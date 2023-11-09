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مخزن الإطفاء

Nov 09, 2023

في عالم الحوسبة بدون خادم، تعد Firestore تقنية جديرة بالملاحظة وتتزايد شعبيتها. يعد Firestore، وهو جزء من نظام Firebase الأساسي من Google، عبارة عن قاعدة بيانات سحابية NoSQL مُدارة بالكامل ومرنة وقابلة للتطوير وآمنة وبدون خادم، والتي تمكن المطورين من إنشاء التطبيقات ونشرها دون الحاجة إلى البنية التحتية الخلفية. وهو متخصص في تخزين البيانات ومزامنتها في الوقت الفعلي لحالات الاستخدام مثل الألعاب عبر الإنترنت وإنترنت الأشياء والمراسلة والمزيد.

يستفيد Firestore من أفضل قواعد بيانات NoSQL القائمة على المستندات والمجموعات، مما يوفر نماذج بيانات بديهية تعمل على تبسيط عملية تطوير التطبيقات. على سبيل المثال، يمكن للمطورين تنظيم البيانات في كائنات متداخلة وبديهية، والتي يتم تعيينها إلى مستندات مرنة بدون خادم والتي يمكن تنظيمها في مجموعات. يشبه نموذج بيانات Firestore بنية الشجرة، مما يجعل تنظيم البيانات والتنقل فيها أمرًا سهلاً ومفهومًا بشكل ملحوظ.

بالإضافة إلى قدراته القوية في نمذجة البيانات، تم تصميم Firestore لدعم استرجاع البيانات بكفاءة وقوة. نظرًا لبنيتها وتصميمها، فإن قاعدة البيانات قادرة على توفير وصول منخفض الكمون إلى البيانات (إجراءات القراءة والكتابة) من أي مكان في العالم. يتم تحقيق إمكانية الوصول العالمية هذه من خلال أنظمة الشبكات المتقدمة وآليات نسخ البيانات في Cloud Platform من Google. إلى جانب إمكانية النشر الجاهزة في مناطق متعددة من Firestore، يضمن ذلك أن التطبيقات توفر دائمًا أداءً متسقًا وسريعًا للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

إحدى المزايا الرئيسية لـ Firestore هي إمكانات المزامنة القوية في الوقت الفعلي والتي تسمح للتطبيقات بالحفاظ على معلومات محدثة ومتزامنة مع الواجهة الخلفية في الوقت الفعلي. وهذا يعني أنه عند تحديث البيانات في قاعدة البيانات، يتم دفع التغييرات تلقائيًا إلى كافة العملاء المتصلين دون الحاجة إلى إجراءات التحديث اليدوية أو الاستقصاء. وهذا يلغي الحاجة إلى رحلات ذهابًا وإيابًا معقدة للاستجابة للطلبات ويساهم في توفير تجربة مستخدم متفوقة وأكثر غامرة.

يعد الأمان أولوية قصوى في أي تطبيق حديث، وFirestore ليس استثناءً. فهو يوفر مجموعة شاملة وسهلة التكوين من قواعد الأمان التي تضمن حماية البيانات والتحكم في الوصول على أساس الدور. يمكن تطبيق هذه القواعد على مستويات مختلفة، مثل المستند أو الحقل أو المجموعة، لضبط الوصول إلى البيانات ومعالجتها بدقة. علاوة على ذلك، تم دمج Firestore بالكامل مع Firebase Authentication، مما يوفر حل مصادقة سلسًا وآمنًا ومتعدد الموفرين.

يوفر AppMaster نظامًا أساسيًا قويًا no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول بسهولة. من خلال الاستفادة من إمكانات Firestore، يمكن لمستخدمي AppMaster تصميم تطبيقات في الوقت الفعلي وقابلة للتطوير عالميًا وعالية الأداء وتطويرها ونشرها دون الحاجة إلى أي إدارة للبنية التحتية الخلفية. من خلال نمذجة البيانات والمزامنة في الوقت الفعلي وميزات الأمان من Firestore، يمكّن AppMaster العملاء من إنشاء تطبيقات ليست فعالة من حيث التكلفة فحسب، بل أيضًا أسرع 10 مرات وأكثر كفاءة 3 مرات.

يتيح التكامل بين Firestore و AppMaster إنشاء التعليمات البرمجية المصدر والملفات الثنائية القابلة للتنفيذ لتطبيقات الواجهة الخلفية باستخدام Go (golang). يتم إنشاء تطبيقات الويب باستخدام إطار عمل Vue3 وJavaScript/TypeScript، بينما يتم إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول باستخدام إطار عمل يحركه خادم AppMaster استنادًا إلى Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام التشغيل iOS. ونتيجة لذلك، يمكن حتى للمطورين المواطنين إنشاء ونشر أحدث التطبيقات التي تلبي احتياجات أعمالهم ومستخدميهم.

يقوم AppMaster بإنشاء التطبيقات بسلاسة من الصفر في كل مرة تتغير فيها المتطلبات، وبالتالي التخلص من أي ديون فنية. وهو يفعل ذلك أثناء توفير الإنشاء التلقائي للبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، ووثائق endpoint الخادم (باستخدام Swagger open API)، ومجموعة جديدة من التطبيقات في أقل من 30 ثانية. يمكن لتطبيقات AppMaster العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية، مما يوفر قابلية توسع مذهلة لمجموعة واسعة من حالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وعالية التحميل.

في الختام، يعد Firestore تقنية لا تقدر بثمن في سياق الحوسبة بدون خادم، حيث أنه يوفر حل قاعدة بيانات سحابية NoSQL مرن وآمن وفعال. عند دمج Firestore مع نظام أساسي قوي no-code مثل AppMaster ، فإنه يمكّن المطورين من إنشاء تطبيقات استثنائية في الوقت الفعلي بسهولة، مما يضمن ليس فقط عملية تطوير أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة ولكن أيضًا حلاً قابلاً للتطوير ومقاومًا للمستقبل دون أي تقنية دَين.

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