أصبح مصطلح "توظيف بدون مبرمج" يعني خطوة كبيرة إلى الأمام في مجال التكنولوجيا. تظهر الأبحاث أنه بحلول عام 2022 ، سيكون سوق توظيف الحلول الخالية من الأكواد أمرًا مثيرًا للإعجاب من خلال تعيين فريق لا يحتوي على كود.





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على الرغم من أنه لم يكن متوقعًا ، إلا أن ظهور الحلول الخالية من الأكواد قد جعل تعيين خبراء غير مبرمجين لإنشاء تطبيقات الأعمال أسهل. يمكنك أتمتة مهام سير العمل الحالية الخاصة بهم دون الحاجة إلى الترميز عن طريق الاستعانة بفريق لا يحتوي على تعليمات برمجية. يمكنك توظيف بدون مبرمج وتحويلهم إلى خبراء في تطوير الخيارات.

ستظل الشركات تواجه مشكلة مع نقص العاملين المؤهلين في مجال تكنولوجيا المعلومات والحاجة المتزايدة لإنشاء تطبيقات أعمال جديدة من خلال تعيين فريق بدون كود. من خلال تثقيف وترقية الموظفين بالمهارات التقنية وغير البرمجية وتعزيز ثقافة تنمية المستهلك من خلال تعيين فريق بدون رمز ، سيكون من الممكن حل هذه التحديات وضمان استمرارية الأعمال واستدامتها في الأشهر المقبلة. يمكن أن تستفيد من حلول عدم وجود كود.

قد يؤدي تعيين فريق بدون رمز يتعلم مهارات عدم وجود رمز إلى زيادة عدد الوظائف التي يمكنهم القيام بها أو تغيير أهدافهم تمامًا. هناك العديد من الطرق للتقدم في الحياة المهنية ، من تولي المزيد من المسؤوليات في شركتهم الحالية إلى الانتقال إلى منصب جيد ووظيفة ذات رواتب أفضل في مكان آخر.

وظيفة جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات: لماذا يجب عليك توظيف شخص غير مبرمج؟

نظرًا لنقص الأشخاص المؤهلين في هذا المجال ، تعد هندسة البرمجيات من بين فرص تكنولوجيا المعلومات التي تدفع أكثر. وبسبب هذا ، فإن متوسط الراتب السنوي لمطور البرامج يزيد بالفعل عن 110.000 دولار. من المنطقي أن الاستعانة بفريق لا يحتوي على كود قد صنع أدوات لا تحتوي على كود لإنشاء تطبيقات لأن تطوير التطبيقات يجب أن يكون أسهل وأرخص من الاستعانة ببرنامج غير مبرمج.

تمنح الحلول الخالية من التعليمات البرمجية للعملاء واجهات مستخدم بسيطة تقوم بكل العمل من خلال تعيين فريق لا يحتوي على كود يستخدم أدوات بدون تعليمات برمجية. من خلال تعيين فريق بدون رمز ، يمكنك استخدام وحدات بناء المكتبة لبناء وإطلاق ميزات فريدة تسمح للعمال الآخرين بالمشاركة والعمل معًا في حلول لا تحتوي على تعليمات برمجية.

إن توظيف فريق بدون رمز يستخدم أدوات بدون تعليمات برمجية لإعادة تدريب العمال الحاليين وإعادة تدريبهم ليكونوا مطورين مواطنين لا يعتمدون على الأكواد له مزايا عديدة للشركات. يتضمن ذلك مراحل صغيرة من معالجة التطبيق ، ونهاية العمل التقني غير القانوني ، وإجراءات عمل يسهل الوصول إليها ، وأكثر من ذلك بكثير. يؤدي إنشاء حلول بدون تعليمات برمجية إلى تقليل العمل الذي يتعين على موظفي تكنولوجيا المعلومات المرهقين القيام به للتركيز على الأدوات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية والمشاريع الأكثر أهمية من خلال تعيين فريق لا يحتوي على تعليمات برمجية.

ستتطلب الوظائف التي ستكون مطلوبة في المستقبل التمكن من المهارات التقنية المعاصرة ، مثل عدم وجود رمز.

