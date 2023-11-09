في سياق الحوسبة بدون خادم، تشير "المهلة" إلى الحد الأقصى لمدة الوظيفة أو العملية المسموح بتنفيذها قبل إنهائها بالقوة. يعد هذا معلمة مهمة للبنيات التي لا تحتوي على خادم، حيث إنها تتيح تخصيص الموارد بكفاءة وتمنع الوظائف والعمليات الخاطئة من التشغيل إلى أجل غير مسمى، واستهلاك الموارد، وتكبد تكاليف غير ضرورية.

عند التعامل مع مقدمي خدمات بدون خادم مثل AWS Lambda أو Azure Functions أو Google Cloud Functions، يجب على المطورين أن يضعوا في اعتبارهم إعدادات المهلة المطبقة على وظائفهم بدون خادم. تتحكم هذه الإعدادات في مقدار الوقت المسموح بتنفيذ كل وظيفة، بهدف أساسي هو الحفاظ على الأداء الأمثل، وفعالية التكلفة، واستخدام الموارد. يلعب النظام الأساسي الذي يقوم فيه المطورون بإنشاء تطبيقات بدون خادم وإدارة هذه الإعدادات دورًا مهمًا في ضمان التكوين المناسب لهذه المهلات. أحد هذه الأنظمة الأساسية هو AppMaster ، الذي يوفر واجهة قوية لبناء تطبيقات بدون خادم من خلال التصميم المرئي لمخططات قاعدة البيانات ومنطق الأعمال endpoints نهاية REST API وWSS لتطبيقات الواجهة الخلفية وتطبيقات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول.

يتطلب تكوين قيم المهلة المناسبة للوظائف بدون خادم توازنًا دقيقًا بين الأداء والكفاءة. إذا وصلت إحدى الوظائف باستمرار إلى حد المهلة قبل إكمال المهام الضرورية، فيجب تمديد وقت تنفيذها، ولكن هذا قد يؤدي إلى إهدار الموارد وزيادة التكاليف. من ناحية أخرى، قد يؤدي تعيين قيم المهلة منخفضة جدًا إلى الإنهاء المبكر للتطبيق ويؤثر سلبًا على أداء التطبيق. لذلك، يجب أن يتم تكييف مهلات الوظائف بدون خادم مع المتطلبات المحددة وحالات الاستخدام لكل وظيفة وتطبيق.

لتوضيح أهمية تكوين المهلة، فكر في بيئة حوسبة نموذجية بدون خادم مع وظائف تتعامل مع مهام متنوعة، مثل جلب البيانات من قاعدة البيانات، ومعالجة البيانات، وإنشاء التقارير بناءً على البيانات المعالجة. قد يكون لكل من هذه المهام أوقات تنفيذ مختلفة ومتطلبات من الموارد. على سبيل المثال، قد يتم تنفيذ وظيفة تقوم بجلب البيانات من قاعدة بيانات بسرعة نسبية، في حين أن وظيفة معالجة البيانات قد تتطلب المزيد من الوقت. في هذه الحالة، من الضروري وضع حدود للمهلة لا تسمح فقط بالتنفيذ الناجح لكل وظيفة، بل تضمن أيضًا الاستخدام الفعال للموارد وإدارة التكلفة.

في كثير من الأحيان، يفرض مقدمو الخدمة بدون خادم حدودًا على الحد الأقصى للمدة المسموح بها للوظائف، حيث يفرض بعض مقدمي الخدمة حدودًا أكثر صرامة لمستويات أو خطط اشتراك معينة. تم وضع هذه الحدود للتحكم في استخدام الموارد المشتركة ومنع التكاليف الزائدة، ولكن يجب أيضًا أخذها في الاعتبار عند تكوين مهلات الوظائف. وبالتالي، يجب على المطورين أن يكونوا على دراية بهذه القيود التي وضعها موفري البنية التحتية بدون خادم وأن يقوموا بتكييف تطبيقاتهم وفقًا لذلك.

من الضروري مراقبة أوقات تنفيذ الوظائف ومعدلات الأخطاء بشكل مستمر، حيث يمكن أن توفر هذه المقاييس رؤية قيمة حول كفاءة وأداء التطبيقات بدون خادم. يمكن للمراقبة والتحليل الفعالين لهذه المقاييس تحديد الوظائف التي تتطلب تعديلات على إعدادات المهلة الخاصة بها أو تحسين منطقها لتحسين الأداء العام للتطبيق. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري مراعاة معالجة الأخطاء وإعادة محاولة المنطق عند تصميم وظائف بدون خادم، حيث يمكن لهذه الميزات أن تخفف بشكل كبير من المشكلات الناجمة عن انتهاء المهلات والأخطاء الأخرى.

يتفوق AppMaster في تزويد المطورين بالأدوات والوظائف اللازمة لإدارة إعدادات المهلة وتحسين تطبيقاتهم بدون خادم. توفر المنصة مجموعة شاملة من الأدوات والميزات التي تسمح للمطورين بتصميم وبناء ونشر تطبيقات بدون خادم قابلة للتطوير وفعالة للغاية بسهولة. من خلال التصميم المرئي لنماذج البيانات ومنطق الأعمال endpoints REST API وWSS، يمكن للمطورين التأكد من أن تطبيقاتهم بدون خادم جيدة التكوين وفعالة في استخدام مواردهم، مع الأخذ في الاعتبار إعدادات المهلة المثالية لكل وظيفة. تستخدم التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية، وإطار Vue3 وJS/TS لتطبيقات الويب، وKotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS لتطبيقات الهاتف المحمول، مما يحقق أقصى قدر من الأداء وقابلية التوسع.

في الختام، يعد تكوين المهلة المناسبة أمرًا ضروريًا لضمان الأداء الأمثل واستخدام الموارد وفعالية التكلفة في بيئات الحوسبة بدون خادم. يعد AppMaster نظامًا أساسيًا قويًا يعمل على تبسيط عملية تصميم وبناء ونشر التطبيقات بدون خادم والتي تتميز بالكفاءة من حيث استخدام الموارد والمُحسّنة جيدًا لموازنة إعدادات المهلة مقابل أداء التطبيق. ونتيجة لذلك، يمكّن AppMaster المطورين من إنشاء تطبيقات فائقة بدون خادم تلبي متطلبات الحلول البرمجية الحديثة والقابلة للتطوير والفعالة من حيث التكلفة.