تستخدم الشركات العديد من الطرق المبتكرة للوصول إلى عملائها للبقاء في صدارة المنافسين. إلى جانب الطلب المتزايد على الأعمال المبتكرة ، فإن الحلول هي الطلب على التكنولوجيا الجديدة. إن أكثر مجالات الطلب الملحوظة على ابتكارات الأعمال هي صناعة تطبيقات الأجهزة المحمولة.

في الآونة الأخيرة ، أقرت الشركات بالحاجة المتزايدة لدمج تطبيقات الهاتف المحمول الاحتكارية في مجموعة خدماتها. أدركت الشركات أن تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة يمنحها ميزة تنافسية. نتيجة لذلك ، بدأ الكثيرون في التطوير السريع لتطبيقات الأجهزة المحمولة للبقاء في صدارة المنافسة. يساعد تطوير تطبيقات الهاتف المحمول الشركات على تلبية احتياجات عملائها. تساعد تطبيقات الأجهزة المحمولة أيضًا الشركات على الاستفادة من كل فرصة محتملة لتوليد العملاء المحتملين الذين يتحولون إلى مبيعات.

مع الارتفاع الأخير في الطلب على تطبيقات الأجهزة المحمولة ذات الصلة بالأعمال ، كان هناك ارتفاع مماثل في مجموعة حلول تطبيقات الأجهزة المحمولة التي يتم تقديمها. اليوم ، يمكن للشركات استخدام الطريق التقليدي لفريق تطوير البرمجيات لبناء تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بهم. ومع ذلك ، تتوفر أيضًا العديد من تطبيقات الأجهزة المحمولة "منخفضة التعليمات البرمجية وبدون رمز" الجاهزة للنظام الأساسي للاختيار من بينها. خيارات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة هذه لديها عمليات أعمال مبسطة بشكل أكبر. هذا يساعدهم على أن يكونوا أكثر استجابة لعملائهم دون الحاجة إلى أن يكونوا خبراء في الترميز. يجب أن يكون لدى الشركات فهم أساسي لهندسة تطبيقات الأجهزة المحمولة لجذب اهتمام مستخدمي تطبيقات الأجهزة المحمولة والحفاظ عليه.

ما هي هندسة تطبيقات الهاتف المحمول؟



تشير بنية تطبيقات الأجهزة المحمولة إلى المباني أو الأنظمة الهيكلية وعناصر التصميم التي تشكل تطبيقًا للهاتف المحمول. يشمل أيضًا التقنيات والعمليات والمكونات المستخدمة أثناء تطوير التطبيق. يتكون الأساس الأساسي لجميع التطبيقات من جميع عناصر بنية تطبيقات الأجهزة المحمولة. يتطلب تطوير بنية تطبيقات جوال جيدة تخطيطًا مناسبًا وتصميمًا استراتيجيًا.

يعد الإطار أو النظام الأساسي التكنولوجي في النهاية الخلفية والجانب المواجه للمستخدم من تطبيق الهاتف المحمول جزءًا من بنية الهاتف المحمول للتطبيق. التطوير داخل التطبيق ، يشير مبرمجو البرامج بشكل فضفاض إلى هذه المجموعة من أنظمة وعمليات هندسة الأجهزة المحمولة باسم "المكدس التكنولوجي".

3 هندسة التصميم



تستخدم هندسة تطبيقات الأجهزة المحمولة الناجحة مبادئ التصميم لثلاثة شروط أدناه:

بنية تطبيقات الجوال الصلبة

هندسة تطبيقات الهاتف المحمول KISS

بنية تطبيقات الجوال الجافة

العمارة الصلبة

يعد مبدأ البرمجة هذا ضروريًا لإنشاء بنية تطبيقات جوال قابلة للتطوير. تعتمد بنية تطبيقات الأجهزة المحمولة القابلة للتطوير على تقنية مرنة ورشيقة. هذا يسهل عمليات الترقية والتحديثات والتوسعات عند الضرورة. يعد مبدأ البرمجة العالمي هذا إطارًا راسخًا تستند إليه إرشادات بنية تطبيقات الأجهزة المحمولة.