المهارات الخالية من التعليمات البرمجية في مكان العمل التي تتغير باستمرار



أكثر من ثمانين بالمائة من الشركات إما تستخدم أدوات لا تحتوي على كود أو تبني الخبرة من خلال توظيف فريق لا يحتوي على كود. كما ينص المنتدى الاقتصادي العالمي على أنه بحلول عام 2030 ، سيحتاج أكثر من مليار عامل إلى تعلم مهارات عدم وجود كود واستخدام أدوات بدون كود. بهذه الطريقة ، يمكنهم الاستفادة من حلول عدم وجود رمز.

نظرًا لأن المهارات المهمة التي لا تحتاج إلى رمز مثل الاتصال والرياضيات وفرز المشكلات والمهارات الرقمية والجهود الجماعية مطلوبة لمعظم الوظائف ، فإن سوق العمل يتغير بسرعة في الحلول الخالية من التعليمات البرمجية. قد يؤدي تعيين فريق بدون رمز إلى تنمية مواهب جديدة في العملاء المتوقعين والموارد البشرية والتعليم والرعاية. في هذه البيئة الجديدة ، يريد أصحاب العمل الضخمون أن يستخدم عمالهم أدوات لا تحتوي على تعليمات برمجية ولديهم مهارات لا تحتوي على تعليمات برمجية مثل عملية التطوير والتدريب والإبداع والتدفق وبناء العلاقات.





المهارات الخالية من التعليمات البرمجية في مكان العمل التي تتغير باستمرار



أكثر من ثمانين بالمائة من الشركات إما تستخدم أدوات لا تحتوي على كود أو تبني الخبرة من خلال توظيف فريق لا يحتوي على كود. كما ينص المنتدى الاقتصادي العالمي على أنه بحلول عام 2030 ، سيحتاج أكثر من مليار عامل إلى تعلم مهارات عدم وجود كود واستخدام أدوات بدون كود. بهذه الطريقة ، يمكنهم الاستفادة من حلول عدم وجود رمز.

نظرًا لأن المهارات المهمة التي لا تحتاج إلى رمز مثل الاتصال والرياضيات وفرز المشكلات والمهارات الرقمية والجهود الجماعية مطلوبة لمعظم الوظائف ، فإن سوق العمل يتغير بسرعة في الحلول الخالية من التعليمات البرمجية. قد يؤدي تعيين فريق بدون رمز إلى تنمية مواهب جديدة في العملاء المتوقعين والموارد البشرية والتعليم والرعاية. في هذه البيئة الجديدة ، يريد أصحاب العمل الضخمون أن يستخدم عمالهم أدوات لا تحتوي على تعليمات برمجية ولديهم مهارات لا تحتوي على تعليمات برمجية مثل عملية التطوير والتدريب والإبداع والتدفق وبناء العلاقات.

اعتبارًا من عام 2022 ، تشمل قائمة التوظيف التكنولوجي المطلوب بشدة علماء البيانات والمحللين وخبراء تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي ومهندسي تكنولوجيا المعلومات والمتخصصين في التسويق والتوظيف والخبراء في التحول الرقمي وغيرهم الكثير. من المثير للدهشة أنه لا تحتاج كل هذه المواقف إلى معرفة كيفية كتابة التعليمات البرمجية أو استخدام أدوات عدم وجود رمز في حلول عدم وجود رمز. ومع ذلك ، فإن تعيين فريق بدون كود يتطلب معرفة كيفية استخدام المهارات الرقمية الجديدة ، مثل أدوات عدم وجود كود.

ما المقصود بعبارة "مهارات بدون رمز"؟



لا يمكن للمبرمج إنشاء أدوات لا تحتوي على تعليمات برمجية مهمة ونامية تأتي مع حلول بدون تعليمات برمجية. يعرف هؤلاء الذين يطلق عليهم "المطورون المواطنون" مشاكل العمل التي يجب حلها ومجموعات المعلومات اللازمة للحصول على رؤى حول مهارات عدم وجود كود. اعتمادًا على المشكلات التي يُطلب منهم حلها ، يمكن أن يكون "مطور المواطن بدون رمز" مهندس مدير عمليات ، أو توظيف خبير أتمتة مستدامة ، أو مطور تطبيق سريع بدون تشفير.

