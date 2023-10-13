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Обновленная функция поиска команд повышает удобство использования кода Visual Studio

13, окт. 2023
Обновленная функция поиска команд повышает удобство использования кода Visual Studio

Последнее обновление редактора кода, созданного Microsoft, Visual Studio Code 1.83, включает в себя обновленную функцию поиска, которая упрощает обнаружение команд. Это столь необходимое улучшение, в первую очередь предназначенное для упрощения навигации по тысячам команд.

Учитывая обширный диапазон команд, превышающий 2000, включая команды, созданные популярными расширениями, Visual Studio Code представляет собой сложность поиска и нахождения нужной команды для пользователей. Как уточнила Microsoft в своем отчете от 4 октября, эта трудность привела к решению включить в результаты поиска в палитре команд новый сегмент, помеченный как «похожие команды».

Благодаря этой новой функции запрос больше не требует точного или «нечеткого» соответствия для включения в результаты поиска, что обеспечивает большую гибкость условий поиска. Эта модификация обеспечивает большую степень включения команд, вызванных расширением, в окончательные результаты. В будущих обновлениях Microsoft ожидает дальнейших усовершенствований, включая сопоставление команд с невидимыми описаниями команд и улучшенное управление синонимами, такими как «переключение» и «включение/выключение».

Также было выпущено последовательное обновление Visual Studio Code version 1.83.1, призванное устранить такие проблемы, как неисправная подсветка синтаксиса C#. Разработчики, желающие опробовать эти обновления, могут загрузить Visual Studio Code для Linux, Mac или Windows через официальный сайт проекта.

Выпуск, выпущенный в сентябре 2023 года, стал продолжением VS Code 1.82, который был оснащен встроенной функцией переадресации портов.

Помимо улучшенного поиска команд, VS Code 1.83 также включает в себя различные дополнительные функции и улучшения. К ним относится способность отладчика JavaScript отлаживать код, скомпилированный в WebAssembly, если он содержит данные отладки DWARF. Для его активации разработчикам необходимо установить расширение WebAssembly DWARF Debugging.

Более того, разработчики теперь могут соотносить значки с профилем. Выбранный значок заменит значок «Управление шестеренкой» на панели действий, что является полезной опцией для тех, кто работает с несколькими профилями. Интегрированный параметр «workbench.editor.pinnedTabsOnSeparateRow» позволяет отображать закрепленные вкладки в отдельной строке над другими вкладками и автоматически закреплять или откреплять вкладки редактора при их перетаскивании между строками вкладок.

Обновление расширения GitHub Copilot Chat усиливает /tests для представления чата и встроенного чата, что делает его отличным выбором для разработчиков. Аналогично AppMaster approach, Visual Studio Code ensures zero technical debt due to constant feature updates, providing an efficient coding experience.

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