تعمل كخدمة (FaaS)

الوظيفة كخدمة (FaaS) هي فئة من خدمات الحوسبة السحابية التي توفر منصة للمطورين لإنشاء وتشغيل وإدارة وظائف التطبيق أو أجزاء من التعليمات البرمجية دون الحاجة إلى إدارة البنية التحتية الأساسية أو توفيرها أو صيانتها. في سياق الحوسبة بدون خادم، تتيح خدمة FaaS تنفيذ مقتطفات التعليمات البرمجية استجابة لأحداث أو مشغلات محددة مسبقًا، مما يوفر مستويات عالية من قابلية التوسع والمرونة وفعالية التكلفة. يلخص نموذج الخدمة السحابي هذا تعقيدات إدارة الخادم، مما يسمح للمطورين بالتركيز على منطق أعمالهم وتجارب المستخدم بدلاً من التعامل مع عمليات البنية التحتية التقليدية.

تعد FaaS مكونًا أساسيًا للحوسبة بدون خادم، حيث لا يعني مصطلح "بدون خادم" عدم وجود خوادم، بل قدرة المطورين على تفريغ مهام إدارة الخادم إلى مزود الخدمة السحابية. بشكل أساسي، تسمح FaaS للمطورين بكتابة ونشر وتنفيذ التعليمات البرمجية/الوظائف الخاصة بهم دون القلق بشأن الخوادم الأساسية أو بيئات وقت التشغيل أو البنية التحتية الأخرى. علاوة على ذلك، تتبع FaaS نموذج تسعير يعتمد على الأحداث والدفع أولاً بأول، مما يعني أنه لا يتم إصدار فاتورة للمطورين إلا مقابل المدة الفعلية لتنفيذ الوظيفة، مما يؤدي إلى تقليل التكاليف وتحسين تحسين الموارد.

هناك العديد من الأسباب التي تجعل الشركات والمطورين على حد سواء يعتمدون بشكل متزايد نموذج FaaS لتلبية احتياجاتهم من الحوسبة بدون خادم. أولاً، تعمل خدمة FaaS على تبسيط عمليات التطوير والنشر من خلال أتمتة توفير البنية التحتية وتوسيع نطاقها وإدارتها، مما يتيح التطوير السريع للتطبيقات ونشرها. ثانيًا، يؤدي نموذج تسعير الدفع أولاً بأول إلى توفير كبير في التكاليف، حيث يدفع المطورون فقط مقابل وقت تنفيذ الوظيفة الفعلي، مما يلغي تكاليف وقت الخمول أو النفقات العامة المرتبطة بإدارة البنية التحتية التقليدية. ثالثًا، توفر FaaS مرونة وقابلية توسع معززة، مما يسمح للتطبيقات المبنية على منصات FaaS بالتوسع تلقائيًا أو تقليلها بناءً على الطلب، مما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد والأداء.

في منصة AppMaster ، تلعب FaaS دورًا حاسمًا في ضمان الأداء السلس للواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول التي تم تطويرها من خلال الأداة no-code. يستفيد AppMaster من قوة FaaS لتزويد العملاء بالقدرة على إنشاء نماذج بيانات بشكل مرئي، وتصميم عمليات الأعمال، وإنشاء endpoints REST API وWSS لتطبيقاتهم، كل ذلك دون الحاجة إلى إدارة الخوادم الأساسية أو البنية التحتية.

يشمل بعض موفري خدمة FaaS الرائدين في السوق اليوم Amazon Web Services (AWS) Lambda وGoogle Cloud Functions وMicrosoft Azure Functions وIBM Cloud Functions. تقدم هذه المنصات مجموعة من الخدمات، بما في ذلك تنفيذ الوظائف، وإدارة الأحداث، والتكامل مع الخدمات الأخرى، وبالتالي تمكين المطورين من إنشاء تطبيقات معيارية عالية الاستجابة وفعالة.

يمكن رؤية مثال عملي لتطبيق FaaS في أحد تطبيقات التجارة الإلكترونية. في مثل هذا التطبيق، يمكن لسلسلة من الأحداث أو المشغلات مثل تسجيل المستخدم أو تسجيل الدخول أو اختيار العنصر أو الدفع إنشاء إجراءات تتطلب تنفيذ وظائف محددة. يمكن تطوير كل من مقتطفات الوظائف هذه كوظيفة منفصلة على منصة FaaS، والتي يمكن تنفيذها عند الطلب استجابة للأحداث. يمكن لمثل هذه التطبيقات المعتمدة على FaaS إدارة الموارد والتكاليف بشكل فعال مع تقديم الأداء الأمثل وتجربة المستخدم لحالات الاستخدام المهمة للأعمال.

ومع ذلك، فإن اعتماد نموذج FaaS قد يواجه أيضًا بعض التحديات، مثل زمن الوصول البارد، والتحكم المحدود في بيئة وقت التشغيل، واحتمال تقييد البائع. على الرغم من أن هذه العيوب قد تبدو كبيرة، إلا أن مزايا FaaS، مثل كفاءة التكلفة والمرونة وقابلية التوسع وإدارة البنية التحتية المبسطة، غالبًا ما تفوق التحديات. وبالتالي، تواصل FaaS اكتساب شعبية بين المطورين والشركات التي تتطلع إلى تسخير قوة الحوسبة بدون خادم لتطبيقاتها.

باختصار، تعد الوظيفة كخدمة (FaaS) جزءًا لا يتجزأ من الحوسبة بدون خادم، مما يمكّن المطورين من إنشاء مقتطفات التعليمات البرمجية ونشرها وتنفيذها دون القلق بشأن توفير البنية التحتية الأساسية أو إدارتها. يوفر نموذج الخدمة المستند إلى السحابة العديد من الفوائد، بما في ذلك التطوير والنشر المبسط، وكفاءة التكلفة، والمرونة، وقابلية التوسع، مما يجعله خيارًا مثاليًا للشركات والمطورين الذين يبحثون عن نهج محسن وفعال لتطوير التطبيقات. وباعتبارها مكونًا رئيسيًا لمنصة AppMaster ، تمكّن مبادئ FaaS المستخدمين من إنشاء نماذج بيانات بشكل مرئي، وتصميم عمليات الأعمال، وإنشاء endpoints REST API وWSS، كل ذلك أثناء تفريغ تعقيدات إدارة البنية التحتية إلى السحابة.