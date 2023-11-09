عديمي الجنسية

في سياق الحوسبة بدون خادم، يشير مصطلح "عديم الحالة" إلى نهج التصميم المعماري حيث لا تقوم مكونات النظام بتخزين المعلومات المتعلقة بالحالة الحالية ولا تعتمد على الحالات أو الأنشطة السابقة. يعد هذا جانبًا مهمًا في ضمان قابلية التوسع والمرونة وقابلية الصيانة للتطبيقات التي لا تحتوي على خادم. تم تصميم المكونات عديمة الحالة لتكون مستقلة ويمكن معاملتها ككيانات منفصلة تتواصل مع بعضها البعض فقط من خلال تبادل رسائل محددة جيدًا.

تعمل الطبيعة عديمة الحالة للتطبيقات التي لا تحتوي على خادم على تسهيل قدرتها على التوسع أفقيًا تلقائيًا استجابة للطلب وعبء العمل المتقلب. تجدر الإشارة إلى أنه يمكن تكرار المكونات عديمة الحالة عند الطلب لأغراض موازنة التحميل والتسامح مع الأخطاء. علاوة على ذلك، من الأسهل عمومًا صيانة التطبيقات عديمة الجنسية وترقيتها نظرًا لأن المثيلات الجديدة يمكن أن تحل محل التطبيقات القديمة دون الحاجة إلى القلق بشأن تاريخها أو حالتها السابقة.

يمكن استخدام مكونات البرامج الوسيطة مثل ذاكرات التخزين المؤقت وقوائم الانتظار وقواعد البيانات للاحتفاظ بمعلومات الحالة مؤقتًا في التطبيقات التي لا تحتوي على خادم. ويساعد ذلك في عزل المكونات الفردية والتأكد من أنها قابلة للتبديل بسهولة، دون التأثير على الصحة الوظيفية الشاملة للنظام. علاوة على ذلك، يمكن للمكونات عديمة الحالة في التطبيقات التي لا تحتوي على خادم التواصل مع الخدمات الخارجية (مثل قواعد البيانات) للتخزين المستمر أو استرجاع البيانات، عند الضرورة.

من الأمثلة المهمة على البنى عديمة الحالة في سياق الحوسبة بدون خادم هي الوظائف كخدمة (FaaS). هذه هي وظائف عديمة الحالة يمكن تشغيلها بواسطة الأحداث، مما يسمح للمطورين ببناء التطبيقات دون القلق بشأن البنية التحتية الأساسية وإدارتها. تتيح حلول FaaS، مثل AWS Lambda أو Google Cloud Functions، للمطورين إنشاء تطبيقات ذات قابلية تطوير غير محدودة تقريبًا مع الدفع فقط مقابل الموارد الفعلية المستهلكة أثناء التنفيذ.

في النظام الأساسي AppMaster no-code ، تكون تطبيقات الواجهة الخلفية التي تم إنشاؤها عديمة الحالة، مما يسمح بتوسيع نطاقها ونشرها بسهولة في مجموعة متنوعة من البيئات. يتم إنشاء تطبيقات AppMaster بدون خادم باستخدام Go (golang) ويمكنها العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كمخزن أساسي لها. يعد انعدام الحالة هذا ميزة رئيسية تدعم قابلية التوسع والأداء عالي المستوى للتطبيقات، مما يجعلها مناسبة لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وعالية التحميل.

تشمل المزايا الأخرى للتطبيقات عديمة الحالة التي لا تحتوي على خادم والتي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster سهولة الاختبار والنشر، وانخفاض تكلفة الملكية، والتنسيق السلس بمساعدة تقنيات النقل بالحاويات مثل Docker. بالإضافة إلى ذلك، يضمن AppMaster أن كل تغيير يتم إجراؤه على التطبيق يتم تجديده تلقائيًا من الصفر، مما يزيل أي ديون فنية ويضمن تطبيقات محدثة وفعالة.

إن الطبيعة عديمة الحالة للتطبيقات التي لا تحتوي على خادم، إلى جانب سهولة الاستخدام وإمكانيات التطوير السريع التي يوفرها AppMaster ، تمكن المطورين والشركات من إنشاء تطبيقات قوية وقابلة للتطوير وقابلة للصيانة ويمكن نشرها في مجموعة متنوعة من البيئات. من خلال الاستفادة من فوائد الحوسبة بدون خادم والهندسة المعمارية عديمة الحالة، فإن AppMaster قادر على تقديم منصة تطوير قوية وفعالة من حيث التكلفة يمكنها تلبية متطلبات مجموعة واسعة من العملاء، من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة.

في الختام، يلعب مفهوم "عديم الحالة" دورًا مهمًا في سياق الحوسبة بدون خادم، حيث يوفر تطبيقات بدون خادم مع مزايا قابلية التوسع والمرونة وقابلية الصيانة. تعمل AppMaster ، وهي منصة no-code لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، على الاستفادة من قوة البنى عديمة الحالة لضمان استفادة عملائها من التطوير السريع وسهولة الاختبار والنشر والتكامل مع بيئات مختلفة لتطبيقاتهم ذات المهام الحرجة. إن القدرة على إنشاء تطبيقات حقيقية من الصفر مع كل تغيير، مع الحفاظ على التوافق مع أنظمة قواعد البيانات المختلفة، توضح التزام AppMaster بتوفير حلول برمجية شاملة وقابلة للتطوير وفعالة.