العمارة KISS



هذا هو مبدأ البرمجة البسيط الذي يعتمد على فرضية الحفاظ على بنية التكنولوجيا أو بنية الهاتف المحمول بسيطة. الفكرة وراء هذه الفرضية هي أنه كلما كانت المجموعة التقنية أبسط ، قل احتمال حدوث أخطاء غير ضرورية أو مكلفة. يجب أن يكون الترميز في أدنى حد ممكن لتطوير بنية تطبيق جوال بناءً على هذا المبدأ.

العمارة الجافة



يعتمد مبدأ البرمجة هذا ، مثل KISS ، على البساطة. وهو يعتمد على افتراض أن تقليل التكرار في تسلسل الترميز المنطقي أو أنماط البرامج سيؤدي إلى أخطاء أقل.

مبدأ هندسة الهاتف المحمول الإضافي



هناك أيضًا بعض المبادئ التطويرية الإضافية لبنية تطبيقات الأجهزة المحمولة ؛ تم سرد أهم واحد أدناه:

هندسة معمارية نظيفة



يطبق بعض المطورين مبدأ البرمجة CLEAN على بنية تطبيقات الأجهزة المحمولة. يشير هذا المبدأ ، مثل اسمه ، إلى فصل واضح لطبقات التطبيق أثناء التطوير. نتيجة لذلك ، تعمل هذه التطبيقات بشكل مستقل عن بعضها البعض. هذا يعني أنه في حالة حدوث أي أخطاء أو ترقيات ضرورية ، فإن مبدأ البرمجة هذا يسهل تطوير التطبيق بشكل أكثر مرونة. كما أنه يقلل من الحاجة إلى إعادة إنشاء تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة من البداية ، حيث تعمل جميع طبقات التطبيق بشكل مستقل عن بعضها البعض.

ما هي العناصر الأساسية للهندسة المعمارية المتنقلة؟



تعتمد العناصر الأساسية لبنية تطبيقات الأجهزة المحمولة الجيدة على عدة عوامل ، وهي أهم العناصر التي يجب مراعاتها أثناء تطوير بنية تطبيقات الأجهزة المحمولة. تتضمن هذه العناصر تجربة المستخدم ، والمعروفة أيضًا باسم UX في مصطلحات البرمجة ، والتنقل ، واستراتيجية الشبكة ، والجهاز المستخدم. دعونا نناقش كل مما يلي من خلال واحد أدناه:

تجربة المستخدم أو تصميم UX



تعد واجهة المستخدم المصممة جيدًا (UI) عنصرًا أساسيًا في بنية تطبيقات الجوال الجيدة. تضمن تجربة المستخدم أو تصميم UX أن تكون بنية تطبيقات الهاتف الخاصة بك بديهية. سيؤدي ذلك إلى إنشاء تجربة تطبيق جوال جذابة وسلسة للمستخدمين. يعكس تصميم UI و UX تصورات المطورين خلال مرحلة تطوير التطبيق. يمكن للمرء عادة معرفة ما إذا كان مطور البرامج قد أخذ في الاعتبار احتياجات المستخدمين النهائيين ، حيث ينعكس ذلك في بنية تطبيقات الأجهزة المحمولة. عندما يولي المطورون اهتمامًا شديدًا بتصميم واجهة المستخدم وتجربة المستخدم لهندسة تطبيقات الأجهزة المحمولة ، تكون النتيجة تطبيقًا بديهيًا وسهل الاستخدام للهاتف المحمول.

