संशोधित कमांड खोज सुविधा विज़ुअल स्टूडियो कोड की उपयोगिता को बढ़ाती है

माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित कोड एडिटर, Visual Studio Code 1.83 के नवीनतम अपडेट में एक संशोधित खोज फ़ंक्शन की सुविधा है जो कमांड की खोज को आगे बढ़ाता है, एक बहुत जरूरी सुधार जो मुख्य रूप से हजारों कमांड के माध्यम से नेविगेशन को सरल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

2,000 से अधिक कमांडों की अपनी विशाल श्रृंखला को देखते हुए, जिसमें लोकप्रिय एक्सटेंशन द्वारा उत्पन्न कमांड भी शामिल हैं, Visual Studio Code उपयोगकर्ताओं के लिए सही कमांड खोजने और खोजने की जटिलता प्रस्तुत करता है। जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट ने 4 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट में निर्दिष्ट किया था, इस कठिनाई के कारण कमांड पैलेट खोज परिणामों में 'समान कमांड' के रूप में चिह्नित एक नया खंड शामिल करने का निर्णय लिया गया।

इस नई सुविधा के साथ, किसी क्वेरी को अब खोज रिटर्न में प्रदर्शित होने के लिए सटीक या 'अस्पष्ट' मिलान की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे खोज शब्दों में अधिक लचीलापन मिलता है। यह संशोधन अंतिम परिणामों में विस्तार-प्रेरित आदेशों की अधिक समावेशिता की अनुमति देता है। भविष्य के अपडेट के लिए, माइक्रोसॉफ्ट आगे के संवर्द्धन की आशा करता है, जिसमें गैर-दृश्य कमांड विवरणों के लिए कमांड मिलान और 'टॉगल' और 'चालू/बंद करें' जैसे समानार्थक शब्दों का उन्नत प्रबंधन शामिल है।

एक लगातार अद्यतन, Visual Studio Code version 1.83.1, भी जारी किया गया था, जिसे सी# सिंटैक्स हाइलाइटिंग में खराबी जैसे मुद्दों को ठीक करने का काम सौंपा गया था। इन अद्यतनों को आज़माने के इच्छुक डेवलपर्स प्रोजेक्ट की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से लिनक्स, मैक या विंडोज़ के लिए Visual Studio Code डाउनलोड कर सकते हैं।

सितंबर 2023 की रिलीज़ VS Code 1.82 का अनुवर्ती थी, जो एक इन-बिल्ट पोर्ट फ़ॉरवर्डिंग सुविधा से लैस थी।

बेहतर कमांड खोज के अलावा, VS Code 1.83 विभिन्न अतिरिक्त सुविधाओं और संवर्द्धन के साथ भी आता है। यदि यह DWARF डिबग डेटा संलग्न करता है तो इसमें WebAssembly में संकलित कोड को डिबग करने के लिए जावास्क्रिप्ट डिबगर की क्षमता शामिल है। इसके सक्रियण के लिए, डेवलपर्स को WebAssembly DWARF Debugging एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होगा।

इसके अलावा, डेवलपर्स अब प्रोफाइल के साथ आइकन को सहसंबंधित कर सकते हैं। चयनित आइकन एक्टिविटी बार में गियर प्रबंधित करें आइकन को प्रतिस्थापित कर देगा, जो एकाधिक प्रोफाइल से निपटने वाले लोगों के लिए एक उपयोगी विकल्प है। एकीकृत 'workbench.editor.pinnedTabsOnSeparateRow' सेटिंग पिन किए गए टैब को अन्य टैब के ऊपर एक अलग पंक्ति में प्रदर्शित करने की अनुमति देती है और टैब पंक्तियों के बीच खींचे जाने पर संपादक टैब को स्वचालित पिनिंग या अनपिन करने में सक्षम बनाती है।

GitHub Copilot चैट एक्सटेंशन का अपडेट चैट दृश्य और इनलाइन चैट के लिए /परीक्षणों को मजबूत करता है, जिससे यह डेवलपर्स के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बन जाता है।