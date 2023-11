Обновленная функция поиска команд повышает удобство использования кода Visual Studio

Последнее обновление редактора кода, созданного Microsoft, Visual Studio Code 1.83, включает в себя обновленную функцию поиска, которая упрощает обнаружение команд. Это столь необходимое улучшение, в первую очередь предназначенное для упрощения навигации по тысячам команд.

Учитывая обширный диапазон команд, превышающий 2000, включая команды, созданные популярными расширениями, Visual Studio Code представляет собой сложность поиска и нахождения нужной команды для пользователей. Как уточнила Microsoft в своем отчете от 4 октября, эта трудность привела к решению включить в результаты поиска в палитре команд новый сегмент, помеченный как «похожие команды».

Благодаря этой новой функции запрос больше не требует точного или «нечеткого» соответствия для включения в результаты поиска, что обеспечивает большую гибкость условий поиска. Эта модификация обеспечивает большую степень включения команд, вызванных расширением, в окончательные результаты. В будущих обновлениях Microsoft ожидает дальнейших усовершенствований, включая сопоставление команд с невидимыми описаниями команд и улучшенное управление синонимами, такими как «переключение» и «включение/выключение».

Также было выпущено последовательное обновление Visual Studio Code version 1.83.1, призванное устранить такие проблемы, как неисправная подсветка синтаксиса C#. Разработчики, желающие опробовать эти обновления, могут загрузить Visual Studio Code для Linux, Mac или Windows через официальный сайт проекта.

Выпуск, выпущенный в сентябре 2023 года, стал продолжением VS Code 1.82, который был оснащен встроенной функцией переадресации портов.

Помимо улучшенного поиска команд, VS Code 1.83 также включает в себя различные дополнительные функции и улучшения. К ним относится способность отладчика JavaScript отлаживать код, скомпилированный в WebAssembly, если он содержит данные отладки DWARF. Для его активации разработчикам необходимо установить расширение WebAssembly DWARF Debugging.

Более того, разработчики теперь могут соотносить значки с профилем. Выбранный значок заменит значок «Управление шестеренкой» на панели действий, что является полезной опцией для тех, кто работает с несколькими профилями. Интегрированный параметр «workbench.editor.pinnedTabsOnSeparateRow» позволяет отображать закрепленные вкладки в отдельной строке над другими вкладками и автоматически закреплять или откреплять вкладки редактора при их перетаскивании между строками вкладок.

Обновление расширения GitHub Copilot Chat усиливает /tests для представления чата и встроенного чата, что делает его отличным выбором для разработчиков.