المصدر: Dribbble

عرض النطاق الترددي للشبكة أو استراتيجية الشبكة



ستعمل بنية تطبيقات الأجهزة المحمولة المصممة جيدًا على تسهيل أداء تطبيقات الأجهزة المحمولة في ظل ظروف عرض النطاق الترددي المختلفة. لا توجد شبكتان للهاتف المحمول متشابهتان ، لذلك يجب تصميم بنية تطبيقات الهاتف المحمول لديك لتعمل في مجموعة من بيئات الشبكة. ستعمل بنية تطبيقات الأجهزة المحمولة المتنوعة على تحسين قابليتها للاستخدام والوظائف. تستقطب بنية تطبيقات الأجهزة المحمولة المبنية على هذه الميزات مجموعة واسعة من المستخدمين ، الذين قد يكون لديهم إمكانات نطاق ترددي متفاوتة للشبكة.

استراتيجية الملاحة



يعد التنقل في التطبيق الأنيق والسهل من السمات المميزة لهندسة تطبيقات الهاتف المحمول الفعالة. يجب أن يؤدي التنقل بين عناصر تطبيقات الجوال المختلفة إلى إنشاء تجربة مستخدم سهلة وممتعة. يمكن أن تكون طريقة التنقل لتطبيق الهاتف المحمول مكدسة أو مشروطة أو عرض واحد. يتطلب تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة البديهية تحديد المواقع ووضع علامات على عناصر التنقل داخل التطبيق. يساعد تصميم التنقل الجيد المستخدمين على أن يكونوا قادرين على استخدام ميزات التطبيق بشكل حدسي.

تعمل بنية تطبيقات الأجهزة المحمولة الفعالة على تقليل الإحباط الناجم عن ميزات التنقل المكتنزة والمستهلكة للوقت وغير الضرورية. يعد تصميم التنقل السيئ مزعجًا لمستخدمي التطبيق الذين قد يتخلون عن تطبيق الجوال تمامًا! قد يتفاقم هذا الإحباط بسبب احتمال وجود أخطاء تسبب خللًا أو نتائج بطيئة أو أخطاء أثناء التنقل في التطبيق.

من خلال إنشاء تسلسل منطقي لواجهة التنقل ، يضمن المطورون أن بنية تطبيقات الأجهزة المحمولة هي تجربة مستخدم ممتعة وبديهية (UX). دائمًا ما يتم تقدير التنقل غير المعقد والبديهي في تطبيق الهاتف المحمول من قبل مستخدميه! يعد التنقل أحد التفاعلات الأولى التي سيجريها المستخدمون مع تطبيق الجوال الخاص بك ، لذلك من الأفضل جعل تجربة المستخدم هذه (UX) ممتعة قدر الإمكان للمستخدمين.

الجهاز الجاري استخدامه



تتضمن بنية تطبيقات الأجهزة المحمولة تصميمًا متعدد الاستخدامات وعناصر وظيفية أثناء تطوير التطبيق. يضمن ذلك إمكانية استخدام تطبيق الهاتف على مجموعة واسعة من الأجهزة والشاشات المختلفة.

كيف تختار تطبيقات الجوال الهندسة المعمارية؟



إذن ما الذي يجعل الأساس التكنولوجي الجيد والأفضل أو بنية تطبيقات الهاتف المحمول؟ يجب البحث عن المعلمات التالية لإنجاح بنية تطبيقات الأجهزة المحمولة:

منطقية ومحددة بوضوح



يجب أن يكون تدفق البيانات لبنية تطبيقات الجوال الجيدة منطقيًا ومحددًا بوضوح. سيتطلب ذلك استخدام بنية تطبيقات الهاتف المحمول لاستخدام مبادئ تطوير البرامج الصوتية الموحدة في صناعة التكنولوجيا. بهذه الطريقة ، لا تقتصر عملية تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة على فريق واحد محدد من مطوري تطبيقات الأجهزة المحمولة. يؤدي استخدام تدفق البيانات المنطقي ومبادئ البرامج الثابتة إلى تسهيل التغييرات من المطورين الآخرين إذا أصبح ذلك ضروريًا. لذلك ، في حالة حدوث تغيير في فريق تطوير البرامج لديك ، سيتمكن مطور آخر من متابعة عملية تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة بشكل منطقي.

