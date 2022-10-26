تُنشئ لغة ترميزية تسمى لغة التوصيف الموسعة (XML) مجموعة من التعليمات لتنسيق النصوص بطريقة يمكن للآلة والبشر قراءتها. XML هو تنسيق شائع لتخزين البيانات ويستخدم على نطاق واسع لتبادل المعلومات على الإنترنت.

تتكون مستندات XML من عناصر يمكن أن تحتوي على نص أو عناصر أخرى أو كليهما. يتم تحديد العناصر بواسطة علامات البداية والنهاية ، محاطة بأقواس زاوية.

تعد XML (لغة التوصيف القابلة للتوسيع) طريقة مرنة لتكوين تنسيقات معلومات قياسية ومشاركة التنسيق والمعلومات على الإنترنت والشبكات الداخلية وفي أي مكان آخر. على سبيل المثال ، غالبًا ما يقوم صانعو الكمبيوتر بتمييز أجزاء الكمبيوتر باستخدام XML بحيث يمكن التعرف على منتجاتهم وجردها بسهولة أكبر. بعد ذلك ، عندما يحتاج ممثل خدمة العملاء إلى العثور على قطعة ما ، يمكنه البحث في قاعدة بيانات الأجزاء المستندة إلى XML.

ما هو XML المستخدم؟

إنشاء البيانات

يستخدم كود XML لإنشاء البيانات. يمكن أن تكون هذه البيانات في شكل مستند ، مثل صفحة ويب ، أو تطبيق ، مثل جدول بيانات أو مستند معالج الكلمات الموجود في متصفحات الويب. يمكنك استخدام XML لإنشاء بيانات ليست في شكل مستند ، مثل قاعدة بيانات.

إحفظ البيانات

يعد XML تنسيقًا ممتازًا لتخزين البيانات لأنه يمكن قراءته بواسطة الإنسان وقراءته آليًا. هذا يعني أنه يمكنك فتح ملف XML في محرر نصوص ورؤية ما بداخله بسهولة ، ويمكنك أيضًا كتابة برامج يمكنها قراءة ملفات XML وكتابتها تلقائيًا.

تتمثل إحدى مزايا استخدام XML لتخزين البيانات في سهولة إضافة بيانات جديدة إلى ملف XML. على سبيل المثال ، إذا كان لديك ملف يخزن معلومات حول عملائك ، فيمكنك إضافة عميل جديد عن طريق إضافة عنصر XML جديد إلى الملف. XML سهل التعديل أيضًا ؛ إذا كنت بحاجة إلى تغيير البيانات في ملف XML ، فيمكنك ببساطة تحرير الملف في محرر نصي.

النشر على الويب

عندما تنشر محتوى على الويب ، يجب عليك التأكد من أنه منظم جيدًا ويسهل الوصول إليه. يمكن أن تساعدك XML على القيام بذلك. يمكن استخدامه لإنشاء أنواع مختلفة من المستندات. يمكن لـ XML إنشاء صفحات ويب يسهل قراءتها وفهمها. يستخدمه المطورون أيضًا لإنشاء صفحات ويب يسهل تحديثها وصيانتها. حتى تتمكن من الحصول على صفحات ويب سهلة الاستخدام ومحركات البحث.

أتمتة

XML هي أداة قوية لأتمتة المهام. باستخدام XML ، يمكنك بسهولة تبادل البيانات بين التطبيقات المختلفة ، وأتمتة المهام ، وحتى إنشاء مهام سير عمل كاملة.

بيانات النقل

يمكن استخدام XML لنقل البيانات بين التطبيقات المختلفة. إنها لغة تحدد مجموعة من القواعد لترميز المستندات بتنسيق يمكن للبشر والآلات قراءته بسهولة. XML هو تنسيق شائع لتبادل البيانات على الويب. عند تخزين البيانات بتنسيق XML ، يمكن نقلها بسهولة بين التطبيقات المختلفة.

