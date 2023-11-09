في سياق الحوسبة بدون خادم، يعد X-Ray Tracing تقنية أساسية لمراقبة وتحليل أداء التطبيقات الموزعة، خاصة تلك المصممة والمنتشرة باستخدام منصة AppMaster no-code. يساعد X-Ray Tracing المطورين ومحترفي تكنولوجيا المعلومات على اكتساب نظرة ثاقبة على الأعمال الداخلية للتطبيقات المعقدة التي لا تحتوي على خادم من خلال تسهيل جمع بيانات الأداء وتصورها وتحليلها من مكونات وخدمات متعددة مترابطة. وهذا يمكّن المؤسسات من تحديد الاختناقات وتصحيح الأخطاء وتحسين البرامج للحصول على أداء أفضل وتجربة مستخدم أفضل.

تعمل منصة AppMaster no-code على تسريع تطوير التطبيقات من خلال نهج يعتمد على الخادم، مما يسمح للعملاء بإنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول بسرعة. تتميز هذه التطبيقات بقابليتها للتطوير بشكل كبير، حيث يتم إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية باستخدام Go (golang)، وتطبيقات الويب باستخدام إطار عمل Vue3 وJS/TS، وتطبيقات الهاتف المحمول التي تعتمد على Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام IOS. يؤدي استخدام التطبيقات الخلفية المجمعة عديمة الحالة مع Go إلى قابلية التوسع والاستجابة الفائقة التي تلبي حالات الاستخدام ذات التحميل العالي والمؤسسات. على الرغم من التعقيدات ومزايا الأداء لهذه التطبيقات، تصبح مراقبة الأداء وإدارته تحديًا كبيرًا يستلزم أدوات مثل تتبع الأشعة السينية.

يعمل تتبع الأشعة السينية من خلال التقاط آثار تنفيذ التطبيق، والتي تتكون من أحداث منفصلة وبيانات التعريف المرتبطة بها. تمكن هذه الآثار المطورين من إعادة بناء التسلسل الدقيق للعمليات والمؤقتات المرتبطة بها أثناء تنفيذ طلب أو معاملة معينة. في سياق الحوسبة بدون خادم، يعد تتبع الأشعة السينية ذا قيمة خاصة لأنه يسمح بالتتبع الفعال لأداء التطبيق وسلوكه عبر وظائف متعددة بدون خادم، والخدمات الصغيرة، ومكونات البنية التحتية. تساعد هذه الرؤية الشاملة المطورين على تحديد اختناقات الأداء وحلها بين الخدمات والموارد المترابطة.

تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لـ X-Ray Tracing في قدرتها على تخفيف التعقيدات والتحديات المرتبطة بمراقبة الأداء في التطبيقات الموزعة المبنية ببنيات بدون خادم. نظرًا لأن أساليب مراقبة الأداء التقليدية غالبًا ما تكون غير فعالة للتطبيقات التي لا تحتوي على خادم، فإن تتبع الأشعة السينية يوفر رؤية لا غنى عنها في هذه الأنظمة. يوفر X-Ray Tracing معلومات مفصلة في الوقت الفعلي حول استدعاءات الوظائف بدون خادم، واستدعاءات الخدمة، وتفاعلات قاعدة البيانات، ومكونات التطبيق المهمة الأخرى، وبالتالي زيادة الشفافية طوال دورة حياة التطبيق وتمكين المطورين من تحسين برامجهم بشكل مستمر.

تم تصميم منصة AppMaster no-code لتسهيل التكامل السلس مع أدوات مراقبة الأداء مثل X-Ray Tracing. يتيح هذا التكامل للمطورين الاستفادة من إمكانات X-Ray Tracing لتحسين الأداء والجودة الشاملة للتطبيقات المبنية باستخدام AppMaster. من خلال فحص بيانات تتبع الأشعة السينية التي يتم إنشاؤها تلقائيًا، يمكن للمطورين تحديد مشكلات الأداء وتصحيحها بسرعة، وتحسين أوقات استجابة التطبيق، وتحسين استخدام الموارد، مما يؤدي إلى تجربة مستخدم فائقة للمستخدمين النهائيين.

باختصار، يعد X-Ray Tracing أداة قوية لمراقبة وتحليل الأداء في التطبيقات التي لا تحتوي على خادم، خاصة تلك التي تم تصميمها ونشرها باستخدام النظام الأساسي لـ AppMaster no-code. إن قدرته على توفير رؤى عميقة وفي الوقت الفعلي حول أداء التطبيقات الموزعة تمكن المطورين من تحديد الاختناقات بشكل أكثر فعالية وتحسين استخدام الموارد وتقديم تجربة أفضل للمستخدم. من خلال دمج X-Ray Tracing في منصة AppMaster ، يمكن للشركات من جميع الأحجام إنشاء حلول قابلة للتطوير بدرجة عالية وفعالة وفعالة من حيث التكلفة تلبي متطلبات تطوير البرامج الحديثة ونشرها.