Yenilenen Komut Arama Özelliği Visual Studio Code'un Kullanılabilirliğini Artırıyor

Microsoft tarafından üretilen kod düzenleyicisinin en son güncellemesi olan Visual Studio Code 1.83, komutların keşfedilmesini geliştiren yenilenmiş bir arama işlevine sahiptir; bu, öncelikli olarak binlerce komut arasında gezinmeyi basitleştirmek için tasarlanmış, çok ihtiyaç duyulan bir iyileştirmedir.

Popüler uzantılar tarafından oluşturulanlar da dahil olmak üzere, 2.000'i aşan geniş komut yelpazesi göz önüne alındığında, Visual Studio Code, kullanıcılar için doğru komutu aramanın ve bulmanın karmaşıklığını sunar. Microsoft'un 4 Ekim tarihli raporunda belirttiği gibi bu zorluk, Komut Paleti arama sonuçlarına 'benzer komutlar' olarak işaretlenen yeni bir segment ekleme kararına yol açtı.

Bu yeni özellik sayesinde, bir sorgunun arama sonuçlarında yer alması için artık tam veya 'belirsiz' bir eşleşme gerekmiyor, bu da arama terimlerinde daha fazla esneklik sağlıyor. Bu değişiklik, uzantının neden olduğu komutların nihai sonuçlara daha fazla dahil edilmesine olanak tanır. Gelecekteki güncellemeler için Microsoft, görünmez komut açıklamalarına anahtarlanmış komut eşleştirme ve 'geçiş' ve 'açma/kapama' gibi eşanlamlıların gelişmiş yönetimi de dahil olmak üzere daha fazla geliştirme öngörüyor.

Arızalı C# sözdizimi vurgulaması gibi sorunları gidermekle görevli bir ardışık güncelleme Visual Studio Code version 1.83.1 de yayımlandı. Bu güncellemeleri denemek isteyen geliştiriciler, projenin resmi web sitesi aracılığıyla Linux, Mac veya Windows için Visual Studio Code indirebilirler.

Eylül 2023 sürümü, yerleşik bağlantı noktası yönlendirme özelliğiyle donatılmış VS Code 1.82 devamı niteliğindeydi.

Geliştirilmiş komut aramanın yanı sıra, VS Code 1.83 ayrıca çeşitli ek özellikler ve geliştirmelerle birlikte gelir. Bunlar, JavaScript hata ayıklayıcısının, DWARF hata ayıklama verilerini içermesi durumunda WebAssembly'ye derlenen kodda hata ayıklama yeteneğini kapsar. Etkinleştirilmesi için geliştiricilerin WebAssembly DWARF Debugging uzantısını yüklemeleri gerekir.

Üstelik geliştiriciler artık simgeleri bir profille ilişkilendirebiliyor. Seçilen simge, birden fazla profille çalışanlar için yararlı bir seçenek olan Etkinlik Çubuğundaki Dişli çarkı yönet simgesinin yerini alacaktır. Entegre 'workbench.editor.pinnedTabsOnSeparateRow' ayarı, sabitlenmiş sekmelerin diğer sekmelerin üzerinde ayrı bir satırda görüntülenmesine olanak tanır ve düzenleyici sekmelerinin, sekme satırları arasında sürüklendiklerinde otomatik olarak sabitlenmesine veya sabitlenmesinin kaldırılmasına olanak tanır.

GitHub Copilot Chat uzantısına yapılan bir güncelleme, Sohbet görünümü ve satır içi sohbet için /testleri güçlendirerek onu geliştiriciler için mükemmel bir seçim haline getiriyor.