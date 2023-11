Ulepszona funkcja wyszukiwania poleceń zwiększa użyteczność kodu programu Visual Studio

Najnowsza aktualizacja edytora kodu opracowanego przez firmę Microsoft, Visual Studio Code 1.83, zawiera przebudowaną funkcję wyszukiwania, która przyspiesza odkrywanie poleceń, co jest bardzo potrzebnym ulepszeniem, mającym przede wszystkim na celu uproszczenie nawigacji wśród tysięcy poleceń.

Biorąc pod uwagę szeroki zakres poleceń, przekraczający 2000, w tym te generowane przez popularne rozszerzenia, Visual Studio Code przedstawia złożoność wyszukiwania i znajdowania odpowiednich poleceń dla użytkowników. Jak Microsoft określił w swoim raporcie z 4 października, trudność ta doprowadziła do decyzji o włączeniu nowego segmentu do wyników wyszukiwania w Palecie poleceń, oznaczonego jako „podobne polecenia”.

Dzięki tej nowej funkcji zapytanie nie wymaga już dokładnego lub „rozmytego” dopasowania, aby pojawiać się w wynikach wyszukiwania, co zapewnia większą elastyczność w zakresie wyszukiwanych haseł. Modyfikacja ta pozwala na większe uwzględnienie poleceń wywołanych rozszerzeniem w wynikach końcowych. W przyszłych aktualizacjach Microsoft przewiduje dalsze ulepszenia, w tym dopasowywanie poleceń przypisanych do niewidocznych opisów poleceń oraz ulepszone zarządzanie synonimami, takimi jak „przełączanie” i „włączanie/wyłączanie”.

Wydano także kolejną aktualizację, Visual Studio Code version 1.83.1, której zadaniem było naprawienie problemów, takich jak nieprawidłowe działanie podświetlania składni C#. Deweloperzy chcący wypróbować te aktualizacje mogą pobrać Visual Studio Code dla systemów Linux, Mac lub Windows za pośrednictwem oficjalnej witryny projektu.

Wydanie z września 2023 r. było kontynuacją VS Code 1.82, który został wyposażony we wbudowaną funkcję przekierowania portów.

Oprócz ulepszonego wyszukiwania poleceń, VS Code 1.83 zawiera także różne dodatkowe funkcje i ulepszenia. Obejmują one zdolność debugera JavaScript do debugowania kodu skompilowanego do WebAssembly, jeśli zawiera on dane debugowania DWARF. Aby go aktywować, programiści muszą zainstalować rozszerzenie WebAssembly DWARF Debugging.

Co więcej, programiści mogą teraz powiązać ikony z profilem. Wybrana ikona zastąpi ikonę Zarządzaj kołem zębatym na pasku aktywności, co jest przydatną opcją dla osób zajmujących się wieloma profilami. Zintegrowane ustawienie „workbench.editor.pinnedTabsOnSeparateRow” umożliwia wyświetlanie przypiętych kart w oddzielnym wierszu nad innymi kartami i umożliwia automatyczne przypinanie lub odpinanie kart edytora podczas ich przeciągania między wierszami kart.

Aktualizacja rozszerzenia GitHub Copilot Chat usprawnia działanie /testy widoku czatu i czatu wbudowanego, co czyni go doskonałym wyborem dla programistów.