être que tous les processus métier de votre entreprise n'ont pas besoin d'être automatisés pour atteindre l'objectif souhaité, mais seulement quelques-uns ou les processus d'un département.

Par exemple, vous avez votre propre entreprise de couture de vêtements d'extérieur : un bureau d'études, un approvisionnement en matières premières, un atelier et des couturières et un service marketing. Et vous avez remarqué que vos couturières ne peuvent plus faire face au volume de commandes, et la date de livraison du lot se déplace. Vous avez mené une enquête et déterminé qu'il est difficile pour eux de naviguer dans une gamme de modèles élargie et d'apprendre rapidement à produire de nouveaux modèles de haute qualité. Qu'est-ce qui peut aider dans une telle situation : réviser l'horaire de travail, changer la durée et le nombre de quarts de travail, réviser les salaires, embaucher de nouveaux employés?

Mieux vaut créer une application pour approfondir les tâches en dehors des heures de travail, sur le chemin du travail et dans le flux de travail pour être mieux préparé. Il peut montrer chaque mise à jour de couture, une vidéo avec une création d'échantillon, des commentaires, télécharger d'anciens et de nouveaux modèles à tout moment, y compris une discussion directe avec le chef et d'autres employés.

Déterminez les processus métier dont vous avez besoin dans votre application, et avec cette compréhension, vous pouvez passer à autre chose.

3. Créer une carte des interactions de traitement métier

Maintenant que vous avez une liste de tous les processus métier pertinents pour l'automatisation, placez-les sur une feuille vierge sous forme de blocs pour établir correctement les connexions entre eux. À quels points se croisent-ils et se rejoignent-ils ? Comment s'amarrent-ils, avec quels outils ? Comment contrôlez-vous que l'amarrage a réussi et que les processus continuent de fonctionner ? La représentation visuelle sous forme de diagramme vous aidera à mieux comprendre comment les processus métier de votre entreprise sont organisés, quelles étapes sont cruciales et à quoi faut-il faire attention dans le processus d'automatisation.

4. Clarifiez les listes de contrôle et les KPI de vos processus métier

Ici, vous devez augmenter les listes de contrôle et les KPI de vos employés, réviser s'ils sont obsolètes ou créer s'ils manquent du tout. Répondez à ces questions pour chaque participant au processus métier que vous souhaitez automatiser :

Quelles étapes chaque participant au processus d'affaires prend-il ?

Quelles données sont nécessaires à chaque participant au processus métier pour effectuer son travail ?

Quels jalons déterminent sa progression ?

Quel résultat du travail d'un participant dans le processus métier obtenez-vous à la sortie ?

Comment se passe le processus d'édition, le cas échéant ?

Avoir des listes de contrôle précises et compréhensibles et des KPI prescrits accélérera tout projet de développement logiciel.

5. Désignez votre employé pour la gestion de l'automatisation

Les constructeurs sans code permettent à vos employés de créer eux-mêmes des applications ou de contacter des développeurs sans code pour l'assemblage et ne supervisent que le processus de création d'une application. Dans tous les cas, vous devrez sélectionner un employé responsable du processus d'automatisation. Bien sûr, il est préférable qu'il s'agisse d'une personne possédant des connaissances techniques de base et, surtout, d'une personne qui connaît et comprend bien tous les processus commerciaux de l'entreprise.

6. Rechercher des options de plate-forme sans code

Chaque année, les technologies no-code se développent, et les offres de constructeurs et de plateformes no-code se multiplient sur le marché. De plus, leurs fonctionnalités s'étendent : vous pouvez collecter à la fois une simple page de destination et un site Web à part entière avec un contenu dynamique (par exemple, le backend de notre site est construit sur notre plate-forme sans code) ; une application pour commander de la nourriture, qui sera entièrement synchronisée avec l'application pour les coursiers, un CRM complexe à partir de zéro, etc. Familiarisez-vous avec les meilleures plateformes sans code et choisissez celle qui convient le mieux à votre tâche d'automatisation de flux de travail. L'article a rassemblé les meilleures plates-formes et outils sans code en 2022.

7. Contactez AppMaster.io pour la meilleure solution

Notre plate-forme sans code a un concept tout-en-un, donc AppMaster.io est la meilleure solution pour créer la plupart des types d'applications. En utilisant notre constructeur sans code, vous pouvez créer un véritable backend qui sera identique au backend des applications écrites selon la méthode de développement classique. AppMaster.io génère un code lisible par l'homme qui peut être exporté si nécessaire. Nous avons créé un éditeur de processus métier pratique pour assembler une application complexe en quelques jours. L'assemblage utilise de simples constructeurs de type glisser-déposer : glissez-déposez des éléments sur la scène et personnalisez-les. Vous pouvez connecter de nombreuses intégrations avec d'autres services à votre application. Il y a maintenant plus de 40 modules sur la plate-forme pour accélérer le développement de votre application. Les modifications apportées à l'application assemblée sont effectuées en temps réel. Après avoir effectué des modifications, vous n'avez pas besoin de republier l'application mobile sur les places de marché ; toutes les modifications seront publiées automatiquement. C'est incroyablement pratique. Notre moniteur de soins de santé et notre système de rapport d'erreurs (journaux) gardent votre doigt sur le pouls de l'application et apportent des correctifs instantanés. C'est pourquoi, sur AppMaster.io , vous pouvez créer une application de toute complexité, même un "nouveau Facebook".

Conclusion

Vous pouvez automatiser le flux de travail de votre entreprise de manière économique et rapide avec des constructeurs et des outils sans code. Au préalable, il convient de suivre plusieurs étapes pour que le processus d'automatisation soit aussi optimal et réussi que possible :

définir l'objectif ultime de l'automatisation du flux de travail ;

dresser une liste des processus commerciaux de votre entreprise ;

créer une carte de l'interaction des processus métier ;

clarification des listes de contrôle et des KPI des processus commerciaux ;

la nomination d'une personne chargée de la supervision de l'automatisation ;

familiarisation avec les options pour les constructeurs et les plates-formes sans code ;

sélection de la plateforme la plus fonctionnelle, telle que AppMaster.io.

Vous pouvez commencer à automatiser votre flux de travail avec nous sur AppMaster.io . Nous vous accompagnerons dans le processus et vous aiderons à chaque étape selon vos souhaits. De plus, nous avons un excellent programme d'affiliation pour les développeurs sans code. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.

L'avenir des affaires est sans code !