تشير قاعدة البيانات بدون خادم، في سياق الحوسبة بدون خادم، إلى حل تخزين قائم على السحابة قابل للتطوير بدرجة عالية ومُدار بالكامل وفعال من حيث التكلفة ومُحسّن لتحقيق السرعة والأداء والكفاءة في بيئة بدون خادم. وعلى النقيض من قواعد البيانات التقليدية التي تعتمد على خوادم أو مجموعات مخصصة، فإن قواعد البيانات بدون خادم تجرد إدارة البنية التحتية الأساسية وتوفيرها، مما يسمح للمطورين بالتركيز حصريًا على منطق التطبيق ومعالجة البيانات. ونتيجة لذلك، يمكن للمؤسسات تقليل نفقات التشغيل والصيانة بشكل كبير، وتسهيل دورات تطوير المنتجات بشكل أسرع، وتقديم تجربة مستخدم أكثر سلاسة عبر مجموعة متنوعة من التطبيقات.

تعمل قواعد البيانات بدون خادم على نموذج الدفع لكل استخدام، حيث تتم محاسبة العملاء فقط على سعة التخزين والموارد المستهلكة دون تكبد أي تكاليف مقدمة أو تكاليف صيانة مستمرة. فهي تعمل تلقائيًا على التوسع من حيث سعة التخزين، وإنتاجية القراءة والكتابة بناءً على طلب التطبيق، مما يضمن أداءً سلسًا للتطبيق حتى أثناء فترات حركة المرور العالية. بالإضافة إلى ذلك، توفر قواعد البيانات بدون خادم عادةً ميزات مدمجة عالية التوفر وتكرار البيانات والتعافي من الكوارث، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للتطبيقات الحديثة والقوية والموزعة عالميًا.

تدعم AppMaster ، وهي منصة رائدة لتطوير التطبيقات no-code ، تكامل واستخدام قواعد البيانات بدون خادم لمجموعة واسعة من سيناريوهات التطبيقات. من خلال الاستفادة من واجهة AppMaster البديهية، يمكن للمطورين إنشاء نماذج البيانات وعمليات الأعمال endpoints برمجة تطبيقات REST ونقاط نهاية مآخذ الويب بشكل مرئي دون كتابة أي تعليمات برمجية أو إدارة البنية التحتية لقاعدة البيانات الأساسية. علاوة على ذلك، يمكن للتطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster العمل مع أي قاعدة بيانات بدون خادم متوافقة مع PostgreSQL، مما يسمح بالتوافق السلس وقابلية التشغيل البيني مع مختلف موفري الخدمات السحابية والأنظمة الأساسية.

تتضمن بعض عروض قواعد البيانات الشائعة بدون خادم Amazon Web Services (AWS) وDynamoDB وGoogle Cloud Firestore وAzure Cosmos DB وFaunaDB. توفر هذه الخدمات مستويات مختلفة من الاتساق والعزلة والمتانة ودعم المعاملات بناءً على نماذج البيانات الأساسية وبنيات التخزين الخاصة بها. نظرًا للطلب المتزايد على قواعد البيانات بدون خادم، تقدر الأبحاث أن السوق العالمية ستتجاوز 10 مليارات دولار بحلول عام 2025، مع معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 27% بين عامي 2020 و2025، مدفوعًا في المقام الأول بالاعتماد المتزايد للبنيات السحابية والخدمات الصغيرة. وحلول التخزين القابلة للتطوير.

بالإضافة إلى هذه الحلول التجارية، اكتسبت مشاريع قواعد البيانات مفتوحة المصدر بدون خادم أيضًا قوة جذب، حيث تقدم العديد من المزايا مثل التطوير القائم على المجتمع، وتطبيقات الأمان الشفافة، وحلول قواعد البيانات القابلة للتخصيص والمصممة خصيصًا لمتطلبات التطبيقات المحددة. تتضمن أمثلة هذه المشاريع CockroachDB، وهي قاعدة بيانات SQL مفتوحة المصدر وأصلية على السحابة وموزعة عالميًا، وTiDB، وهي قاعدة بيانات متوافقة مع MySQL متاحة للغاية وقابلة للتطوير أفقيًا وتدعم أعباء عمل المعالجة المختلطة/التحليلية (HTAP).

توفر قواعد البيانات بدون خادم العديد من حالات الاستخدام، بما في ذلك التحليلات في الوقت الفعلي، ومعالجة بيانات إنترنت الأشياء، والواجهات الخلفية للأجهزة المحمولة، والبنيات القائمة على الخدمات الصغيرة، من بين أمور أخرى. على سبيل المثال، يمكن نشر قاعدة بيانات بدون خادم كحل قابل للتطوير وفعال من حيث التكلفة للتعامل مع تحليلات التدفق من ملايين الأجهزة المتصلة، مع إمكانات التوسع التلقائي التي تضمن معالجة الأحداث بدون زمن انتقال أثناء ذروة حركة المرور. وبالمثل، يمكن استخدام قواعد البيانات بدون خادم لتوزيع المحتوى على نطاق واسع، حيث يتم ضبط سعة التخزين وإنتاجية القراءة تلقائيًا استجابة لطلبات المستخدمين المتفرقة جغرافيًا عبر مناطق متعددة، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة باستمرار.

على الرغم من فوائدها العديدة، قد لا تكون قواعد البيانات بدون خادم دائمًا خيارًا مناسبًا لجميع أنواع التطبيقات. عوامل مثل البداية الباردة العرضية، أو هياكل التكلفة المعقدة، أو المتطلبات الحسابية المحددة قد تحد من جدواها في مواقف معينة. ومع ذلك، فإن تبني بنية قاعدة بيانات بدون خادم يمكن أن يكون خطوة مفيدة للمؤسسات التي تبحث عن حل تخزين مرن وفعال من حيث التكلفة وقابل للتطوير يتوافق مع الممارسات الحديثة لتطوير التطبيقات السحابية الأصلية.

في الختام، أصبحت قواعد البيانات بدون خادم جزءًا لا يتجزأ من المشهد سريع التطور للحوسبة بدون خادم. مع استمرار المؤسسات في اعتماد بنيات سحابية أصلية ومبنية على حاويات وقائمة على الخدمات الصغيرة، من المتوقع أن ينمو الطلب على قواعد البيانات بدون خادم بشكل كبير في السنوات القادمة. من خلال الاستفادة من حلول قواعد البيانات بدون خادم بالاشتراك مع منصات مثل AppMaster ، يمكن للشركات تسريع تطوير التطبيقات وتقليل النفقات التشغيلية وتقديم حلول برمجية قابلة للتطوير ومرنة وفعالة من حيث التكلفة لعملائها.