المهارات الخالية من التعليمات البرمجية هي المهارات التي يمكن للموظفين غير التقنيين امتلاكها واستخدام أدوات بدون تعليمات برمجية لإنشاء تطبيقات الأعمال ، وأتمتة سير العمل ، وتبسيط العمليات من خلال حلول بدون تعليمات برمجية. كل هذا يتم عن طريق تعيين فريق بدون كود.

كيف يمكن للأشخاص استخدام مهارات عدم وجود كود لتحسين وظائفهم في عام 2022؟



يمكن لمهارات عدم وجود كود مساعدة المرشح في الحصول على وظيفة وجعلها أكثر قيمة من خلال أدوات عدم وجود كود. فيما يلي أهم أربعة أسباب تدفعك إلى إنشاء تطبيق بدون رمز والبحث عن حلول بدون تعليمات برمجية:

طريقة سهلة للتجول في عالم تكنولوجيا المعلومات



من خلال تعيين فريق بدون رمز ، يمكن أن يكون لديك مهارات عدم كتابة التعليمات البرمجية التي يمكن أن تكون طريقة بسيطة لشخص ما للدخول في مجال تكنولوجيا المعلومات إذا أراد المزيد من خيارات العمل. عندما يتعلم الموظفون استخدام الحلول الخالية من التعليمات البرمجية والأدوات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية لأتمتة سير العمل وتحسين العمليات التجارية ، فإنهم يتعمقون في عمل شركتهم ويبدأون في فهم أساسيات البرمجة.

أن تصبح رائد تكنولوجيا المعلومات في شركتك



تساعد مهارات عدم وجود رمز قوية الشخص على الانتقال إلى دور خبير في تكنولوجيا المعلومات حيث يكون مسؤولاً عن تنفيذ حلول عدم وجود رمز.

الحصول على أجر أكثر



قد يتغير الراتب بناءً على المعرفة والخبرة اللازمتين لتوظيف غير المبرمج.

جعل الموظفين أكثر سعادة



يعتقد 71 في المائة من الموظفين أن شركتهم ستستخدم التكنولوجيا لمنحهم تجربة خدمة العملاء مماثلة للسلع الاستهلاكية. يمكن للشركة أن تبني سمعة طيبة وأن تجعل موظفيها أكثر سعادة من خلال تنفيذ حلول بدون كود والإعلان عنها. من خلال تعيين فريق بدون رمز ، يمكن أن تساعدك مهاراتهم بدون رمز على التحول إلى تكنولوجيا المعلومات ، والارتقاء في شركتك كقائد تقني ، وبناء المزيد من الأموال ، والاستمتاع بعملك عندما تستأجر بدون مبرمج لاستخدام أدوات بدون كود .

مدير المنتجات



مديرو المنتجات الذين يطلق عليهم أيضًا "مالكو المنتجات" ، مسؤولون عن إستراتيجية منتجات شركاتهم وتصميمها وتنفيذها. في وادي السيليكون ، يتقاضون رواتبهم أكثر من مطوري البرمجيات. على الرغم من أنك لست مضطرًا إلى معرفة كيفية الترميز لهذه الوظيفة ، فسيكون من المفيد أن تفعل ذلك من خلال أدوات عدم وجود رمز. عادة ما يتطلب تعيين فريق بدون رمز خبرة أكثر من الوظائف الأخرى في القائمة.

رئيس المشروع



من بعض النواحي ، هذا هو نفسه إدارة المنتج ، ولكن على نطاق أصغر. يمكن أن يكون تعيين فريق بدون رمز جيدًا في رؤية الصورة الكبيرة والتفاصيل الأكثر طفيفة في حلول عدم وجود رمز. هم مسؤولون عن مشاريع محددة من مرحلة التخطيط حتى الانتهاء. إنهم يعملون مع فرق أخرى لا تحتوي على تعليمات برمجية وجلبوا مهندسين ومسوقين وخبراء منتجات وغير ذلك.

