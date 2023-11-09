تعد البنية التحتية كرمز (IaC) مفهومًا رئيسيًا في مجال الحوسبة بدون خادم، مما يتيح طريقة أكثر كفاءة وموثوقية لإدارة موارد التكنولوجيا وتوفيرها، بما في ذلك نشرها وتكوينها وصيانتها. في سياق النظام الأساسي AppMaster no-code ، تعمل IaC على تعزيز قدرتها على تقديم حلول شاملة لتطوير التطبيقات من خلال السماح للمطورين بتحديد وإدارة تكوينات البنية التحتية باستخدام أنظمة التحكم في التعليمات البرمجية والإصدارات، مثل Git.

تقليديًا، كانت إدارة البنية التحتية تتضمن عمليات يدوية وتعتمد على وثائق ثابتة أو مخططات تدفق مفصلة. أدى هذا النهج إلى حالات عدم الاتساق وعدم الكفاءة وكان عرضة للخطأ، مما أثر على الجودة الشاملة للحلول البرمجية. مع IaC، يتم التعامل مع البنية التحتية كرمز، وتطبيق مبادئ تطوير البرمجيات على إدارة البنية التحتية. يمكن للمطورين تحديد التكوينات وإصدارها ومشاركتها وإعادة استخدامها بشكل أكثر سهولة في الصيانة والفهم، مما يمثل البنية التحتية بأكملها في ملفات التعليمات البرمجية النصية.

إحدى الفوائد الرئيسية لـ IaC هي القدرة على أتمتة عمليات التوفير والنشر. وهذا يقلل من التدخل اليدوي والأخطاء البشرية مع تسريع تقديم الميزات والتغييرات الجديدة. علاوة على ذلك، يمكّن IaC المطورين من إنشاء بيئات قابلة للتكرار، مما يضمن التكوين المتسق عبر المراحل المختلفة من دورة حياة تطوير البرامج، مثل التطوير والاختبار والتدريج والإنتاج. من خلال تحديد البنية التحتية المطلوبة في التعليمات البرمجية، يتم إجراء أي تعديلات على البنية التحتية من خلال التغييرات في التعليمات البرمجية، مما يسمح بمصدر واحد للحقيقة وتدقيق أكثر كفاءة وتتبع التغييرات.

يعد IaC مفيدًا بشكل خاص في نموذج الحوسبة بدون خادم، والذي يركز على تجريد إدارة البنية التحتية بعيدًا عن المطورين، وبالتالي تمكينهم من التركيز فقط على كتابة التعليمات البرمجية ونشرها. يعمل بدون خادم على نموذج الدفع لكل تنفيذ، حيث تكون البنية التحتية الأساسية مسؤولية موفر السحابة. يتيح ذلك للمطورين إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير دون القلق بشأن تفاصيل إدارة البنية التحتية، وبالتالي تجنب الاختناقات وتحسين الإنتاجية الإجمالية.

وفي سياق منصة AppMaster ، تعمل إمكانات IaC على تعزيز التجربة بدون خادم من خلال أتمتة إنشاء البنية التحتية للتطبيقات ونشرها. عندما يقوم المستخدم بإنشاء تطبيق جديد ونشره، تقوم المنصة بإنشاء كود المصدر المناسب، وتجميعه، ونشره على السحابة - كل ذلك في غضون ثوانٍ. باستخدام الأدوات والتقنيات مثل Docker للنقل بالحاويات، تضمن المنصة الاتساق والكفاءة عبر بيئات مختلفة، وبالتالي تتماشى مع المبادئ الأساسية لـ IaC.

علاوة على ذلك، توفر منصة AppMaster ميزات إضافية، مثل الإنشاء التلقائي للبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات ووثائق OpenAPI (Swagger) endpoints الخادم. من خلال دمج مفاهيم وأدوات IaC، تضمن المنصة إمكانية تعديل الجوانب المتعلقة بالبنية التحتية للتطبيقات ومشاركتها وإعادة استخدامها دون عناء. وينتج عن ذلك تجربة سلسة للمطورين، الذين يمكنهم التركيز على تصميم وتنفيذ منطق التطبيق دون القلق بشأن التعقيدات الأساسية لإدارة البنية التحتية.

يمكن للمطورين زيادة الاستفادة من IaC بالاشتراك مع عمليات التكامل المستمر والنشر المستمر (CI/CD) لأتمتة تسليم تغييرات التطبيق إلى بيئات مختلفة، مما يضمن إجراء اختبار سريع وموثوق ونشر الميزات الجديدة وإصلاحات الأخطاء. ويساهم هذا بشكل كبير في تقليل المهلة الزمنية وزيادة التعاون بين فرق التطوير والعمليات وضمان الجودة (QA).

باختصار، تعد البنية التحتية كرمز (IaC) عنصرًا أساسيًا في الحوسبة بدون خادم ومنصة AppMaster ، مما يمكّن المطورين من إدارة البنية التحتية للتطبيقات بكفاءة وموثوقية. من خلال التعامل مع البنية التحتية كرمز وتطبيق مبادئ تطوير البرمجيات، يسمح IaC بالأتمتة والتوحيد القياسي وإصدار الإصدارات، مما يؤدي إلى تحسين التعاون وعملية تطوير برمجيات أكثر بساطة. من خلال دمج IaC في ميزاته الأساسية، يعمل AppMaster على تحسين عرضه الشامل، وتمكين المطورين من إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وموثوقة مع التركيز على منطق الأعمال، بدلاً من إدارة البنية التحتية.