استخدام متعدد الاستخدامات على جميع المنصات



يجب تصميم بنية الهاتف المحمول لجعل تطبيق الهاتف متوافقًا مع مجموعة واسعة من الأجهزة والأنظمة الأساسية. على سبيل المثال ، ستكون بنية تطبيقات الأجهزة المحمولة الجيدة متعددة الاستخدامات بما يكفي للعمل على أنظمة Android و iOS.

مجموعة التكنولوجيا القابلة للتطوير



من خلال كونها قابلة للتطوير ، يمكن لهندسة تطبيقات الأجهزة المحمولة تسهيل توسيع تطبيقات الأجهزة المحمولة في المستقبل والتحديثات والترقيات. في حين أن هذا قد يتطلب المزيد من الموارد في البداية ، فإن تطوير التطبيقات الرشيقة يؤتي ثماره للشركات على المدى الطويل. وذلك لأن تطبيق الهاتف المحمول القابل للتطوير سيجعل من السهل إضافته إلى مجموعة التكنولوجيا دون الحاجة إلى إعادة إنشاء التطبيق بالكامل لتلبية متطلبات العمل في كل مرة.

تعمل بكامل طاقتها



تعتبر بنية تطبيقات الأجهزة المحمولة ، التي تتسم بالكفاءة في معالجة البيانات والتنقل وتنفيذ وظائف التطبيق ، هي الأنسب لتطبيقات الأجهزة المحمولة.

صيانة منخفضة



تستفيد تطبيقات الأجهزة المحمولة من بنية منخفضة الصيانة ولا تتطلب الكثير من الموارد لصيانتها.

ما هي الطبقات الثلاث للتطبيق المستند إلى الويب؟



تتألف بنية التطبيق القائمة على موقع الويب أو القائمة على الويب من 3 طبقات رئيسية يتم تطويرها بشكل فعال. دعونا نناقش كل طبقة من الطبقات الأساسية بالتفصيل أدناه:

الطبقة 1 - العرض

الطبقة 2 - الأعمال

الطبقة 3 - البيانات



عرض تقديمي



تتميز طبقة العرض الخاصة بهندسة تطبيقات الأجهزة المحمولة بمدى تجهيز التطبيق للحصول على أفضل تجربة للمستخدم أو تصميم UX. إنه يشتمل على عناصر التصميم مثل المرئية والصوتية وواجهة المستخدم (UI) وإمكانية التنقل في إنشاء جمالية يقدرها المستخدم. تشتمل طبقة عرض تطبيقات الأجهزة المحمولة على عناصر تصميم فريدة مثل الألوان وأصوات الإشعارات والصور الرمزية والوسائط والبديهية. تؤثر طبقة العرض التقديمي للتطبيق المستند إلى الويب على الأجهزة المحمولة أيضًا في مدى تلبيتها لاحتياجات المستخدمين النهائيين المقصودين. بشكل أساسي ، تخلق طبقة العرض التقديمي الشكل والمظهر الفريدين لهندسة تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بك.

اعمال



تركز طبقة الأعمال الخاصة بهندسة تطبيقات الأجهزة المحمولة على العمليات الخلفية لتطبيق الأجهزة المحمولة. تتكون هذه الطبقة من التسلسل المنطقي وتدفق البيانات لتطبيقات الأجهزة المحمولة. تشمل جوانب طبقة الأعمال أمان البيانات وأنظمة بوابات الدفع. تتضمن طبقة الأعمال أيضًا المعالجة المنطقية لسير العمل وكيف يخزن تطبيق الهاتف المحمول أو يسجل محفوظات المستخدم.

بيانات



تركز طبقة البيانات على إدارة المعلومات التي يتلقاها تطبيق الهاتف المحمول. يتضمن هذا عناصر الوصول إلى البيانات وعناصر البيانات والوظائف التي تمكّن عمليات تطبيقات الأجهزة المحمولة مثل التحقق من البيانات. تضمن طبقة البيانات دقة البيانات المخزنة أو المعالجة أثناء وظائف تطبيقات الهاتف المحمول.