كاتب تقني







اعتمادًا على المكان الذي تعمل فيه ، يمكن أن تساعدك القدرة على البرمجة في أن تصبح كاتبًا تقنيًا أفضل لاستخدام أدوات بدون تعليمات برمجية. ومع ذلك ، فإن الكثير من المعلومات الفنية لا تتضمن الترميز ، مثل الكتيبات والبيانات الصحفية للمنتج والتعليمات وحالات الاستخدام. من خلال تعيين فريق بدون رمز ، يمكنك أن ترقد بسلام وتستمتع باستخدام أدوات بدون كود.

محلل سوق المنتج



قد يكون تصميم UX مناسبًا لك إذا كنت جيدًا في العثور على مزايا وعيوب المنتج وشرحها ، وفهم ما يريده المستخدمون ، والفرز من خلال البيانات ، واستخدام أدوات بدون كود. من خلال تعيين فريق بدون رمز ، ستكون راضيًا أيضًا عن تسهيل حياة عملائك.

مصمم واجهة المستخدم



كان تصميم واجهة المستخدم أحد أكثر المهارات المطلوبة على LinkedIn في عام 2017. يستخدم الفريق الذي لا يحتوي على تعليمات برمجية بشكل أساسي أدوات برمجية أو أدوات لا تحتوي على تعليمات برمجية لإنشاء واجهة مستخدم سهلة الاستخدام وتعمل بشكل جيد وتبدو جيدة. إنها وظيفة تقنية رائعة توظيف الرسامين ومصممي الرسوم غير المبرمجين.

مهندس معلومات



عندما تنظر إلى مواقع الويب ، هل فكرت يومًا ، "كان من الممكن إعداد هذا بشكل أفضل بكثير"؟ قد تكون جيدًا في تكوين المعلومات عبر حلول بدون تعليمات برمجية. يتعلق هذا التوظيف ، وهو جزء من التصميم وتجربة المستخدم ، بتحسين تنظيم الموقع وبنيته من خلال تعيين فريق بدون كود واستخدام أدوات بدون كود.

مطور موبايل







اعتمادًا على المكان الذي تعمل فيه ، يمكن أن تساعدك القدرة على البرمجة في أن تصبح كاتبًا تقنيًا أفضل لاستخدام أدوات بدون تعليمات برمجية. ومع ذلك ، فإن الكثير من المعلومات الفنية لا تتضمن الترميز ، مثل الكتيبات والبيانات الصحفية للمنتج والتعليمات وحالات الاستخدام. من خلال تعيين فريق بدون رمز ، يمكنك أن ترقد بسلام وتستمتع باستخدام أدوات بدون كود.

محلل سوق المنتج



قد يكون تصميم UX مناسبًا لك إذا كنت جيدًا في العثور على مزايا وعيوب المنتج وشرحها ، وفهم ما يريده المستخدمون ، والفرز من خلال البيانات ، واستخدام أدوات بدون كود. من خلال تعيين فريق بدون رمز ، ستكون راضيًا أيضًا عن تسهيل حياة عملائك.

مصمم واجهة المستخدم



كان تصميم واجهة المستخدم أحد أكثر المهارات المطلوبة على LinkedIn في عام 2017. يستخدم الفريق الذي لا يحتوي على تعليمات برمجية بشكل أساسي أدوات برمجية أو أدوات لا تحتوي على تعليمات برمجية لإنشاء واجهة مستخدم سهلة الاستخدام وتعمل بشكل جيد وتبدو جيدة. إنها وظيفة تقنية رائعة توظيف الرسامين ومصممي الرسوم غير المبرمجين.

مهندس معلومات



عندما تنظر إلى مواقع الويب ، هل فكرت يومًا ، "كان من الممكن إعداد هذا بشكل أفضل بكثير"؟ قد تكون جيدًا في تكوين المعلومات عبر حلول بدون تعليمات برمجية. يتعلق هذا التوظيف ، وهو جزء من التصميم وتجربة المستخدم ، بتحسين تنظيم الموقع وبنيته من خلال تعيين فريق بدون كود واستخدام أدوات بدون كود.

