测试软件的错误和问题是一项繁重的任务。如果应用程序太大，复杂性会增加，这将需要大量的脑力和时间。然而，使用人工智能工具可以极大地简化这个过程，这就是我们在这里的原因。

JIRA 是一款可以节省您在错误和问题测试上花费的精力、时间甚至金钱的软件。在本指南中，您将了解 JIRA 软件是什么、如何使用它，以及在使用它之前应该了解的内容，以及它的优缺点。

考虑对软件进行头脑风暴，您可能已经感到沮丧。可能您不想自己完成耗时的任务，聘请测试专家会花费很多钱。所以，这就是使用 JIRA 可以为您省钱的地方。继续阅读以了解有关其优势以及它如何为您提供帮助的更多信息。开始吧！

什么是 JIRA？

JIRA 是工程师用来跟踪和管理任务的软件开发工具。您可以将它用于敏捷和瀑布项目管理，以跟踪错误、功能和其他工作项。您还可以将 JIRA 配置为与许多服务管理工具一起使用，使其成为管理任务的多功能工具。

一个简短的历史

Atlassian 于 2002 年推出了 JIRA 软件。它的名字是 GOJIRA，取自日文中哥斯拉的意思。这个名称源于 Atlassian 的编码人员使用的最初的错误跟踪软件 Bugzilla。 JIRA 在很短的时间内成为编码人员的选择，因为它提供的服务超出了他们的想象。今天，它被用来管理各种测试管理和需求，也延伸到敏捷项目管理。

为什么使用它？

其令人难以置信的功能使其成为许多软件开发人员和测试人员协助其项目和管理需求的首选。 JIRA 的功能包括工作流程定制、强大的搜索功能、可配置的问题字段、灵活的报告以及与流行开发工具的集成。各种规模的组织都使用 JIRA 来管理所有类型的项目。

这个项目管理工具有三种格式，讨论如下：

吉拉核心

JIRA Core 是团队用来计划、跟踪和发布产品的项目管理工具。它为用户提供对其项目进度的实时可见性，使团队能够快速识别和解决问题。

吉拉软件

软件开发人员使用主要的 JIRA 软件在项目中进行问题跟踪。它可以跟踪错误、功能和任务，并创建工作流和流程图。

吉拉服务台

JIRA 服务台允许企业在一个地方查看他们的所有请求，并提供额外的功能来帮助他们更有效地管理他们的客户服务。它还允许客户通过自助服务门户提交自己的服务请求。

今天有哪些类型的团队使用 JIRA？

需求和测试用例管理团队

需求和测试用例管理团队需要 JIRA 软件用于多种用途。对于需求团队，JIRA 可用于跟踪用户故事、功能和其他需要捕获的信息。它可以帮助他们有效地集成不同的附加组件，从而深刻地帮助软件开发周期。对于测试用例管理团队，JIRA 可用于创建和跟踪单个测试用例，以及管理整个测试过程。

敏捷团队

JIRA 软件帮助敏捷团队跟踪他们的工作、计划冲刺和管理他们的积压工作。该软件帮助团队成员更有效地试验他们的技术，并更自信地植入这些变化。他们还可以将其与 Slack 等其他工具集成，以便团队成员轻松沟通并顺利执行计划。此外，JIRA 的看板集成为团队提供了一种查看工作状态的可视化方式。

项目管理团队

项目管理团队可以获得JIRA服务进行问题跟踪和管理，为团队成员分配任务，跟踪项目进度。 JIRA 仪表板可以帮助管理人员跟踪他们的项目进度。

产品管理团队

产品管理团队可以通过多种方式使用 JIRA 软件。下面讨论前两个： 请跟踪产品需求和用户故事：他们可以使用 JIRA 跟踪产品的所有不同需求，以及与每个需求相关的用户故事。这样可以很容易地查看哪些要求已经实现，哪些还需要处理。

