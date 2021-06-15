في تطوير البرمجيات ، تعتبر دراسة متطلبات العملاء هي المفتاح ، وإذا كانت مهمة العميل مفهومة ، فلا ينبغي أن تكون هناك مشاكل في عمليات البناء الإضافية. ومع ذلك ، مع بدء العمل ، تظهر العديد من الأخطاء التي تعوق وتبطئ الإنتاج بأكمله.

فيما يلي 5 أخطاء لا يمكن تجنبها تقريبًا في تطوير البرامج:

وصف مهمة غير واضح

صياغة ووصف المشكلة عملية شاقة إلى حد ما. في كثير من الأحيان ، لا يتطابق المنتج النهائي مع رغبات العميل ، لأن وصف المشكلة ورؤية الحل غير صحيحين أو غير مفصلين بشكل كافٍ. هذا يرجع في المقام الأول إلى افتقار العميل للمعرفة التقنية وسوء تفسير المطور للمشكلة. مثل هذا الخطأ مكلف وعادة ما يعيد إنتاج المشروع إلى نقطة البداية.

أخطاء في تكامل الخدمات الخارجية

مشاكل دمج الخدمات الأخرى أثناء تطوير البرنامج شائعة جدًا. يمكن أن يؤدي التفسير غير الصحيح أو الجهل لخصائص إدخال البيانات وتفاصيلها إلى أخطاء في تكامل الخدمات مع البرنامج.

أخطاء في واجهة المستخدم

هذا خطأ مزعج أكثر من خطأ فني أثناء التطوير. واجهة المستخدم هي أول شيء يقيّمه العميل النهائي. حتى مع الوظائف العالية ، من غير المرجح أن يستمر المستخدم في العمل مع البرنامج إذا كان من الصعب استخدامه. من المهم إيجاد التوازن الصحيح بين قابلية التشغيل والواجهة سهلة الاستخدام عند تصميم نظام للوحدات النمطية.

أخطاء في المنطق والخوارزمية والحسابات

الأخطاء الأكثر وضوحًا والتي لا مفر منها تقريبًا في أي عملية تطوير. إنها ليست حرجة أو خطيرة ، لكنها تستهلك الكثير من الوقت والأعصاب لاكتشافها.

أخطاء جديدة من أخطاء قديمة

عادةً ما يؤدي التخلص من الأخطاء المكتشفة إلى إنشاء أخطاء جديدة تتطلب تغييرات وتحسينات في البرنامج. يمكن أن تستمر عملية التعديل لفترة طويلة بعد الانتهاء من تطوير البرنامج ، حتى عندما يكون البرنامج قيد الاستخدام بالفعل من قبل العميل النهائي ، فإن بعض التأخيرات أو الأخطاء أو التثبيتات لا تزال تتطلب فحصًا مستمرًا.

الطريقة الحالية لتجنب الأخطاء

يمكن حل معظم المشاكل في تطوير البرمجيات عن طريق أتمتة العمليات. توجد مثل هذه الأتمتة في الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية ، والتي تعمل على تبسيط عملية إنشاء البرامج وتسريعها.

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