كيف يعمل XML؟

XML هي لغة ترميز تحدد مجموعة من القواعد لتشفير المستندات بتنسيق يمكن للبشر قراءته وقراءته آليًا. غالبًا ما يتم استخدام XML لتخزين البيانات ونقلها ، خاصةً عندما يتعلق الأمر بخدمات الويب.

عند إنشاء مستند بتنسيق XML ، يجب على المؤلف تحديد مجموعة من القواعد أو القواعد النحوية لبنية المستند. ثم يتم استخدام هذه القواعد النحوية لتشفير المستند بطريقة يمكن قراءتها آليًا وبطريقة يمكن للبشر قراءتها. يمكن قراءة مستندات XML بواسطة أي محلل XML ، والذي سيعالج المستند وفقًا للقواعد المحددة في القواعد النحوية.

يعد XML تنسيقًا متعدد الاستخدامات ويمكن استخدامه في العديد من التطبيقات. ومع ذلك ، نظرًا لأنه تنسيق مستند إلى النص ، فهو غير مناسب تمامًا لتخزين البيانات الثنائية مثل الصور أو الفيديو. لهذا السبب ، غالبًا ما يتم استخدام XML مع التنسيقات الأخرى ، مثل JSON أو HTML.

مثال XML

قد تحتوي علامة XML لبدء العنصر على سمات ، وهي أزواج اسم-قيمة توفر معلومات إضافية حول العنصر. على سبيل المثال ، يحتوي عنصر <book> في مستند XML التالي على سمة تسمى "category" بقيمة "fiction":

<؟ xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"؟>

<مكتبة>

<فئة الكتاب = "خيال">

<title> الماسك في الجاودار </ title>

<author> JD Salinger </author>

<year> 1951 </year>

<price> 7.99 </price>

</book>

<فئة الكتاب = "الأطفال">

<title> الهوبيت </ title>

<author> JRR تولكين </ المؤلف>

<year> 1937 </year>

<price> 5.99 </price>

</book>

<فئة الكتاب = "الويب">

<title> XML للمبتدئين </title>

<author> إدي ترافيرسا </ المؤلف>

<year> 1999 </year>

<price> 19.99 </price>

</book>

</bookstore>

ما هي مزايا وثائق XML؟

توثيق XML هو نظام لإضافة معلومات حول قاعدة بيانات مباشرة في التعليمات البرمجية المصدر بتنسيق XML محدد جيدًا. يمكن للمطورين استخدام هذه الوثائق أثناء عملهم مع التعليمات البرمجية. يمكن لأدوات إنشاء الوثائق أيضًا معالجتها لإنتاج وثائق أكثر سهولة في الاستخدام بتنسيق HTML أو تنسيقات أخرى.

هناك العديد من المزايا لاستخدام وثائق XML:

من السهل كتابة الوثائق والحفاظ عليها ، حيث يتم تخزينها بجانب الكود.

تنسيق XML محدد جيدًا ويسهل معالجته ، لذلك تتوفر العديد من الأدوات لإنشاء التوثيق تلقائيًا من ملفات XML إذا كانت علامات XML دقيقة.

يمكن أن تحتوي مستندات XML على بنية ومعلومات أكثر تفصيلاً عن المستندات التقليدية ، مثل أمثلة التعليمات البرمجية ، وملاحظات الاستخدام ، وأوصاف قيم الإرجاع والمعلمات.

يمكن ترجمة وثائق XML إلى لغات أخرى بسهولة أكبر من التعليقات ، مما يجعلها في متناول الجماهير الدولية.

يمكن معالجة بنية مستند XML بواسطة أدوات أخرى ، مثل IDEs ، لتوفير ميزات مثل إكمال التعليمات البرمجية والمساعدة المضمنة.