管理 Sprint 和发布：它可以帮助他们管理 sprint 和发布，从而轻松查看每个 sprint 中需要做什么以及每个发布应该何时发布。这有助于确保团队始终了解需要做什么以及何时需要完成。

软件开发团队

随着工作世界越来越多地在线化，软件开发团队正在转向 JIRA 软件来帮助他们进行项目管理。主要原因是 JIRA 允许开发人员跟踪和管理他们的工作，同时在他们的团队中提供透明度和问责制。

但是，重要的是要考虑到 JIRA 不应被用作良好项目开发实践的替代品。项目管理团队仍应使用 JIRA 之外的其他工具和技术来有效地管理他们的项目。

例如，如果您不知道编码和应用程序开发工作，JIRA 软件可以帮助您找到错误。但是，您将需要像 AppMaster 这样的高效无代码应用程序制造商。它是一个用于 Web 应用程序、移动应用程序和后端开发的无编码平台。将它与 JIRA 管理工具相结合，您可以为您的用户创建一个出色的应用程序。

任务管理团队

任务管理团队可以使用 JIRA 软件来保持井井有条并跟踪项目进度。使用 JIRA，他们可以将任务分配给特定的团队成员、设置截止日期并跟踪每个任务的状态。它适用于任何类型的项目，从需要快速完成的小任务管理到跨越数月的大型项目。无论规模或范围如何，JIRA 都可以帮助您的团队保持井井有条并步入正轨。

错误跟踪团队

作为世界上最受欢迎的错误跟踪工具， 25% 的组织使用 JIRA，使其成为那些寻求综合系统的人的首选解决方案。

然而，随着它的流行，它带来了一条学习曲线——这对于新团队来说可能具有挑战性。无论如何，JIRA 提供了许多对错误跟踪团队有帮助的功能。他们可以使用它来跟踪单个错误的进度并创建报告，显示哪些错误已被修复，哪些仍未解决。

敏捷和 JIRA 有什么区别？

JIRA 敏捷项目管理工具是整个 JIRA 软件的一个元素，它确保了整个过程的流畅和流畅。

敏捷是团队有效协作以发现问题并不断致力于改进解决方案的方法的名称。这是通过短暂的更改对当前解决方案进行持续改进的过程。

另一方面，JIRA 是实现此方法以创建有效的结果软件并指出系统中的错误的软件。 JIRA 敏捷是该软件的一部分。

JIRA 在 Scrum 中用于什么？

Scrum 中使用的 Jira 软件就像终极的联合力量，将所有团队成员召集到一个地方并要求他们在一个项目上工作。应用板可以引起和谐感，每个团队成员都可以同时评估他们的工作。它使整个项目透明化，在一个地方加强有效协作，以便主管可以在现场提出正确的建议。

JIRA 的优势

更好的工作流程可见性

JIRA 软件通过自动化流程和实时跟踪进度来提供更好的工作流程可见性。这为企业节省了时间和资源，并提高了他们的整体效率。它还提供了各种功能，如看板、Scrum 板、自定义工作流程、灵活的问题标签等，使工作管理更容易。所有这些信息都有助于用户确定工作的优先级并确保按时完成任务。

时间跟踪

JIRA 软件还提供更好的时间跟踪功能，帮助企业和个人掌握项目时间表和预算。通过自动记录每个任务所花费的时间，JIRA 可以准确地了解时间花费的位置以及每个项目涉及的工作量。这对于同时处理多个项目的人特别有用。这些信息可用于优化流程、提高效率和更好地利用资源。

深入的报告和见解

JIRA 的特殊 AI 功能可以创建新的深入报告和见解，在各种情况下都可以节省时间。它允许用户跟踪项目进度、识别问题并创建自定义报告。 JIRA 软件还提供了各种插件，允许用户进一步自定义他们的报告和见解。最终，这些报告可以让开发人员了解他们的项目进度以及代码库的健康状况。

