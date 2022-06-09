هل أنت مطور محترف؟ قد تكون معتادًا على إنشاء تطبيقات من البداية ، الأمر الذي يتطلب مهارات منصة الترميز. ولكن ماذا لو كنت مبتدئًا وليس لديك خبرة في ترميز التطبيقات؟ نحن نتفهم رغبتك في التميز من بين 3 ملايين تطبيق آخر على Android ، وقد يكون اختبار أفكارك بموارد منخفضة أمرًا صعبًا. إذا لم تكن لديك المهارات اللازمة لتطوير تطبيق عبر الإنترنت ولكن لديك فكرة رائعة ، فهذه المقالة مناسبة لك.

يتم هنا تجميع أفضل الأنظمة الأساسية التي يمكن استخدامها لإنشاء تطبيقات Android ، والتي لا تتطلب خبرة أو مهارات في البرمجة. يعد إنشاء تطبيق Android من خلال تطبيق مثل AppMaster أرخص وأسهل بالنسبة لك. إذا كنت تستخدم هذا التطبيق ، فستقوم بإنشاء تطبيق عملك في غضون أيام بدون أي ترميز خبير!

الخطوات الأساسية في تطوير تطبيقات Android



يعد AppMaster ضروريًا إذا كنت بحاجة إلى إنشاء تطبيق بدون تشفير. تحتوي هذه الأداة على قوالب مبرمجة مسبقًا وميزات سهلة الاستخدام يمكنك استخدامها لتخصيص تطبيقك وتعديله. تطبيق Android الذي يعمل على تطوير نموذج الفلاش عبارة عن مجموعة من الأدوات المبرمجة مسبقًا في قوالب. إنهم قادرون على تزويدك بالميزات بحيث يمكنك تعديل وتخصيص تطبيقك وفقًا لمتطلباتك. يمكن لأي رجل أعمال بدء تشغيل تطبيق android باستخدام أربع خطوات.

اختر نموذج التطبيق الخاص بك:

ستجد أن كل قالب يقدم ميزة تم إنشاؤها لفائدة نوع العمل الذي تنتجه. إذا وجدت نموذجًا ممتازًا على الأنظمة الأساسية ، لكنه فشل في تزويدك بالميزة ، فيمكنك تخصيصه حسب ذوقك. الشيء الأساسي الذي يجعل هذه القوالب ممتعة هو قدرتها على أن تكون قابلة للتخصيص لإنشاء تطبيق android. هذا يعني أنه لا يمكنك العثور على ميزة تناسب تطوير تطبيقك. يمكنك إضافتها باتباع طريقة مباشرة.

بناء التطبيق. سهلت Spectrum على الأشخاص إنشاء تطبيقات android من البداية. تمكنت منصات التشفير من وضع صفحة ميزة الإنذار. هذا يعني أنك ستجد دائمًا نموذجًا يناسب عملك. إذا لم يكن كذلك ، يمكنك تخصيصه حسب حاجتك.

اختر العلامة التجارية لشركتك:

بعد ذلك ، كل ما عليك فعله هو توصيل موقع الويب الخاص بك في البداية بمنشئ. تظهر الألوان التي استخدمتها بالفعل في لوحة من أجلك على النظام الأساسي للتطبيق. يساعدك هذا في إنشاء منصة نقالة متوافقة مع علامتك التجارية الحالية.

على أي حال ، ليس لدينا موقع ويب بالفعل. هل تريد اختيار الألوان. ومع ذلك ، إذا كنت لا تقرر اللون الذي تريده ، فيمكنك تخطي هذه الخطوة في الوقت الحالي. في هذه المرحلة ، نقترح عليك إدخال رقم الهاتف حتى نتمكن من إرسال معاينات لك متى دعت الحاجة. الألوان ليست الوسيلة الوحيدة لتمييز تطبيق Android الخاص بك. أصبح تخصيص التطبيق باستخدام الصور أسهل أيضًا من خلال النظام الأساسي للتطبيق.

إضافة محتوى:

ستجد دائمًا محتوى تم تحميله مسبقًا لمنصات ترميز التطبيقات. هذا لتزويدك بسهولة التحرير. على سبيل المثال ، يُتاح لك خيار تغيير النص المعروض في صفحة "حول" ، أو يمكنك أيضًا إضافة صور مع الأوصاف. يمكن أن تختلف المعلومات من أي مكان ، سواء كانت جهة الاتصال والمعلومات الاجتماعية أو المدونات. يمكنك دائمًا تخصيص التصميم الخاص بك بسهولة كما يناسب اختيارك.