هل XML لغة برمجة؟

غالبًا ما يتم طرح هذا السؤال في المناقشات حول تطوير الويب ، وليس له إجابة بسيطة. لغة XML هي لغة ترميز ، مما يعني أنها تستخدم لتحديد بنية البيانات. إنه مشابه لـ HTML ، لكنه لا يستخدم لعرض البيانات. لذا ، إذا لم يتم استخدام XML لعرض البيانات ، فما الغرض من استخدامه؟ غالبًا ما يتم استخدام XML لتخزين البيانات بتنسيق يمكن للإنسان وأجهزة الكمبيوتر قراءته. يتم استخدامه أيضًا لتبادل البيانات بين الأنظمة المختلفة.

على الرغم من أن XML ليست لغة برمجة ، إلا أنها تُستخدم غالبًا مع لغات البرمجة لتخزين البيانات ونقلها. يمكن لـ XML تخزين البيانات بتنسيق يصف ذاتيًا ، مما يسهل نقلها وقراءتها. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدام XML لإنشاء لغات برمجة جديدة أو لتوسيع اللغات الموجودة. إذا كنت تعمل مع البيانات ، فيمكن أن تكون تعليمات XML البرمجية أداة مفيدة.

ما هو ملف XML؟

يتم تنظيم ملفات XML باستخدام العلامات. تُستخدم العلامات لتحديد بداية عنصر XML ونهايته. يمكن أن تحتوي عناصر XML على بيانات ، أو يمكن أن تكون فارغة. يمكن أن تحتوي عناصر XML على عناصر XML أخرى ، أو يمكن أن تكون ذاتية الإغلاق.

يمكن فتح ملفات XML في أي محرر نصوص ، ويمكن للبشر قراءتها. ومع ذلك ، لا يُقصد بملفات XML أن يقرأها البشر. من المفترض أن تقرأ ملفات XML بواسطة أجهزة الكمبيوتر. لقراءة ملف XML ، يحتاج الكمبيوتر إلى محلل XML.

كيف تفتح وتقرأ ملفات XML؟

تعد ملفات XML أحد أكثر تنسيقات الملفات شيوعًا على الإنترنت ، ويمكن فتحها وقراءتها بواسطة برامج مختلفة. لفتح ملف XML وقراءته ، ستحتاج إلى محرر نصوص أو معالج نصوص يمكنه قراءة ملفات XML. بمجرد أن يكون لديك برنامج يمكنه قراءة ملفات XML وفتح الملف الذي تريد قراءته ، سترى الكثير من التعليمات البرمجية ، وقد يبدو الأمر شاقًا ، لكن لا تقلق. لا تحتاج إلى فهم كل التعليمات البرمجية لقراءة ملف XML.

ابحث عن علامة البداية وعلامة النهاية. ستكون هذه هي نفسها لكل ملف XML وسيكون من السهل اكتشافها. ستبدو علامة البداية على النحو التالي: <؟ xml version = "1.0"؟> . ستبدو علامة النهاية على النحو التالي: </ xml> . سترى سلسلة من العلامات الأخرى بين علامات البداية والنهاية. تحتوي هذه العلامات على البيانات الفعلية في ملف XML. عادة ما يتم تنظيم البيانات في تسلسل هرمي ، مع وجود عنصر الجذر في الأعلى والعناصر الفرعية أدناه. لقراءة البيانات في ملف XML ، انظر إلى النص الموجود بين العلامات. هذا النص هو البيانات التي تبحث عنها.

ما هي الاختلافات بين XML و HTML؟

هناك العديد من الاختلافات الجوهرية بين HTML (Hyper Text Markup Language) و XML (لغة التوصيف الموسعة):

تم تصميم HTML لعرض البيانات مثل مواقع الويب ، بينما تم تصميم XML لوصف البيانات.

علامات HTML معرّفة مسبقًا ، بينما علامات XML ليست كذلك.

علامات XML الختامية ضرورية لـ XML ، في حين أنها ليست إلزامية في HTML.

يجب أن تكون مستندات HTML جيدة التنسيق ، بينما يجب أن تكون مستندات XML صالحة.