提高生产力

JIRA 灵活的问题跟踪系统使开发人员能够更有效地跟踪和管理任务，而其强大的报告功能提供对项目进度的洞察并确定需要改进的领域。总体而言，这些提高了团队在头脑风暴新解决方案方面的生产力；相反，他们纠结于寻找和解决当前的问题。因此，它帮助无数团队提高了生产力并获得了更好的结果。

免费使用

最好的部分是它可以免费用于最多 10 个用户的小型团队。 JIRA 对于开源项目也是免费的。要开始使用 JIRA 软件，只需在网站上创建一个帐户，即可开始使用。

但是，如果出现以下情况，您将需要购买许可证：

您有十多个用户 您想将 JIRA 用于商业目的，因为您只能将其用于个人或开源项目 您想使用高级类别中的所有功能

JIRA的缺点

复杂的初学者

JIRA 是许多公司使用的流行服务管理工具，但对于初学者来说可能很复杂。由于其庞大的规模和规模，起初它有点压倒性。用户界面不是特别直观，丰富的功能和选项最初可能会令人困惑。

为了方便起见，您可以尝试一些技术。例如，花一些时间探索界面并熟悉不同的功能。或者，您可以从创建一些简单的问题开始，以了解 JIRA 软件是什么以及它是如何工作的。然而，JIRA 的复杂性对于初学者来说是一个明显的劣势。由于它的学习曲线可能比其他项目管理工具更陡峭，这可能会导致初学者感到沮丧，有时还会浪费时间。

限制文件大小上传

JIRA 有限的文件大小是另一个可能影响您进度的缺点。每个文件最多只能上传 10 MB。如果您处理大文件或多个项目，这个限制太令人沮丧了。此问题有一些解决方法，但它们可能很耗时，并且可能不适用于所有用户。如果您正在考虑使用 JIRA 软件，请务必考虑到此限制。如果您需要定期共享大文件或管理大量数据，它可能不适合您。

没有交流手段

尽管 JIRA 是一个很好的项目管理工具，但它缺乏通信功能。无法与团队成员发送消息或聊天，使协调变得困难。解决此问题的一种方法是使用第三方聊天工具，例如 Slack 或 HipChat。这些工具允许您为您的团队创建一个频道，您可以在其中讨论问题并寻求帮助。然而，不同目的的平台拆分降低了进展的速度和流程。

JIRA 软件支持什么？

JIRA 软件支持各种插件和集成，以协助在平台上工作的团队。这种救生功能大大减少了上述缺点造成的限制。以下是 JIRA 支持的不同软件和集成列表：

Adobe XD

无花果

远景

GitHub

松弛

看板

Scrum

Zendesk

特雷罗

微软团队

谷歌表格

邮箱

外表

詹金斯

优化

还有很多

您应该知道的重要 JIRA 关键术语

Sprint：这是用于客户项目的工作管理周期，通常由两周组成。

Backlog ：这是一个需要优先考虑的重点工作列表。 故事点：他们依赖于 0-8 级的努力、复杂性和风险。 Scrum 板：它用于所有面向客户的项目，通常由主要元素组成，例如待办事项、进行中和已完成的列。 看板：主要用于与产品相关的工作 标签：标签是对任何问题进行分类所必需的。它还有助于快速发现问题。 工作流程：工作流程在板列之间移动故事。 故事：用户故事包含请求中所需的所有内容。 操作日志：它包含所有已采取的操作的列表。 决策日志：它包含所有已做出决策的列表。 史诗：这是一项任务的一大块，分解成更小更容易的步骤。 风险日志：在任何项目任务的执行过程中识别出的风险清单。 技术任务：项目（故事）的较小任务。

结论

致力于错误修复或领导团队进行有效协作并非易事。但 JIRA 软件凭借其强大的 AI 算法和敏捷机制使其变得简单。该软件适用于敏捷、测试、管理和开发等许多团队。

此外，众多有用工具的集成也提高了其有效性。因此，使用 JIRA 进行更好的团队管理、时间跟踪、生产力和有效的错误测试。此外，请确保您有解决其某些限制的方法。否则，它是适合您业务的出色软件。