ما هي الهندسة المعمارية الأفضل لتطبيقات الجوال؟



إذن ، أيهما يعتبر أفضل بنية لتطبيقات الأجهزة المحمولة؟ و لماذا؟ لتحديد أفضل نوع من بنية تطبيقات الأجهزة المحمولة لتطبيقاتك ، يحتاج المطورون إلى التفكير في النظام الأساسي والمستخدمين النهائيين المستهدفين وعمليات البيانات ووظائف التطبيقات الرئيسية وميزانية المشروع. عادة ، يكون لدى فرق التطوير والمطورين خيار التحديد والتعامل مع بنية تطبيقات الأجهزة المحمولة التي يختارونها. يمكنهم الاختيار من بين 3 منها للبدء ، وهي هندسة الهواتف المحمولة الأصلية والمستندة إلى الويب والمختلطة ومجموعات التكنولوجيا للاختيار من بينها. يعتمد الاختيار على تفضيلاتهم الشخصية والأسلوب الذي يناسبهم. ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن خيار بدون رمز أو رمز منخفض لتطوير بنية تطبيقات الهاتف المحمول ، فإن تطبيق Master هو طريقة رائعة وسهلة الاستخدام للبدء دون أي متاعب.

تطبيقات الجوال الأصلية



توجد تطبيقات الأجهزة المحمولة الأصلية داخل الجهاز الفعلي المستخدم وهي مصممة للتشغيل على الأجهزة المحمولة في ظل مجموعة واسعة من الظروف. نظرًا لأن التطبيقات الأصلية "مباشرة" على الشاشة الرئيسية للأجهزة المحمولة ، فإنها تكون مفيدة للغاية في ظل الظروف المعاكسة. على سبيل المثال ، يمكن أن تعمل التطبيقات المحلية بكفاءة عبر الشاشة الرئيسية للجهاز حتى في بيئات النطاق الترددي للشبكة منخفضة أو بدونها. لم يتم تصميم التطبيقات الأصلية لتكون ضخمة الحجم وهي مبنية على بنية تطبيقات الهاتف المحمول خفيفة الوزن.

نتيجة لذلك ، تعمل التطبيقات الأصلية بكفاءة لمعالجة البيانات وتكون بديهية في التصميم. التطبيقات الأصلية هي أيضًا تطبيقات متعددة الاستخدامات وسهلة الاستخدام (UI) للمستخدمين الذين يعملون في وضع عدم الاتصال أو في ظروف يكون فيها النطاق الترددي منخفضًا. تتيح تنوع تطبيقات الأجهزة المحمولة الأصلية للمستخدمين تشغيلها بكفاءة على مجموعة واسعة من الأجهزة المادية ذات الأبعاد المختلفة. تعمل التطبيقات الأصلية أيضًا بشكل جيد على أنواع مختلفة من الأنظمة الأساسية مثل Android أو IOS أو المستندة إلى الويب.

يتمثل عيب التطبيقات الأصلية في أنها تم تطويرها للنظام الأساسي الذي توجد عليه بنية تطبيقات الأجهزة المحمولة. التطبيقات الأصلية ليست تقنية رشيقة ومن ثم يصعب قياسها. نتيجة لذلك ، قد يُطلب من مطوري التطبيقات إنشاء تطبيق مختلف تمامًا لاستيعاب الترقيات أو التغييرات الجديدة.