يدعم HTML فقط مجموعة محدودة من أنواع البيانات ، بينما يدعم XML نطاقًا أكثر شمولاً من أنواع البيانات.

يجب أن تتداخل عناصر HTML بشكل مناسب ، بينما يمكن أن تتداخل عناصر XML.

عادةً ما تكون مستندات HTML صغيرة ومباشرة ، بينما يمكن أن تكون مستندات XML ضخمة ومعقدة.

يقتصر HTML على عرض المحتوى الثابت ، بينما يمكن استخدام XML لعرض المحتوى الديناميكي.

في HTML ، يمكنك استخدام الأحرف الصغيرة والكبيرة كما يحلو لك. في المقابل ، يعتبر XML حساسًا لحالة الأحرف.

إذا كانت هناك أخطاء طفيفة أثناء الترميز ، فلا يزال بإمكانك تحقيق نتائج HTML. هذا ليس هو الحال في XML. إذا قمت بخطأ ما ، فلن تتمكن من تحقيق النتيجة.

إن لغة HTML سهلة التعلم والاستخدام ، بينما يمكن أن تكون لغة XML معقدة التعلم والاستخدام.

بشكل عام ، من الأفضل التأكد من تنسيق مستندات HTML و XML بشكل جيد. سيضمن ذلك أن المحللين ذوي الصلة يمكنهم تحليل المستندات بشكل صحيح وأن التطبيقات يمكنها معالجة البيانات بشكل صحيح.

XML و Java

XML و Java هما لغتا برمجة شائعتان تستخدمان لأغراض مختلفة. XML هي لغة ترميز ، بينما Java هي لغة برمجة. على الرغم من شعبيتها ، لا يزال هناك الكثير من الالتباس حول هاتين اللغتين. تم إنشاء XML لهيكلة البيانات وتخزينها ونقلها. XML يشبه HTML ، لكن XML أكثر مرونة. يمكنك استخدام XML لإنشاء أي نوع من المستندات ، بما في ذلك المستندات التي لا تحتوي على تمثيل مرئي.

Java هي لغة برمجة تم تصميمها لتكون مستقلة عن النظام الأساسي. هذا يعني أنه يمكن تشغيل برنامج مكتوب بلغة Java على أي نظام تشغيل. تعد Java أيضًا لغة جذابة تُستخدم لإنشاء تطبيقات كبيرة ومعقدة. XML و Java ليسا متطابقين ولكن يمكن استخدامهما معًا. يمكن استخدام XML لتخزين البيانات التي يمكن لتطبيق Java قراءتها. يمكن أيضًا استخدام تطبيق Java لإنشاء بيانات XML.

كيف يعمل DOM (نماذج كائن المستند) و XML معًا

XML و DOM هما تقنيتان تعملان معًا لتمكين الوصول إلى بيانات XML ومعالجتها.

يمكن للبرامج والنصوص الوصول إلى محتوى المستند وهيكله وأسلوبه وتحريره باستخدام وظيفة DOM (نموذج كائن المستند) المحايد في النظام الأساسي واللغة. XML (لغة التوصيف الموسعة) هي تنسيق نص بسيط ومرن مشتق من SGML (لغة التوصيف المعممة القياسية).

عندما يتعلق الأمر بالعمل معًا ، فإن DOM و XML هما التطابق التام. يوفر XML البيانات ، ويوفر DOM البنية للوصول إليها. تعد DOM و XML من التقنيات القياسية التي يدعمها W3C (اتحاد شبكة الويب العالمية).

تم تصميم DOM ليتم استخدامه مع أي لغة برمجة ، بينما تم تصميم XML لتخزين البيانات ونقلها. يمكن استخدام بيانات DOM و XML معًا لإنشاء صفحات ويب أكثر تفاعلية وديناميكية. يمكن استخدام DOM لإنشاء مستند XML أو لتحليل مستند XML. يمكن استخدامه أيضًا للتنقل عبر مستند XML. يمكن لـ DOM إضافة عناصر أو حذفها أو تعديلها في مستند XML.

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