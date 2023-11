Vernieuwde functie voor het zoeken naar opdrachten vergroot de bruikbaarheid van Visual Studio Code

De nieuwste update van de door Microsoft geproduceerde code-editor, Visual Studio Code 1.83, beschikt over een gereviseerde zoekfunctie die het ontdekken van opdrachten bevordert, een broodnodige verbetering die voornamelijk is ontworpen om de navigatie door duizenden opdrachten te vereenvoudigen.

Gezien het enorme aanbod aan commando's van meer dan 2.000, inclusief de commando's gegenereerd door populaire extensies, presenteert Visual Studio Code de complexiteit van het zoeken en vinden van de juiste commando's voor de gebruikers. Zoals Microsoft in zijn rapport van 4 oktober specificeerde, leidde deze moeilijkheid tot de beslissing om een ​​nieuw segment op te nemen in de zoekresultaten van het Commandopalet, gemarkeerd als 'soortgelijke opdrachten'.

Met deze nieuwe functie vereist een zoekopdracht niet langer een exacte of 'vage' overeenkomst om in de zoekresultaten te verschijnen, waardoor er meer flexibiliteit in de zoektermen ontstaat. Deze wijziging zorgt voor een grotere inclusiviteit van door extensies geïnduceerde opdrachten in de uiteindelijke resultaten. Voor toekomstige updates verwacht Microsoft verdere verbeteringen, waaronder het matchen van opdrachten die zijn afgestemd op de niet-zichtbare opdrachtbeschrijvingen, en een verbeterd beheer van synoniemen zoals 'toggle' en 'turn on/off'.

Er werd ook een opeenvolgende update uitgebracht, Visual Studio Code version 1.83.1, die tot taak had problemen zoals slecht functionerende C#-syntaxisaccentuering te verhelpen. Ontwikkelaars die deze updates willen proberen, kunnen Visual Studio Code voor Linux, Mac of Windows downloaden via de officiële website van het project.

De release van september 2023 was een vervolg op VS Code 1.82, die was uitgerust met een ingebouwde port forwarding-functie.

Naast het verbeterde zoeken naar opdrachten, wordt VS Code 1.83 ook geleverd met verschillende extra functies en verbeteringen. Deze omvatten de mogelijkheid van de JavaScript-foutopsporing om code te debuggen die naar WebAssembly is gecompileerd als deze DWARF-foutopsporingsgegevens bevat. Voor activering moeten ontwikkelaars de WebAssembly DWARF Debugging extensie installeren.

Bovendien kunnen ontwikkelaars nu pictogrammen aan een profiel koppelen. Het geselecteerde pictogram vervangt het tandwielpictogram Beheren in de activiteitenbalk, een handige optie voor mensen die met meerdere profielen te maken hebben. Met de geïntegreerde instelling 'workbench.editor.pinnedTabsOnSeparateRow' kunnen vastgezette tabbladen in een aparte rij boven andere tabbladen worden weergegeven en wordt het automatisch vastzetten of losmaken van editortabbladen mogelijk wanneer ze tussen tabbladrijen worden gesleept.

Een update van de GitHub Copilot Chat-extensie versterkt de /tests voor de Chat-weergave en inline chat, waardoor het een uitstekende keuze is voor ontwikkelaars.