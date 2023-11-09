الهندسة المعمارية المستندة إلى الأحداث

الهندسة المعمارية المبنية على الأحداث (EDA) هي نموذج تصميم برمجي يعزز إنتاج الأحداث واكتشافها واستهلاكها والتفاعل معها باعتبارها اللبنات الأساسية للنظام. في EDA، تمثل الأحداث تغييرات مهمة في الحالة أو الأحداث في النظام، ويتم تصميم المكونات الموجودة في البنية لمعالجة هذه الأحداث والاستجابة لها بسرعة وكفاءة. يعد نهج التصميم هذا ذا أهمية خاصة في سياق الحوسبة بدون خادم، حيث أنه يمكّن الأنظمة من التوسع بسلاسة والتعامل مع التزامن العالي والاستفادة من الطبيعة غير المتزامنة المتأصلة للمنصات بدون خادم.

في الحوسبة بدون خادم، توفر البنية المستندة إلى الأحداث فوائد عديدة، مثل قابلية التوسع المحسنة، وتحسين استخدام الموارد، وانخفاض تكاليف التشغيل، وزيادة الاستجابة. يسمح الفصل المتأصل للمكونات في EDA بالقياس المستقل، وبالتالي ضمان قدرة كل جزء من النظام على التكيف مع الأحمال والمتطلبات المختلفة دون التأثير على الأداء العام. علاوة على ذلك، مع EDA، يتم استهلاك الموارد فقط عند معالجة الأحداث، مما يؤدي إلى استخدام أكثر فعالية للموارد وتوفير التكاليف.

يعتمد تنفيذ البنية المعتمدة على الأحداث في الحوسبة بدون خادم عادةً على سلسلة من المكونات، بما في ذلك منتجي الأحداث وقنوات الأحداث ومستهلكي الأحداث. يتحمل منتجو الأحداث مسؤولية إنشاء الأحداث أو بثها استجابةً لإجراءات محددة أو تغييرات في الحالة داخل النظام. تتضمن أمثلة منتجي الأحداث في سياق بدون خادم تفاعلات المستخدم مع تطبيق ويب، أو تغييرات البيانات في قاعدة بيانات، أو تحديثات لخدمة جهة خارجية. يتم بعد ذلك نقل الأحداث التي تم إنشاؤها بواسطة هؤلاء المنتجين عبر قنوات الأحداث، والتي يمكن أن تكون إما قوائم انتظار رسائل بسيطة أو وسطاء أحداث أكثر تطوراً، إلى مستهلكي الأحداث.

يتحمل مستهلكو الأحداث في EDA مسؤولية معالجة الأحداث المتلقاة من قنوات الأحداث والتفاعل معها. في سياق بدون خادم، يتم عادةً تنفيذ هؤلاء المستهلكين كوظائف أو خدمات بدون خادم يتم تشغيلها تلقائيًا عند استلام حدث ما. يضمن استخدام الوظائف أو الخدمات بدون خادم كمستهلكين للأحداث قدرة البنية على التعامل مع الأحمال المتنوعة والقياس ديناميكيًا كما هو مطلوب. يعد هذا مفيدًا بشكل خاص في المواقف التي تكون فيها الحاجة إلى معالجة كميات كبيرة من الأحداث بسرعة وتوفير استجابة في الوقت الفعلي تقريبًا للعملاء أو المستخدمين النهائيين.

AppMaster ، وهو نظام no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، مثالًا ممتازًا للأداة التي تتضمن مبادئ الهندسة المعمارية المستندة إلى الأحداث في إطارها. من خلال السماح للعملاء بتصميم نماذج البيانات ومنطق الأعمال وREST API endpoints WebSockets بشكل مرئي، يتيح AppMaster تطوير تطبيقات قابلة للتطوير وسريعة الاستجابة تستخدم الحوسبة بدون خادم بكفاءة. يتم إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية التي تم إنشاؤها باستخدام AppMaster باستخدام لغة البرمجة Go، مما يسمح بقابلية التوسع المذهلة في حالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وذات التحميل العالي. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد تطبيقات الويب من إطار عمل Vue3 وJavaScript/TypeScript، بينما تستخدم تطبيقات الهاتف المحمول أطر عمل تعتمد على الخادم مثل Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS.

لا يعمل منهج البنية المستندة إلى الأحداث الخاص بـ AppMaster على تبسيط عملية تطوير التطبيقات فحسب، بل يلغي أيضًا الديون الفنية حيث يقوم بتجديد التطبيقات من الصفر كلما تم تغيير المتطلبات. وهذا يضمن أن يظل النظام قابلاً للتكيف بدرجة عالية وفعالاً وفعالاً من حيث التكلفة بغض النظر عن كيفية تغير المتطلبات بمرور الوقت. من خلال توظيف مبادئ البنية المستندة إلى الأحداث جنبًا إلى جنب مع الحوسبة بدون خادم، فإن منصة AppMaster قادرة على توفير بيئة تطوير متكاملة وشاملة تجعل تطوير التطبيقات أسرع بكثير وأكثر مرونة وفعالية من حيث التكلفة من الأساليب التقليدية.

في الختام، تعد البنية المبنية على الأحداث جانبًا مهمًا للحوسبة بدون خادم، مما يسمح للأنظمة باستغلال المزايا الكاملة للمنصات بدون خادم. من خلال تسخير مبادئ EDA، يمكن للتطبيقات التي لا تحتوي على خادم تحقيق قابلية توسع استثنائية واستجابة وكفاءة في الموارد وتوفير في تكاليف التشغيل. تعد منصة AppMaster no-code مثالًا ممتازًا لكيفية استخدام البنية المبنية على الأحداث لإنشاء تطبيقات قابلة للتطوير ومحسنة وسريعة الاستجابة، مما يجعلها أداة لا تقدر بثمن لكل من الشركات الصغيرة والمؤسسات على حدٍ سواء.