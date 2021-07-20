إذا كنت قد قرأت مقالات حول تصميم التطبيق ، فمن المحتمل أن تكون قد صادفت القائمة الكاملة للمصطلحات المختلفة: التخطيط ، النموذج الأولي ، النموذج بالحجم الطبيعي ، الإطار السلكي ، الرسم. كيف هم مختلفون عن بعضهم البعض؟ في الواقع ، عندما يتعلق الأمر بالتطوير بدون كود ، لا يهم حقًا.

يمكنك تصميم الجزء المرئي بالكامل في المحرر ، وإجراء التعديلات والتغييرات كما يحلو لك في أي وقت. حتى بعد نشر التطبيق وبدء المستخدمين في استخدامه ، يمكنك تغيير الشكل وتخطيط الصفحات دون المخاطرة بفقدان البيانات!

لذلك ، في الشكل الذي تقدم به المشروع قبل التبديل إلى المحرر ليس مهمًا جدًا. يمكن أن يكون نموذجًا أوليًا في Figma أو صورة في Photoshop ، أو رسمًا في Paint أو رسم يدوي ، أو حتى رسم تخطيطي في جدول بيانات Excel. الشيء الرئيسي هو أن لديك فكرة واضحة عن كيفية عملها.

لكن هناك بعض النقاط المهمة التي يجب مراعاتها.

حدد التطبيق الذي تريده: الويب أو الهاتف المحمول

يمكنك إنشاء نسختين من التطبيق يكونان مترابطين - سيعمل بعض المستخدمين من الأجهزة المحمولة ، والبعض الآخر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ، بينما ستتم مشاركة البيانات. على الرغم من أن التصميم سيكون مختلفًا.

يتم استخدام المحررين المختلفين لبناء تطبيقات الجوال والويب ، ومن المهم أن نفهم بشكل عام تفاصيل عملهم قبل البدء. اقرأ الأقسام المتعلقة بهم في وثائقنا .

تحديد مجموعات المستخدمين

قسّم المستخدمين إلى مجموعات بناءً على الوظائف المتاحة لهم وحلل مدى اختلافهم.

نحن لا نتحدث فقط عن التقسيم إلى مستخدمين ومسؤولين. إذا كان التطبيق الخاص بك سيستخدم من قبل عملاء بمستويات وصول مختلفة أو موظفين من أقسام مختلفة ، يمكنك إخفاء أو عرض عناصر فردية وحتى صفحات كاملة ، اعتمادًا على الوظائف والبيانات المتاحة لمستخدم معين.

تحتاج أمثلة توضيحية

ابحث عن أكبر عدد ممكن من التطبيقات المشابهة لتطبيقك. قد تتمكن من استخدام أحدها كقاعدة عن طريق إضافة الوظائف التي تريدها أو قد ترغب في دمج وظائف العديد من التطبيقات في تطبيق واحد. قم بعمل قائمة مختصرة مع وصف للمزايا والعيوب - ستكون مفيدة ليس فقط عند وضع مخطط ، ولكن أيضًا عند الاتصال بالدعم الفني للحصول على المشورة ، والبحث عن فناني الأداء والمستثمرين لمشروع ما ، وفقط لتوليد أفكار جديدة.

صف الصفحات بالتفصيل

يجب أن تفهم بوضوح الصفحات التي سيتم تضمينها في طلبك وما هي المعلومات التي يجب عرضها على كل منها.

عادة ، يتضمن التطبيق:

الصفحة الرئيسية: سيأتي جميع المستخدمين إلى هذه الصفحة ، سواء كانوا مسجلين أم لا.

بوابة المسؤول: ستدير الإعدادات والحسابات.

صفحات منفصلة للمستخدمين بمستويات وصول مختلفة.

تظهر الصفحات المنبثقة عند تنفيذ إجراءات معينة.

لا تنسَ رسائل الخدمة للمستخدمين والنوافذ المنفصلة مع تأكيد الإجراءات (على سبيل المثال ، الموافقة على إرسال البيانات).

لا تنس تبادل البيانات

فكر في المكان الذي سيأخذ فيه تطبيقك البيانات وأين سيرسلها. هل ستأتي جميع المعلومات من المستخدمين؟ ما هي العمليات التي يمكن أن تكون مؤتمتة؟

يمكن أخذ بعض البيانات من المواقع أو تنزيلها من برامج المحاسبة. لتبسيط تسجيل الدخول إلى التطبيق الخاص بك ، استخدم ترخيص الخدمات الكبيرة ، مثل Google أو Facebook. يتطلب هذا عناصر واجهة منفصلة ، على سبيل المثال ، الأزرار "تحميل البيانات" أو "تسجيل الدخول باستخدام Facebook".

إذا كان من الصعب التفكير في كل شيء دفعة واحدة ، فأنشئ مخططًا به مجموعة الحد الأدنى من الوظائف الضرورية واكتب أفكارك بشكل منفصل عما ترغب في إضافته في المستقبل. إذا واجهت أي صعوبات - فاكتب إلى قناة Telegram للدعم الفني لدينا ، يسعدنا دائمًا تقديم المساعدة!