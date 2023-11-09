في سياق الحوسبة بدون خادم ومنصة AppMaster no-code ، يشير "الخروج" إلى عملية نقل البيانات أو حركة مرور الشبكة التي تتدفق من تطبيق أو خدمة أو نظام. يمكن أن يتعلق ذلك بالبيانات المرسلة بين الخادم والعميل، أو الاستجابات من واجهات برمجة التطبيقات، أو عمليات نقل البيانات بين الخدمات الصغيرة، أو الاتصال بالأدوات وعمليات التكامل الخارجية. تعد معالجة الخروج الفعالة أمرًا ضروريًا للحفاظ على الأداء الأمثل للتطبيق وتقليل زمن الوصول، حيث يمكن أن يؤثر ذلك على أوقات الاستجابة والتوفر وتجربة المستخدم.

يتضمن الدخول في الحوسبة بدون خادم عادةً طبقات ومكونات متعددة، مثل موفري الخدمات السحابية (CSPs)، وشبكات توصيل المحتوى (CDNs)، والواجهات الأمامية للويب والهواتف المحمولة، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs)، والعمليات التجارية، وتكاملات الجهات الخارجية. إن اعتماد بنية بدون خادم في عملية تطوير البرمجيات يمكّن المؤسسات من الابتعاد عن إدارة الخادم، الأمر الذي يمكن أن يبسط إدارة الخروج. تلعب منصة AppMaster دورًا رئيسيًا في دعم الحوسبة بدون خادم، وتمكين العملاء من تصميم وإدارة جميع جوانب الواجهة الخلفية والويب وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول بشكل مرئي، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز عملية إخراج البيانات.

في الحوسبة بدون خادم، يعد فهم وإدارة تكاليف إخراج البيانات أمرًا حيويًا لأنه أحد العوامل المحددة الرئيسية في التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) للحل. يتقاضى مقدمو الخدمات السحابية، مثل AWS وGoogle Cloud Platform، رسومًا بناءً على كمية بيانات الخروج، بالإضافة إلى تخزين البيانات وموارد الحوسبة المستهلكة. نظرًا لأن منصة AppMaster تولد تطبيقات خلفية فعالة وعديمة الحالة باستخدام Go (golang)، فإن التطبيقات عادةً ما تثبت قابلية التوسع الممتازة وتحسين التكلفة. يمكن للعملاء التحكم بشكل أفضل في تكاليف إخراج البيانات المرتبطة بتطبيقاتهم من خلال مراقبة وإدارة حركة مرور الشبكة بدون خادم.

تعمل منصة AppMaster على تحسين عملية الخروج من خلال العديد من الميزات والتقنيات المبتكرة. على سبيل المثال، يعمل مصمم عمليات الأعمال المرئية (BP) المدمج على تبسيط عملية تطوير منطق الأعمال وواجهات برمجة تطبيقات REST endpoints خدمات WebSocket (WSS) والتفاعلات مع عمليات التكامل الخارجية. ويضمن ذلك تدفق الخروج الأمثل ويقلل من زمن الوصول، حيث يتم تصميم العمليات وإدارتها بشكل مرئي. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم التطبيقات التي تم إنشاؤها أطر عمل الويب الحديثة مثل Vue3 لتطوير الواجهة الأمامية، مما يؤدي إلى معالجة خروج أسرع وتحسين تجربة المستخدم.

علاوة على ذلك، يتيح نهج تطبيقات الهاتف المحمول المستند إلى الخادم والمدعوم من AppMaster للعملاء تحديث واجهة مستخدم تطبيقات الهاتف المحمول والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى App Store وPlay Market. ولا يؤدي ذلك إلى تبسيط عملية نشر التطبيق فحسب، بل يوفر أيضًا مرونة أكبر في ضبط أنماط الخروج للتطبيق وفقًا لمتطلبات العمل المتغيرة، مع الحفاظ على التوافق على كل من أجهزة iOS وAndroid.

تتكامل منصة AppMaster بسلاسة مع مجموعة متنوعة من قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql كمخزن أساسي للبيانات، مما يضمن معالجة وتخزين بيانات الخروج بكفاءة. ومن خلال استخدام بروتوكولات متوافقة مع معايير الصناعة وتطبيقات خلفية قوية، يضمن هذا التكامل إدارة الخروج بشكل آمن وفعال، حتى في سيناريوهات المؤسسات ذات حركة المرور العالية.

وأخيرًا، يقوم AppMaster بإنشاء وثائق شاملة، مثل ملفات swagger (واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، مع كل مشروع. يتيح ذلك للعملاء التمتع برؤية كاملة والتحكم في عمليات الخروج الخاصة بهم واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن بنية تطبيقاتهم وتصميمها. علاوة على ذلك، نظرًا لأن AppMaster يقوم بإعادة إنشاء كود التطبيق من الصفر مع كل تغيير، فلا يوجد خطر تراكم الديون الفنية، مما قد يؤدي إلى الإضرار بأداء الخروج واستقرار النظام.

في الختام، يعد الدخول في سياق الحوسبة بدون خادم جانبًا مهمًا لأداء التطبيق، وتحسين التكلفة، وتجربة المستخدم الشاملة. توفر منصة AppMaster الشاملة no-code ميزات قوية وتقنيات مبتكرة لضمان إدارة خروج فعالة وآمنة وقابلة للتطوير عبر تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول. من خلال الجمع بين قوة الحوسبة بدون خادم والأدوات المرنة، يتيح AppMaster للعملاء تصميم وبناء وصيانة التطبيقات التي تضمن أداء الخروج الأمثل وتقليل زمن الوصول.