في سياق الحوسبة بدون خادم، يشير "إعداد البيئة" إلى سلسلة من العمليات والتكوينات المهمة الموجهة نحو بناء بيئة تطوير واختبار ونشر قوية وموثوقة وفعالة حيث ستعمل التطبيقات بدون خادم. يلعب هذا الإعداد دورًا حيويًا في تمكين المطورين من إنشاء وإدارة تطبيقات عالية الأداء وقابلة للتطوير مع الاستفادة من المزايا المتأصلة للبنية بدون خادم، مثل التوسع التلقائي، وتسعير الدفع أولاً بأول، وتقليل النفقات التشغيلية، وتعزيز المرونة .

يتضمن إعداد بيئة بدون خادم عدة خطوات أساسية، بما في ذلك اختيار نظام أساسي مناسب بدون خادم، وإنشاء مساحة عمل تطوير، وتحديد الموارد السحابية، وإدارة التبعيات، وتنفيذ أدوات الاختبار والتصحيح المحلية، وتكوين استراتيجيات النشر. بالإضافة إلى ذلك، يتجاوز إعداد البيئة بدون خادم إلى جوانب مهمة مثل المراقبة والتسجيل والأمان، مما يضمن التزام جميع التطبيقات داخل البيئة بأفضل الممارسات ومعايير الصناعة.

مع تزايد شعبية البنية بدون خادم، ظهرت العديد من الأنظمة الأساسية بدون خادم، بما في ذلك Amazon Web Services (AWS) Lambda، وMicrosoft Azure Functions، وGoogle Cloud Functions، وغيرها. تتمتع كل منصة بفوائدها الفريدة وتلبي متطلبات تطبيقات محددة، مع التكامل السلس مع الخدمات السحابية الأصلية الأخرى. بفضل حل AppMaster القوي الذي no-code ، يمكن للعملاء بسهولة إنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول ونشرها على منصاتهم المفضلة بدون خادم.

يعد إعداد مساحة عمل تطوير متسقة مكونًا أساسيًا لإعداد بيئة بدون خادم. يتضمن توحيد العناصر مثل أدوات التطوير ومستودع التعليمات البرمجية وسياق وقت التشغيل لإنشاء بيئة مواتية للتسليم المستمر. في AppMaster ، يمكن للعملاء إنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال وREST API ونقاط نهاية WSS بشكل مرئي باستخدام مصمم BP الخاص بـ AppMaster ، وبالتالي إنشاء بيئة تطوير متسقة داخل النظام الأساسي. يقوم AppMaster أيضًا بإنشاء كود المصدر وحزم التطبيقات كحاويات إرساء، مما يعزز بيئة التطوير بشكل أكبر.

عادةً ما يتضمن تحديد الموارد السحابية في إعداد البيئة بدون خادم تحديد قوالب AWS CloudFormation أو ملفات YAML الخاصة بـ Google Deployment Manager. تمكن هذه الموارد التطبيقات من استهلاك الوظائف المستندة إلى الأحداث من الخدمات السحابية الأخرى. على سبيل المثال، يمكن لتطبيق تم تطويره باستخدام AppMaster أن يتفاعل مع قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية، وبالتالي الاستفادة من الموارد من خدمة قاعدة بيانات سحابية أصلية.

تعد إدارة التبعيات أمرًا بالغ الأهمية في إعداد بيئة بدون خادم، حيث إنها تضمن أن تعمل التطبيقات دائمًا بشكل آمن وفعال مع التبعيات المطلوبة. يجعل AppMaster هذه العملية سلسة من خلال إنشاء تطبيقات من الصفر كلما خضعت المخططات لتغييرات، وبالتالي تقليل الديون الفنية.

يتطلب اختبار وتصحيح التطبيقات التي لا تحتوي على خادم أدوات واستراتيجيات محلية مناسبة لتخفيف المشكلات أثناء النشر. يعالج AppMaster هذا المطلب من خلال إنشاء وثائق رائعة تلقائيًا endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، مما يمكّن العملاء من تنفيذ إستراتيجيات اختبار واسعة النطاق بفعالية.

وأخيرًا، يستلزم تكوين استراتيجيات النشر تحديد الإصدار والتراجع والاسترداد الفوري والتكامل المستمر/النشر المستمر (CI/CD) لإنشاء البنية التحتية المناسبة للتطبيقات التي لا تحتوي على خادم على الفور. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لعملاء AppMaster الحصول على ملفات ثنائية قابلة للتنفيذ أو التعليمات البرمجية المصدر واستضافة التطبيقات محليًا أو في السحابة، مما يوفر حرية النشر المثلى.

تعد المراقبة والتسجيل والأمان مكونات لا غنى عنها في إعداد البيئة بدون خادم، لأنها تسهل أداء التطبيق ومرونته. من خلال دمج بيئة التطوير المتكاملة والشاملة AppMaster ، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات آمنة وقوية وقابلة للتطوير بدون خادم، مما يؤدي إلى تبسيط عملية التطوير بأكملها لتحسين الإنتاجية وفعالية التكلفة.

باختصار، يعد إعداد بيئة بدون خادم مكونًا أساسيًا في التنفيذ الناجح وإدارة وتشغيل التطبيقات بدون خادم. ويتضمن خطوات حاسمة مثل اختيار الأنظمة الأساسية بدون خادم، وتكوين مساحات عمل التطوير، ونشر الموارد السحابية، وإدارة التبعيات، والاختبار وتصحيح الأخطاء، وتحديد استراتيجيات النشر. من خلال الاستفادة من منصة AppMaster القوية التي no-code ، يمكن للمطورين تحقيق إعداد بيئة مضمون لتطبيقاتهم بدون خادم، مما يعزز بشكل كبير جودة التطبيق والأداء وقابلية التوسع مع تقليل المخاطر والتكاليف.