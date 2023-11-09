التسامح مع الخطأ

يعد التسامح مع الأخطاء سمة مهمة في أنظمة البرمجيات، خاصة في الحوسبة بدون خادم، والتي تمكنها من مواصلة العمل حتى في حالة وجود أخطاء أو فشل أو انقطاع. وهو يشمل الاستراتيجيات والآليات المستخدمة طوال دورة حياة التطبيق لاكتشاف الأخطاء وتخفيفها والتعافي منها، مما يضمن توفر النظام وموثوقيته وأدائه.

في سياق الحوسبة بدون خادم، يعد التسامح مع الأخطاء أمرًا حيويًا بشكل خاص بسبب الخصائص المتأصلة في هذا النموذج، مثل الوظائف سريعة الزوال، والبنى المبنية على الأحداث، والبيئات الموزعة. تعتمد الأنظمة التي لا تحتوي على خادم على بنية تحتية تابعة لجهات خارجية يقدمها موفرو الخدمات السحابية، مثل النظام الأساسي no-code لـ AppMaster ، لضمان بقاء التطبيقات قيد التشغيل والاستجابة حتى عندما تواجه المكونات أخطاء عابرة أو دائمة.

يتم تكوين الأنظمة الأساسية بدون خادم، مثل AppMaster ، لتوفير التسامح مع الأخطاء من خلال مجموعة من التقنيات، بما في ذلك تكرار الموارد وآليات تجاوز الفشل وفحوصات السلامة والمراقبة الاستباقية. تساعد هذه التقنيات في اكتشاف وعزل وتصحيح حالات الفشل في التطبيقات، وبالتالي تقليل مخاطر انقطاع الخدمة على مستوى النظام وضمان بقاء تجربة المستخدم النهائي دون انقطاع.

يعد تكرار الموارد، مثل نشر مثيلات متعددة من الخدمات الصغيرة، جانبًا أساسيًا للتسامح مع الأخطاء. وهذا يضمن أنه في حالة فشل أحد المثيلات، يمكن للمثيلات الأخرى الاستمرار في العمل بسلاسة والتعامل مع الطلبات الواردة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الأنظمة الأساسية بدون خادم عادةً بتوزيع المثيلات عبر مراكز بيانات متعددة أو مواقع جغرافية لضمان التوفر العالي في حالة انقطاع الخدمة الإقليمي أو الأحداث الكارثية الأخرى. تساعد آليات موازنة التحميل أيضًا في توزيع الطلبات ومنع تحميل المكونات الفردية بشكل زائد.

في التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster، يتم تحسين التسامح مع الأخطاء بشكل أكبر من خلال دعم قابلية التوسع الأفقي. وهذا يمكّن التطبيقات من التوسع أثناء الأحمال القصوى، مما يضمن الأداء والاستجابة المتسقين. يحقق AppMaster ذلك من خلال الاستفادة من قوة لغة البرمجة Go لإنشاء تطبيقات خلفية خفيفة الوزن ومجمعة وعديمة الحالة، قادرة على التعامل مع كميات كبيرة من المستخدمين والطلبات المتزامنة.

تعد آليات تجاوز الفشل التلقائية جانبًا حيويًا آخر للتسامح مع الأخطاء في الحوسبة بدون خادم. تقوم إستراتيجيات تجاوز الفشل بمراقبة صحة المثيلات وإعادة توجيه حركة المرور إلى الموارد السليمة عند حدوث خلل. وهذا يمنع حالات الفشل المتتالية ويسمح للتطبيقات بالتكيف بسلاسة مع الظروف المتغيرة. يقوم AppMaster بتنفيذ مثل هذه الآليات كجزء من عملية إنشاء التطبيقات الخاصة به، مما يضمن أن التطبيقات التي تم إنشاؤها تكون بطبيعتها متسامحة مع الأخطاء ومرنة.

تساهم المراقبة الاستباقية والفحوصات الصحية بشكل كبير في تحمل الأخطاء من خلال تمكين الكشف السريع عن الأخطاء وتقليل تأثيرها المحتمل على النظام. توفر المراقبة المنتظمة لجميع المكونات والبنية التحتية وخدمات الجهات الخارجية رؤية في الوقت الفعلي لأداء وحالة التطبيقات بدون خادم، مما يجعل من الممكن تحديد المشكلات ومعالجتها قبل تفاقمها. توفر التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster وظائف تسجيل ومراقبة شاملة تساعد في تتبع مقاييس الأداء وتشخيص المشكلات بسرعة وكفاءة.

في البنى التي لا تحتوي على خادم، يمثل التفاعل بين الوظائف عديمة الحالة والآليات التي تعتمد على الأحداث تحديات فريدة للتسامح مع الأخطاء. على سبيل المثال، قد يؤدي انتهاء مهلة الوظيفة في توقيت غير مناسب إلى ترك عملية حرجة غير مكتملة. وللتخفيف من ذلك، من الضروري التأكد من أن التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام AppMaster والأنظمة الأساسية الأخرى التي لا تحتوي على خادم مصممة بمعالجة مناسبة للأخطاء وإعادة المحاولة والمرونة المضمنة. يتضمن ذلك النظر فيما إذا كانت الأحداث غير فعالة، وتنفيذ التدهور الرشيق حيثما أمكن ذلك، واعتماد تقنيات مثل التراجع الأسي لآليات إعادة المحاولة.

وأخيرًا، يساهم الاختبار الشامل ومحاكاة سيناريوهات الفشل أيضًا في التسامح مع الأخطاء في الحوسبة بدون خادم. ومن خلال اختبار التطبيقات بدقة في ظل ظروف الضغط المختلفة، يمكن للمطورين تحديد نقاط الفشل المحتملة وحلها بشكل استباقي. يشجع AppMaster ذلك من خلال إنشاء مجموعات اختبار تلقائيًا وتنفيذ التكامل والنشر المستمر لاكتشاف المشكلات ومعالجتها في وقت مبكر من دورة التطوير.

باختصار، يعد التسامح مع الأخطاء سمة حيوية للحوسبة بدون خادم والتي تضمن بقاء الأنظمة جاهزة للعمل وسريعة الاستجابة على الرغم من الأخطاء أو الفشل أو الاضطرابات. من خلال استخدام تقنيات متعددة مثل تكرار الموارد وآليات تجاوز الفشل والفحوصات الصحية والمراقبة الاستباقية، تساعد الأنظمة الأساسية مثل AppMaster في إنشاء تطبيقات بدون خادم تكون متاحة للغاية وموثوقة وفعالة. لا يمكن المبالغة في أهمية تحمل الأخطاء في الأنظمة التي لا تحتوي على خادم، لأنها تؤثر بشكل مباشر على الأداء العام وتجربة المستخدم ونجاح التطبيقات في نموذج الحوسبة الحديث هذا.