تطبيقات الويب للجوال



على عكس التطبيقات الأصلية ، فإن تطبيقات الأجهزة المحمولة المستندة إلى الويب أكثر مرونة وتستوعب الترقيات والتحديثات والتغييرات التلقائية. تم بناء بنية تطبيقات الهاتف المحمول على نظام أساسي قائم على الويب ويمكن الوصول إليه عبر عنوان URL عبر الإنترنت. تعد تطبيقات الأجهزة المحمولة هذه سهلة بالنسبة لمعظم المستخدمين لأنها تتفاعل بشكل جيد مع مجموعة متنوعة من الأجهزة والأنظمة الأساسية. تسهل تطبيقات الويب للجوال أيضًا التحديثات الأرخص وإعلانات إصلاحات الأخطاء بحيث يسهل صيانتها. كما أنها تجذب جمهورًا أوسع لأنها متوافقة عبر جميع المتصفحات.

ومع ذلك ، نظرًا لأن هذه التطبيقات ليست أصلية ، فقد لا تتمكن من الوصول إلى ميزات الجهاز الأصلية الأخرى. تطبيقات الويب للأجهزة المحمولة معرضة أيضًا لمشكلات النطاق الترددي للشبكة ، مما يخلق تجربة مستخدم محبطة.

تطبيقات الجوال الهجينة



الاعتبار الجديد لجعل بنية التطبيق هو الذهاب لكل من المذكور أعلاه ؛ تعد بنية تطبيقات الأجهزة المحمولة الهجينة حلاً مثاليًا لعيوب التطبيقات الأصلية والتطبيقات المستندة إلى الويب. يمكن للتطبيقات الهجينة التفاعل بين الويب والعمل ضمن الأجهزة والأنظمة الأساسية. كما أنها أسهل وأرخص وتتطلب صيانة أقل من نظيراتها المحلية. ومع ذلك ، قد ينشأ عيب واحد لهذا النوع من الهندسة من مشكلات في ميزات ووظائف الاتصال المستند إلى الويب. قد تؤدي الواجهة مع الويب إلى حدوث مشكلات في الاتصال للمستخدمين الذين يحتاجون إلى تجربة تطبيق فعالة في وضع عدم الاتصال.

يعتمد اختيار نوع بنية تطبيقات الهاتف المحمول على تجربة المستخدم المطلوبة أثناء التطوير. بالإضافة إلى ذلك ، يعتمد ذلك على ميزانية تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة والوظائف المطلوبة لتطبيق الهاتف المحمول. على هذا النحو ، قد تعتمد استراتيجية تطوير التطبيق على نموذج أصلي أو مستند إلى الويب أو مختلط لهندسة تطبيقات الأجهزة المحمولة.

مزايا



جمهور مستهدف أوسع

سهل وسريع التطوير

تكلفة بناء منخفضة

صيانة منخفضة

تكامل شامل



ما هو مخطط هندسة تطبيقات الجوال؟



يمثل الرسم التخطيطي لهندسة تطبيقات الأجهزة المحمولة بشكل مرئي عناصر ومكونات تصميم التطبيق. إنه يجيب بشكل أساسي على "كيف" ، والتي تشير إلى العمليات الخلفية المتضمنة في إنشاء تطبيق جوال وظيفي وفعال. من المهم أن يكون هذا النوع من المخططات مصممًا كجزء من عملية تطوير التطبيق الأولية. يساعد مطوري البرامج وأصحاب المصلحة على تصور الغرض والعملية الإبداعية لبناء المنتج النهائي لتطبيقات الهاتف المحمول. كما أنه يساعد الفرق على تحديد مجموعة التكنولوجيا المناسبة ، وميزات قاعدة البيانات ، وتصميم واجهة المستخدم وتجربة المستخدم ، والنظام الأساسي للتطبيق ، والوظائف الرئيسية لتطبيق الهاتف المحمول.

