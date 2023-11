改进的命令搜索功能提高了 Visual Studio Code 的可用性

Microsoft 生产的代码编辑器Visual Studio Code 1.83的最新更新具有彻底改进的搜索功能,可促进命令的发现,这是一项急需的改进,主要旨在简化数千个命令的导航。

由于Visual Studio Code的命令范围超过 2,000 个,其中包括由流行扩展生成的命令,因此为用户搜索和查找正确的命令带来了复杂性。正如微软在 10 月 4 日的报告中指出的那样,这一困难导致我们决定将一个新的部分合并到命令面板搜索结果中,标记为“类似命令”。

借助这一新功能,查询不再需要与搜索返回中的功能进行精确或“模糊”匹配,从而为搜索词提供了更大的灵活性。此修改允许在最终结果中更大程度地包含扩展引发的命令。对于未来的更新,微软预计会有进一步的增强,包括针对不可见命令描述的命令匹配,以及增强对“切换”和“打开/关闭”等同义词的管理。

还发布了连续更新Visual Studio Code version 1.83.1 ,其任务是修复 C# 语法突出显示故障等问题。愿意尝试这些更新的开发人员可以通过该项目的官方网站下载适用于 Linux、Mac 或 Windows 的Visual Studio Code 。

2023 年 9 月发布的版本是VS Code 1.82后续版本,配备了内置端口转发功能。

除了改进的命令搜索之外, VS Code 1.83还提供了各种附加功能和增强功能。这些包括 JavaScript 调试器调试编译为 WebAssembly 的代码(如果它包含 DWARF 调试数据)的能力。为了激活它,开发人员需要安装WebAssembly DWARF Debugging扩展。

此外,开发人员现在可以将图标与配置文件关联起来。选定的图标将取代活动栏中的管理齿轮图标,这对于处理多个配置文件的人来说是一个有用的选项。集成的“workbench.editor.pinnedTabsOnSeparateRow”设置允许固定选项卡显示在其他选项卡上方的单独行中,并在选项卡行之间拖动编辑器选项卡时自动固定或取消固定编辑器选项卡。

GitHub Copilot 聊天扩展的更新增强了聊天视图和内联聊天的 /tests,使其成为开发人员的绝佳选择。