من الأسهل دائمًا تعيين نهاية خلفية للميزة. ليس هذا فقط ، ولكن يمكنك أيضًا الحفاظ على الوصول المقيد. يسمح هذا بالوصول إلى صفحات معينة فقط للمستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول رسميًا.

انشر تطبيقك:

الآن بعد أن طورت وقتك في التصميم على المنصات. حان الوقت الآن لك لإضافة المحتوى وهم يرغبون في مجالات التطبيق الخاص بك. أول شيء تحتاجه هو تأكيد أنك لن تنتهك أيًا من التحذيرات التي تم توجيهها لك. آخر شيء عليك القيام به هو التسجيل للحصول على حساب مطوري تطبيقات Google و Android. إنه مطلب للأشخاص الذين يدخلون السوق كمطورين.

أفضل 20 منصة بدون رمز يجب مراعاتها:



يمكن للمنصات التي ليست في وضع يسمح لها بتوظيف مبرمجي Android الاستفادة بسهولة من الخدمات في AppMaster. نحن نقدم كل شيء من إطلاق المواقع إلى أتمتة سير العمل. فيما يلي حلول الكمبيوتر المحمول العشرين التي تساعد دخول السوق الجديدة على فهم البيئة بشكل أفضل.

AppMaster:

AppMaster عبارة عن نظام أساسي لا يتطلب أي تشفير لإنشاء تطبيقات android. إنه أحد أقوى تطبيقات عدم وجود رمز. حتى الشركات الكبيرة تعتمد على AppMaster في مشاريعها. سترى أنه يوفر تطبيقًا على مستوى الإنتاج. تشمل المناطق التي يتم تناولها الواجهة الخلفية والويب والتطبيقات الأصلية. ستجد أنك تتلقى ملايين الطلبات من خلال أن تصبح MVP بمساعدة النظام الأساسي الرئيسي للتطبيق. يمكن إضافة جميع الميزات بسهولة السحب والإفلات.

التطبيقات الذكية:

إذا كنت ترغب أيضًا في إنشاء تطبيق خاص بك بدون تشفير ، فإن Smart Apps Creator يعد خيارًا. توفر المنصة دعم ملفات الوسائط المتعددة.

بيئة تطوير أندرويد:

يعتقد العديد من مطوري التطبيقات أن تضمين Android Studio في القائمة قد يكون خيارًا خاطئًا. ومع ذلك ، فإنه لا يزال قادرًا على إنتاج المخرجات التي تريدها. الإزعاج البسيط هو أنه سيتعين عليك إجراء القليل من الترميز على التطبيق حتى يعمل بسلاسة.

سكابيك:

تمكنت Scapic من توجيه الحاجة إلى أي موقع ويب على منصة التجارة الإلكترونية. لقد تمكنت من تضمين جميع العناصر المرئية الأساسية لأي موقع ويب على النظام الأساسي. يتفهم البرنامج كيفية تأثير تسجيل الدخول على العناصر المرئية على أي عمل تجاري عبر الإنترنت وموقعه على الويب. ومن ثم ، فإنهم يساعدون مديري المستخدمين على الاستفادة من مهاراتهم وإنشاء تطبيق Android بكفاءة.

Mailchimp:

مكن Mailchimp المستخدمين من استكشاف جمهورهم. يمكنهم تتبع الزوار وتفاعلاتهم مع الموقع. إذا كنت شركة ناشئة جديدة ، فإن ترميز التطبيق هذا هو الخيار الأمثل لك. ستكون قادرًا على تكوين قاعدة عملاء والتواصل معهم بشكل فعال.

القطع المكافئ:

واحدة من أكثر المهام إرهاقًا لمطور Android هي دمج التطبيقات وربطها بعد البرمجة. قام Parabola بحل هذه المشكلة بشكل فعال لجمهوره من خلال النظام الأساسي. ليس من المنطقي أن يكون محتوى الويب الخاص بك متصلاً بقاعدة البيانات الخارجية. يمكن للخطوط الانسيابية في Parabola توصيلها بسهولة قصوى.

Voiceflow:

نعلم جميعًا مدى أهمية دخول التكنولوجيا التي يتم تنشيطها صوتيًا إلى السوق. علاوة على ذلك ، كان Siri و Alexa لنظام Android أيضًا أسماء عادية بالنسبة لنا منذ فترة. الآن نحن نعتمد عليهم جميعًا كمساعدين أساسيين. فلماذا نقصر استخدام تقنية تنشيط الصوت على أولئك الذين يعرفون كيفية برمجتها فقط؟

فقاعة:

أصبح تصميم البرنامج أيضًا أكثر سهولة مع تقنية عدم وجود رمز. لا تحتاج إلى فهم أي لغة للعمل على Bubble. يتم تزويد مطوري التطبيق بمجموعة واسعة من المكونات الجذابة. ستتمكن من تجميع وتشغيل تطبيقك بنفسك.