تعد المخططات الجيدة لبنية تطبيقات الأجهزة المحمولة مفيدة بثلاث طرق رئيسية. إنها تساعد المطورين على تحديد عمليات النظام ، والسماح بالتغذية الراجعة (من خلال الملاحظات) ، وإعطاء سياق مرئي. السياق الرئيسي يشمل ما يلي:

تحديد عملية النظام

السماح بالتعليقات

يعطي السياق المرئي

تحديد عمليات النظام



يعرض الرسم التخطيطي الجيد لبنية تطبيقات الهاتف المحمول العلاقة بين مكونات التطبيق والعمليات. يتضمن ذلك تجربة المستخدم أو تصميم UX وإدارة قواعد البيانات ووظائف البرامج. يمكن أن يساعد الرسم التخطيطي المنطقي لتدفق عمليات التطبيق ووظائفها المطورين على تصور مفهوم تطبيقات الهاتف المحمول.

السماح بالتعليقات



سيسمح الرسم التخطيطي لبنية تطبيقات الهاتف المحمول المصمم جيدًا للمطور بإنشاء ملاحظات وتعليقات ذات صلة بالمشروع. هذا يساعد ويبلغ عملية تطوير تطبيقات الهاتف المحمول. هذه الملاحظات مفيدة أيضًا في مساعدة فرق التسويق العادي وأصحاب المصلحة على فهم المنتج النهائي وفهمه بشكل أفضل. قد تتضمن الرموز الرموز والمفاتيح والرسوم البيانية والتعليقات وتساعد غير المبرمجين في شرح مفهوم تطبيق الهاتف المحمول قيد التطوير.

يعطي السياق المرئي



يمكن للأشخاص المشاركة بشكل أفضل في عملية تطوير التطبيق من خلال الظهور أمام أعضاء الفريق الآخرين. بمساعدة هذا المخطط ، سيتمكن خبراء البرمجيات وغير المبرمجين على حد سواء من فهم مفهوم تطبيق الهاتف المحمول قيد التطوير. وبالتالي ، يمكن للأفراد المساهمة في المنتج النهائي وحتى التأثير على بنية تطبيقات الأجهزة المحمولة في مرحلة التصميم من التطوير.

ما هي خطوات إنشاء تطبيقات الجوال الأساسية؟



هناك حاجة إلى بعض الخطوات الأساسية لإنشاء بنية أساسية لتطبيقات الأجهزة المحمولة. في المجموع ، هناك عشر خطوات حاسمة. يتم ذكرها واحدة تلو الأخرى على النحو التالي:

وضع ميزانية واقعية

مرحلة اكتشاف معمارية التطبيق

أهم ميزات التطبيق

اختر منصة مناسبة

إنشاء تطبيق MVP

اختبر التطبيق قبل التشغيل

قم بتشغيل التطبيق النهائي

الصيانة الدورية للتطبيق

تتبع مقاييس التطبيق

ضع ميزانية واقعية



يعتمد حجم تطوير بنية تطبيقات الأجهزة المحمولة على الميزانية المتاحة للمشروع. ستؤثر تكلفة موظفي تطوير البرامج أو بنية تطبيقات الأجهزة المحمولة أو مجموعة التقنيات وفترة المشروع على نفقات تكلفة تطبيق الأجهزة المحمولة.

مرحلة الاكتشاف



تتضمن هذه المرحلة من تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة بحثًا وتحليلًا شاملين للسوق. تسهل مرحلة الاكتشاف البحث الشامل في احتياجات تطبيقات الأجهزة المحمولة للمستخدمين. كما يستكشف الطرق التي سيساعد بها تطوير تطبيق الجوال الخاص بك على تلبية هذه الحاجة.

حدد ميزات التطبيق



أثناء التطوير ، يجب أن تكون ميزات تطبيقات الأجهزة المحمولة ووظائف تجربة المستخدم جزءًا أساسيًا من بنية تطبيقات الأجهزة المحمولة. وظائف التطبيق مثل التنقل وإدارة البيانات وواجهة المستخدم ، على سبيل المثال ، التطبيقات الأصلية هي الأنسب للعمل في وضع عدم الاتصال.