مطور موبايل



قد يختلف النظر إلى موقع ويب على هاتف ذكي أو جهاز لوحي تمامًا عن مظهره على شاشة أكبر. استعن بمصممي أجهزة محمولة بدون مبرمج واستخدم أدوات بدون تعليمات برمجية للتأكد من أن مواقع الويب والتطبيقات تعمل بشكل جيد على الأجهزة المختلفة. من خلال تعيين فريق بدون كود ، فهم يعملون عن كثب مع خبراء في حلول عدم وجود كود.

خبير تحسين محركات البحث / التسويق عبر محرك البحث



لا تزال محركات البحث مهمة لأن الناس يستخدمونها يوميًا في حلول بدون تعليمات برمجية. يعد تحسين محرك البحث وتوظيف متخصصين في التسويق بدون مبرمج مسئولين عن تحسين الترتيب العضوي لموقع الويب وتحويل بعض عمليات البحث هذه إلى حركة مرور يتم تحويلها. هذه واحدة من أكثر مهارات التوظيف ربحًا في LinkedIn لعام 2017.

الشخص المسؤول عن أتمتة التسويق



الأتمتة في التسويق مفيدة ، خاصةً لتوظيف شركات أكبر بدون مبرمج. قاموا بإعداد مسارات تحويل البريد الإلكتروني ، ورعاية العملاء المحتملين الجيدين ، واستخدام أدوات أتمتة التسويق بدون رمز لتقليل العمل اليومي المزدحم. يديرون أيضًا الحملات التسويقية عن طريق تعيين فريق لا يحتوي على كود واستخدام مهاراتهم في حلول بدون كود.

مدير العمليات



عند تعيين فريق بدون رمز ، يقوم مديرو العمليات بإنشاء تطبيقات من خلال أدوات بدون تعليمات برمجية ويساعدون في ضمان سير العمل بسلاسة. قد يكونون مسؤولين عن سلسلة التوريد ، والعمل مع المقاولين ، والتأكد من وصول الأشخاص والمعدات إلى حيث يحتاجون إلى الذهاب في حلول بدون رمز.

اختبار جودة البرمجيات



قبل أن يتم طرح البرنامج في السوق ، فإن استئجار برنامج بدون مبرمج هو اختباره بدقة. إذا كنت جيدًا في استخدام الأدوات والبرامج الخالية من التعليمات البرمجية وإجراء الاختبارات لمحاولة كسرها ، فستقوم ببناء اختبار جيد.

لماذا تعمل في مجال التكنولوجيا إذا كنت لا تعرف كيفية البرمجة؟



رواتب مربحة

تقدم معظم الوظائف التقنية أجورًا مماثلة للوظائف الأخرى في نفس المجال. لا داعي للقلق بشأن الحصول على أموال.

أعمال تقنية تنافسية

لديها الكثير من فرص العمل. إذا كانت لديك المهارات والمعرفة الصحيحة ، يمكنك العثور على الوظيفة التي تناسبك وتناسب أهدافك المهنية.

حاجز منخفض للدخول

اعتمادًا على احتياجاتك ، هناك وظائف تقنية عالية الأجر للأشخاص الذين بدأوا للتو. لا تتطلب منك بعض الوظائف على مستوى المبتدئين معرفة كيفية الترميز.

لماذا يجب عليك تعيين غير المبرمج؟



يجب عليك الاستعانة ببرنامج no-coder للأسباب التالية:

يستخدمون أدوات أقل تكلفة بدون تعليمات برمجية يمكن أن تساعدك على العمل بشكل أسرع.

يمكنك إضافة أدوات بدون تعليمات برمجية باستخدام طاقم العمل لديك بالفعل أو عن طريق الاستعانة بفريق لا يحتوي على تعليمات برمجية.

من خلال أتمتة العمليات مع حلول بدون تعليمات برمجية ، يمكن لتوظيف فريق بدون رمز مشغول بالفعل الحصول على مساحة أكبر للتنفس.

تحدث إلى فريقك الذي لا يحتوي على كود حول الأدوات التي لا تحتوي على كود وشجع الجميع على مشاركة مهاراتهم عند التوظيف.