ميكر باد:

إذا كنت لا تزال بحاجة إلى معلومات بسيطة حول التطبيق ، فلا داعي للقلق. لقد وفرت Makerpad لك مشكلات ترميز التطبيق! ستجد الكثير من البرامج التعليمية حيث يمكنك التعرف على التطبيق وإنشاء تصميماتك باتباع إجراءات بسيطة. يمكنك أيضًا اكتشاف نطاق واسع من دراسات الحالة لمساعدتك.

طاولة هوائية:

تخيل وجود مجموعة مجمعة من تطبيقات android بالغة الأهمية مثل Excel و Google Sheets. ستتمكن من إنشاء برامج يمكنك من خلالها توصيل البيانات وتنظيمها وإدارتها في مكان واحد.

كودا:

طورت Coda مساحة عمل مخصصة لجميع المستخدمين. تم حذف الحاجة إلى استخدام منصات مختلفة لقاعدة البيانات. يقوم Coda doc بإنشاء وسيط اتصال لجميع برامجك. بهذه الطريقة ، يمكنك تحقيق إنتاجية عالية دون المساومة على كفاءتك.

جومرود:

غالبًا ما تكون هناك خرافة حول الشركات الناشئة المهووسة بالتكنولوجيا. ومع ذلك ، ننسى أنهم بحاجة إلى الاعتماد على مكاسبهم من أجل لقمة العيش. وبالتالي ، لا فائدة من الانجذاب إلى العالم الرقمي. يقدم gumroad حلاً للأشخاص الذين يجدون صعوبة في تحقيق مشاريع إبداعية في التجارة الإلكترونية. هذا يعني أنه يمكنهم إنشاء تصميماتهم بأنفسهم. يمكن لفنان android أن يكون له أعماله الخاصة أخيرًا.

روبوتات المحادثة:

روبوتات المحادثة عبارة عن منصات فعالة للشركات لتلبية احتياجات العملاء إذا تم تصميمها بشكل فعال مع أو بدون تشفير. يمكن أن توفر روبوتات الدردشة التحية والمعلومات حول المنظمة للعميل. يمكنهم أيضًا تزويد المستخدمين بمعلومات مفيدة وحل استفساراتهم. ومع ذلك ، لا يمكنك الاعتماد عليهم بالكامل. من المهم أن يكون لديك روبوتات مخصصة.

زابير

تشتهر Zapier بتزويد الأشخاص بمنصة مشتركة للتطبيقات. إنه ينشئ رابطًا للتطبيقات المتعددة التي يتم تشغيلها تحت مظلة مؤسستك. ستكون قادرًا على إدارة منهج عملك وتبسيطه بدون تشفير.

Thunkable:

إذا كنت تريد البحث عن خيار بديل لتطبيق Android ، فإن خيار التفكير هو الخيار الثاني الأفضل. يمكنك العثور على مجموعة متنوعة من المشاريع مفتوحة المصدر مما يعني أن جميع المشاريع الأصلية يتم إنشاؤها بسلاسة من قبل الفرق داخل المؤسسة.

Typeform

إذا كان إنشاء النماذج والاستطلاعات أمرًا روتينيًا لعملك. لا تحتاج إلى إنشاء النموذج لكل شخص. Typeform هو أفضل بديل لك بدون كود. يمكنك العثور على نماذج واستطلاعات قابلة للتخصيص بالكامل باستخدام قوالب متنوعة.

كيكي:

إنه تطبيق أعمال قائم على السحابة مصمم لتمكين المؤسسات من أتمتة مهام سير عملها. يبني تطبيقات على مستوى المؤسسات. كل هذا ممكن ببساطة عن طريق تصميم السحب والإفلات التالي.

جوتفورم

إذا كنت ترغب في الحصول على سهولة إنشاء التطبيقات بمساعدة ميزة السحب والإفلات البسيطة ، فإن أداة إنشاء التطبيقات المجانية من Jotform هي خيارك. من الممكن تنزيله على هاتف ذكي أو جهاز لوحي أو كمبيوتر. لا تحتاج إلى أي مهارات ترميز التطبيق حتى يعمل هذا التطبيق.

مسح

تم تطوير قناة شاملة شاملة لتحسين الخبرة الإدارية للمنظمات. تم تصميم العديد من الأدوات لتلبية تجارب العملاء باستخدام أدوات مثل NPS و Offline و 360 ° Surveys. تعمل واجهة المستخدم الخاصة بالمحادثة على تحويل استطلاعاتك إلى تجربة شبيهة بالمحادثة تعزز معدلات إكمال الاستطلاع بنسبة 40٪.