حدد النظام الأساسي



تعتمد واجهة المستخدم (UI) وتجربة المستخدم أو تصميم UX لهندسة تطبيقات الأجهزة المحمولة على النظام الأساسي المختار. يجب أن تكون واجهة المستخدم وتجربة المستخدم قادرة على التفاعل مع النظام الأساسي لتطبيقات الأجهزة المحمولة. يجب أن تسهل بنية تطبيقات الأجهزة المحمولة هذه التفاعل السلس ، سواء كان النظام الأساسي للجوّال هو Android أو الويب أو iOS ،

قم بإنشاء MVP



من خلال إنشاء إصدار أساسي من المنتج المتغير (MVP) من تطبيق الهاتف المحمول ، يمكن لمطوري البرامج اختبار رد فعل مستخدمي التطبيق. يعد مستوى استجابة المستخدمين لإصدار MVP مقياسًا دقيقًا لتجربة UI أو UX. يتيح الإصدار الهيكلي لتطبيق الهاتف للمطورين دمج ميزات إضافية في بنية التطبيق بناءً على استجابة المستخدم.

اختبر تطبيق جوالك



يتم تحديد تجربة المستخدم (UX) وواجهة المستخدم (UI) بدقة أكبر في مرحلة الاختبار لتطبيق الهاتف المحمول. إذا تم العثور على أخطاء أو مشاكل ، يمكن إجراء الترقيات حسب الضرورة. في مرحلة التطبيق هذه ، يمكن أيضًا استيعاب ترقيات التطوير بناءً على تعليقات UX.

المصدر: Dribbble

قم بتشغيل تطبيق الهاتف المحمول



يعد طرح تطبيق الأجهزة المحمولة المرحلة نصف النهائية من عملية تطوير التطبيق. يشمل T الترويج للتطبيق وتسويقه لمستخدميه النهائيين. قد تحفز الحملات الترويجية أو التسويقية داخل التطبيق المستخدمين.

صيانة التطبيق



سيتطلب تطبيق الهاتف المحمول الصيانة والترقيات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والإصلاحات بعد إطلاقه. قد يحدد المستخدمون مشكلات إضافية لم يتم تحديدها أثناء مرحلة اختبار المستخدم لتطوير التطبيق. بالإضافة إلى ذلك ، قد تنشأ الحاجة إلى ترقية التطبيق بناءً على طلب المستخدم. نتيجةً لذلك ، سيتعين على المطورين توسيع النطاق التكنولوجي لبنية تطبيقات الأجهزة المحمولة لإنشاء ميزة موسعة أو أكثر كفاءة على تطبيق الهاتف المحمول.

تتبع مقاييس التطبيق



تحتاج الشركات إلى تتبع نجاح واستقبال ميزات تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بهم ، وتتبع وقياس البيانات التي تم جمعها داخل التطبيق. يتضمن ذلك الاحتفاظ بالمستخدمين ، ومعدل الإزعاج ، والمشاركة ، من بين مقاييس أخرى مفيدة. توجه هذه القرارات التجارية التي تؤثر على ابتكارات الأعمال ، والتسعير ، والعروض الترويجية ، واستراتيجية المبيعات.

الخط السفلي



يعد تصميم بنية تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بك جانبًا مهمًا من بنية تطوير التطبيقات التي تخلق تجربة مستخدم ممتعة. تؤثر بنية تطبيقات الأجهزة المحمولة أيضًا على قابلية التوسع والكفاءة والتنوع داخل تطبيق الهاتف المحمول. نتيجة لذلك ، من المهم دائمًا الانتباه إلى هذا الجانب المهم أثناء عملية تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة.

تتضمن بنية تطبيقات الأجهزة المحمولة الجيدة كلاً من الجماليات والوظيفة لإنشاء تطبيق متماسك يقدره المستخدمون. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن تكون مجموعة التقنيات الخاصة بتطبيق الهاتف المحمول فعالة ، وبديهية ، وسهلة الاستخدام ، وقابلة للتطوير بشكل مثالي. يجب أن يكون أيضًا متعدد الاستخدامات ومريحًا وأن يعكس فكر وتخطيط المطور.

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