اكتسب الثقة في الحلول الخالية من التعليمات البرمجية باستخدام أدوات عدم وجود رمز والعمل على مشاريع صغيرة لجمع الأدلة قبل مشاركتها مع بقية المؤسسة.

استخدم أدوات بسيطة بدون كود واستأجر بدون مبرمجين لبدء رؤية النتائج على الفور.

تعرف على المشكلات والاختناقات التي تحتاج إلى إصلاحها وأين توجد في الحلول الخالية من التعليمات البرمجية.

استخدم أدوات بدون تعليمات برمجية لتتبع وتحليل عبء العمل الحالي.

استخدم القدرة التي توفرها لك أدوات عدم وجود تعليمات برمجية لمساعدة فريقك على الاستمرار في التحسن في الحلول الخالية من التعليمات البرمجية.

اكتشف المواضع التي يفتقر فيها فريقك إلى مهارات عدم وجود تعليمات برمجية وما الذي يمكنك تحقيقه إذا تم ملء هذه الثغرات بحلول بدون تعليمات برمجية.

قم ببناء فريقك أكثر اكتفاءً ذاتيًا وتتبع الحلول الخالية من التعليمات البرمجية التي تحتاجها والتي لا تتضمن كتابة تعليمات برمجية.

استخدم مواردك الحالية من خلال التأكد من أن عمليات التوظيف واشتراكات البرامج نشطة.

استخدم ما تعرفه عن فجوات المهارات والطلب المرتفع والحلول التي لا تحتاج إلى رمز كجزء من تعيين فريق بدون رمز.

تعد الأدوات الخالية من التعليمات البرمجية أمرًا حيويًا لأنه يمكن للفرق الفنية وغير الفنية استخدامها.

يمكنك الاستفادة من تعيين شخص لا يحتوي على كود لأن مهارات عدم وجود كود تجعل من الممكن لعدد أكبر من الأشخاص بناء المواهب وحل المشكلات عبر أدوات لا تحتوي على تعليمات برمجية.



إذا كنت بحاجة إلى إنشاء حلول بدون كود ولكنك لا تعرف كيفية البرمجة ، فقد حان الوقت لتوظيف لا يوجد مبرمج.





هل من السهل الحصول على وظيفة تقنية لا تتضمن البرمجة؟



نعم ، من السهل العثور على وظائف توظيف كمبيوتر ذات رواتب جيدة دون معرفة كيفية البرمجة. توفر مواقع لا حصر لها للأشخاص الذين يبحثون عن عمل مكانًا للبحث عن وظائف في مجالاتهم المثالية. يتيح لك التوظيف في مجتمعات عبر الإنترنت مثل LinkedIn الوصول إلى شبكة اجتماعية من الأشخاص المهتمين بنفس الأشياء التي أنت عليها. هذا يجعل من السهل مقابلة الناس وبناء علاقات عمل. يمكنك أيضًا طلب المشورة المهنية والتعلم من الأشخاص الذين يحاولون اقتحام صناعة الكمبيوتر أثناء البحث عن إجابات لمشاكلهم.

استنتاج



في النهاية ، هناك فوائد لتوظيف الأشخاص من الفرق التي لا تحتوي على كود ، والشركات التي لا تحتوي على حلول برمجية ، وأولئك الذين يوظفون بدون مبرمجين. يمكن للعاملين غير الفنيين الذين يتعلمون مهارات عدم وجود رمز الحصول على رواتب أفضل أو المزيد من فرص العمل أو حتى تغيير المهن. يمكن لمنشئ تطبيقات موثوق به لا يحتوي على كود مثل AppMaster أن يساعد الشركات على سد فجوة مهارات تكنولوجيا المعلومات ، مما يجعل تطوير التطبيقات أسهل للجميع وأتمتة المزيد من سير العمل في حلول بدون كود.

في عام 2022 ، سنراقب تأثيرات التوظيف على الحلول الخالية من التعليمات البرمجية حيث يغير الكثير منها كيفية إنجاز العمل. في غضون ذلك ، يمكنك البدء في استخدام خدمات التطوير بدون رمز من خلال AppMaster لأتمتة عمليات عملك وإنشاء التطبيقات.