أسئلة مكررة:



هل يمكنني تطوير تطبيق Android جذاب بدون تشفير؟

في الواقع ، يمكنك دائمًا الاعتماد على AppMaster لذلك! ستجد الوظائف التي يمكنها إنشاء تطبيق جوال ديناميكي بدون رمز. يمكنك إدخال اسم عملك ، وتحديد بعض الخيارات الأساسية ، وستكون جاهزًا تمامًا للذهاب واختبار تطبيقك.

هل يمكنني إنشاء تطبيق بدون تشفير؟

لا تحتاج إلى تعلم الكود لتطوير تطبيق. بمجرد اتخاذ قرار جيد ، كل ما تحتاجه هو فهم كيفية استخدامه.

كيف يمكن لأي شخص إنشاء تطبيق بدون إمكانيات الترميز؟

يمكنك إنشاء التطبيق الخاص بك دون إنفاق الكثير من المال باستخدام حلول بدون رمز ورمز منخفض. عند اختيار الأداة أو الأدوات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية للعمل ، من الضروري أولاً تحديد نطاق تصميم التطبيق الخاص بك لتشغيل جميع الخطوات الإضافية بسلاسة.

هل جعل التطبيق يمكن الوصول إليه؟

هناك الكثير من الخيارات لصانعي التطبيقات المجانية ، مثل AppMaster. ومع ذلك ، إذا حصلت على إصدار المجتمع ، فستتمكن من مشاهدة المزيد من الخيارات. مما يشير في النهاية إلى خطة أساسية ناجحة لعملك.

كيف للمبتدئين إنشاء التطبيقات ؟

أنت مبتدئ ، وأنت مرتبك بشأن تطوير تطبيق. يمكنك الحفاظ على أموالك من خلال عدم استثمارها في مصمم ويب محترف أو مطور تطبيقات. إذا كنت ترغب في تطوير كل ما يخصك ، فهذه هي النقطة التي يجب أن تفكر فيها في الخيار الأفضل ، وهو اختيار AppMaster.

كيف تولد التطبيقات المجانية المال؟

يتم استخدام الإعلانات وعمليات الشراء داخل التطبيق والرعاية والتسويق التابع لتحقيق الدخل من التطبيقات المجانية. يعتبر نموذج فريميوم خيارًا شائعًا بين رواد الأعمال وتطبيقات الألعاب. قد يتم تضمين الإعلانات المصوّرة والنوافذ المنبثقة والرعاية وإعلانات الفيديو وإعلانات الشعارات وطرق أخرى لتوليد أموال التطبيق من جمهورك المستهدف في الإصدار الذي يمكن الوصول إليه من تطبيقك باستخدام هذه الإستراتيجية.

هل يمكنني إنشاء تطبيق بنفسي؟

إذا كنت تخطط لتحقيق خطة تطوير التطبيق بنفسك. ثم من الأفضل اختيار أحد الخيارات: استئجار طرف ثالث أو إنشاء فريق داخلي أو إنشاء التطبيق بالكامل بنفسك. بمجرد أن يكون لديك خيار تطوير متصل أو غير متصل بالإنترنت. يمكنك حفظ فريقك. كل ما عليك القيام به هو محاذاة الأشياء التالية:

امتلك خطة مدروسة جيدًا.

اكتساب فهم أفضل للجمهور المستهدف لتطبيق الهاتف المحمول الخاص بك

اختر اسمًا لتطبيقك يثير فضول الناس ويلتزم به

ضع ميزانية وجدول زمني لتطوير التطبيق

اختر من بين التطبيقات الأصلية وتطبيقات الويب والهجين وعبر الأنظمة الأساسية.

افكار اخيرة:



سهلت أداة إنشاء التطبيقات على الأشخاص إنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة في الوقت الحاضر. لقد جعل من غير الضروري أن يكتسب الناس معرفة البرمجة لإنشاء التطبيقات. ومع ذلك ، فإن قدرتك على إنشاء تطبيقك من البداية هي مجرد بداية لعملية تطوير تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك. هذا يعني أن رحلتك مع AppMaster قد بدأت للتو. الغرض والهدف هو مساعدة رجال الأعمال على بدء أعمالهم على الويب باستخدام هذه الأداة الجديدة. في البداية ، نقدم لك خطة نجاح مدتها 30 يومًا. يساعدك في الحصول على فكرة عن كيفية عمل المنظمة. علاوة على ذلك ، نتمكن أيضًا من تزويدك بأفكار تطوير الأعمال على المدى الطويل.







