คุณสมบัติการค้นหาคำสั่งที่ปรับปรุงใหม่ช่วยเพิ่มการใช้งานของโค้ด Visual Studio

การอัปเดตล่าสุดของตัวแก้ไขโค้ดที่ Microsoft ผลิต Visual Studio Code 1.83 มีฟังก์ชันการค้นหาที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ซึ่งปรับปรุงการค้นหาคำสั่งให้ก้าวหน้า ซึ่งเป็นการปรับปรุงที่จำเป็นมากซึ่งออกแบบมาเพื่อทำให้การนำทางผ่านคำสั่งหลายพันรายการง่ายขึ้น

ด้วยคำสั่งที่หลากหลายมากกว่า 2,000 คำสั่ง รวมถึงคำสั่งที่สร้างโดยส่วนขยายยอดนิยม Visual Studio Code นำเสนอความซับซ้อนในการค้นหาและค้นหาคำสั่งที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ ตามที่ Microsoft ระบุไว้ในรายงานเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ความยากลำบากนี้นำไปสู่การตัดสินใจที่จะรวมส่วนใหม่เข้ากับผลลัพธ์การค้นหา Command Palette ที่ทำเครื่องหมายว่าเป็น 'คำสั่งที่คล้ายกัน'

ด้วยคุณลักษณะใหม่นี้ ข้อความค้นหาไม่จำเป็นต้องมีการจับคู่แบบตรงทั้งหมดหรือแบบ "คลุมเครือ" อีกต่อไปจึงจะแสดงในผลลัพธ์การค้นหา ทำให้ข้อความค้นหามีความยืดหยุ่นมากขึ้น การปรับเปลี่ยนนี้ช่วยให้สามารถรวมคำสั่งที่เกิดจากส่วนขยายในผลลัพธ์สุดท้ายได้มากขึ้น สำหรับการอัปเดตในอนาคต Microsoft คาดว่าจะมีการปรับปรุงเพิ่มเติม รวมถึงการจับคู่คำสั่งที่คีย์ไว้ในคำอธิบายคำสั่งที่มองไม่เห็น และการจัดการคำพ้องความหมาย เช่น 'toggle' และ 'turn on/off' ที่ได้รับการปรับปรุง

การอัปเดตต่อเนื่อง Visual Studio Code version 1.83.1 ได้รับการเผยแพร่เช่นกัน โดยได้รับมอบหมายให้แก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การเน้นไวยากรณ์ C# ที่ทำงานผิดพลาด นักพัฒนาที่ยินดีลองใช้การอัปเดตเหล่านี้สามารถดาวน์โหลด Visual Studio Code สำหรับ Linux, Mac หรือ Windows ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของโครงการ

การเปิดตัวในเดือนกันยายน 2023 เป็นการต่อยอดจาก VS Code 1.82 ซึ่งมาพร้อมกับฟีเจอร์การส่งต่อพอร์ตในตัว

นอกเหนือจากการค้นหาคำสั่งที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว VS Code 1.83 ยังมาพร้อมกับคุณสมบัติและการปรับปรุงเพิ่มเติมมากมาย สิ่งเหล่านี้รวมถึงความสามารถของดีบักเกอร์ JavaScript ในการดีบักโค้ดที่คอมไพล์ไปยัง WebAssembly หากมีข้อมูลการดีบัก DWARF อยู่ด้วย สำหรับการเปิดใช้งาน นักพัฒนาจำเป็นต้องติดตั้งส่วนขยาย WebAssembly DWARF Debugging

นอกจากนี้ นักพัฒนายังสามารถเชื่อมโยงไอคอนกับโปรไฟล์ได้แล้ว ไอคอนที่เลือกจะแทนที่ไอคอนจัดการรูปเฟืองในแถบกิจกรรม ซึ่งเป็นตัวเลือกที่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องจัดการกับหลายโปรไฟล์ การตั้งค่า 'workbench.editor.pinnedTabsOnSeparateRow' แบบผสานรวมช่วยให้แท็บที่ถูกปักหมุดสามารถแสดงเป็นแถวแยกต่างหากเหนือแท็บอื่นๆ และเปิดใช้งานการปักหมุดหรือเลิกปักหมุดแท็บตัวแก้ไขโดยอัตโนมัติ เมื่อแท็บเหล่านั้นถูกลากระหว่างแถวของแท็บ

การอัปเดตส่วนขยาย GitHub Copilot Chat จะสนับสนุน /tests สำหรับมุมมอง Chat และการแชทแบบอินไลน์ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักพัฒนา